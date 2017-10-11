нежелательные побочные эффекты можно свести к минимуму, применяя наиболее низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода времени, необходимого для контроля симптомов заболевания.

При отсутствии эффективности лечения (уменьшение выраженности симптоматики заболевания) терапию препаратом следует прекратить.

Во время лечения нимесулидом рекомендуется избегать одновременного применения гепатотоксических препаратов, а также воздерживаться от приема алкоголя. Применение НПВП может маскировать повышение температуры тела, связанное с фоновой бактериальной инфекцией. При повышении температуры тела или появлении гриппоподобных симптомов у пациентов, применяющих нимесулид, прием препарата необходимо отменить.

Были сообщения о серьезных реакциях со стороны печени во время терапии Аффида форт-нимесулид, в том числе с летальным исходом при применении препаратов нимесулида. Пациентам, у которых наблюдаются симптомы, похожие на симптомы поражения печени, такие как анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, утомляемость, темный цвет мочи, или пациентам, у которых показатели лабораторных анализов функции печени отклоняются от нормы, следует прекратить прием препарата. Повторное назначение нимесулида таким пациентам противопоказано. При лечении препаратом пациент должен воздерживаться от применения других анальгетиков. Следует избегать сопутствующего применения других НПВП, в том числе селективных ингибиторов ЦОГ-2.

Пациентам, применяющим нимесулид и у которых появились гриппоподобные симптомы, следует прекратить его применение.

У пациентов пожилого возраста повышена частота нежелательных реакций на НПВП, особенно это касается возможных кровотечений и перфораций в пищеварительном тракте, которые могут быть летально опасными.

Язва, кровотечение или перфорация в пищеварительном тракте могут угрожать жизни больного, особенно если в анамнезе есть данные о том, что подобные явления возникали у пациента при применении других НПВП (без срока давности). Риск подобных явлений повышается вместе с повышением дозы НПВП у пациентов, имеющих в анамнезе язву в пищеварительном тракте, особенно осложненную кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста. Таким пациентам лечение следует начинать с наиболее низкой возможной эффективной дозы. Для этих пациентов, а также для принимающих одновременно низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, повышающих риск возникновения осложнений со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с применением защитных веществ, например мизопростола или ингибиторов протонного насоса.

Больные с токсическим поражением пищеварительного тракта, особенно пациенты пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных симптомах, возникающих в области пищеварительного тракта, особенно о кровотечениях. Это особенно важно на начальных стадиях лечения. Пациентов, принимающих сопутствующие препараты, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, такие как кортикостероиды, антикоагулянты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, антитромбоцитарные средства (ацетилсалициловая кислота), следует проинформировать о необходимости соблюдать осторожность при применении.

В случае возникновения у пациента, получающего Аффида форт-нимесулид, кровотечения или язвы пищеварительного тракта лечение препаратом следует прекратить.

НПВП с осторожностью следует назначать пациентам с болезнью Крона или неспецифическим язвенным колитом в анамнезе, поскольку нимесулид может привести к их обострению.

Одновременное применение нимесулида с другими лекарственными средствами, такими как пероральные контрацептивы, антикоагулянты, антиагреганты, может привести к обострению болезни Крона и других заболеваний пищеварительного тракта.

Пациенты с АГ и/или сердечной недостаточностью в анамнезе, а также пациенты с задержкой жидкости в организме и отеками вследствие применения НПВП нуждаются в соответствующем контроле состояния и консультации врача.

Клинические исследования и эпидемиологические данные позволяют сделать вывод о том, что некоторые НПВП, особенно в высоких дозах и при длительном применении, могут привести к незначительному риску возникновения артериальных тромботических эпизодов, например инфаркта миокарда и инсульта. Для исключения риска возникновения таких явлений при применении нимесулида данных недостаточно.

Пациентам с неконтролируемой АГ, острой сердечной недостаточностью, установленной ИБС, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями нимесулид следует назначать после тщательной оценки состояния. Таким же образом действовать перед назначением препарата пациентам с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, например при АГ, гиперлипидемии, сахарном диабете, курении.

Пациентам с нарушением функции почек или сердечной недостаточностью препарат следует назначать с осторожностью в связи с ухудшением функции почек. В случае ухудшения состояния пациента лечение следует прекратить.

