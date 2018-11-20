Гидрасек (Hidrasec®) (220080) - инструкция по применению ATC-классификация
Гидрасек инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Рацекадотрил — это пролекарство, требующее гидролиза для образования активного метаболита тиорфана, который является ингибитором энкефалиназы, пептидазы клеточных мембран, которая находится в разных тканях, особенно в эпителии тонкой кишки. Этот фермент способствует как гидролизу экзогенных, так и расщеплению эндогенных пептидов, таких как энкефалины. Следовательно, рацекадотрил защищает эндогенные энкефалины, физиологически активные в ЖКТ, удлиняя их антисекреторное действие.
Рацекадотрил — это антисекреторное вещество, действующее исключительно в слизистой оболочке кишечника. Оно снижает кишечную гиперсекрецию воды и электролитов, вызванную токсинами холеры или воспалением, и не оказывает влияния на базальную секреторную активность. Рацекадотрил обуславливает быстрое антидиарейное действие, не изменяя продолжительность кишечного транзита.
Рацекадотрил не вызывает вздутия живота. В клинических исследованиях частота вторичного запора на фоне применения рацекадотрила была подобна наблюдаемой в группе плацебо.
При пероральном применении препарат проявляет исключительно периферическую активность, не влияя на ЦНС.
В ходе двух клинических исследований у детей рацекадотрил уменьшал массу стула в течение первых 48 ч на 40 и 46% соответственно. Также наблюдалось значительное уменьшение продолжительности диареи и необходимости в восстановлении водного баланса.
В ходе метаанализа данные отдельных пациентов (9 рандомизированных клинических исследований рацекадотрила по сравнению с плацебо, дополнительно к пероральному регидратационному р-ру) были собраны индивидуальные данные пациентов (1384 ребенка) с острой диареей различной степени тяжести, находившихся на стационарном или амбулаторном лечении. Средний возраст составил 12 мес (интерквартильная ширина — от 6 до 39 мес). Из общего количества 714 пациентов были в возрасте до 1 года, 670 пациентов — старше 1 года. Средняя масса тела колебалась во время исследований от 7,4 до 12,2 кг. Общая средняя продолжительность диареи после включения в исследование составила 2,81 дня в группе плацебо и 1,75 дня — в группе рацекадотрила. Процент пациентов, которые выздоровели, был больше в группах рацекадотрила по сравнению с плацебо (отношение рисков (ОР) (hazard ratio) 2,04; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,85–2,32; р<0,001; модель пропорциональных рисков Кокса (Cox proportional hazards regression)).
Результаты были очень сходными для младенцев (<1 года) (ОР 2,01; 95% ДИ 1,71–2,36; р<0,001) и детей преддошкольного возраста (>1 года) (ОР 2,16; 95% ДИ 1,83–2,57; р<0,001). Для стационарных пациентов (n=637) отношение средней массы стула в группе применения рацекадотрила к средней массе стула в группе приема плацебо составило 0,59 (95% ДИ 0,51–0,74; р<0,001). Для амбулаторных пациентов (n=695) отношение средней кратности стула при диарее в группе приема рацекадотрила к средней кратности стула при диарее в группе плацебо составило 0,63 (95% ДИ 0,47–0,85; р<0,001). Результаты были очень похожими для младенцев (<1 года) (ОР 2,01; 95% ДИ 1,71–2,36; р<0,001) и детей преддошкольного возраста (>1 года) (ОР 2,16; 95% ДИ 1,83–2,57; р<0,001). Для стационарных пациентов (n=637) отношение средней массы стула в группе применения рацекадотрила к средней массе стула в группе приема плацебо составило 0,59 (95% ДИ 0,51–0,74; р<0,001). Для амбулаторных пациентов (n=695) отношение средней кратности стула при диарее в группе приема рацекадотрила к средней кратности стула при диарее в группе плацебо составило 0,63 (95% ДИ 0,47–0,85; р<0,001).
Фармакокинетика
Всасывание. Рацекадотрил быстро всасывается после приема внутрь. Время до начала подавления энкефалиназ в плазме крови — 30 мин.
Биодоступность рацекадотрила не изменяется в результате приема пищи, но достижение максимальной активности задерживается примерно на 1,5 ч.
