фармакодинамика. Механизм действия рамиприла. Рамиприлат, активный метаболит рамиприла, подавляет энзим дипептидил-карбоксипептидазу (синонимы: АПФ, кининаза II). В плазме крови и тканях этот энзим катализирует превращение ангиотензина I в активную сосудосуживающую субстанцию ангиотензин II, а также распад активного вазодилататора брадикинина. Уменьшение образования ангиотензина II и угнетение распада брадикинина приводят к вазодилатации.

Поскольку ангиотензин II также стимулирует высвобождение альдостерона, рамиприлат способствует снижению секреции альдостерона. Средний показатель ответа на монотерапию ингибиторами АПФ был более низкий у пациентов негроидной расы (африканцев) с АГ (как правило, с низким уровнем ренина), чем у пациентов европеоидной расы.

Фармакодинамическое действие. Применение рамиприла вызывает значительное снижение периферического сопротивления артерий. В целом существенных изменений почечного плазмотока и скорости клубочковой фильтрации не отмечено. Применение рамиприла у пациентов с АГ приводит к снижению уровня АД в горизонтальном и вертикальном положении без компенсаторного повышения ЧСС.

У большинства пациентов начало антигипертензивного действия однократной дозы рамиприла наступает через 1–2 ч после перорального применения препарата. Максимальный эффект после однократного приема обычно достигается через 3–6 ч после перорального применения. Антигипертензивный эффект сохраняется в течение 24 ч.

Максимальный антигипертензивный эффект при длительном лечении рамиприлом в целом становится очевидным через 3–4 нед. Установлено, что антигипертензивный эффект при длительной терапии сохраняется в течение 2 лет.

Внезапное прекращение приема рамиприла не приводит к быстрому и чрезмерному рикошетному повышению АД.

Механизм действия амлодипина. Амлодипин угнетает трансмембранный поток ионов кальция в клетках сердца и гладких мышцах сосудов (медленный блокатор кальциевых канальцев или антагонист ионов кальция).

Механизм антигипертензивного действия обусловлен прямым релаксационным воздействием амлодипина на гладкие мышцы сосудов, что способствует снижению системного периферического сосудистого сопротивления.

Точный механизм, с помощью которого амлодипин устраняет стенокардию, до конца не выяснен, но он может оказывать следующие два действия:

1) амлодипин расширяет периферические артериолы, снижая таким образом общее периферическое сопротивление (постнагрузку). Поскольку он не вызывает рефлекторной тахикардии, потребление миокардом энергии и потребность в кислороде будут уменьшаться;

2) благодаря вышеописанному механизму действия амлодипин увеличивает поступление кислорода в миокард, даже в случае спазма коронарных артерий (стенокардия Принцметала или вариантная стенокардия).

Фармакодинамические свойства. У больных АГ разовая доза амлодипина обеспечивает клинически значимое снижение АД на протяжении 24 ч как в положении лежа, так и стоя. Благодаря медленному началу действия амлодипин не вызывает острой артериальной гипотензии.

У больных со стенокардией применение амлодипина 1 раз в сутки продлевает общее время возможной физической нагрузки, задерживает начало приступа стенокардии и увеличивает время до существенного угнетения сегмента ST, снижает частоту приступов стенокардии и уменьшает потребность в таблетках глицерилтринитрата.

Амлодипин не оказывает неблагоприятного влияния на обмен веществ и липиды плазмы крови, поэтому он показан для лечения больных БА, сахарным диабетом и подагрой.

Фармакокинетика

Рамиприл. Абсорбция. После перорального приема рамиприл быстро абсорбируется в ЖКТ: C max рамиприла в плазме крови достигается в течение 1 ч. Учитывая выведение рамиприла с мочой, степень абсорбции составляет не менее 56%, на него существенно не влияет наличие пищи в пищеварительном тракте. Биодоступность активного метаболита рамиприлата после перорального приема рамиприла в дозе 2,5 и 5 мг составляет 45%.

