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Азибиот® (Azibiot®) (220107) - инструкция по применению ATC-классификация

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Азибиот<sup>&reg;</sup> (Azibiot<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 157,76 грн
По рецепту
3 шт, 500 мг от 157,76 грн
В наличии в 429 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
3 шт.
ATC-група
J01F A10 Азитромицин
Регистрационное удостоверение
UA/13452/01/01 от 11.01.2019
Международное название
Azithromycinum (Азитромицин)

Азибиот инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Азитромицин является представителем группы макролидных антибиотиков — азалидов, обладающих широким спектром антимикробного действия. Механизм действия азитромицина заключается в ингибировании синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и предотвращения транслокации пептидов при отсутствии влияния на синтез полинуклеотидов.
Механизм резистентности. Резистентность к азитромицину может быть врожденной или приобретенной. Полная перекрестная резистентность существует к Streptococcus pneumoniae, β-гемолитическому стрептококку группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам.
Спектр антимикробного действия азитромицина

Чувствительные
Аэробные грамположительные бактерии
Staphylococcus aureus
Метициллинчувствительный
Streptococcus pneumoniae
Пенициллинчувствительный
Streptococcus pyogenes (гр. А)
Аэробные грамотрицательные бактерии
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Legionella pneumophila
Moraxella catarrhalis
Pasteurella multocida
Анаэробные бактерии
Clostridium perfringens
Fusobacterium spp. (виды)
Prevotella spp.
Porphyromonas spp.
Другие бактерии
Chlamydia trachomatis
Виды, которые приобретают резистентность в единичных случаях
Аэробные грамположительные бактерии
Streptococcus pneumoniae
С промежуточной чувствительностью к пенициллину
Пенициллинрезистентный
Врожденнорезистентные организмы
Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecalis
Стафилококки MRSA, MRSE (метициллинрезистентный золотистый стафилококк)
Анаэробные бактерии
Группа бактероидов Bacteroides fragilis


Фармакокинетика. Биодоступность после перорального приема составляет около 37%. Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч после приема препарата.
При пероральном приеме азитромицин распределяется по всему организму. В фармакокинетических исследованиях было показано, что концентрации азитромицина в тканях значительно выше (в 50 раз), чем в плазме крови, что свидетельствует о сильном связывании препарата с тканями.
Связывание с белками плазмы крови варьирует в зависимости от плазменных концентраций и составляет от 12% при 0,5 мкг/мл до 52% при 0,05 мкг/мл в плазме крови. Кажущийся объем распределения в равновесном состоянии (VVss) составлял 31,1 л/кг.
T½ из тканей составляет 2–4 сут.
Препарат активно метаболизируется в печени. Метаболиты не являются микробиологически активными. В основном они выводятся с калом, менее 10% дозы азитромицина выводится в неизмененном виде с мочой в течение следующих 3 дней. Особенно высокие концентрации неизмененного азитромицина выявлены в желчи человека.

Показания Азибиот

инфекции, вызванные микроорганизмами, чувствительными к азитромицину:

  • инфекции ЛОР-органов (бактериальный фарингит/тонзиллит, синусит, средний отит);
  • инфекции дыхательных путей (бактериальный бронхит, негоспитальная пневмония);
  • инфекции кожи и мягких тканей: мигрирующая эритема (начальная стадия болезни Лайма), рожа, импетиго, вторичные пиодерматозы; лечение нетяжелых форм Akne vulgaris;
  • инфекции, передающиеся половым путем: неосложненные и осложненные уретрит/цервицит, вызванный Chlamydia trachomatis.

