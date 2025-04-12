Фенилин-Здоровье (Phenylin-Zdorovye)
Фенилин-Здоровье инструкция по применению
Состав
Фениндион - 30 мг
Фармакологические свойства
фениндион (2-Фенилиндандион-1,3) относится к группе непрямых антикоагулянтов. Вызывает гипопротромбинемию, обусловленную нарушением процесса образования протромбина в печени. Снижение концентрации фактора свертывания наступает через 8–10 ч и достигает максимума через 24–30 ч после приема препарата.
Показания Фенилин-Здоровье
профилактика и лечение тромбозов, тромбофлебита, тромбоэмболических осложнений при инфаркте миокарда. В хирургической практике — для предупреждения тромбообразования в послеоперационный период.
Применение Фенилин-Здоровье
внутрь — в первый день 0,12–0,2 г (в 3–4 приема), во второй день — в суточной дозе 0,09–0,15 г, затем — по 0,03–0,06 г/сут в зависимости от уровня протромбина в крови. С профилактической целью назначают по 0,03 г 1–2 раза в сутки.
Противопоказания
геморрагические диатезы, период беременности, заболевания печени и почек.
Побочные эффекты
головная боль, тошнота, диарея, лихорадка, кожно-аллергические реакции.