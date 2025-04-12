внутрь — в первый день 0,12–0,2 г (в 3–4 приема), во второй день — в суточной дозе 0,09–0,15 г, затем — по 0,03–0,06 г/сут в зависимости от уровня протромбина в крови. С профилактической целью назначают по 0,03 г 1–2 раза в сутки.