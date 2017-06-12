Диклотол® таблетки (Diclotol® tablets) (211229) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклотол таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ацеклофенак является нестероидным препаратом, проявляет противовоспалительный и обезболивающий эффекты. Механизмом действия считается ингибирование синтеза простагландинов.
Фармакокинетика
Абсорбция. После перорального приема ацеклофенак быстро всасывается, его биодоступность составляет почти 100%. Cmax в плазме крови достигается через 1,25–3 ч после приема. Прием пищи замедляет всасывание, но не влияет на его степень.
Распределение. Ацеклофенак в значительной степени связывается с белками плазмы крови (>99,7%). Ацеклофенак проникает в синовиальную жидкость, где концентрация достигает около 60% концентрации в плазме крови. Объем распределения — около 30 л.
Выведение. Средний Т½ составляет 4–4,3 ч. Клиренс составляет 5 л/ч. Около ⅔ принятой дозы выводится с мочой, преимущественно в виде конъюгированных гидроксиметаболитов. Только 1% разовой пероральной дозы выводится в неизмененном виде. Ацеклофенак, вероятно, метаболизируется с помощью CYP 2C9 до основного метаболита 4-ОН-ацеклофенака, клиническое действие которого несущественно. Диклофенак и 4-ОН-диклофенак выявлены среди многих метаболитов.
Особые группы пациентов. У пациентов пожилого возраста не выявлено изменений фармакокинетики ацеклофенака.
У пациентов с нарушением функции печени отмечали более медленное выведение ацеклофенака после приема разовой дозы. В ходе исследований с многократным приемом при применении 100 мг ежедневно различия фармакокинетических параметров у пациентов с циррозом печени легкой и средней степени тяжести и у здоровых добровольцев не установлено.
У пациентов с легкой или средней степенью почечной недостаточности клинически значимых различий в фармакокинетике после приема разовой дозы не отмечено.
Показания Диклотол таблетки
симптоматическая терапия болевого синдрома и воспаления при остеоартрозе, ревматоидном артрите и анкилозирующем спондилите, а также других заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся болью (например плечелопаточный периартрит или внесуставной ревматизм).
Как анальгетик при состояниях, сопровождающихся болью (включая боль в поясничном отделе, зубную боль и первичную (функциональную) дисменорею).
Применение Диклотол таблетки
Диклотол, таблетки, покрытые оболочкой, предназначены для перорального применения, и их следует запивать не менее ½ стакана жидкости. Диклотол желательно принимать с пищей.
Нежелательные явления можно свести к минимуму, если длительность приема препарата будет наименьшей, необходимой для контроля симптомов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взрослые. Максимальная рекомендованная доза составляет 200 мг/сут в 2 приема по 100 мг (1 таблетка утром и 1 таблетка — вечером).
Пациенты пожилого возраста. Следует тщательно наблюдать за состоянием таких пациентов, потому что у них чаще отмечают нарушения функции почек, печени, сердечно-сосудистые нарушения, также они чаще получают терапию по поводу других заболеваний, повышающую риск развития серьезных побочных реакций. При необходимости назначения НПВП их следует применять в минимальных дозах и в течение максимально короткого периода. Как правило, снижения дозы не требуется. Необходимо тщательно наблюдать пациентов для своевременного выявления желудочно-кишечного кровотечения на фоне терапии НПВП, а также следовать рекомендациям, описанным в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Печеночная недостаточность. Для пациентов с печеночной недостаточностью легкой или умеренной степени следует снизить дозу ацеклофенака. Рекомендованная начальная доза составляет 100 мг/сут (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Почечная недостаточность. Отсутствует информация о том, что пациентам с почечной недостаточностью легкой степени необходима коррекция дозы ацеклофенака, однако этим пациентам следует соблюдать осторожность при применении препарата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети. Диклотол противопоказан детям.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к ацеклофенаку, другим НПВП или любому вспомогательному компоненту препарата;
- приступы БА, острый ринит, ангионевротический отек или крапивница, вызванные приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВП;
- желудочно-кишечное кровотечение или перфорация язвы в анамнезе, связанные с предшествующей терапией НПВП;
- язва или кровотечение, в том числе в анамнезе (два или более отдельных доказанных эпизода развития язвы или кровотечения);
- острое кровотечение или заболевания, сопровождающиеся кровотечением (гемофилия или нарушения свертываемости крови);
- застойная сердечная недостаточность (функциональный класс II–IV по NYHA), ИБС, включая стенокардию или перенесенный инфаркт миокарда, заболевания периферических артерий;
- цереброваскулярные нарушения или заболевания; инсульт или эпизоды преходящих ишемических атак в анамнезе;
- аортокоронарное шунтирование (для облегчения периоперационной боли) или использования аппарата искусственного кровообращения);
- тяжелая печеночная недостаточность;
- тяжелая почечная недостаточность.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительной системы: диспепсия, боль в животе, тошнота, рвота, рвота кровью, гастрит, желудочно-кишечные язвы, метеоризм, диарея, запор, мелена, геморрагическая диарея, гастроинтестинальная геморрагия, желудочно-кишечные кровотечения, перфорации ЖКТ, обострение болезни Крона и язвенного колита, стоматит, панкреатит.