Применение Азибиот

Азибиот необходимо принимать за 1 ч до или через 2 ч после еды, так как одновременный прием нарушает всасывание азитромицина. Препарат принимают 1 раз в сутки. Таблетки глотают не разжевывая.
Взрослые, включая пациентов пожилого возраста, и дети с массой тела >45 кг
При инфекциях ЛОР-органов, дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме мигрирующей эритемы): 500 мг (1 таблетка) в сутки в течение 3 дней.
При мигрирующей эритеме: 1 раз в сутки в течение 5 дней: 1-й день — 1 г (2 таблетки по 500 мг), со 2-го по 5-й день — 500 мг (1 таблетка).
При инфекциях, передающихся половым путем: 1 г препарата Азибиот однократно.
При Akne vulgaris: курсовая доза составляет 6 г. Рекомендуется следующая схема лечения: в первые 3 дня по 1 таблетке по 500 мг 1 раз в сутки, следующие 9 нед — по 1 таблетке по 500 мг 1 раз в неделю, причем во 2-ю неделю таблетку применяют через 7 дней после предыдущего приема.
В случае пропуска приема 1 дозы препарата пропущенную дозу следует принять как можно раньше, а последующие — с интервалом 24 ч.
Почечная недостаточность. Пациентам с незначительной дисфункцией почек (клиренс креатинина >0,6 мл/с (40 мл/мин)) нет необходимости изменять дозу. Не проведено исследований с участием пациентов с клиренсом креатинина <40 мл/мин. Соответственно, следует с осторожностью применять азитромицин у таких пациентов.
Печеночная недостаточность. Поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью, препарат не следует применять у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени.

Противопоказания

повышенная чувствительность к действующему веществу, любому другому компоненту препарата или другим макролидным антибиотикам. Из-за теоретической возможности развития эрготизма азитромицин не следует назначать одновременно с производными спорыньи.

Побочные эффекты

ниже указаны побочные реакции по системам организма и частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000).
В каждой группе по частоте побочные эффекты представлены в порядке снижения степени тяжести.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, рвота, диарея (иногда тяжелая), боль в животе и судороги; нечасто — метеоризм, снижение аппетита; редко — запор, изменение цвета языка, псевдомембранозный колит.
Со стороны органа слуха и равновесия: редко — нарушение слуха, звон в ушах.
Непродолжительные нарушения слуха и звон в ушах возникают особенно у пациентов, принимающих высокие дозы в течение длительного времени. Большинство этих реакций имеют обратимый характер.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: редко — интерстициальный нефрит и почечная недостаточность.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: редко — нарушение функции печени, включая гепатит, холестатическая желтуха и, в исключительных случаях, печеночная недостаточность, повышение активности печеночных ферментов.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение, головная боль, бессонница, судороги, нарушение вкуса; редко — ощущение покалывания.
Со стороны психики: редко — агрессивность, нервозность, беспокойство, страх.
Со стороны иммунной системы: нечасто — легкие и тяжелые формы аллергических реакций, таких как зуд, сыпь, крапивница; редко — светочувствительность, боль в суставах, бронхоспазм и отек Квинке, в исключительных случаях — мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона и эпидермальный некролиз, анафилаксия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — сердцебиение, тахикардия и боль в груди.
Со стороны крови и лимфатической системы: редко — тромбоцитопения, нейтропения, эозинофилия.
Если возникают тяжелые побочные эффекты, лечение необходимо прекратить.

Особые указания

аллергические реакции: сообщалось, что в редких случаях после приема азитромицина возникали тяжелые аллергические (редко летальные) реакции, такие как ангионевротический отек и анафилаксия. Некоторые из этих реакций предопределяли развитие рецидивирующих симптомов и требовали более длительного наблюдения и лечения.
Удлинение сердечной реполяризации и интервала Q–T, которые повышали риск развития сердечной аритмии и трепетания/фибрилляции желудочков, отмечали при лечении другими макролидными антибиотиками. Подобный эффект азитромицина нельзя полностью исключить у пациентов с повышенным риском развития удлиненной сердечной реполяризации.
Стрептококковые инфекции: азитромицин в целом эффективен в лечении стрептококка в ротоглотке, но нет данных, которые демонстрируют эффективность азитромицина в профилактике острого ревматоидного полиартрита.
Суперинфекции: как и в случае с другими антибактериальными препаратами, возможно возникновение суперинфекции (например микозов).
Поскольку печень является основным путем выведения азитромицина, препарат следует применять с осторожностью у больных с выраженным заболеванием печени. При лечении азитромицином зарегистрированы случаи фульминантного гепатита, который может привести к опасной для жизни печеночной недостаточности. В случае появления признаков и симптомов нарушения функции печени, таких как быстроразвивающаяся астения, связанная с желтухой, моча темного цвета, склонность к кровотечениям или печеночной энцефалопатии, необходимо немедленно провести обследование. Лечение азитромицином следует прекратить при появлении признаков дисфункции печени.
Применение в период беременности и кормления грудью. Азитромицин проникает через плаценту, однако не выявлено вредного влияния препарата на плод. Соответствующие и хорошо контролируемые исследования с участием беременных отсутствуют. Поэтому азитромицин можно применять в период беременности только при отсутствии адекватных альтернативных препаратов.
Исследований относительно проникновения препарата в грудное молоко не проводили, таким образом, азитромицин не следует применять в период кормления грудью.
Дети. Препарат применяют у детей с массой тела >45 кг.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.

