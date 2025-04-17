Винница (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
263,80 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
329,55
Экономия при брони: -31,10 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
339,20 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
427,26
Экономия при брони: -65,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
263,80 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
314,80
Экономия при брони: -5,60 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
339,20 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
408,60
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
341,64
Экономия при брони: -42,17 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
424,66
Экономия при брони: -62,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
338,90
Экономия при брони: -10,70 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
415,00
Экономия при брони: -31,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
263,80 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
314,80
Экономия при брони: -5,60 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
347,90
Экономия при брони: -19,70 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
412,30
Экономия при брони: -29,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
264,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
323,90
Экономия при брони: -14,70 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
339,20 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
396,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
263,80 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
339,33
Экономия при брони: -40,88 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
364,70
Экономия при брони: -58,14 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
431,30
Экономия при брони: -69,13 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
263,80 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
335,41
Экономия при брони: -50,27 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
339,20 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
434,85
Экономия при брони: -72,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
263,80 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
320,40 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
339,20 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
408,10
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
336,55
Экономия при брони: -29,27 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
411,72
Экономия при брони: -48,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
263,80 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
335,86
Экономия при брони: -28,58 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
354,70
Экономия при брони: -37,04 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
426,89
Экономия при брони: -63,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
263,80 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
323,90
Экономия при брони: -14,70 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
339,20 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
399,90
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
263,80 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
335,28
Экономия при брони: -40,14 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
350,80
Экономия при брони: -30,59 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
409,78
Экономия при брони: -46,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
263,80 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
320,40 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
339,20 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
405,70
Экономия при брони: -22,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 5 мг блистер №30
Egis
263,80 грн
Хартил®-AM капсулы 5 мг + 10 мг блистер №30
Egis
320,40 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 5 мг блистер №30
Egis
340,10
Экономия при брони: -11,90 грн
Хартил®-AM капсулы 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
396,50 грн