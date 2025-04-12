Фениндион

Фенилин-Здоровье (Phenylin-Zdorovye)

Фенилин-Здоровье таблетки 30 мг блистер №20
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
30 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/7886/01/01 от 08.11.2017
Международное название

Фенилин-Здоровье инструкция по применению

Состав

Фениндион - 30 мг

Фармакологические свойства

фениндион (2-Фенилиндандион-1,3) относится к группе непрямых антикоагулянтов. Вызывает гипопротромбинемию, обусловленную нарушением процесса образования протромбина в печени. Снижение концентрации фактора свертывания наступает через 8–10 ч и достигает максимума через 24–30 ч после приема препарата.

Показания Фенилин-Здоровье

профилактика и лечение тромбозов, тромбофлебита, тромбоэмболических осложнений при инфаркте миокарда. В хирургической практике — для предупреждения тромбообразования в послеоперационный период.

Применение Фенилин-Здоровье

внутрь — в первый день 0,12–0,2 г (в 3–4 приема), во второй день — в суточной дозе 0,09–0,15 г, затем — по 0,03–0,06 г/сут в зависимости от уровня протромбина в крови. С профилактической целью назначают по 0,03 г 1–2 раза в сутки.

Противопоказания

геморрагические диатезы, период беременности, заболевания печени и почек.

Побочные эффекты

головная боль, тошнота, диарея, лихорадка, кожно-аллергические реакции.