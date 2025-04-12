препарат Пиконорм, капли, предназначен для кратковременного применения.

Медикаментозное лечение показано только в случаях недостаточной эффективности долгосрочных мер по изменению питания (пища, богатая балластными веществами и клетчаткой, а также употребление достаточного количества жидкости) и образа жизни (например соблюдать активный двигательный режим).

У детей в возрасте от 4 лет препарат применяют только по назначению врача.

При заболеваниях, сопровождающихся нарушением водно-электролитного баланса, Пиконорм, капли, можно применять только под наблюдением врача.

Препарат содержит сорбит, поэтому у пациентов с наследственной непереносимостью фруктозы не следует применять Пиконорм, капли.

Препарат можно применять у больных сахарным диабетом, поскольку он содержит заменитель сахара сорбит (1 мл капель соответствует 0,03 ХЕ).

Применение в период беременности и кормления грудью. Пиконорм, капли, не следует применять в период беременности, особенно в I триместр, за исключением случаев, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

Не рекомендуется применять препарат в период кормления грудью.

Дети. Пиконорм, капли, противопоказан детям в возрасте до 4 лет. У детей в возрасте от 4 лет препарат применяют только по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.