Со стороны крови и лимфатической системы: анемия, гемолитическая анемия, угнетение костного мозга, апластическая анемия, гранулоцитопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, нейтропения, повышение риска артериальных тромботических явлений (например инфаркт миокарда или инсульт).
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, анафилактические реакции (включая шок); псевдоаллергические реакции, проявляющиеся в виде анафилактических реакций, реактивности дыхательных путей, включая астму, ухудшение течения астмы, бронхоспазма или одышки, различных кожных реакций, в том числе сыпи различных типов, зуда, крапивницы, пурпуры, ангиоэдемы, реже — эксфолиативного и буллезного дерматита (в том числе эпидермальный некролиз и полиморфная эритема).
Со стороны метаболизма и питания: гиперкалиемия.
Со стороны психики: депрессия, необычные сны, бессонница.
Со стороны нервной системы: головокружение, парестезии, тремор, сонливость, головная боль, дисгевзия, случаи асептического менингита (особенно у пациентов с аутоиммунными нарушениями, такими как системная красная волчанка, смешанное заболевание соединительной ткани) с такими симптомами, как онемение (ригидность) мышц шеи, лихорадка, дезориентация, спутанность сознания, галлюцинации, недомогание.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, неврит зрительного нерва.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: вертиго, звон в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: учащенное сердцебиение, сердечная недостаточность, АГ, ухудшение течения АГ, гиперемия, приливы, васкулит.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка, бронхоспазм, стридор.
Со стороны печени и желчной системы: повреждение печени (включая гепатит), желтуха.
Со стороны кожи и подкожной ткани: зуд, сыпь, дерматит, крапивница, ангионевротический отек, пурпура, экзема, тяжелые реакции со стороны кожи и слизистых оболочек (синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз), фотосенсибилизация, инфекции кожи и мягких мягких тканей (при применении НПВП во время заболевания ветряной оспой).
Со стороны почек и мочевыводящей системы: нефротический синдром, почечная недостаточность, интерстициальный нефрит.
Общие нарушения и местные реакции: отек, повышенная утомляемость, судороги мышц (в ногах).
Результаты лабораторных исследований: повышение активности печеночных ферментов, повышение активности ЩФ в крови, повышение концентрации мочевины в крови, повышение содержания креатинина в крови, увеличение массы тела.
Особые указания
нежелательные эффекты можно свести к минимуму за счет непродолжительного применения более низкой эффективной дозы для контроля симптомов (см. ниже риски, связанные с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой). Следует избегать одновременного применения Диклотола и НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.
Влияние на ЖКТ. Кровотечение, язва или перфорация ЖКТ с летальным исходом наблюдались при приеме всех НПВП в любой период лечения как при наличии опасных симптомов, так и без них, независимо от наличия в анамнезе серьезной острой интестинальной патологии.
