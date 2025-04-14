Флеботон капсулы (Phleboton capsules)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
309,25
Экономия при брони: -15,86 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
328,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
328,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
328,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
328,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
328,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
328,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
328,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
328,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
300,44
Экономия при брони: -38,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
328,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Флеботон капсулы твердые 300 мг №50
Sopharma