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Активные вещества — “Р”РАЦЕКАДОТРИЛ (RACECADOTRILUM)

РАЦЕКАДОТРИЛ (RACECADOTRILUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Гидрасек гранулы для оральной суспензии, 10 мг, саше, № 16; Abbott Laboratories GmbH
Гидрасек Гранулы для оральной суспензии, 10 мг, саше, № 16 Abbott Laboratories GmbH
В 372 аптеках
от 511,75 грн
Цены в аптеках
Гидрасек гранулы для оральной суспензии, 30 мг, саше, № 16; Abbott Laboratories GmbH
Гидрасек Гранулы для оральной суспензии, 30 мг, саше, № 16 Abbott Laboratories GmbH
В 296 аптеках
от 468,20 грн
Цены в аптеках