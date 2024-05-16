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Алоэ экстракт жидкий экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл, №10 - Киев (174138) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
140,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
149,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (9), ампула (9)
145,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
140,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (32), ампула (8)
160,20
Экономия: -20,95 грн
139,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
143,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (7), ампула (4)
159,56
Экономия: -26,62 грн
132,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
157,99
Экономия: -25,33 грн
132,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2), ампула (6)
159,95
Экономия: -21,33 грн
138,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
166,33
Экономия: -27,69 грн
138,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (3), ампула (6)
155,42
Экономия: -16,78 грн
138,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (14), ампула (3)
156,92
Экономия: -17,50 грн
139,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (8)
157,66
Экономия: -19,75 грн
137,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
140,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
155,50
Экономия: -22,84 грн
132,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
140,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (5), ампула (6)
156,63
Экономия: -17,86 грн
138,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (4)
156,22
Экономия: -18,78 грн
137,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (3)
152,63
Экономия: -15,19 грн
137,44 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
156,20
Экономия: -4,69 грн
151,51 грн