Активные вещества — “Р”РАЦЕКАДОТРИЛ (RACECADOTRILUM) РАЦЕКАДОТРИЛ (RACECADOTRILUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Гидрасек Гранулы для оральной суспензии, 10 мг, саше, № 16 Abbott Laboratories GmbH В 372 аптеках от 511,75 грн Цены в аптеках Гидрасек Гранулы для оральной суспензии, 30 мг, саше, № 16 Abbott Laboratories GmbH В 296 аптеках от 468,20 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие РАЦЕКАДОТРИЛ