Дермазол® шампунь (Dermazol® shampoo) (220064) - инструкция по применению ATC-классификация
Дермазол шампунь инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Кетоконазол — это синтетическое производное имидазолдиоксолана, обладающее фунгицидной и фунгистатической активностью в отношении дерматофитов Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum и Microsporum spp., а также дрожжей, в том числе Malassezia spp. и Candida spp. Особенно выражен эффект в отношении Malassezia spp. Кетоконазол ингибирует биосинтез эргостерола в грибах и изменяет состав других липидных компонентов в мембране.
Шампунь с кетоконазолом быстро уменьшает шелушение и зуд, которые часто ассоциируются с перхотью, себорейной экземой и отрубевидным лишаем.
Фармакокинетика. После местного применения шампуня Дермазол у взрослых содержание кетоконазола в крови не определяется. Уровень в плазме крови после местного применения шампуня с кетоконазолом наблюдался после его нанесения на всю поверхность тела.
Показания Дермазол шампунь
Лечение и профилактика поражений кожи и волос, вызванных дрожжевыми микроорганизмами Malassezia (прежнее название Pityrosporum), таких как перхоть, отрубевидный лишай (локальный), себорейный дерматит.
Применение Дермазол шампунь
Шампунь вместе с теплой водой нанести на пораженные участки волосистой части головы и оставить на 3–5 мин, после чего смыть водой.
Лечение: перхоть и себорейный дерматит (себорейная экзема): 2 раза в неделю в течение 2–4 нед; отрубевидный лишай: ежедневно в течение 5 дней.
Профилактика: перхоть и себорейный дерматит (себорейная экзема): еженедельно или 1 раз в 2 нед; отрубевидный лишай: ежедневно в течение 3 дней (разовый курс лечения) перед началом летнего сезона.
Противопоказания
Дермазол противопоказан лицам с известной гиперчувствительностью к любому из компонентов препарата.
Побочные эффекты
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек и крапивницу.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: алопеция, сухость кожи, изменение нормальной структуры волос, сыпь, ощущение жжения кожи, акне, сухость кожи, изменения кожи, усиленное шелушение кожи, повышенная жирность или сухость волос, изменение цвета волос (у пациентов с химически поврежденными или седыми волосами).
Со стороны органа зрения: повышенное слезотечение, раздражение глаз.
Со стороны нервной системы: дисгевзия (нарушение вкусовой чувствительности).
Инфекции и инвазии: фолликулит.
Общие нарушения и реакции в месте применения: эритема, раздражение, зуд, ощущение дискомфорта, гиперчувствительность, пустулезные высыпания в месте нанесения.
Особые указания
для предотвращения синдрома отмены при длительном местном лечении кортикостероидами рекомендуется продолжать местное применение кортикостероидов в сочетании с шампунем Дермазол с последующей постепенной отменой кортикостероидов в течение 2–3 нед.
Избегать контакта шампуня с глазами. Если шампунь попал в глаза, необходимо промыть их водой.
Препарат содержит бутилгидрокситолуол (Е321), поэтому может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.
Препарат содержит пропиленгликоль, поэтому может вызвать раздражение кожи.
Применение в период беременности и кормления грудью. Надлежащие и хорошо контролируемые исследования кетоконазола у беременных и матерей, которые кормят грудью, не проводились. После местного применения шампуня кетоконазола у небеременных концентрация кетоконазола в плазме крови не определялась. Плазменные уровни после местного применения шампуня кетоконазола определялись после нанесения на всю поверхность тела. В связи с отсутствием известных факторов риска применение препарата в период беременности и кормления грудью не противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Безопасность и эффективность применения лекарственного средства у детей в возрасте до 12 лет не установлены.
Взаимодействия
не известно.
Передозировка
поскольку шампунь предназначен только для наружного применения, развитие передозировки маловероятно.
При случайном приеме внутрь следует принять поддерживающие и симптоматические терапевтические меры. Для предупреждения аспирации запрещается вызывать рвоту или проводить промывание желудка.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.