Денигма таблетки (Denigma tablets) (220096) - инструкция по применению ATC-классификация
Денигма таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. В проявлениях симптомов и прогрессировании нейродегенеративной деменции важную роль играет нарушение глутаматергической нейротрансмиссии, особенно при участии N-метил-D-аспартат (NMDA)-рецепторов.
Мемантин представляет собой потенциалзависимый, средней аффинности неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. Мемантин регулирует эффекты патологически повышенного уровня глутамата, который может привести к дисфункции нейронов.
Фармакокинетика. Абсорбция. Абсолютная биодоступность мемантина составляет ≈100%, время достижения Cmax в плазме крови (tmax) — 3–8 ч. Признаков влияния приема пищи на всасывание нет.
Распределение. Суточная доза 20 мг обусловливает стабильную концентрацию мемантина в плазме крови в пределах 70–150 нг/мл (0,5–1 мкмоль) со значительными индивидуальными вариациями. При применении суточных доз 5–30 мг отношение содержания препарата в цереброспинальной жидкости и плазме крови составляет 0,52. Около 45% мемантина связывается с протеинами плазмы крови.
Биотрансформация. В организме человека ≈80% мемантина циркулирует в виде исходного вещества. Основными метаболитами у человека являются N-3,5-диметил-глудантан, изомерная смесь 4- и 6-гидрокси-мемантина и 1-нитрозо-3,5-диметил-адамантана. Ни один из этих метаболитов не обладает NMDA-антагонистическими свойствами. Участия цитохрома Р450 в метаболизме in vitro не выявлено.
В ходе исследования с применением 14С-мемантина перорально в среднем 84% дозы выводилось в течение 20 сут, при этом более 99% выделялось почками.
Элиминация. Мемантин выводится по кривой моноэкспоненциальной зависимости с промежутком Т½ 60–100 ч. У добровольцев с нормальной функцией почек общий клиренс (Cltot) равен 170 мл/мин/1,73 м2 поверхности тела. Почечная стадия фармакокинетики мемантина включает также канальцевую реабсорбцию, возможно, опосредованную катионными транспортными белками.
Скорость почечной элиминации мемантина в условиях щелочной реакции мочи может снижаться в 7–9 раз. Ощелачивание мочи может происходить в результате существенных изменений в диете, например, замены богатого мясными блюдами рациона вегетарианским или вследствие интенсивного приема антацидных желудочных средств.
Линейность. Фармакокинетика имеет линейный характер в диапазоне доз 10–40 мг.
Фармакодинамическая/фармакокинетическая связь. При дозе мемантина 20 мг уровень содержания в цереброспинальной жидкости соответствует величине ki (константа торможения) мемантина, что составляет 0,5 мкмоль в области фронтальной коры головного мозга человека.
Показания Денигма таблетки
болезнь Альцгеймера — от легкой степени тяжести до тяжелых форм.
Применение Денигма таблетки
лечение следует начинать и проводить под наблюдением врача с опытом диагностики и терапии деменции при болезни Альцгеймера.
Терапию начинают только при условии наличия опекуна, который будет контролировать прием препарата пациентом. Установление диагноза осуществляется согласно действующим рекомендациям. Переносимость и дозу мемантина необходимо регулярно оценивать, желательно в течение 3 мес после начала терапии. После этого регулярно проводится повторная оценка клинической эффективности применения мемантина и переносимости лечения пациентом согласно действующим клиническим рекомендациям. Поддерживающее лечение можно продолжать до тех пор, пока терапевтический эффект остается благоприятным, а переносимость мемантина пациентом — хорошей. Решение о прекращении лечения мемантином рассматривают в случае отсутствия терапевтического эффекта или у пациента наблюдается непереносимость этого препарата.
Таблетки необходимо принимать 1 раз в сутки ежедневно в одно и то же время независимо от приема пищи.
Взрослые. Титрование дозы.
