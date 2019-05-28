Воксид применяют с осторожностью в следующих ситуациях:

одновременное применение других гипогликемических средств (возможность возникновения гипогликемии) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ);

лапаротомия или кишечная непроходимость в анамнезе (возможность ухудшения состояния пациента из-за избыточного образования газов в кишечнике);

хронические заболевания кишечника, сопровождающиеся нарушением пищеварения и всасывания (возможность ухудшения состояния пациента из-за механизма действия воглибозы);

синдром Рехмельда (возможность ухудшения состояния пациента из-за избыточного образования газов в кишечнике);

грыжа, стеноз или язва толстой кишки (возможность ухудшения состояния пациента из-за избыточного образования газов в кишечнике);

тяжелые нарушения функции печени (возможность значительных колебаний уровня глюкозы в крови пациента по причине метаболических расстройств);

цирроз печени (возможность дальнейшего нарушения сознания из-за гипераммониемии);

тяжелые нарушения функции почек (возможность значительных колебаний уровня глюкозы в крови пациента из-за метаболических расстройств).

Следует ограничить прием препарата Воксид пациентам, у которых окончательно диагностированы сахарный диабет или нарушение толерантности к глюкозе.

Пациентам с сахарным диабетом, которым показана диета и/или физические нагрузки, воглибозу следует назначать только тогда, когда постпрандиальный уровень гликемии в течение 2 ч после еды составляет 11,1 ммоль/л или более.

Пациентам с сахарным диабетом, которым показаны диета, физические нагрузки, пероральные гипогликемические препараты или инсулин, воглибозу следует назначать только тогда, когда уровень глюкозы в крови натощак 7,77 ммоль/л или выше.

Во время приема препарата Воксид необходимо внимательно наблюдать за состоянием пациента и постоянно контролировать уровень глюкозы в крови. Кроме того, важную роль в достижении терапевтического эффекта играет непрерывный прием данного препарата.

Если через 2–3 мес постоянного приема воглибозы (как моно-, так и комбинированной терапии сахарного диабета) гипогликемический эффект неудовлетворительный (постпрандиальный уровень гликемии в течение 2 ч после еды 11,1 ммоль/л или более), то необходимо соответствующим образом провести коррекцию лечения.

Если при применении воглибозы (как моно-, так и комбинированной терапии сахарного диабета) гипогликемический эффект удовлетворительный (постпрандиальный уровень гликемии в течение 2 ч после еды 8,88 ммоль/л или ниже), следует прекратить прием препарата и наблюдать за дальнейшим течением болезни.

При непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, поскольку препарат содержит лактозу.

Применение в период беременности или кормления грудью. Воксид таблетки можно назначать в период беременности и при подозрении на нее, только если ожидаемый терапевтический эффект превышает любой потенциальный риск. Безопасность применения этого препарата у беременных не установлена.

Желательно избегать применения воглибозы при кормлении грудью. Однако если применение все же необходимо, грудное вскармливание следует прекратить.

Дети. Данные относительно применения воглибозы у детей отсутствуют, поэтому препарат не следует назначать этой возрастной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата возможно возникновение побочных реакций, которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами или работе с механизмами.