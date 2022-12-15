Алоэ экстракт жидкий (Aloes extractum fluidum) (211156) - инструкция по применению ATC-классификация
Алоэ экстракт жидкий инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующее вещество: 1 мл экстракта содержит алоэ экстракта сухого в перерасчёте на 100% содержание солей кальция и магния органических кислот в сухом вещества — 2,25 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Экстракт жидкий для инъекций.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, которые влияют на систему пищеварения и метаболические процессы.
Код АТС А16А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биогенный стимулятор. Оказывает адаптогенное и общетонизирующее действие. Улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей, повышает общую неспецифическую резистентность организма и устойчивость слизистых оболочек к действию повреждающих агентов, ускоряет процессы регенерации. Стимулирует защитные функции гранулоцитов, повышает аппетит. Повышает энергетические запасы в сперматозоидах и усиливает их подвижность.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Прогрессирующая близорукость, миопический хориоретинит, блефарит, конъюнктивит, кератит, ирит, помутнение стекловидного тела, а также язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комплексной терапии).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату. Тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, острые желудочно-кишечные расстройства (в том числе диарея), нарушение проходимости кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит, боль в животе неустановленного генеза, геморрой, нарушении функции печени/почек, осложнённые формы нефрозо-нефрита, диффузный гломерулонефрит, цистит, метроррагия, кровохаркание, холелитиаз.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Усиливает действие препаратов, которые стимулируют гемопоез, и препаратов железа. При одновременном применении экстракта алоэ и тиазидных диуретиков, петлевых диуретиков, препаратов солодки, кортикостероидов повышается риск развития дефицита калия.
Способ применения и дозы
При наличии осадка ампулу перед вскрытием следует встряхнуть до образования равномерной суспензии. Алоэ экстракт вводить подкожно каждый день: взрослым — по 1 мл (максимальная суточная доза 3–4 мл); детям в возрасте от 3 до 5 лет — по 0,2–0,3 мл, в возрасте от 5 лет — по 0,5 мл. Курс лечения — 30–50 инъекций. Повторные курсы проводят после 2 или 3 месяцев перерыва.
Дети
Применяют детям в возрасте от 3 лет.
Для предупреждения болезненности можно предварительно в месте предполагаемой инъекции ввести 0,5 мл 2% новокаина. Перед применением новокаина следует сделать аллергическую пробу.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительного тракта: ощущение першения, диспепсия, боль в животе.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая гиперемию, зуд, высыпания, крапивницу.
Другие: головокружение, ощущение прилива крови к органам малого таза, усиление менструальных кровотечений, ощущение жжения, гипертермия, изменения в месте введения.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Применять по назначению врача.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 мл в ампулах № 10.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Лубныфарм».
Местонахождение
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Петровского, 16.