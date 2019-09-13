Фармакодинамика.

Бетаметазона дипропионат — синтетический глюкокортикостероид для наружного применения.

Бетаметазон проявляет высокую глюкокортикостероидную активность и только минимальный минералокортикоидный эффект.

Благодаря противовоспалительному, противоаллергическому и сосудосуживающему действию такие местные глюкокортикостероиды, как бетаметазон, преимущественно применяются для лечения дерматозов, чувствительных к действию кортикостероидов.

Клотримазол оказывает широкое противогрибковое действие: оказывает противогрибковое действие на клеточную мембрану грибов, приводя к утечке клеточного содержимого. Он является эффективным относительно Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, кандидоза, вызванного Candida albicans, и Malassezia furfur (Pityrosporum obiculare).

Гентамицина сульфат обладает широким спектром антибактериальной активности; обеспечивает высокоэффективное местное лечение первичных и вторичных бактериальных инфекций кожи.

Гентамицин активен в отношении Staphylococcus aureus (коагулазо-положительные, коагулазо-отрицательные и некоторые штаммы, продуцирующие пенициллиназу) и грамотрицательных бактерий: Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus vulgaris и Klebsiella pneumoniae.

Фармакокинетика.

После проникновения в кожу профиль фармакокинетики местных кортикостероидов подобный таковому системных кортикостероидов.

Кортикостероиды связываются с белками плазмы крови в разной степени. В основном они метаболизируются в печени и выводятся с мочой.

Системное всасывание кортикостероидов местного применения ожидается только при неблагоприятных условиях (длительное лечение, окклюзионная повязка).

Существуют данные об оценке всасывания бетаметазона через кожу из эмульсии "вода в масле» у здоровых добровольцев с экспериментально поврежденной кожей. Через 24 часа на коже оказывалось 68,1 ± 6,9% 3H-меченой дозы 200 мг. Через 72 часа 7,34 ± 2,74% и 4,80 ± 0,76% дозы препарата выводилось с мочой и калом соответственно.

Некоторые топические кортикостероиды и их метаболиты выводятся с желчью.