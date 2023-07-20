Все аптеки Украины
Активные вещества — “Ф”ФЕНИНДИОН (PHENINDIONUM)

ФЕНИНДИОН (PHENINDIONUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 1 препарат
Фенилин-Здоровье таблетки, 30 мг, блистер, № 20; Здоровье
Фенилин-Здоровье Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 Здоровье
В 151 аптеке
от 41,54 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки.
ФЕНИНДИОН (PHENINDIONUM)
CAS №: 83-12-5 C15H10O2
MESH, RTECS, USPDDN: 1H-инден-1,3(2H)-дион, 2-фенил-.
Форма выпуска: таблетки.

фениндион — антикоагулянт непрямого действия, антагонист витамина К. Снижение коагулятивных свойств крови начинается через 8–10 ч после приема и достигает максимума через 24–30 ч.

тромбоз, тромбофлебит, тромбоэмболия легочной артерии, тромбоэмболические осложнения при инфаркте миокарда, сердечная недостаточность.

внутрь после еды по 0,03–0,05 г 3–4 раза в сутки в течение первых 2 дней. Затем дозу индивидуально снижают так, чтобы протромбиновый индекс был не ниже 50–40%. Лечение нужно проводить, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Высшие дозы внутрь: разовая — 0,05 г, суточная — 0,2 г.

повышенная чувствительность к фениндиону, геморрагический диатез, капилляротоксикоз, период беременности, тяжелые заболевания печени и почек, злокачественные новообразования, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ранний послеродовой и послеоперационный период.

аллергические реакции (дерматит, лихорадка и др.), диарея, тошнота, гепатит, угнетение кроветворения, окрашивание кожи ладоней в оранжевый цвет и мочи в розовый, геморрагические осложнения.

окрашивание кожи ладоней и изменение цвета мочи не сопровождается патологическими изменениями; при появлении этих побочных эффектов фениндион следует заменить другим антикоагулянтом, за исключением омефина.
С осторожностью назначают пациентам пожилого возраста.

антагонистом при передозировке фениндиона является витамин К.