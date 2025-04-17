Бетазон Ультра (Betazone Ultra)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20
Экономия при брони: -19,80 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
210,60
Экономия при брони: -10,80 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,93
Экономия при брони: -6,45 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
199,40
Экономия при брони: -6,00 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
204,10
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
209,50
Экономия при брони: -16,10 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,20
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
209,50
Экономия при брони: -16,10 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,30
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,20
Экономия при брони: -14,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,20
Экономия при брони: -14,40 грн
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
209,50
Экономия при брони: -16,10 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
210,60
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
213,20
Экономия при брони: -19,80 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
214,30
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
200,20
Экономия при брони: -6,80 грн
Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
210,80
Экономия при брони: -11,00 грн