Рекомендованная начальная доза составляет 5 мг/сут, которую следует постепенно повышать в течение первых 4 нед лечения до достижения рекомендуемых поддерживающих доз следующим образом:
1-я неделя (1–7-й день): принимать 5 мг/сут в течение недели;
2-я неделя (8–14-й день): принимать 10 мг/сут в течение недели;
3-я неделя (15–21-й день): принимать 15 мг/сут в течение недели;
4-я неделя (22–28-й день): принимать 20 мг/сут в течение недели.
Поддерживающая доза. Рекомендованная поддерживающая доза составляет 20 мг/сут.
Пациенты пожилого возраста. Рекомендованная доза для пациентов в возрасте старше 65 лет составляет 20 мг/сут (2 таблетки по 10 мг 1 раз в сутки), как указано выше.
Нарушение функции почек. Для пациентов с нарушением функции почек легкой степени тяжести (клиренс креатинина — 50–80 мл/мин) снижения дозы препарата не требуется. Пациентам с нарушением функции почек средней степени тяжести (клиренс креатинина — 30–49 мл/мин) дозу следует снизить до 10 мг/сут. Дозу можно повысить до 20 мг/сут по стандартной схеме, если негативных реакций не отмечается по крайней мере после 7 дней лечения. Пациентам с нарушением функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина — 5–29 мл/мин) дозу следует снизить до 10 мг/сут.
Снижение функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени легкой или средней степени тяжести (Чайлд — Пью А, В) коррекции дозы не требуется. Применение мемантина у пациентов с тяжелым нарушением функции печени не рекомендуется.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
инфекции и инвазии: грибковые инфекции.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности.
Со стороны психики: сонливость, спутанность сознания, галюцинации1, психотические реакции2.
Со стороны нервной системы: головокружение, нарушение равновесия, нарушение походки, судорожные припадки.
Со стороны сердца: сердечная недостаточность.
Со стороны сосудов: АГ, венозный тромбоз/тромбоэмболия.
Со стороны дыхательной системы: диспноэ (одышка).
Со стороны ЖКТ: запор, рвота, панкреатит2.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение показателей функциональных проб печени, гепатит.
Общие нарушения: головная боль, повышенная утомляемость.
1Галлюцинации в основном отмечали у пациентов с болезнью Альцгеймера тяжелой степени.
2Отдельные сообщения при применении.
Болезнь Альцгеймера ассоциируется с депрессией, мыслями суицидального характера и попытками самоубийства. О таких случаях также сообщалось при применении мемантина.
Особые указания
следует соблюдать осторожность при назначении препарата больным эпилепсией, лицам с эпизодами судорог в анамнезе, а также пациентам с факторами риска развития эпилепсии.
Следует избегать одновременного применения с такими антагонистами NMDA-рецепторов, как амантадин, кетамин или декстрометорфан. Эти соединения влияют на одну и ту же систему рецепторов, что и мемантин, поэтому побочные эффекты (в основном связанные с ЦНС) могут быть более частыми или более выраженными (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Некоторые факторы, вызывающие повышение рН мочи, могут обусловить необходимость тщательного наблюдения за состоянием пациента. Указанные факторы включают существенные изменения в диете, например замену богатого мясными блюдами рациона на вегетарианский или интенсивный прием антацидных желудочных средств. Кроме того, рН мочи может повышаться из-за состояния тубулярного почечного ацидоза или тяжелых инфекций мочевого тракта, вызванных возбудителями рода Proteus.
Имеются лишь ограниченные данные по применению мемантина у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда, пациентов с декомпенсированной застойной сердечной недостаточностью (NYHA III-IV), а также с неконтролируемой АГ, поэтому за состоянием пациентов с этими заболеваниями необходимо тщательное наблюдение.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Данных о влиянии мемантина при применении его в период беременности нет. Экспериментальные исследования на животных указывают на возможность замедления внутриутробного роста при воздействии концентраций, идентичных или несколько выше применяемых у человека. Потенциальный риск для человека неизвестен. Мемантин не следует применять в период беременности, за исключением случаев крайней необходимости.
Период кормления грудью. Неизвестно, выделяется ли мемантин в грудное молоко, что, тем не менее возможно, учитывая липофильность субстанции. Женщинам, применяющим мемантин, следует воздержаться от кормления грудью.