Распределение. После перорального введения дозы меченого 14С рацекадотрила измеренная концентрация радиоактивного изотопа углерода в плазме крови была намного выше, чем в клетках крови, и в 3 раза выше, чем во всем объеме крови. Следовательно, препарат в значительной мере не связывается с клетками крови. Распределение радиоактивного изотопа углерода в другие ткани организма умеренное, о чем свидетельствует показатель среднего воображаемого объема распределения в плазме крови — 66,4 кг. 90% активного метаболита рацекадотрила — тиорфана ((RS)-N-(1-оксо-2-(меркаптометил)-3-фенилпропил)глицина) — связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином.
Фармакокинетические свойства рацекадотрила не изменяются при повторном приеме или при применении у пациентов пожилого возраста.
Продолжительность и степень воздействия рацекадотрила зависят от дозы.
У детей время до пикового подавления энкефалиназ в плазме крови составляет около 2 ч и соответствует подавлению на 90% при приеме дозы 1,5 мг/кг массы тела. У взрослых время до пикового подавления энкефалиназ в плазме крови составляет приблизительно 2 ч и соответствует подавлению на 75% при приеме дозы 100 мг.
Продолжительность подавления энкефалиназ в плазме крови составляет около 8 ч.
Метаболизм. Биологический T½ рацекадотрила, учитывая степень подавления энкефалиназ в плазме крови, составляет около 3 ч.
Рацекадотрил быстро гидролизуется до тиорфана, активного метаболита, который, в свою очередь, превращается в неактивные метаболиты.
Повторное применение рацекадотрила не приводит к накоплению соединения в организме.
Данные in vitro свидетельствуют о том, что рацекадотрил/тиорфан и 4 основные неактивные метаболиты ингибируют основные ферментные изоформы CYP 3A4, 2D6, 2C9, 1A2 и 2C19 в клинически значимой степени.
Данные in vitro свидетельствуют о том, что рацекадотрил/тиорфан и 4 основные неактивные метаболиты не стимулируют ферментные изоформы CYP (3A класса, 2A6, 2B6, 2C9/2C19, 1A класса, 2E1) и конъюгирующие УДФ-глюкуронилтрансферазу ферменты до клинически значимой степени.
Рацекадотрил не влияет на связывание с белками действующих веществ, у которых эта связь сильная, таких как толбутамид, варфарин, нифлумовая кислота, дигоксин или фенитоин.
У пациентов с печеночной недостаточностью (цирроз, степень В по классификации Чайлда — Пью) профиль кинетики активного метаболита рацекадотрила отмечался показателями Tmax и T½ , подобными таковым у здоровых добровольцев, но меньшими значениями Cmax (-65%) и AUC (-29%).
У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина 11–39 мл/мин) профиль кинетики активного метаболита рацекадотрила отмечался более низкими значениями Cmax (-49%) и более высокими AUC (+16%) и T½, чем у здоровых добровольцев (клиренс креатинина >70 мл/мин).
У детей фармакокинетические показатели подобны показателям у взрослых, Cmax достигается через 2,5 ч после приема. Не наблюдается накопления после многократных приемов каждые 8 ч в течение 7 дней.
Выведение. Рацекадотрил выводится в форме как активных, так и неактивных метаболитов. Препарат выделяется преимущественно почками, в значительно меньшей степени — с калом. Выведение легкими незначительно.
Показания Гидрасек
Гидрасек гранулы для оральной суспензии: вспомогательное симптоматическое лечение при острой диарее у детей в возрасте старше 3 мес в комбинации с пероральной регидратацией и стандартными поддерживающими мерами в случае недостаточности их эффективности для контроля клинического состояния, а также при невозможности проведения этиотропной терапии.
Гидрасек капсулы: симптоматическое лечение при острой диарее у взрослых в случае невозможности проведения этиотропной терапии.
При осуществимости этиотропной терапии возможно применение рацекадотрила в качестве вспомогательного средства.
Применение Гидрасек
Гидрасек, гранулы для оральной суспензии. Гидрасек применяют внутрь вместе с пероральными средствами для восстановления водного баланса (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Гидрасек, гранулы по 10 мг, применяют у детей с массой тела до 13 кг.
