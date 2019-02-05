рекомендуемый режим приема препарата АЦЦ® раствор оральный:

взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 10 мл 2–3 раза в сутки (эквивалент 400–600 мг ацетилцистеина в сутки);

дети в возрасте 2–6 лет: по 5 мл 2–3 раза в сутки (эквивалент 200–300 мг ацетилцистеина в сутки);

дети в возрасте 6–12 лет: по 10 мл 2–3 раза в сутки (эквивалент 400–600 мг ацетилцистеина в сутки).

10 мл раствора орального соответствуют половине мерного колпачка или 2 шприцам.

Способ применения. АЦЦ® раствор оральный принимают после еды. Дозу следует отмерять шприцем для препаратов для перорального применения или с помощью мерного колпачка, который прилагается в комплекте с препаратом.

Измерение дозы с помощью шприца

1. Снять безопасный для детей колпачок, прижав его вниз и поворачивая влево.

2. Вставить перфорированную пробку, входящую в комплект, в горлышко флакона. Если не удается полностью вставить пробку, можно надеть колпачок и закрутить его. Пробка является средством для присоединения шприца во флакон, она должна оставаться вставленной в горлышко флакона.

3. Вставить шприц в отверстие пробки. Поршень должен быть так далеко задвинут в шприц, как это возможно.

4. Осторожно перевернуть вверх дном флакон вместе со шприцем, потянуть поршень до отметки, соответствующей нужному количеству миллилитров (мл). Если в растворе, который попал в шприц, есть пузырьки, следует нажать на поршень, чтобы освободить шприц, и медленно набрать раствор снова. Если для приема назначено более 5 мл, шприц следует наполнять несколько раз.

5. Перевернуть флакон вверх горлышком и вытащить шприц из перфорированной пробки.

6. Р-ром можно напоить ребенка непосредственно из шприца или предварительно вылить р-р из шприца в ложку. Если ребенок получает р-р непосредственно из шприца, его следует посадить ровно. Р-р из шприца следует выпускать медленно, направляя его на внутреннюю поверхность щеки таким образом, чтобы ребенок не захлебнулся.

После использования шприц необходимо промыть чистой водой.

Не следует принимать средство АЦЦ® раствор оральный дольше 4–5 дней без консультации с врачом. АЦЦ раствор оральный следует принимать после еды.