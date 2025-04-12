пациентам с отеком нижних конечностей в результате заболеваний сердца, почек или печени нельзя применять препарат, потому что он неэффективен при этих состояниях.

Препарат с осторожностью следует назначать пациентам с тяжелыми заболеваниями печени и желчного пузыря. Поскольку препарат раздражает слизистую оболочку желудка, его следует принимать во время еды.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять препарат.

Краситель Е110 может вызывать аллергические реакции.

Риск развития аллергии выше у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.

Применение в период беременности или кормления грудью. В соответствии с общей клинической практикой не рекомендуется применение в I триместр беременности. Во II и III триместр, а также в период кормления грудью рекомендуется применять препарат по назначению врача, когда ожидаемая польза от его применения для матери превышает возможный риск для плода.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Флеботон не оказывает влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.