Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫРазличные вещества, влияющие на пищеварительную систему и метаболизмРазличные препаратыАлоэ экстракт жидкий (Aloes extractum fluidum)

Алоэ экстракт жидкий (Aloes extractum fluidum) (211156) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
Алоэ экстракт жидкий (Aloes extractum fluidum)
Цена в городе Киев
от 105,50 грн
По рецепту
10 шт от 105,50 грн 10 шт, 1 мл от 129,60 грн
В наличии в 269 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Экстракт жидкий для инъекций
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A16A X25** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/12761/01/01 от 15.12.2022
Международное название
ALOE ARBORESCENS MILL.*& (АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ*&)

Алоэ экстракт жидкий инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 мл экстракта содержит алоэ экстракта сухого в перерасчёте на 100% содержание солей кальция и магния органических кислот в сухом вещества — 2,25 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Экстракт жидкий для инъекций.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, которые влияют на систему пищеварения и метаболические процессы.

Код АТС А16А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Биогенный стимулятор. Оказывает адаптогенное и общетонизирующее действие. Улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей, повышает общую неспецифическую резистентность организма и устойчивость слизистых оболочек к действию повреждающих агентов, ускоряет процессы регенерации. Стимулирует защитные функции гранулоцитов, повышает аппетит. Повышает энергетические запасы в сперматозоидах и усиливает их подвижность.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

Прогрессирующая близорукость, миопический хориоретинит, блефарит, конъюнктивит, кератит, ирит, помутнение стекловидного тела, а также язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, острые желудочно-кишечные расстройства (в том числе диарея), нарушение проходимости кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит, боль в животе неустановленного генеза, геморрой, нарушении функции печени/почек, осложнённые формы нефрозо-нефрита, диффузный гломерулонефрит, цистит, метроррагия, кровохаркание, холелитиаз.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Усиливает действие препаратов, которые стимулируют гемопоез, и препаратов железа. При одновременном применении экстракта алоэ и тиазидных диуретиков, петлевых диуретиков, препаратов солодки, кортикостероидов повышается риск развития дефицита калия.

Способ применения и дозы

При наличии осадка ампулу перед вскрытием следует встряхнуть до образования равномерной суспензии. Алоэ экстракт вводить подкожно каждый день: взрослым — по 1 мл (максимальная суточная доза 3–4 мл); детям в возрасте от 3 до 5 лет — по 0,2–0,3 мл, в возрасте от 5 лет — по 0,5 мл. Курс лечения — 30–50 инъекций. Повторные курсы проводят после 2 или 3 месяцев перерыва.

Дети

Применяют детям в возрасте от 3 лет.

Для предупреждения болезненности можно предварительно в месте предполагаемой инъекции ввести 0,5 мл 2% новокаина. Перед применением новокаина следует сделать аллергическую пробу.

Побочные реакции

Со стороны пищеварительного тракта: ощущение першения, диспепсия, боль в животе.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая гиперемию, зуд, высыпания, крапивницу.

Другие: головокружение, ощущение прилива крови к органам малого таза, усиление менструальных кровотечений, ощущение жжения, гипертермия, изменения в месте введения.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Применять по назначению врача.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 1 мл в ампулах № 10.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ПАО «Лубныфарм».

Местонахождение

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Петровского, 16.

Алоэ экстракт жидкий
Алоэ экстракт жидкий экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл, №10
от 105,50 грн
В наличии в 269 аптеках
Цены в аптеках
Алоэ экстракт жидкий
Алоэ экстракт жидкий экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл, №10
от 105,50 грн
Забронировать
Забронировать