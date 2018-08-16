прохлорперазин не следует применять у пациентов с нарушением функции печени или почек, болезнью Паркинсона, гипотиреозом, сердечной недостаточностью, феохромоцитомой, миастенией гравис и гипертрофией предстательной железы. Не следует назначать прохлорперазин пациентам с известной гиперчувствительностью к прохлорперазину, с закрытоугольной глаукомой или агранулоцитозом в анамнезе.

Необходимо тщательно следить за состоянием пациентов с эпилепсией или судорогами в анамнезе, так как прохлорперазин может снижать порог судорожной готовности.

Поскольку сообщали о случаях агранулоцитоза при применении прохлорперазина, рекомендуется регулярный мониторинг данных общего развернутого анализа крови. При развитии у пациента инфекции невыясненного генеза или лихорадки следует немедленно провести необходимые гематологические исследования для выявления дискразии крови.

Необходимо прекратить лечение прохлорперазином в случае возникновения лихорадки невыясненного генеза, поскольку она может быть признаком развития злокачественного нейролептического синдрома (бледность, гипертермия, вегетативная дисфункция, нарушения сознания, ригидность мышц). Симптомы вегетативной дисфункции, такие как гипергидроз и нестабильное АД, могут предшествовать появлению гипертермии и быть ранними признаками злокачественного нейролептического синдрома. Хотя данный синдром может также иметь идиосинкратическое происхождение, факторами, обусловливающими его развитие, являются обезвоживание и органические заболевания головного мозга.

Поскольку данные о возникновении острых симптомов отмены, включая тошноту, рвоту, бессонницу, экстрапирамидные реакции, получены после резкого прекращения приема высоких доз нейролептиков, целесообразна постепенная отмена прохлорперазина.

Прохлорперазин, как и другие нейролептики фенотиазины, могут потенцировать удлинение интервала Q–T, что повышает риск возникновения желудочковой тахикардии типа пируэт, которая является смертельно опасной (внезапная смерть). Риск удлинения интервала Q–T повышается при наличии у пациента брадикардии, гипокалиемии, а также врожденного или приобретенного (вызванного лекарственными средствами) удлинения интервала Q–T. Поэтому перед назначением прохорперазина необходимо полностью оценить соотношение риск-польза. Рекомендуется перед терапией прохлорперазином и в течение начальной фазы лечения, а также по мере необходимости во время лечения проводить соответствующие клинические и лабораторные исследования (например биохимический анализ крови и ЭКГ) для исключения возможных факторов риска (таких как сердечные болезни, удлинение интервала Q–T в семейном анамнезе, метаболические расстройства, такие как гипокалиемия, гипокальциемия или гипомагниемия, анамнестические данные о голодании, злоупотреблении алкоголем, сопутствующей терапии другими препаратами, которые удлиняют интервал Q–T) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Следует избегать сопутствующей терапии другими нейролептиками (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ).

Инсульт: в рандомизированных клинических исследованиях, проведенных в группе пациентов пожилого возраста с деменцией, получавших лечение некоторыми атипичными антипсихотическими препаратами, наблюдали трехкратное повышение риска цереброваскулярных событий по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. Поскольку механизм данного риска неизвестен, его нельзя исключить при применении других антипсихотических препаратов или применении у пациентов других групп. Прохлорперазин следует применять с осторожностью у пациентов с факторами риска развития инсульта.

Как и другие антипсихотические препараты, прохлорперазин не следует принимать в качестве монотерапии, если у пациента доминируют проявления депрессии. Однако его можно добавлять к антидепрессивной терапии для лечения маниакально-депрессивного психоза.

Из-за риска возникновения фотосенсибилизации пациентам, которые получают лечение прохлорперазином, следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Для предупреждения сенсибилизации кожи у лиц, часто контактирующих с производными фенотиазинов, им следует избегать контакта препарата с кожей (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Лица пожилого возраста. Препарат следует применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста, особенно в очень жаркую или очень холодную погоду, из-за риска развития у них гипер- или гипотермии. Кроме того, пациенты пожилого возраста подвержены постуральной гипотензии. Также у больных данной возрастной категории повышен риск медикаментозного паркинсонизма, особенно после длительного применения прохлорперазина. Больным пожилого возраста рекомендуется назначать более низкую суточную дозу прохлорперазина, особенно в начале лечения.

Повышенный уровень смертности отмечают у пациентов пожилого возраста с деменцией . Есть данные о повышенном риске смертности у пациентов пожилого возраста с деменцией, получавших лечение антипсихотическими препаратами. Поскольку недостаточно данных для оценки величины и причин данного риска, не следует назначать прохлорперазин для лечения нарушений поведения, связанных с деменцией.

Повышенный риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) . Зафиксированы случаи ВТЭ при применении антипсихотических препаратов. Поскольку у пациентов, получающих антипсихотические препараты, часто отмечают факторы риска развития ВТЭ, до начала и во время терапии прохлорперазином их следует определить и принять необходимые профилактические меры.

Гипергликемия или нарушение толерантности к глюкозе . Сообщалось о случаях гипергликемии или нарушения толерантности к глюкозе у пациентов, получавших антипсихотические препараты из группы фенотиазинов. Пациенты с диагностированным сахарным диабетом или лица с факторами риска возникновения сахарного диабета, нуждаются в соответствующем контроле гликемии до и во время лечения прохлорперазином.

Вспомогательные вещества. Препарат содержит лактозу. При установленной непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Достаточные доказательства безопасности применения прохлорперазина в период беременности у людей отсутствуют. Следует избегать применения прохлорперазина во время беременности, за исключением случаев, когда врач считает это жизненно необходимым. Поскольку нейролептики могут пролонгировать родовую деятельность, при родах прием препарата следует прекратить до открытия шейки матки на 3–4 см. Существует риск нежелательного действия прохлорперазина на новорожденных, который может проявляться низкой оценкой состояния новорожденного по шкале Апгар, летаргией или, наоборот, парадоксальным возбуждением и тремором.

Поскольку у новорожденных, матери которых принимали в III триместр беременности антипсихотические препараты, включая прохлорперазин, существует риск возникновения нежелательных, в том числе серьезных эффектов, включая экстрапирамидные симптомы и/или симптомы отмены (возбуждение, гипертензия, гипотензия, тремор, сонливость, расстройства дыхания или нарушения питания), следует тщательно наблюдать за состоянием таких детей.

Период кормления грудью. Поскольку прохлорперазин может проникать в грудное молоко, следует прекратить кормление грудью во время лечения.

Дети. Отсутствуют достаточные данные относительно применения прохлорперазина у детей, поэтому не следует назначать Вертинекс этой возрастной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентов следует предупредить о сонливости в первые дни лечения. Не рекомендуется управлять автомобилем или работать с механизмами.