Гидрасек, гранулы по 30 мг, применяют у детей с массой тела от 13 кг.
Рекомендованную дозу рассчитывают по массе тела: 1,5 мг/кг массы тела на прием. Это составляет 1–2 саше соответствующей дозы, которые принимают 3 раза в сутки через равные промежутки времени.
Детям с массой тела до 9 кг — по 1 саше (10 мг) 3 раза в сутки.
Детям с массой тела 9–13 кг — по 2 саше (10 мг) 3 раза в сутки.
Детям с массой тела 13–27 кг — по 1 саше (30 мг) 3 раза в сутки.
Детям с массой тела от 27 кг — по 2 саше (30 мг) 3 раза в сутки.
В ходе клинических исследований с участием детей продолжительность лечения составляла 5 дней.
Лечение следует продолжать до тех пор, пока не будет зафиксировано 2 случая стула нормального характера.
Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней.
Не рекомендуется длительное лечение рацекадотрилом.
Клинических исследований с участием детей в возрасте до 3 мес не проводили.
Особые группы пациентов. Исследований с участием младенцев или детей с почечной или печеночной недостаточностью не проводили (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Не следует применять препарат у детей с почечной или печеночной недостаточностью.
Гранулы препарата Гидрасек можно добавлять к пище, растворить их в стакане воды или в бутылочке для кормления, хорошо перемешав. После этого препарат следует использовать немедленно.
Гидрасек, капсулы. Для перорального применения.
Взрослые. Начальная доза составляет 1 капсула одноразово независимо от времени суток. В дальнейшем после принятой начальной дозы через 8 ч принимают по 1 капсуле 3 раза в сутки (каждые 8 ч), желательно перед основными приемами пищи. Лечение следует продолжать, пока не будет зафиксировано два случая стула нормального характера.
Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней подряд.
Не рекомендуется длительное лечение рацекадотрилом.
Если не наблюдается улучшения состояния после 3 дней лечения, следует проконсультироваться с врачом.
Особые группы пациентов
Дети. Для младенцев, детей и подростков существуют специальные лекарственные формы.
Пациенты пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста коррекция дозы не требуется (см. Фармакокинетика). С осторожностью следует применять препарат у пациентов с печеночной и почечной недостаточностью.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ.
Пациентам, у которых развивался ангионевротический отек при применении ингибиторов АПФ (таких как каптоприл, эналаприл, лизиноприл, периндоприл, рамиприл), не следует применять рацекадотрил.
В связи с наличием сахарозы Гидрасек, гранулы для оральной суспензии, противопоказано применять у пациентов с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или сахаразо-изомальтазной недостаточностью.
Побочные эффекты
ниже приведены нежелательные реакции на препарат, отмечавшиеся в группе рацекадотрила чаще, чем в группе плацебо, или зарегистрированные в послерегистрационный период.
По частоте нежелательные реакции разделены на: очень частые (≥1/10), частые (≥1/100 до <1/10), нечастые (≥1/1000 до <1/100), редкие (≥1/10 000 до <1/1000), очень редкие (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
Нарушения со стороны нервной системы (Гидрасек, капсулы): частые — головная боль.
Инфекции и инвазии. Гидрасек, гранулы для оральной суспензии: нечастые — тонзиллит.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечастые — сыпь, эритема; частота неизвестна — полиморфная эритема, отек языка, отек лица, отек губ, отек век, ангионевротический отек, крапивница, узловатая эритема, папулезная сыпь, пруриго, зуд, токсическая кожная сыпь.
Сообщалось о реакции со стороны кожи тяжелой степени (включая ангионевротический отек) у пациентов, находившихся на лечении рацекадотрилом. Частота возникновения этих реакций неизвестна, но в случае их возникновения лечение рацекадотрилом следует прекратить и назначить необходимую альтернативную терапию. В этих случаях пациенты должны быть проинформированы о необходимости избегания повторных приемов рацекадотрила.
Особые указания
применение препарата Гидрасек не изменяет обычный режим восстановления водного баланса.