Риск кровотечения, образование язвы и перфорации ЖКТ возрастает с повышением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если она сопровождалась кровоизлиянием или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у лиц пожилого возраста. Этим пациентам следует принимать минимальную эффективную дозу препарата. Им необходима комбинированная терапия с применением препаратов-протекторов (например мизопростол или ингибиторы протонной помпы), также подобная терапия необходима пациентам, которые применяют невысокие дозы ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, которые негативно влияют на состояние ЖКТ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациентам с заболеваниями ЖКТ, в том числе пожилого возраста, следует сообщать о любых необычных симптомах, связанных с ЖКТ (особенно желудочно-кишечное кровотечение), в том числе на начальном этапе лечения. Особую осторожность следует соблюдать пациентам, которые одновременно принимают препараты, повышающие риск возникновения кровотечения или язвы, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагреганты (такие как ацетилсалициловая кислота) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
При возникновении кровотечения или язвы ЖКТ у пациентов, принимающих препарат Диклотол, лечение должно быть прекращено.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Для пациентов с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени необходимы соответствующий мониторинг и особые указания, так как сообщалось о задержке жидкости в организме и отеках, ассоциированных с приемом НПВП. Клинические исследования и эпидемиологические данные показывают, что некоторые НПВП (особенно при приеме в высоких дозах и длительно) несколько повышают риск артериальных тромботических явлений (например инфаркт миокарда или инсульт).
Пациентам с сердечной недостаточностью (функциональный класс I по NYHA) с факторами риска для сердечно-сосудистой системы (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет и курение) следует соблюдать особую осторожность при приеме ацеклофенака. Поскольку неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему возрастает вместе с повышением дозы и увеличением продолжительности лечения, следует применять минимальную эффективную дозу в течение короткого периода лечения. Необходимость в дальнейшем симптоматическом лечении пациента и эффективность терапии следует периодически пересматривать.
Ацеклофенак следует применять с осторожностью и под тщательным контролем пациентам при следующих состояниях (поскольку существует угроза обострения заболевания) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ):
- симптомы, свидетельствующие о наличии заболевания ЖКТ, включая его верхние и нижние отделы;
- наличие в анамнезе язвы, кровотечения и перфорации ЖКТ;
- язвенный колит;
- болезнь Крона;
- склонность к кровотечениям, системная красная волчанка, порфирия и нарушения гемопоэза и гемостаза.
Влияние на печень и почки. Прием НПВП может вызвать дозозависимую редукцию образования простагландина и внезапную почечную недостаточность. Важность простагландинов для обеспечения почечного кровотока следует учитывать при применении препарата у пациентов с нарушением функции сердца, почек или печени, лиц, получающих диуретики, пациентов после хирургического вмешательства, а также лиц пожилого возраста.
Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов с нарушениями функции печени и почек легкой или умеренной степени, а также с другими состояниями, сопровождающимися задержкой жидкости в организме. У этих пациентов применение НПВП может привести к нарушению функции почек и задержке жидкости. Также следует соблюдать осторожность при применении препарата Диклотол у пациентов, которые принимают диуретики, или лиц с повышенным риском развития гиповолемии. Необходимы минимальная эффективная доза и регулярный медицинский контроль за функцией почек. Явления со стороны почек обычно проходят после прекращения приема ацеклофенака.
Применение ацеклофенака следует прекратить, если отклонения показателей функции печени от нормы сохраняются или усиливаются, развиваются клинические симптомы заболеваний печени или возникают другие проявления (эозинофилия, сыпь). Гепатит может развиться без продромальных симптомов. Применение НПВП у пациентов с печеночной порфирией может спровоцировать приступ.
Системная красная волчанка и смешанное заболевание соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани повышается риск развития асептического менингита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Гиперчувствительность и кожные реакции. Как и другие НПВП, препарат Диклотол может вызвать аллергические реакции, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, даже если препарат принимать впервые. Кожные реакции (некоторые из них могут привести к летальному исходу), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, после приема НПВП наблюдались очень редко (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Самый высокий риск возникновения этих реакций у пациентов отмечается в начале применения препарата, также развитие этих нежелательных реакций возможно в течение первого месяца приема препарата. При возникновении сыпи на коже, на слизистой оболочке полости рта или других признаков гиперчувствительности следует прекратить прием ацеклофенака.
В особых случаях при ветряной оспе могут возникнуть осложнения — серьезные инфекции кожи и мягких тканей. В настоящее время нельзя исключать роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций. Поэтому следует избегать приема препарата Диклотол при ветряной оспе.
