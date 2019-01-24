фармакодинамика. Витамин D 3 — это активный антирахитический фактор. Важнейшей функцией витамина D 3 является регуляция метаболизма кальция и фосфатов, что способствует правильной минерализации и росту скелета.

Витамин D 3 — это естественная форма витамина D, который образуется у животных и человека. По сравнению с витамином D 2 характеризуется более высокой активностью (на 25%).

Витамин D 3 необходим для функционирования паращитовидной железы, кишечника, почек и костной системы. Играет существенную роль в абсорбции кальция и фосфатов из кишечника, в транспорте минеральных солей и в процессе кальцификации костей, регулирует выделение кальция и фосфатов почками. Концентрация ионов кальция влияет на ряд важных биохимических процессов, обусловливающих поддержку тонуса скелетных мышц, участвует в проведении нервного возбуждения и влияет на свертываемость крови. Витамин D 3 также участвует в функционировании иммунной системы, влияет на производство лимфокинов.

Недостаток витамина D 3 в пище, снижение его всасывания, дефицит кальция, а также отсутствие экспозиции на солнечный свет в период быстрого роста ребенка приводят к развитию рахита, а у взрослых — к остеомаляции, у беременных — к появлению симптомов тетании и в дальнейшем к нарушению образования зубной эмали у детей.

Женщинам в период менопаузы, которые болеют остеопорозом, в связи с гормональными нарушениями необходимо повысить дозу витамина D 3 .

Фармакокинетика

Всасывание. Водный р-р витамина D 3 лучше всасывается, чем масляный. У недоношенных детей возникает недостаточное образование и поступление желчи в кишечник, что нарушает всасывание витаминов в виде масляных р-ров. После перорального применения холекальциферол абсорбируется в тонком кишечнике.

Распределение. Проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко.

Метаболизм. Метаболизируется в печени и почках, превращаясь в активный метаболит — кальцитриол, который соединяется с белком-носителем и транспортируется к органам-мишеням (кишечник, кости, почки). Период полураспада в крови составляет несколько суток и может пролонгироваться в случае болезни почек.

Выведение. Выводится с мочой и калом.

Витамин D 3 участвует в регуляции обмена фосфора и кальция в организме через 6 ч после приема препарата.

После приема витамина D 3 уже через 48 ч отмечается значительное повышение уровня холекальциферола в плазме крови.