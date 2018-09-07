следует соблюдать осторожность при назначении препарата больным эпилепсией, лицам с эпизодами судорог в анамнезе, а также пациентам с факторами риска развития эпилепсии.

Следует избегать одновременного применения с такими антагонистами NMDA-рецепторов, как амантадин, кетамин или декстрометорфан. Эти соединения влияют на одну и ту же систему рецепторов, что и мемантин, поэтому побочные эффекты (в основном связанные с ЦНС) могут быть более частыми или более выраженными (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Некоторые факторы, вызывающие повышение рН мочи, могут обусловить необходимость тщательного наблюдения за состоянием пациента. Указанные факторы включают существенные изменения в диете, например замену богатого мясными блюдами рациона на вегетарианский или интенсивный прием антацидных желудочных средств. Кроме того, рН мочи может повышаться из-за состояния тубулярного почечного ацидоза или тяжелых инфекций мочевого тракта, вызванных возбудителями рода Proteus.

Имеются лишь ограниченные данные по применению мемантина у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда, пациентов с декомпенсированной застойной сердечной недостаточностью (NYHA III-IV), а также с неконтролируемой АГ, поэтому за состоянием пациентов с этими заболеваниями необходимо тщательное наблюдение.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Данных о влиянии мемантина при применении его в период беременности нет. Экспериментальные исследования на животных указывают на возможность замедления внутриутробного роста при воздействии концентраций, идентичных или несколько выше применяемых у человека. Потенциальный риск для человека неизвестен. Мемантин не следует применять в период беременности, за исключением случаев крайней необходимости.

Период кормления грудью. Неизвестно, выделяется ли мемантин в грудное молоко, что, тем не менее возможно, учитывая липофильность субстанции. Женщинам, применяющим мемантин, следует воздержаться от кормления грудью.

Фертильность. Не выявлено негативного влияния мемантина на фертильность мужчин и женщин.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Болезнь Альцгеймера от средней тяжести до тяжелых форм обычно обусловливает ухудшение способности управлять транспортными средствами и работать с механизмами. При этом мемантин оказывает незначительное или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами и управлять другими механизмами, поэтому амбулаторных пациентов следует предупредить о необходимости соблюдения особой осторожности при выполнении вышеуказанных операций.

Дети. Препарат не применять у детей в возрасте до 18 лет в связи с недостаточностью данных по безопасности и эффективности.