Гематологические нарушения. Ацеклофенак может вызвать обратимое ингибирование агрегации тромбоцитов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Нарушения со стороны дыхательной системы. Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов с БА, в том числе в анамнезе, так как прием НПВП может спровоцировать развитие внезапного бронхоспазма у таких пациентов.
Пациенты пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет), поскольку у них чаще возникают побочные явления (особенно кровотечение, перфорация ЖКТ) при приеме НПВП. Осложнения могут быть летальными. К тому же у пациентов пожилого возраста чаще отмечают заболевания почек, печени или сердечно-сосудистой системы.
Длительное применение. Все пациенты, получающие длительное лечение НПВП, должны находиться под тщательным контролем (общий анализ крови, функциональные печеночные и почечные тесты).
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Нет данных о применении ацеклофенака в период беременности.
Подавление синтеза простагландинов может неблагоприятно влиять на течение беременности и/или развитие эмбриона/плода.
Данные эпидемиологических исследований указывают на повышение риска выкидыша, развития пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранних этапах беременности. Абсолютный риск развития порока сердца возрастает с менее чем 1% до 1,5%. Риск возрастает с повышением дозы и увеличением продолжительности лечения.
У животных прием ингибиторов синтеза простагландинов приводит к пре- и постимплантационной гибели плода и летальности эмбриона и плода. В дополнение у животных, получающих ингибиторы синтеза простагландинов, в течение органогенеза увеличивается количество случаев различных врожденных пороков, включая пороки сердца.
В I и II триместр беременности препараты, содержащие ацеклофенак, не следует назначать без крайней необходимости. Если ацеклофенак принимает женщина, планирующая беременность или в I или II триместр беременности, доза должна быть максимально низкой, а продолжительность лечения — максимально короткой.
В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод, вызывая:
- кардиолегочную токсичность (преждевременное закрытие артериального протока и легочная гипертензия);
- дисфункцию почек, которая может прогрессировать до почечной недостаточности на фоне маловодия.
Применение ацеклофенака в конце беременности может привести к:
- увеличению продолжительности кровотечения, снижению способности к агрегации тромбоцитов, даже при применении очень низких доз препарата;
- подавлению сократительной функции матки, что может привести к увеличению продолжительности родов.
Таким образом, применение ацеклофенака противопоказано в III триместр беременности.
Период кормления грудью. Ограниченный объем доступных данных свидетельствует о том, что НПВП определяются в грудном молоке в очень низких концентрациях. Нет убедительных клинических данных относительно проникновения ацеклофенака в грудное молоко. Поэтому препарат противопоказано применять у женщин в период кормления грудью, чтобы избежать нежелательного воздействия на ребенка.
Фертильность. Ацеклофенак, как и другие ингибиторы синтеза ЦОГ/простагландина, может снижать фертильность и не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Женщинам, которые имеют трудности с зачатием или проходят исследования фертильности, следует прекратить применение препарата Диклотол.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам, у которых наблюдаются такие явления, как слабость, головокружение, вертиго или другие симптомы со стороны ЦНС, при приеме ацеклофенака или других НПВП не следует управлять транспортными средствами или другими опасными механизмами.
Взаимодействия
из-за недостатка исследований фармакокинетического взаимодействия ацеклофенака нижеприведенная информация основывается на данных о других НПВП.
Другие анальгетики, НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2. Следует избегать одновременного применения двух или более НПВП (в том числе ацетилсалициловой кислоты), так как это повышает частоту возникновения побочных явлений, включая риск желудочно-кишечных кровотечений.
Антигипертензивные препараты. НПВП могут также уменьшать выраженность эффекта гипотензивных препаратов. Одновременное применение ингибиторов АПФ или антагонистов рецепторов ангиотензина II и НПВП может привести к нарушению функции почек. Риск возникновения ОПН, которая обычно носит обратимый характер, повышается у некоторых пациентов с нарушениями функции почек, например, у пациентов пожилого возраста или обезвоженных больных. Поэтому при одновременном применении с НПВП следует соблюдать осторожность, особенно у пациентов пожилого возраста. Пациенты должны потреблять необходимое количество жидкости и находиться под соответствующим наблюдением (контроль функции почек в начале одновременного применения и периодически в ходе лечения).
