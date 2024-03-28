ВОГЛИБОЗА (VOGLIBOSUM) Действующее вещество
воглибоза — пероральное гипогликемизирующее средство, конкурентный ингибитор интестинальних α-глюкозидаз, которые принимают участие в расщеплении ди-, олиго- и полисахаридов. Угнетение активности α-глюкозидаз приводит к замедлению расщепления сложных углеводов и всасывания глюкозы, следствием чего является снижение постпрандиального уровня глюкозы в крови (постпрандиальной гипергликемии). Воглибоза не влияет на активность β-глюкозидазы.
Воглибоза медленно и плохо всасывается и быстро выводится с калом. На сегодня не выявлено метаболитов данного вещества в крови и моче человека.
– лечение сахарного диабета 2-го типа, если уровень глюкозы в крови нельзя адекватно поддержать диетой и/или физическими упражнениями; в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии сочетанно с другими пероральными гипогликемическими средствами или инсулином;
– лечение сахарного диабета 1-го типа в составе комбинированной терапии в сочетании с инсулином;
– профилактика сахарного диабета 2-го типа у пациентов с выявленным нарушением толерантности к глюкозе.
принимают внутрь непосредственно перед каждым приемом пищи, запивая водой.
Начальная доза — 0,2 мг 3 раза в сутки. Если терапевтический эффект недостаточный, дозу повышают до 0,3 мг 3 раза в сутки.
— повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата;
— диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома, диабетическая кома;
— тяжелые инфекционные заболевания;
— серьезные хирургические операции и травмы;
— патологические состояния и заболевания кишечника, которые могут ухудшаться в условиях усиленного газообразования (воспалительные заболевания кишечника, эрозивно-язвенные изменения кишечника, полная или частичная кишечная непроходимость и т.д.);
— тяжелые патологические состояния и заболевания кишечника, которые сопровождаются нарушениями пищеварения и всасывания.
гипогликемия, ощущение вздутия живота, метеоризм, диарея, кишечная непроходимость, фульминантный гепатит, тяжелые нарушения функции печени, повышение уровня печеночных трансаминаз (АсАТ, АлАТ), желтуха.
комбинации, которые следует применять с осторожностью.
Производные сульфаниламиды и сульфонилмочевины, производные бигуанидов, препараты инсулина и средства, улучшающие резистентность к инсулину (риск возникновения гипогликемии).
Лекарственные средства, которые увеличивают выраженность гипогликемического действия противодиабетических препаратов (блокаторы β-адренорецепторов, препараты салициловой кислоты, ингибиторы МАО, производные фибратов для лечения гиперлипидемии, варфарин и т.д.).
Лекарственные средства, которые уменьшают выраженность гипогликемического действия противодиабетических препаратов (адреналин, гормон коры надпочечников, гормон щитовидной железы и т.д.).
в случае передозировки пациенту необходимо обратиться к врачу.