C max в плазме крови рамиприлата, единственного активного метаболита рамиприла, достигается через 2–4 ч после приема рамиприла. Равновесная концентрация рамиприлата в плазме крови в условиях применения обычных доз (1 раз в сутки) достигается на 4-й день лечения.

Распределение. Связывание рамиприла с белками крови составляет около 73%, а рамиприлата — 56%.

Метаболизм. Рамиприл почти полностью метаболизируется до рамиприлата, дикетопиперазинового эфира, дикетопиперазиновой кислоты и глюкуронидов рамиприла и рамиприлата.

Выведение. Экскреция метаболитов осуществляется преимущественно почками.

Снижение концентрации рамиприлата в плазме крови происходит в несколько фаз. Благодаря мощному насыщающему связыванию с АПФ и медленной диссоциации из энзима рамиприлат характеризуется пролонгированной терминальной фазой элиминации при очень низких концентрациях в плазме крови.

После приема многократных доз рамиприла эффективный T ½ рамиприлата составляет 13–17 ч после приема дозы 5–10 мг и более — после приема более низких доз 1,25–2,5 мг. Разница обусловлена насыщающей способностью энзима связываться с рамиприлатом.

После приема однократной пероральной дозы рамиприл и его метаболит не выявлялись в грудном молоке. Однако эффект многократных доз неизвестен.

Пациенты с нарушением функции почек. Почечная экскреция рамиприлата снижена у пациентов с нарушенной функцией почек, а почечный клиренс рамиприлата пропорционально связан с клиренсом креатинина. Это приводит к повышению плазменных концентраций рамиприлата, которые снижаются медленнее, чем у лиц с нормальной функцией почек.

Пациенты с нарушением функции печени. У пациентов с нарушением функции печени метаболизм рамиприла в рамиприлат замедлен, что обусловлено сниженной активностью печеночных эстераз, а уровни рамиприла в плазме крови у этих пациентов повышены. Однако C max рамиприлата у этих пациентов не отличалась от таковой у лиц с нормальной функцией печени.

Амлодипин . Абсорбция. После приема внутрь амлодипин почти полностью всасывается, достигая C max в плазме крови через 6–12 ч после приема. Прием пищи не влияет на биодоступность препарата. Абсолютная биодоступность составляет 64–80%.

Распределение. Объем распределения составляет 21 л/кг массы тела. Равновесная концентрация в плазме крови (5–15 нг/мл) достигается в течение 7–8 дней применения препарата. В исследования in vitro выявлено, что 93–98% циркулирующего в крови амлодипина связывается с белками плазмы крови.

Метаболизм и выведение. Амлодипин активно метаболизируется в печени (около 90%) до неактивных производных пиридина.

10% исходного соединения и 60% неактивных метаболитов выводится с мочой, 20–25% — с калом.

Снижение концентрации в плазме крови имеет двухфазный характер. Конечный T ½ из плазмы крови составляет около 35–50 ч с учетом приема препарата 1 раз в сутки.

Общий клиренс составляет 7 мл/мин/кг массы тела (для больных с массой тела 60 кг — 25 л/ч). У больных пожилого возраста — 19 л/ч.

Применение у лиц пожилого возраста. Время, необходимое для достижения C max амлодипина в плазме крови, одинаковое как у лиц пожилого возраста, так и у пациентов более молодого возраста. У лиц пожилого возраста отмечена тенденция к снижению клиренса амлодипина, что приводит к увеличению AUC и T ½ . Зарегистрировано увеличение AUC и T ½ препарата у больных с застойной сердечной недостаточностью.

Пациенты с нарушением функции почек. Амлодипин интенсивно метаболизируется в неактивные метаболиты. 10% исходного соединения выводится в неизмененном виде с мочой. Изменения концентрации амлодипина в плазме крови не связаны со степенью нарушения функции почек. Этих пациентов можно лечить с помощью обычной дозы амлодипина. Амлодипин не подвергается диализу.

Пациенты с нарушением функции печени. T ½ амлодипина увеличивается у пациентов с нарушениями функции печени.