Диуретики. Снижение эффекта диуретиков. Диуретики могут повышать риск нефротоксичности при приеме НПВП. Хотя одновременное применение с бендрофлуазидом не влияло на контроль АД, нельзя исключить взаимодействий с другими диуретиками. При одновременном применении с калийсберегающими диуретиками следует контролировать содержание калия в сыворотке крови.
Сердечные гликозиды. НПВП могут обострять сердечную недостаточность, снижать скорость клубочковой фильтрации и повышать уровень гликозидов в плазме крови.
Препараты лития и дигоксин. Некоторые НПВП ингибируют почечный клиренс и дигоксина, что приводит к повышению концентрации в плазме крови обоих веществ. Следует избегать одновременного применения, если не проводится частый мониторинг концентраций лития и дигоксина.
Метотрексат. Снижение элиминации метотрексата. Возможно взаимодействие НПВП и метотрексата, даже при низкой дозе метотрексата, особенно у пациентов с нарушениями функции почек. При одновременном приеме необходимо контролировать показатели функции почек. Необходимо соблюдать осторожность, если НПВП и метотрексат принимали в течение 24 ч, поскольку концентрация метотрексата может повыситься, что увеличит токсичность данного препарата.
Мифепристон. НПВП не следует принимать в течение 8–12 дней после приема мифепристона, поскольку НПВП могут уменьшить выраженность эффекта мифепристона.
Кортикостероиды. Повышается риск возникновения язв и кровотечений из ЖКТ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Антикоагулянты. НПВП могут усиливать действие таких антикоагулянтов, как варфарин. Необходим тщательный контроль за состоянием пациентов, получающих комбинированную терапию антикоагулянтами и Диклотолом.
Антибиотики группы хинолонов. Результаты экспериментов на животных свидетельствуют о том, что НПВП могут повышать риск развития судорог, связанных с приемом антибиотиков группы хинолонов. У пациентов, принимающих НПВП и хинолоны, может быть повышен риск развития судорог.
Антитромбоцитарные средства и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Повышается риск кровотечений из ЖКТ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Циклоспорин, такролимус. При одновременном приеме НПВП с циклоспорином или такролимусом следует учитывать риск повышенной нефротоксичности из-за уменьшения образования почечного простациклина. Поэтому при одновременном приеме следует тщательно контролировать показатели функции почек.
Зидовудин. При одновременном приеме НПВП и зидовудина возникает риск гематологической токсичности. Есть данные о повышении риска возникновения гемартрозов и гематом у ВИЧ (+)–пациентов с гемофилией, получающих зидовудин и ибупрофен.
Гипогликемические средства. Клинические исследования показывают, что диклофенак можно применять вместе с пероральными гипогликемическими средствами без влияния на их клинический эффект. Однако есть отдельные сообщения о гипогликемических и гипергликемических эффектах препарата. Таким образом, при приеме ацеклофенака следует провести коррекцию доз препаратов, которые могут вызвать гипогликемию.
Передозировка
нет данных о передозировке ацеклофенака у человека.
Возможные симптомы. Головная боль, тошнота, рвота, боль в желудке, головокружение, сонливость, раздражение ЖКТ, желудочно-кишечное кровотечение, диарея, дезориентация, возбуждение, кома, звон в ушах, артериальная гипотензия, угнетение дыхания, потеря сознания, судороги. В случаях тяжелого отравления могут возникать ОПН и нарушения функции печени.
Лечение. Лечение острых отравлений НПВП заключается в применении антацидов (при необходимости) и другой поддерживающей и симптоматической терапии таких осложнений, как артериальная гипотензия, почечная недостаточность, судороги, раздражение слизистой оболочки ЖКТ и угнетение дыхания.
Лечение острых отравлений при приеме ацеклофенака внутрь заключается в предотвращении всасывания препарата с помощью промывания желудка и применения активированного угля (повторные дозы) в наиболее короткие сроки после передозировки. Форсированный диурез, диализ или гемоперфузия могут быть недостаточно эффективными для выведения НПВП из-за высокой степени связывания НПВП с белками крови и экстенсивного метаболизма.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.