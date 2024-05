фармакодинамика. Силденафил — это пероральное терапевтическое средство, применяемое для лечения нарушений эрекции у мужчин. В частности, при сексуальной стимуляции он восстанавливает нарушенную эрекцию путем усиления притока крови к половому члену.

Физиологический механизм эрекции полового члена заключается в высвобождении оксида азота (NO) в кавернозном теле при сексуальной стимуляции. NO активирует фермент гуанилатциклазу, что вызывает повышение уровня цГМФ, расслабление гладких мышц кавернозного тела и усиление притока крови в них.

Силденафил — это мощный селективный ингибитор специфической ФДЭ-5 цГМФ в кавернозном теле, где ФДЭ-5 — ответственная за распад цГМФ. Силденафил обладает периферическим центром действия на эрекцию. Силденафил не оказывает прямого расслабляющего эффекта на изолированное кавернозное тело человека, но значительно усиливает расслабляющий эффект NO на эту ткань. При активации пути NO/цГМФ, который имеет место при сексуальной стимуляции, угнетение ФДЭ-5 с помощью силденафила приводит к повышению уровней цГМФ в кавернозном теле. Поэтому и необходима сексуальная стимуляция, чтобы силденафил оказал целевое положительное фармакологическое воздействие.

Исследования in vitro показали, что силденафил является селективным относительно ФДЭ-5, которая вовлечена в процесс эрекции. Его влияние является более выраженным на ФДЭ-5, чем на другие известные ФДЭ. Существует 10-кратная селективность относительно ФДЭ-6, которая вовлечена в процесс фотопревращения в сетчатке. При максимально рекомендуемых дозах существует 80-кратная селективность относительно ФДЭ-1 и более 700-кратная — относительно ФДЭ-2, -3, -4, -7, -8, -9, -10 и -11. В частности, силденафил имеет более чем 4000-кратную селективность относительно ФДЭ-5, чем ФДЭ-3, цГМФ-специфической изоформы ФДЭ, которая принимает участие в контроле за сокращением сердца.

Фармакокинетика. Абсорбция . Силденафил быстро абсорбируется. C max , которые наблюдались, достигались в течение 30–120 мин (в среднем 60 мин) после перорального применения в состоянии натощак. Средняя абсолютная пероральная биодоступность составляет 41% (диапазон 25–63%). После перорального применения силденафила AUC и C max увеличиваются пропорционально повышению дозы в рамках рекомендуемого диапазона дозирования (25–100 мг).

При приеме силденафила вместе с пищей скорость абсорбции снижается со средней задержкой в t max 60 мин и со средним снижением C max на 29%.

Распределение . Средний объем распределения в стабильном состоянии (V d ) для силденафила составляет 105 л, что свидетельствует о его проникновении в ткани. После приема внутрь однократной дозы 100 мг средняя максимальная общая концентрация силденафила в плазме крови составляет примерно 440 нг/мл (CV 40%). Поскольку силденафил (и его основной метаболит N-дезметил в общем круге кровообращения) на 96% связывается с белками плазмы крови, это приводит к средней C max свободного силденафила в плазме крови 18 нг/мл (38 Нm). Связывание с белками не зависит от общей концентрации препарата.

У здоровых добровольцев, принимавших силденафил (100 мг однократно), менее 0,0002% (в среднем 188 нг) введенной дозы было определено в эякуляте через 90 мин после дозировки.

Метаболизм . Силденафил главным образом метаболизируется с помощью микросомальных изоферментов печени CYP 3A4 (основной путь) и CYP 2C9 (второстепенный путь). Основной метаболит в общем кровотоке образуется путем N-деметилирования силденафила. Этот метаболит обладает селективностью к ФДЭ, подобной силденафилу, и активностью in vitro для ФДЭ-5 около 50% исходного препарата. Концентрация этого метаболита в плазме крови составляет примерно 40% тех концентраций, которые наблюдались для силденафила. Метаболит N-дезметил далее метаболизируется с конечным T ½ около 4 ч.

Выведение . Общий клиренс силденафила составляет 41 л/ч с конечной фазой T ½ 3–5 ч. После приема или в/в применения силденафил выводится в виде метаболитов, главным образом с калом (примерно 80% принятой внутрь дозы) и в меньшей степени с мочой (примерно 13% введенной внутрь дозы).

Фармакокинетика в особых группах пациентов

Пациенты пожилого возраста. У здоровых добровольцев пожилого возраста (65 лет или старше) отмечали сниженный клиренс силденафила, который приводил к более высоким (примерно на 90%) концентрациям метаболита силденафила N-дезметила в плазме крови по сравнению с теми, которые наблюдались у здоровых молодых добровольцев (в возрасте 18–45 лет). Через возрастную разницу в связывании с белками плазмы крови соответствующее повышение концентраций свободного силденафила в плазме крови составляло примерно 40%.

Почечная недостаточность. У добровольцев с легкими и умеренными нарушениями функции почек (клиренс креатинина 30–80 мл/мин) фармакокинетика силденафила не изменялась после однократного перорального приема 50 мг. Средние AUC и C max метаболита N-дезметила увеличились соответственно на 126 и 73% по сравнению с соответствующими возрастными группами добровольцев без нарушения функции почек. Однако из-за высокой межличностной вариабельности эти разницы не были статистически значимыми. У добровольцев с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) клиренс силденафила был снижен, приводя к среднему увеличению AUC и C max соответственно на 100 и 88% по сравнению с соответствующими возрастными группами добровольцев без нарушения функции почек. Кроме того, значения AUC и C max метаболита N-дезметила были значительно увеличены, соответственно на 79 и 200%.

Печеночная недостаточность. У добровольцев с легкой и умеренной степенью цирроза печени (степень А и В по шкале Чайлд — Пью) был снижен клиренс силденафила, что приводило к увеличению AUC (84%) и C max (47%) по сравнению с соответствующими возрастными группами добровольцев без нарушения функции печени. Фармакокинетика силденафила у пациентов с нарушениями функции печени тяжелой степени не изучалась.