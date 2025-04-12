Пиконорм (Piconorm)
Пиконорм инструкция по применению
Состав
Натрия пикосульфат - 7,5 мг/мл
Фармакологические свойства
натрия пикосульфат — слабительное средство группы триарилметанов, который после метаболизма в толстом кишечнике тормозит всасывание воды и таким образом увеличивает выведение воды и электролитов. Это приводит к размягчению консистенции кала и быстрому опорожнению кишечника, увеличивая объем стула, а также стимулируя перистальтику.
Натрия пикосульфат абсорбируется в тонком кишечнике только в незначительном количестве. После расщепления эфиров серной кислоты бактериями в толстом кишечнике образуется дифенольное слабительное, которое частично всасывается и после конъюгации выделяется с желчью.
Незначительная часть выводится с мочой в виде глюкуронидов; большая часть — с калом как в виде свободных дифенолов, так и в виде самого пикосульфата. Информация об уровнях в плазме крови и связывании с белками отсутствует.
Показания Пиконорм
для кратковременного применения при запорах или состояниях, требующих облегчения дефекации.
Применение Пиконорм
Пиконорм, капли, принимают внутрь однократно, желательно вечером.
Как правило, эффект наступает через 10–12 ч.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 20–40 капель (соответствует 5–10 мг натрия пикосульфата моногидрата), детям в возрасте 4–12 лет — по 10–20 капель (соответствует 2,5–5 мг натрия пикосульфата моногидрата).
Применение препарата должно быть кратковременным.
1 мл препарата содержит 30 капель.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу, производным триарилметана или другим компонентам препарата. Кишечная непроходимость и выраженная дегидратация организма. Острые заболевания органов брюшной полости, включая аппендицит, острые воспалительные заболевания кишечника; острая боль в животе; тошнота, рвота.
Побочные эффекты
частота возникновения побочных реакций, приведенных ниже, оценивается следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (невозможно определить частоту на основании существующих данных).
Побочные реакции при кратковременном применении проявляются нижеуказанным образом.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — метеоризм, боль в животе или дискомфорт, диарея.
Со стороны иммунной системы: очень редко — аллергические реакции, в том числе отек Квинке, сыпь, крапивница, зуд.
Длительное применение часто сопровождается увеличением выведения воды, калия и других солей из организма. Это, в свою очередь, может вызвать усиление атонии кишечника; привести к нарушениям сердечной деятельности и мышечной слабости, особенно при одновременном приеме мочегонных средств и ГКС.
Особые указания
препарат Пиконорм, капли, предназначен для кратковременного применения.
Медикаментозное лечение показано только в случаях недостаточной эффективности долгосрочных мер по изменению питания (пища, богатая балластными веществами и клетчаткой, а также употребление достаточного количества жидкости) и образа жизни (например соблюдать активный двигательный режим).
У детей в возрасте от 4 лет препарат применяют только по назначению врача.
При заболеваниях, сопровождающихся нарушением водно-электролитного баланса, Пиконорм, капли, можно применять только под наблюдением врача.
Препарат содержит сорбит, поэтому у пациентов с наследственной непереносимостью фруктозы не следует применять Пиконорм, капли.
Препарат можно применять у больных сахарным диабетом, поскольку он содержит заменитель сахара сорбит (1 мл капель соответствует 0,03 ХЕ).
Применение в период беременности и кормления грудью. Пиконорм, капли, не следует применять в период беременности, особенно в I триместр, за исключением случаев, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.
Не рекомендуется применять препарат в период кормления грудью.
Дети. Пиконорм, капли, противопоказан детям в возрасте до 4 лет. У детей в возрасте от 4 лет препарат применяют только по назначению врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
при длительном применении/применении в высоких дозах из-за дефицита калия возможно усиление действия сердечных гликозидов. Потеря калия может усилиться при комбинациях с диуретиками и кортикостероидами.
Поскольку натрия пикосульфат метаболизируется в активную форму под воздействием бактерий в толстом кишечнике, одновременный прием с антибиотиками может привести к уменьшению или отсутствию слабительного действия препарата Пиконорм, капли.
Передозировка
симптомы. При приеме в высоких дозах возникает диарея и спазмы кишечника, клинически значимая потеря калия и других электролитов.
Возможна ишемия слизистой оболочки толстого кишечника, связанная с приемом натрия пикосульфата в значительно более высоких дозах, чем дозы, рекомендуемые для лечения запоров.
Длительная передозировка может привести к хронической диарее, абдоминальной боли, гипокалиемии, вторичному гиперальдостеронизму и образованию конкрементов в почках. При злоупотреблении также могут наблюдаться повреждения почечных канальцев, метаболический алкалоз и мышечная слабость, обусловленная гипокалиемией.
Лечение. В течение короткого времени после приема препарата абсорбцию можно уменьшить или предотвратить ее, вызвав рвоту или промыв желудок.
Проведение регидратационной терапии (восполнение потери воды и электролитов). Это особенно важно для детей и пациентов пожилого возраста.
Может быть целесообразным применение спазмолитических средств.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. После вскрытия флакона срок годности — 28 дней.