Взаимодействия

следует с осторожностю назначать азитромицин пациентам одновременно с другими препаратами, которые могут удлинять интервал Q–T.
Антациды: при изучении влияния одновременного применения антацидов на фармакокинетику азитромицина не выявлено изменений биодоступности, хотя Сmax азитромицина в плазме крови снижалась на 30%. Азитромицин необходимо принимать по крайней мере за 1 ч до или через 2 ч после приема антацида.
Карбамазепин: в исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых волонтеров азитромицин не оказывал значительного влияния на плазменные уровни карбамазепина или его активных метаболитов.
Циклоспорин: некоторые из родственных макролидных антибиотиков влияют на метаболизм циклоспорина. Поскольку не проводили фармакокинетических и клинических исследований возможного взаимодействия при одновременном приеме азитромицина и циклоспорина, следует тщательно оценить терапевтическую ситуацию до назначения одновременного приема этих препаратов. Если комбинированное лечение считается оправданным, необходимо проводить тщательный мониторинг уровня циклоспорина и соответственно корректировать дозу.
Антикоагулянты кумаринового ряда: сообщалось о повышенной тенденции к кровотечениям в связи с одновременным применением азитромицина, варфарина и кумариноподобных пероральных антикоагулянтов. Необходимо проводить мониторинг протромбинового времени.
Дигоксин: сообщалось, что у некоторых пациентов определенные макролидные антибиотики влияют на метаболизм дигоксина в кишечнике. Соответственно, в случае одновременного применения азитромицина и дигоксина следует помнить о возможном повышении концентрации дигоксина и проводить мониторинг уровня дигоксина.
Метилпреднизолон: в исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых волонтеров азитромицин не оказывал значительного влияния на фармакокинетику метилпреднизолона.
Терфенадин: в фармакокинетических исследованиях не сообщалось о взаимодействии между азитромицином и терфенадином. Как и в случае с другими макролидными антибиотиками, азитромицин необходимо с осторожностью назначать в комбинации с терфенадином.
Теофиллин: азитромицин не влиял на фармакокинетику теофиллина при одновременном приеме азитромицина и теофиллина здоровыми волонтерами. Комбинированное применение теофиллина и других макролидных антибиотиков иногда приводило к повышению уровня теофиллина в плазме крови.
Зидовудин: однократные дозы 1000 мг и многократные дозы 1200 или 600 мг азитромицина не влияли на плазменную фармакокинетику и выведение с мочой зидовудина или его глюкуронидных метаболитов. Однако прием азитромицина повышал концентрации фосфорилированного зидовудина, клинически активного метаболита, в мононуклеарах в периферическом кровообращении. Клиническая значимость этих данных невыяснена, но может быть полезной для пациентов.
Диданозин: при одновременном применении суточных доз в 1200 мг азитромицина с диданозином у 6 добровольцев не выявлено влияния на фармакокинетику диданозина по сравнению с плацебо.
Рифабутин: одновременное применение азитромицина и рифабутина не влияло на плазменные концентрации этих препаратов. Нейтропения отмечена у лиц, принимавших одновременно азитромицин и рифабутин. Хотя нейтропения была связана с применением рифабутина, причинной связи с одновременным приемом с азитромицином не установлено.

Передозировка

симптомы: обратимое нарушение слуха, выраженная тошнота, рвота, диарея. В случае передозировки необходимо принять активированный уголь и проводить симптоматическую терапию, направленную на поддержание жизненных функций организма.

Условия хранения

не требуется специальных условий хранения.

Азибиот
Азибиот® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №3
от 157,76 грн
В наличии в 429 аптеках
Цены в аптеках
Азибиот
Азибиот® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №3
от 157,76 грн
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