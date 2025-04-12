Флеботон капсулы (Phleboton capsules)
Флеботон капсулы инструкция по применению
Состав
Троксерутин - 300 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Флеботон — капилляро- и венотонизирующее средство. Оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, подавляет гиалуронидазу. Предотвращает окисление гиалуроновой, аскорбиновой кислоты и адреналина, подавляет перекисное окисление липидов. Троксерутин снижает проницаемость и ломкость капилляров, предотвращает повреждение базальной мембраны эндотелиальных клеток различными факторами и, кроме этого, обладает еще мембраностабилизирующими, антигеморрагическими, детоксическими, антиаллергическими, венотонизирующими свойствами. Уменьшает отек, улучшает трофику и уменьшает выраженность других симптомов, связанных с венозной недостаточностью или нарушением оттока лимфатической жидкости.
Фармакокинетика. Cmax устанавливается через 2–8 ч после перорального применения. Снижение плазменной концентрации — биоэкспоненциальное. Сначала плазменная концентрация снижается прогрессивно в пределах 40 ч, после чего снижается очень медленно. Связывается с белками плазмы крови в пределах 27–29%. Метаболизируется путем глюкуронизации. В течение 24 ч основная часть (до 70%) выводится с желчью, а незначительная (25%) — с мочой.
Показания Флеботон капсулы
для симптоматического лечения:
- отеки и боль при варикозном расширении вен, варикозный дерматит;
- хроническая венозная недостаточность;
- варикозные язвы;
- геморроидальная болезнь;
- диабетическая ретинопатия (в составе комплексной терапии).
Применение Флеботон капсулы
капсулы принимать во время еды, запивая стаканом воды.
Обычная доза — 2 капсулы в сутки. Поддерживающее лечение — по 1 капсуле в сутки в течение 3–4 нед. Это лечение можно комбинировать с одновременным применением геля. Эффективность лечения зависит от регулярности приема, правильного дозирования и длительности терапии. Клинический опыт доказывает, что иногда желаемый эффект наблюдается при применении доз, превышающих 600 мг (2 капсулы) в сутки. Дозирование и длительность приема лекарственного средства определяет врач, учитывая характер, тяжесть и течение заболевания.
Дети. Нет данных о применении препарата у детей.
Противопоказания
гиперчувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных веществ.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит (в фазе обострения).
Побочные эффекты
нижеперечисленные нежелательные побочные реакции классифицированы по системам органов и частоте их возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000 и <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (на основании имеющихся сведений невозможно сделать оценку).
При лечении редко наблюдаются побочные реакции. В отдельных случаях могут возникнуть:
со стороны иммунной системы: очень редко — анафилактический шок, анафилактоидные реакции, реакции гиперчувствительности.
Со стороны нервной системы: очень редко — головокружение, головная боль, нарушение сна.
Со стороны сосудов: очень редко — экхимозы (более крупные синяки).
Со стороны пищеварительной системы: редко — боль в животе, дискомфорт, диспепсия, метеоризм, диарея, нарушения функции ЖКТ.
Со стороны кожи и подкожной ткани: редко — сыпь, зуд, крапивница.
Общие нарушения и эффекты в месте применения: очень редко — повышенная утомляемость.
Особые указания
пациентам с отеком нижних конечностей в результате заболеваний сердца, почек или печени нельзя применять препарат, потому что он неэффективен при этих состояниях.
Препарат с осторожностью следует назначать пациентам с тяжелыми заболеваниями печени и желчного пузыря. Поскольку препарат раздражает слизистую оболочку желудка, его следует принимать во время еды.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять препарат.
Краситель Е110 может вызывать аллергические реакции.
Риск развития аллергии выше у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.
Применение в период беременности или кормления грудью. В соответствии с общей клинической практикой не рекомендуется применение в I триместр беременности. Во II и III триместр, а также в период кормления грудью рекомендуется применять препарат по назначению врача, когда ожидаемая польза от его применения для матери превышает возможный риск для плода.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Флеботон не оказывает влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
препарат усиливает действие аскорбиновой кислоты на укрепление структуры и снижение проницаемости сосудистой стенки.
Передозировка
симптомы. Могут усиливаться проявления побочных реакций.
Лечение. Прекратить прием препарата. Рекомендуется вызвать рвоту или сделать промывание желудка и провести симптоматическое лечение. При необходимости можно назначить перитонеальный диализ.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от влаги, при температуре не выше 25 °C.