рамиприл

Пациенты, у которых существует особый риск возникновения артериальной гипотензии. У пациентов со значительным повышением активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы существует риск внезапного значительного снижения АД и ухудшения функции почек вследствие угнетения АПФ, особенно если ингибитор АПФ или сопутствующий диуретик назначают впервые или впервые повышают дозу. Существенного повышения активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, требующего медицинского наблюдения, в том числе постоянного контроля АД, можно ожидать, например, у пациентов с:

тяжелой АГ;

декомпенсированной застойной сердечной недостаточностью;

гемодинамически значимым препятствием для притока или оттока крови из левого желудочка (например со стенозом аортального или митрального клапана);

односторонним стенозом почечной артерии при наличии второй функционирующей почки;

существующим или возможным недостатком жидкости или электролитов (включая принимающих диуретики);

циррозом печени и/или асцитом;

обширными хирургическими вмешательствами или во время анестезии с применением препаратов, вызывающих артериальную гипотензию.