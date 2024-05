фармакодинамика. Диклоберл содержит диклофенак натрия — вещество нестероидной структуры, которое оказывает выраженное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Является ингибитором простагландинсинтетазы (ЦОГ).

Фармакокинетика. Всасывание. Всасывание быстрое, но медленнее, чем при применении таблеток с кишечно-растворимым покрытием. После применения суппозиториев Диклоберл в дозе 50 мг C max в плазме крови достигается через 1 ч, но C max на единицу дозы составляет около ⅔ концентрации, достигаемой после применения таблеток с кишечно-растворимым покрытием (1,95±0,8 мкг/мл (1,9 мкг/мл = 5,9 мкмоль/л)).

Биодоступность. Как и в случае применения пероральных лекарственных форм препарата, AUC составляет примерно половину значения, полученного при парентеральном введении дозы. После многократного применения препарата его фармакокинетика не меняется. Кумуляции препарата не отмечают при условии соблюдения рекомендуемых доз.

Распределение. Связывание диклофенака с белками плазмы крови составляет 99,7%, главным образом с альбумином — 99,4%.

Диклофенак проникает в синовиальную жидкость, где его C max достигается на 2–4 ч позже, чем в плазме крови. Кажущийся T ½ из синовиальной жидкости составляет 3–6 ч. Через 2 ч после достижения C max в плазме крови концентрация диклофенака в синовиальной жидкости остается выше, чем в плазме крови; это явление наблюдается на протяжении 12 ч.

Диклофенак выявлен в низкой концентрации (100 нг/мл) в грудном молоке у одной кормящей женщины. Предполагаемое количество препарата, которое попадает в организм младенца с грудным молоком, эквивалентно дозе 0,03 мг/кг/сут.

Метаболизм. Диклофенак метаболизируется частично путем глюкуронизации неизмененной молекулы, но главным образом — путем однократного и многократного гидроксилирования и метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов, большая часть которых образует конъюгаты с глюкуроновой кислотой. Два из этих фенольных метаболитов биологически активны, но значительно меншe, чем диклофенак.

Выведение. Общий системный клиренс диклофенака из плазмы крови составляет 263±56 мл/мин (среднее значение ± среднее отклонение). Конечный период полужизни в плазме крови составляет 1–2 ч. Период полужизни в плазме крови четырех метаболитов, в том числе двух фармакологически активных, также непродолжителен и составляет 1–3 ч. Около 60% дозы препарата выводится с мочой в виде глюкуронидного конъюгата интактной молекулы и в виде метаболитов, большинство из которых также превращается в глюкуронидные конъюгаты. В неизмененном виде выводится менее 1% диклофенака. Остальное выводится в виде метаболитов с калом.

Фармакокинетика у отдельных групп больных. Влияния возраста пациента на всасывание, метаболизм и выведение препарата не отмечено, кроме того факта, что у 5 пациентов пожилого возраста 15-минутная в/в инфузия привела к повышению на 50% концентрации в плазме крови, чем это ожидалось у здоровых добровольцев молодого возраста.

У пациентов с нарушением функции почек, получавших терапевтические дозы, можно не ожидать накопления неизмененного активного вещества, исходя из кинетики препарата после однократного применения. У больных с клиренсом креатинина <10 мл/мин расчетные равновесные концентрации гидроксилированных метаболитов в плазме крови были примерно в 4 раза выше, чем у здоровых добровольцев. Однако в конечном итоге все метаболиты выводились с желчью.

Пациенты с нарушением функции печени. У больных хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени показатели фармакокинетики, метаболизма диклофенака аналогичны таковым у пациентов без заболеваний печени.