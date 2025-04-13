Бетазон Ультра (Betazone Ultra)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 297 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
194,08
Экономия при брони: -11,96 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
224,20
Экономия при брони: -29,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,30
Экономия при брони: -15,90 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20
Экономия при брони: -15,80 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
224,40
Экономия при брони: -25,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20
Экономия при брони: -15,80 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 4 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье