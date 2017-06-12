нежелательные эффекты можно свести к минимуму за счет непродолжительного применения более низкой эффективной дозы для контроля симптомов (см. ниже риски, связанные с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой). Следует избегать одновременного применения Диклотола и НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.

Влияние на ЖКТ. Кровотечение, язва или перфорация ЖКТ с летальным исходом наблюдались при приеме всех НПВП в любой период лечения как при наличии опасных симптомов, так и без них, независимо от наличия в анамнезе серьезной острой интестинальной патологии.

Риск кровотечения, образование язвы и перфорации ЖКТ возрастает с повышением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если она сопровождалась кровоизлиянием или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у лиц пожилого возраста. Этим пациентам следует принимать минимальную эффективную дозу препарата. Им необходима комбинированная терапия с применением препаратов-протекторов (например мизопростол или ингибиторы протонной помпы), также подобная терапия необходима пациентам, которые применяют невысокие дозы ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, которые негативно влияют на состояние ЖКТ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Пациентам с заболеваниями ЖКТ, в том числе пожилого возраста, следует сообщать о любых необычных симптомах, связанных с ЖКТ (особенно желудочно-кишечное кровотечение), в том числе на начальном этапе лечения. Особую осторожность следует соблюдать пациентам, которые одновременно принимают препараты, повышающие риск возникновения кровотечения или язвы, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагреганты (такие как ацетилсалициловая кислота) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

При возникновении кровотечения или язвы ЖКТ у пациентов, принимающих препарат Диклотол, лечение должно быть прекращено.

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Для пациентов с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени необходимы соответствующий мониторинг и особые указания, так как сообщалось о задержке жидкости в организме и отеках, ассоциированных с приемом НПВП. Клинические исследования и эпидемиологические данные показывают, что некоторые НПВП (особенно при приеме в высоких дозах и длительно) несколько повышают риск артериальных тромботических явлений (например инфаркт миокарда или инсульт).

Пациентам с сердечной недостаточностью (функциональный класс I по NYHA) с факторами риска для сердечно-сосудистой системы (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет и курение) следует соблюдать особую осторожность при приеме ацеклофенака. Поскольку неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему возрастает вместе с повышением дозы и увеличением продолжительности лечения, следует применять минимальную эффективную дозу в течение короткого периода лечения. Необходимость в дальнейшем симптоматическом лечении пациента и эффективность терапии следует периодически пересматривать.

Ацеклофенак следует применять с осторожностью и под тщательным контролем пациентам при следующих состояниях (поскольку существует угроза обострения заболевания) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ):

симптомы, свидетельствующие о наличии заболевания ЖКТ, включая его верхние и нижние отделы;

наличие в анамнезе язвы, кровотечения и перфорации ЖКТ;

язвенный колит;

болезнь Крона;

склонность к кровотечениям, системная красная волчанка, порфирия и нарушения гемопоэза и гемостаза.

Влияние на печень и почки. Прием НПВП может вызвать дозозависимую редукцию образования простагландина и внезапную почечную недостаточность. Важность простагландинов для обеспечения почечного кровотока следует учитывать при применении препарата у пациентов с нарушением функции сердца, почек или печени, лиц, получающих диуретики, пациентов после хирургического вмешательства, а также лиц пожилого возраста.

Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов с нарушениями функции печени и почек легкой или умеренной степени, а также с другими состояниями, сопровождающимися задержкой жидкости в организме. У этих пациентов применение НПВП может привести к нарушению функции почек и задержке жидкости. Также следует соблюдать осторожность при применении препарата Диклотол у пациентов, которые принимают диуретики, или лиц с повышенным риском развития гиповолемии. Необходимы минимальная эффективная доза и регулярный медицинский контроль за функцией почек. Явления со стороны почек обычно проходят после прекращения приема ацеклофенака.

Применение ацеклофенака следует прекратить, если отклонения показателей функции печени от нормы сохраняются или усиливаются, развиваются клинические симптомы заболеваний печени или возникают другие проявления (эозинофилия, сыпь). Гепатит может развиться без продромальных симптомов. Применение НПВП у пациентов с печеночной порфирией может спровоцировать приступ.

