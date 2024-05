фармакодинамика. Домперидон — антагонист дофамина с противорвотными свойствами. Домперидон в незначительной степени проникает через ГЭБ. Применение домперидона очень редко сопровождается экстрапирамидными побочными действиями, особенно у взрослых, но домперидон стимулирует выделение пролактина из гипофиза. Его противорвотное действие, возможно, обусловлено сочетанием периферического (гастрокинетического) действия и антагонизма к рецепторам дофамина в триггерной зоне хеморецепторов, которая находится вне ГЭБ в задней области (area postrema).

Исследования на животных, а также низкие концентрации, которые определялись в головном мозге, указывают на преимущественно периферическое действие домперидона на дофаминергические рецепторы.

Исследования у человека показали, что при приеме внутрь домперидон повышает давление в нижних отделах пищевода, улучшает антродуоденальную моторику и ускоряет высвобождение желудка. Домперидон не влияет на желудочную секрецию.

Влияние на интервал Q–T/Q–Tc и электрофизиологию сердца. Согласно международным рекомендациям ICH-E14 проведено детальное исследование интервала Q–T. Это исследование было двойным плацебо-контролируемым с участием здоровых добровольцев, получавших домперидон в дозе до 80 мг/сут (10 или 20 мг 4 раза в сутки). В исследовании выявлено, что максимальная разница Q–Tc между группами домперидона (20 мг 4 раза в сутки) и плацебо наблюдалась на 4-й день терапии и составляет 3,4 мс (отклонение от исходного показателя, определенное методом наименьших квадратов). Двухсторонний 90% верхний доверительный интервал (ДИ) (1,0–5,9 мс) не превышал 10 мс.

В этом исследовании не выявлены какие-либо клинически значимые эффекты Q–Tc при применении домперидона в дозе до 80 мг/сут (то есть в дозе, более чем в 2 раза превышающей максимальную рекомендованную дозу).

Однако два предыдущих исследования межлекарственного взаимодействия наглядно продемонстрировали удлинение Q–Tc при применении домперидона в качестве монотерапии (10 мг 4 раза в сутки). Наибольшая средняя разница Q–Tc–F между группами домперидона и плацебо составляла 5,4 мс (95% ДИ 1,7–12,4) и 7,5 мс (95% ДИ 0,6–14,4) соответственно.

Клиническое исследование у детей в возрасте до 12 лет. Для оценки безопасности и эффективности применения домперидона проведено проспективное многоцентровое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое в параллельных группах клиническое исследование с участием 292 человек в возрасте от 6 мес до 12 лет (средний возраст — 7 лет) с острым гастроэнтеритом. Пациенты 3 раза в сутки получали пероральную регидратационную терапию (ПРТ) вместе с суспензией домперидона в дозе 0,25 мг/кг массы тела (максимально — до 30 мг домперидона в сутки) или с плацебо. Продолжительность терапии составила до 7 дней. Это исследование не продемонстрировало большей (по сравнению с плацебо) эффективности комбинированной терапии с применением домперидона относительно уменьшения рвоты в течение первых 48 ч лечения.

Фармакокинетика

Всасывание . Домперидон быстро абсорбируется при пероральном приеме натощак, C max в плазме крови достигается примерно через 60 мин. Низкая абсолютная биодоступность перорального домперидона (около 15%) обусловлена экстенсивным метаболизмом первого прохождения в стенке кишечника и в печени. Значения C max и AUC домперидона повышаются пропорционально дозе в диапазоне доз 10–20 мг. При повторных введениях домперидона в течение 4 дней 4 раза в сутки (каждые 5 ч) наблюдалось 2–3-кратное увеличение AUC домперидона. Хотя у здоровых людей биодоступность домперидона повышается при приеме после еды, больным с жалобами со стороны ЖКТ следует принимать домперидон за 15–30 мин до еды.

Пониженная кислотность желудка снижает абсорбцию домперидона. При пероральном приеме препарата после еды максимальная абсорбция несколько замедляется, а AUC несколько увеличивается.

При предыдущем одновременном применении циметидина и бикарбоната натрия пероральная биодоступность снижается.

Распределение . При пероральном приеме домперидон не кумулирует и не индуцирует собственный обмен; C max в плазме крови через 90 мин (21 нг/мл) после 2-недельного перорального приема по 30 мг/сут был почти таким же, как после приема первой дозы (18 нг/мл). Домперидон на 91–93% связывается с белками плазмы крови. Исследования распределения домперидона, проведенные на животных с помощью препарата, меченного радиоактивным изотопом, показали его значительное распределение в тканях, но низкую концентрацию в головном мозге. У животных небольшое количество препарата проникает через плаценту.

Метаболизм . Домперидон быстро и экстенсивно метаболизируется в печени путем гидроксилирования и N-деалкилирования.

Исследования метаболизма in vitro с диагностическими ингибиторами выявили, что CYP 3A4 является основной формой цитохрома P450, участвующей в N-деалкилировании домперидона, тогда как CYP 3A4, CYP 1A2 и CYP 2E1 способствуют ароматическому гидроксилированию домперидона.

Выведение . Выведение с мочой и калом составляет соответственно 31 и 66% пероральной дозы. Выведение препарата в неизмененном виде незначительное (10% с калом и около 1% — с мочой). T ½ из плазмы крови после приема разовой дозы составляет 7–9 ч у здоровых добровольцев, но удлинен у больных с тяжелой почечной недостаточностью.

Особые группы пациентов

Нарушение функции печени . У пациентов с нарушениями функции печени средней степени (7–9 баллов по шкале Пью, класс В по классификации Чайлда — Пью) AUC и C max домперидона были соответственно в 2,9 и 1,5 раза выше, чем у здоровых добровольцев. Свободная фракция увеличивалась на 25%, а конечный Т ½ — с 15 до 23 ч. У пациентов с нарушениями функции печени легкой степени установлена экспозиция несколько ниже, чем у здоровых добровольцев (на основании данных о C max и AUC) при отсутствии изменений показателей связывания с белками или длительности Т ½ . Применение препарата у пациентов с нарушениями функции печени тяжелой степени не исследовали. Домперидон противопоказан пациентам с нарушениями функции печени средней или тяжелой степени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Нарушение функции почек . У пациентов с нарушениями функции почек тяжелой степени (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2) Т ½ домперидона увеличивался с 7,4 до 20,8 ч, но концентрация в плазме крови была ниже, чем у лиц с нормальной функцией почек.

Поскольку очень небольшое количество препарата (около 1%) выделяется почками в неизмененном виде, маловероятно, что возникнет необходимость в коррекции дозы для однократного введения у пациентов с нарушениями функции почек. При длительном применении частоту дозирования домперидона следует снизить до 1–2 раз в сутки в зависимости от тяжести нарушения. Также может возникнуть необходимость в снижении дозы препарата.