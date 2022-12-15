При наличии осадка ампулу перед вскрытием следует встряхнуть до образования равномерной суспензии. Алоэ экстракт вводить подкожно каждый день: взрослым — по 1 мл (максимальная суточная доза 3–4 мл); детям в возрасте от 3 до 5 лет — по 0,2–0,3 мл, в возрасте от 5 лет — по 0,5 мл. Курс лечения — 30–50 инъекций. Повторные курсы проводят после 2 или 3 месяцев перерыва.