Фертильность. Не выявлено негативного влияния мемантина на фертильность мужчин и женщин.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Болезнь Альцгеймера от средней тяжести до тяжелых форм обычно обусловливает ухудшение способности управлять транспортными средствами и работать с механизмами. При этом мемантин оказывает незначительное или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами и управлять другими механизмами, поэтому амбулаторных пациентов следует предупредить о необходимости соблюдения особой осторожности при выполнении вышеуказанных операций.
Дети. Препарат не применять у детей в возрасте до 18 лет в связи с недостаточностью данных по безопасности и эффективности.
Взаимодействия
учитывая фармакологический эффект и механизм действия мемантина возможны нижеприведенные взаимодействия.
Механизм действия предусматривает возможность усиления эффектов L-допы, дофаминергических агонистов и антихолинергических средств при одновременном применении таких NMDA-антагонистов, как мемантин. Возможно ослабление эффектов барбитуратов и нейролептических средств. Сочетанное применение мемантина и спазмолитических средств, дантролена или баклофена может модифицировать их эффекты и обусловить необходимость в коррекции доз.
Следует избегать одновременного применения мемантина и амантадина из-за риска развития фармакотоксического психоза. Оба соединения являются химически связанными антагонистами NMDA-рецепторов. Это же может относиться и к кетамину, и к декстрометорфану (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Существуют данные относительно риска возникновения психоза в случае сочетанного применения мемантина и фенитоина.
Другие лекарственные средства, такие как циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидин, хинин и никотин, которые используют ту же катионную транспортную систему почек, что и амантадин, возможно, также способны взаимодействовать с мемантином, обусловливая потенциальный риск повышения содержания в плазме крови.
При сочетанном назначении мемантина с гидрохлоротиазидом или любым комбинированным препаратом, который содержит гидрохлоротиазид, возможно снижение уровня содержания последнего в плазме крови.
Получены сообщения об отдельных случаях повышения международного нормализованного отношения (МНО) при применении мемантина у пациентов, принимающих варфарин. Хотя причинная связь не установлена, необходим тщательный мониторинг протромбинового времени или МНО у пациентов, одновременно принимающих пероральные антикоагулянты и мемантин.
Отсутствуют свидетельства о существенных эффектах взаимодействия мемантина с глибуридом/метформином или донепезилом. Влияния мемантина на фармакокинетику галантамина не выявлено.
Мемантин не угнетает изоферменты CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, флавинсодержащую монооксигеназу, эпоксидгидролазу или сульфатион in vitro.
Передозировка
данные о передозировке ограничены.
Симптомы. Применение относительно высоких доз (200 мг и 105 мг в течение 3 дней соответственно) сопровождалось такими симптомами, как ощущение усталости, слабость и/или диарея, или полным отсутствием каких-либо симптомов. В случаях передозировки дозой ниже 140 мг, или в случаях, когда доза была неизвестна, у пациентов наблюдались симптомы, связанные с нарушениями со стороны ЦНС (спутанность сознания, вялость, сонливость, головокружение, возбуждение, агрессия, галлюцинации и нарушение походки) и/или со стороны ЖКТ (рвота и диарея).
В наиболее тяжелом известном случае передозировки мемантина (2000 мг) у пациента отмечали нарушения со стороны ЦНС (пациент находился в коме в течение 10 дней, а позднее наблюдались диплопия и возбуждение). После симптоматического лечения и плазмафереза пациент выздоровел без последствий.
В другом случае передозировки мемантина в высокой дозе (400 мг) отмечали нарушения со стороны ЦНС, такие как беспокойство, психоз, зрительные галлюцинации, склонность к судорогам, сонливость, ступор и потеря сознания. Пациент выздоровел.
Лечение. Лечение симптоматическое, специфический антидот отсутствует. Следует применить стандартные клинические процедуры для выведения действующего вещества из организма: промывание желудка, прием активированного угля (для предупреждения возможной желудочно-печеночной рециркуляции мемантина), подкисление мочи и форсированный диурез.
В случае клинических признаков или симптомов, свидетельствующих о чрезмерной общей стимуляции ЦНС, следует с осторожностью применять симптоматические лечебные меры.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.