Восстановление водного баланса является чрезвычайно важным в лечении при острой диарее у детей. При восстановлении водного баланса и выборе пути его достижения необходимо учитывать возраст и массу тела пациента, а также стадию и степень тяжести его состояния, особенно в случае серьезной или продолжительной диареи, которая сопровождается значительной рвотой или потерей аппетита. Также важно не прерывать регулярный прием пищи (включая кормление грудью) и контролировать потребление достаточного количества жидкости.
Кровавые или гнойные испражнения и лихорадка могут свидетельствовать о наличии инвазивных бактерий (в качестве причины диареи) или о другом тяжелом заболевании, требующем этиотропного лечения (например антибиотиками) или дальнейшего исследования. Поэтому рацекадотрил не следует применять в подобных случаях.
Рацекадотрил можно применять вместе с антибиотиками в случае острой диареи бактериальной этиологии как вспомогательное средство.
Применение рацекадотрила в случае диареи, вызванной терапией антибиотиками, и хронической диареи не рекомендуется в связи с недостаточным количеством данных.
Больным сахарным диабетом следует учитывать, что каждое саше Гидрасек, гранулы для оральной суспензии, содержит Гидрасек, гранулы по 10 мг — 0,966 г сахарозы; Гидрасек, гранулы по 30 мг — 2,899 г сахарозы.
Если количество сахарозы (источники глюкозы и фруктозы) в суточной дозе Гидрасек превышает 5 г/сут, это необходимо учитывать при расчете суточного количества потребляемого сахара.
Гидрасек, капсулы, содержит лактозу. Пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или глюкозо-галактозная мальабсорбция, не следует применять этот препарат.
Не рекомендуется применять Гидрасек у младенцев в возрасте до 3 мес, поскольку клинических исследований в этой популяции не проводилось.
Препарат не следует применять у детей с почечной или печеночной недостаточностью любой степени тяжести в связи с ограниченностью информации в отношении этой популяции пациентов. Данные о применении препарата у взрослых с почечной или печеночной недостаточностью ограничены. Применение рацекадотрила у этих пациентов требует осторожности (см. Фармакокинетика).
В связи с возможностью снижения биодоступности препарат не следует применять у детей в случае длительной или неконтролируемой рвоты. В случае продолжительной рвоты эффективность усвоения рацекадотрила у взрослых пациентов может снижаться.
При применении препарата сообщалось о возникновении реакций со стороны кожи. В большинстве случаев эти реакции умеренной степени не требуют лечения. Однако в некоторых случаях они могут быть тяжелыми, даже представлять угрозу для жизни. Невозможно полностью исключить их связь с приемом рацекадотрила. При возникновении реакций со стороны кожи тяжелой степени лечение следует немедленно прекратить.
Сообщалось о гиперчувствительности/ангионевротическом отеке у пациентов, получавших рацекадотрил. Эти состояния могут возникнуть в любое время во время лечения. Пациенты, у которых в анамнезе отмечают ангионевротический отек, не связанный с применением рацекадотрила, могут иметь повышенный риск возникновения ангионевротического отека.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Отсутствуют надлежащие данные по применению рацекадотрила у беременных. Исследования на животных не свидетельствуют о наличии прямого или косвенного отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие, течение родов или постнатальное развитие. Однако поскольку специальные клинические исследования не проводились, рацекадотрил не следует применять в период беременности.
Кормление грудью. В связи с недостаточным количеством информации относительно выделения препарата Гидрасек в грудное молоко, его не следует применять в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Рацекадотрил не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Дети. Гидрасек, гранулы по 10 мг, применяют у новорожденных и детей в возрасте от 3 мес до 2 лет.
Гидрасек, гранулы по 30 мг, применяют у детей в возрасте старше 2 лет.
Взаимодействия
ингибиторы АПФ (например, каптоприл, эналаприл, лизиноприл, фозиноприл, периндоприл, рамиприл) могут вызвать ангионевротический отек. При приеме рацекадотрила этот риск может повышаться. Одновременное применение рацекадотрила с лоперамидом или нифуроксазидом у человека не изменяет кинетику рацекадотрила.
Передозировка
сообщалось об отдельных случаях передозировки без возникновения побочных реакций у младенцев и детей. Принятые дозы в 7 раз превышали необходимую.
У взрослых разовые дозы >2 г, то есть в 20 раз превышающие терапевтическую дозу, не вызывали побочных эффектов.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.
UKR2187994