ФЕНИНДИОН (PHENINDIONUM) Действующее вещество
фениндион — антикоагулянт непрямого действия, антагонист витамина К. Снижение коагулятивных свойств крови начинается через 8–10 ч после приема и достигает максимума через 24–30 ч.
тромбоз, тромбофлебит, тромбоэмболия легочной артерии, тромбоэмболические осложнения при инфаркте миокарда, сердечная недостаточность.
внутрь после еды по 0,03–0,05 г 3–4 раза в сутки в течение первых 2 дней. Затем дозу индивидуально снижают так, чтобы протромбиновый индекс был не ниже 50–40%. Лечение нужно проводить, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Высшие дозы внутрь: разовая — 0,05 г, суточная — 0,2 г.
повышенная чувствительность к фениндиону, геморрагический диатез, капилляротоксикоз, период беременности, тяжелые заболевания печени и почек, злокачественные новообразования, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ранний послеродовой и послеоперационный период.
аллергические реакции (дерматит, лихорадка и др.), диарея, тошнота, гепатит, угнетение кроветворения, окрашивание кожи ладоней в оранжевый цвет и мочи в розовый, геморрагические осложнения.
окрашивание кожи ладоней и изменение цвета мочи не сопровождается патологическими изменениями; при появлении этих побочных эффектов фениндион следует заменить другим антикоагулянтом, за исключением омефина.
С осторожностью назначают пациентам пожилого возраста.
антагонистом при передозировке фениндиона является витамин К.