Системная красная волчанка и смешанное заболевание соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани повышается риск развития асептического менингита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Гиперчувствительность и кожные реакции. Как и другие НПВП, препарат Диклотол может вызвать аллергические реакции, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, даже если препарат принимать впервые. Кожные реакции (некоторые из них могут привести к летальному исходу), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, после приема НПВП наблюдались очень редко (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Самый высокий риск возникновения этих реакций у пациентов отмечается в начале применения препарата, также развитие этих нежелательных реакций возможно в течение первого месяца приема препарата. При возникновении сыпи на коже, на слизистой оболочке полости рта или других признаков гиперчувствительности следует прекратить прием ацеклофенака.

В особых случаях при ветряной оспе могут возникнуть осложнения — серьезные инфекции кожи и мягких тканей. В настоящее время нельзя исключать роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций. Поэтому следует избегать приема препарата Диклотол при ветряной оспе.

Гематологические нарушения. Ацеклофенак может вызвать обратимое ингибирование агрегации тромбоцитов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Нарушения со стороны дыхательной системы. Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов с БА, в том числе в анамнезе, так как прием НПВП может спровоцировать развитие внезапного бронхоспазма у таких пациентов.

Пациенты пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет), поскольку у них чаще возникают побочные явления (особенно кровотечение, перфорация ЖКТ) при приеме НПВП. Осложнения могут быть летальными. К тому же у пациентов пожилого возраста чаще отмечают заболевания почек, печени или сердечно-сосудистой системы.

Длительное применение. Все пациенты, получающие длительное лечение НПВП, должны находиться под тщательным контролем (общий анализ крови, функциональные печеночные и почечные тесты).

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Нет данных о применении ацеклофенака в период беременности.

Подавление синтеза простагландинов может неблагоприятно влиять на течение беременности и/или развитие эмбриона/плода.

Данные эпидемиологических исследований указывают на повышение риска выкидыша, развития пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранних этапах беременности. Абсолютный риск развития порока сердца возрастает с менее чем 1% до 1,5%. Риск возрастает с повышением дозы и увеличением продолжительности лечения.

У животных прием ингибиторов синтеза простагландинов приводит к пре- и постимплантационной гибели плода и летальности эмбриона и плода. В дополнение у животных, получающих ингибиторы синтеза простагландинов, в течение органогенеза увеличивается количество случаев различных врожденных пороков, включая пороки сердца.

В I и II триместр беременности препараты, содержащие ацеклофенак, не следует назначать без крайней необходимости. Если ацеклофенак принимает женщина, планирующая беременность или в I или II триместр беременности, доза должна быть максимально низкой, а продолжительность лечения — максимально короткой.

В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод, вызывая:

кардиолегочную токсичность (преждевременное закрытие артериального протока и легочная гипертензия);

дисфункцию почек, которая может прогрессировать до почечной недостаточности на фоне маловодия.

Применение ацеклофенака в конце беременности может привести к:

увеличению продолжительности кровотечения, снижению способности к агрегации тромбоцитов, даже при применении очень низких доз препарата;

подавлению сократительной функции матки, что может привести к увеличению продолжительности родов.

Таким образом, применение ацеклофенака противопоказано в III триместр беременности.

Период кормления грудью. Ограниченный объем доступных данных свидетельствует о том, что НПВП определяются в грудном молоке в очень низких концентрациях. Нет убедительных клинических данных относительно проникновения ацеклофенака в грудное молоко. Поэтому препарат противопоказано применять у женщин в период кормления грудью, чтобы избежать нежелательного воздействия на ребенка.

Фертильность. Ацеклофенак, как и другие ингибиторы синтеза ЦОГ/простагландина, может снижать фертильность и не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Женщинам, которые имеют трудности с зачатием или проходят исследования фертильности, следует прекратить применение препарата Диклотол.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам, у которых наблюдаются такие явления, как слабость, головокружение, вертиго или другие симптомы со стороны ЦНС, при приеме ацеклофенака или других НПВП не следует управлять транспортными средствами или другими опасными механизмами.