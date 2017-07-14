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Дермазол® шампунь (Dermazol® shampoo) (220064) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дермазол<sup>&reg;</sup> <I>шампунь</I> (Dermazol<sup>&reg;</sup> <I>shampoo</I>)
Цена в городе Киев
от 324,04 грн
Без рецепта
20 шт, 20 мг/мл от 324,04 грн 1 шт, 20 мг/мл от 221,40 грн 1 шт, 20 мг/мл от 149,79 грн
В наличии в 1121 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Шампунь
Дозировка
20 мг/мл
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-група
D01A C08 Кетоконазол
Регистрационное удостоверение
UA/6725/01/01 от 14.07.2017
Международное название
Ketoconazolum (Кетоконазол)

Дермазол шампунь инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Кетоконазол — это синтетическое производное имидазолдиоксолана, обладающее фунгицидной и фунгистатической активностью в отношении дерматофитов Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum и Microsporum spp., а также дрожжей, в том числе Malassezia spp. и Candida spp. Особенно выражен эффект в отношении Malassezia spp. Кетоконазол ингибирует биосинтез эргостерола в грибах и изменяет состав других липидных компонентов в мембране.
Шампунь с кетоконазолом быстро уменьшает шелушение и зуд, которые часто ассоциируются с перхотью, себорейной экземой и отрубевидным лишаем.
Фармакокинетика. После местного применения шампуня Дермазол у взрослых содержание кетоконазола в крови не определяется. Уровень в плазме крови после местного применения шампуня с кетоконазолом наблюдался после его нанесения на всю поверхность тела.

Показания Дермазол шампунь

Лечение и профилактика поражений кожи и волос, вызванных дрожжевыми микроорганизмами Malassezia (прежнее название Pityrosporum), таких как перхоть, отрубевидный лишай (локальный), себорейный дерматит.

Применение Дермазол шампунь

Шампунь вместе с теплой водой нанести на пораженные участки волосистой части головы и оставить на 3–5 мин, после чего смыть водой.
Лечение: перхоть и себорейный дерматит (себорейная экзема): 2 раза в неделю в течение 2–4 нед; отрубевидный лишай: ежедневно в течение 5 дней.
Профилактика: перхоть и себорейный дерматит (себорейная экзема): еженедельно или 1 раз в 2 нед; отрубевидный лишай: ежедневно в течение 3 дней (разовый курс лечения) перед началом летнего сезона.

Противопоказания

Дермазол противопоказан лицам с известной гиперчувствительностью к любому из компонентов препарата.

Побочные эффекты

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек и крапивницу.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: алопеция, сухость кожи, изменение нормальной структуры волос, сыпь, ощущение жжения кожи, акне, сухость кожи, изменения кожи, усиленное шелушение кожи, повышенная жирность или сухость волос, изменение цвета волос (у пациентов с химически поврежденными или седыми волосами).
Со стороны органа зрения: повышенное слезотечение, раздражение глаз.
Со стороны нервной системы: дисгевзия (нарушение вкусовой чувствительности).
Инфекции и инвазии: фолликулит.
Общие нарушения и реакции в месте применения: эритема, раздражение, зуд, ощущение дискомфорта, гиперчувствительность, пустулезные высыпания в месте нанесения.

Особые указания

для предотвращения синдрома отмены при длительном местном лечении кортикостероидами рекомендуется продолжать местное применение кортикостероидов в сочетании с шампунем Дермазол с последующей постепенной отменой кортикостероидов в течение 2–3 нед.
Избегать контакта шампуня с глазами. Если шампунь попал в глаза, необходимо промыть их водой.
Препарат содержит бутилгидрокситолуол (Е321), поэтому может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.
Препарат содержит пропиленгликоль, поэтому может вызвать раздражение кожи.
Применение в период беременности и кормления грудью. Надлежащие и хорошо контролируемые исследования кетоконазола у беременных и матерей, которые кормят грудью, не проводились. После местного применения шампуня кетоконазола у небеременных концентрация кетоконазола в плазме крови не определялась. Плазменные уровни после местного применения шампуня кетоконазола определялись после нанесения на всю поверхность тела. В связи с отсутствием известных факторов риска применение препарата в период беременности и кормления грудью не противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Безопасность и эффективность применения лекарственного средства у детей в возрасте до 12 лет не установлены.

Взаимодействия

не известно.

Передозировка

поскольку шампунь предназначен только для наружного применения, развитие передозировки маловероятно.
При случайном приеме внутрь следует принять поддерживающие и симптоматические терапевтические меры. Для предупреждения аспирации запрещается вызывать рвоту или проводить промывание желудка.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Дермазол
Дермазол® шампунь 20 мг/мл саше 8 мл, №20
от 324,04 грн
В наличии в 1121 аптеке
Цены в аптеках
Дермазол
Дермазол® шампунь 20 мг/мл саше 8 мл, №20
от 324,04 грн
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