для предотвращения синдрома отмены при длительном местном лечении кортикостероидами рекомендуется продолжать местное применение кортикостероидов в сочетании с шампунем Дермазол с последующей постепенной отменой кортикостероидов в течение 2–3 нед.

Избегать контакта шампуня с глазами. Если шампунь попал в глаза, необходимо промыть их водой.

Препарат содержит бутилгидрокситолуол (Е321), поэтому может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.

Препарат содержит пропиленгликоль, поэтому может вызвать раздражение кожи.

Применение в период беременности и кормления грудью. Надлежащие и хорошо контролируемые исследования кетоконазола у беременных и матерей, которые кормят грудью, не проводились. После местного применения шампуня кетоконазола у небеременных концентрация кетоконазола в плазме крови не определялась. Плазменные уровни после местного применения шампуня кетоконазола определялись после нанесения на всю поверхность тела. В связи с отсутствием известных факторов риска применение препарата в период беременности и кормления грудью не противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Безопасность и эффективность применения лекарственного средства у детей в возрасте до 12 лет не установлены.