воглибоза — пероральное гипогликемизирующее средство, конкурентный ингибитор интестинальних α-глюкозидаз, которые принимают участие в расщеплении ди-, олиго- и полисахаридов. Угнетение активности α-глюкозидаз приводит к замедлению расщепления сложных углеводов и всасывания глюкозы, следствием чего является снижение постпрандиального уровня глюкозы в крови (постпрандиальной гипергликемии). Воглибоза не влияет на активность β-глюкозидазы.

Воглибоза медленно и плохо всасывается и быстро выводится с калом. На сегодня не выявлено метаболитов данного вещества в крови и моче человека.