За состоянием пациентов пожилого возраста необходимо проводить тщательное наблюдение ввиду возможности развития кровотечений и перфораций в пищеварительном тракте, ухудшения функции почек, печени или сердца. Поскольку нимесулид может оказывать влияние на функцию тромбоцитов, его следует с осторожностью назначать пациентам с геморрагическим диатезом. Однако нимесулид не заменяет ацетилсалициловую кислоту при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

При применении нимесулида сообщалось о случаях фиксированной медикаментозной эритемы. Лечение нимесулидом не следует возобновлять пациентам, у которых в анамнезе была фиксированная медикаментозная эритема, связанная с нимесулидом. Были сообщения о редких случаях тяжелых кожных реакций при применении НПВП, некоторые из них могут быть летально опасными, например эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. В большинстве случаев, если в течение первого месяца при ранее назначенном курсе лечения возникали такие реакции, риск возникновения у пациентов значительно повышается. Аффида форт-нимесулид необходимо отменить при появлении первых признаков кожной сыпи, поражения слизистых оболочек и других аллергических проявлений.

Применение нимесулида может нарушать женскую фертильность и не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Женщинам, которым сложно забеременеть, или находящимся на обследовании по поводу бесплодия, не рекомендуется назначать нимесулид.

Аффида форт-нимесулид содержит сахарозу, поэтому его не следует назначать пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы.

Применение в период беременности или кормления грудью. Угнетение синтеза простагландина может неблагоприятно повлиять на беременность и/или развитие плода. Данные, полученные при эпидемиологических исследованиях, позволяют сделать заключение, что на ранних сроках беременности применение препаратов, подавляющих синтез простагландинов, может повысить риск самопроизвольного аборта, возникновение у плода пороков сердца и гастрошизиса. Абсолютный риск развития аномалии сердечно-сосудистой системы повышается с менее чем 1% до примерно 1,5%. Предполагается, что риск повышается с повышением дозы и длительности применения.

Начиная с 20-й недели беременности применение нимесулида может вызвать олигогидрамнион вследствие дисфункции почек плода. Это может произойти вскоре после начала лечения и обычно обратимо после прекращения лечения. Кроме того, есть сообщения о случаях сужения артериального протока плода после лечения беременной во ІІ триместре, большинство из которых прошли после прекращения лечения. Поэтому в I и II триместр беременности нимесулид не следует назначать, если в этом нет необходимости. Если нимесулид применяется женщиной, которая пытается забеременеть, или в I и II триместр беременности, доза должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения как можно более короткой. Пренатальный мониторинг олигогидрамниона и сужение артериального протока следует рассмотреть после воздействия нимесулида в течение нескольких дней, начиная с 20-й недели гестации. Применение лекарственного средства Аффида форт-нимесулид следует прекратить, если обнаружен олигогидрамнион или сужение артериального протока.

В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландина могут привести к развитию у плода:

• сердечно-легочной токсичности (преждевременное сужение/закрытие артериального протока и легочная гипертензия);

• почечной дисфункции (см. выше);

У матери и плода в конце беременности возможно:

• увеличение времени кровотечения, антиагрегационный эффект, который может возникнуть даже при применении очень низких доз;

• угнетение сократительной деятельности матки, что может привести к задержке или удлинению периода родов.

Поэтому нимесулид противопоказан в ІІІ триместр беременности.

Как НПВП, подавляющие синтез простагландина, нимесулид может вызывать преждевременное закрытие боталлового протока, легочную гипертензию, олигурию, маловодие. Возрастает риск развития кровотечения, слабости родовой деятельности и периферического отека. Исследования на животных доказали атипичную репродуктивную токсичность препарата, но достоверных данных по применению нимесулида беременным не существует. Потенциальный риск для человека не определен, следовательно назначать нимесулид в I и II триместр беременности не рекомендуется.

Поскольку неизвестно, проникает ли нимесулид в грудное молоко, его применение противопоказано в период кормления грудью.

Нимесулид может ухудшить фертильную функцию у женщин, поэтому его не рекомендуется применять женщинам, пытающимся забеременеть. Женщины, которые не могут забеременеть, или женщины, которым проводится обследование по бесплодию, должны рассмотреть вопрос о прекращении применения нимесулида. Если беременность установлена при применении нимесулида, врач должен быть об этом проинформирован.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследование влияния нимесулида на способность управлять транспортными средствами или другими механическими средствами не проводили, но если при применении нимесулида у пациентов возникали головная боль, головокружение или сонливость, им следует отказаться от управления транспортными средствами или другими механизмами.