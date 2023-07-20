ФЕНИНДИОН (PHENINDIONUM)

внутрь после еды по 0,03–0,05 г 3–4 раза в сутки в течение первых 2 дней. Затем дозу индивидуально снижают так, чтобы протромбиновый индекс был не ниже 50–40%. Лечение нужно проводить, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Высшие дозы внутрь: разовая — 0,05 г, суточная — 0,2 г.