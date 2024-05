механизм действия. Брентуксимаба ведотин представляет собой конъюгат антител с лекарственным средством, который доставляет антинеопластический агент к CD30-позитивным опухолевым клеткам, что приводит к их апоптотической гибели. Результаты доклинических исследований свидетельствуют, что биологическая активность брентуксимаба ведотина является результатом многоступенчатого процесса. Связывание конъюгата с рецептором CD30 на оболочке клетки приводит к интернализации комплекса конъюгат — белок CD30 (ADC-CD30), который перемещается в лизосомный компартмент. Внутри клетки в процессе протеолитического расщепления выделяется монометил ауристатин Е (ММАЕ) — единственное активное соединение. Связывание ММАЕ с тубулином приводит к разрыву микротубулярной сетки внутри клетки, индуцирует остановку клеточного цикла и вызывает апоптоз (гибель) CD30-положительной опухолевой клетки.

При классической лимфоме Ходжкина (ЛХ), системной анапластической крупноклеточной лимфоме и подтипах кожной Т-клеточной лимфомы (включая грибовидный микоз и первичную анапластическую крупноклеточную лимфому кожи) на поверхности опухолевых клеток экспрессируется антиген CD30. Экспрессия не зависит от стадии болезни, линии терапии или трансплантационного статуса. В результате CD30 является мишенью для терапевтического вмешательства. Посредством направленного на CD30 механизма действия брентуксимаба ведотин способен преодолевать резистентность к химиотерапии, поскольку CD30 постоянно экспрессируется у пациентов, рефрактерных к многокомпонентной химиотерапии, независимо от предыдущего трансплантационного статуса. Направленный на CD30 механизм действия брентуксимаба ведотина, постоянная экспрессия CD30 при классической ЛХ, системной анапластической крупноклеточной лимфоме и CD30-положительной кожной Т-клеточной лимфоме, терапевтические свойства и клинические данные по CD30-позитивным злокачественным заболеваниям после применения нескольких линий терапии обеспечивают биологическое основание для применения данного лекарственного средства у пациентов с рецидивной и рефрактерной формой классической ЛХ и системной анапластической крупноклеточной лимфомой, с предварительной аутотрансплантацией стволовых клеток или без таковой.

В механизме действия не исключается и роль других функций, ассоциированных с антителом.

Фармакодинамика. Кардиоэлектрофизиология. В рамках первой фазы несравнительного открытого многоцентрового исследования кардиологической безопасности проанализированы данные 46 из 52 пациентов с CD30-положительными злокачественными гематологическими опухолями, получавших брентуксимаба ведотин (1,8 мг/кг массы тела) каждые 3 нед. Главная цель исследования — оценить влияние брентуксимаба ведотина на кардиожелудочковую реполяризацию и проанализировать отклонения интервала Q–Tc от базовых значений в разные моменты времени в 1-м цикле.

Верхняя граница 95% доверительного интервала для среднего влияния на интервал Q–Tc составила <10 мс в каждой временной точке 1-го и 2-го циклов после начального уровня. Эти данные свидетельствуют об отсутствии клинически значимого удлинения интервала Q–T в связи с назначением пациентам с CD30-положительными злокачественными образованиями брентуксимаба ведотина в дозе 1,8 мг/кг массы тела каждые 3 нед.

Фармакокинетика. Монотерапия. Фармакокинетические характеристики брентуксимаба ведотина исследовались и оценивались в ходе I фазы и путем проведения популяционного анализа фармакокинетики с участием 314 пациентов. Во время клинических исследований брентуксимаба ведотин вводили в/в.

C max брентуксимаба ведотина отмечали в основном в конце введения инфузии или в выборочные временные точки ближе к концу введения инфузии. Быстрое снижение концентрации в плазме крови выявляли во время конечного T ½ , составляющего около 4–6 дней. Концентрация препарата прямо пропорционально зависела от дозы. Минимальное накопление или его отсутствие характерно при введении многократных доз с интервалом в 3 нед, что совпадало с конечным T ½ . Типичная C max и AUC препарата после однократного введения 1,8 мг/кг в фазе I исследования составили около 31,98 мкг/мл и 79,41 мкг/мл/сут соответственно.

ММАЕ является главным метаболитом брентуксимаба ведотина. Средняя C max , AUC и время достижения C max ММАЕ после однократного введения дозы 1,8 мг/кг массы тела в I фазе исследования составили около 4,97 нг/мл, 37,03 нг/мл/сут и 2,09 сут соответственно. Концентрация ММАЕ снизилась после введения многократных доз брентуксимаба ведотина до 50–80% концентрации первой дозы и отмечалась на том же уровне при введении последующих доз. ММАЕ в дальнейшем главным образом метаболизируется до одинаковой степени мощного метаболита, однако его экспозиция на порядок ниже, чем у ММАЕ. Поэтому наличие существенного влияния на системное действие ММАЕ маловероятно. В 1-м цикле высокая концентрация ММАЕ коррелировала с абсолютным уменьшением количества нейтрофилов.

Комбинированная терапия. Фармакокинетику препарата Адцетрис при применении в комбинации с доксорубицином, винбластином и дакарбазином (AVD) оценивали в одном исследовании III фазы у 661 пациента. Популяционный фармакокинетический анализ показал, что фармакокинетика препарата Адцетрис при применении в комбинации с AVD соответствовала таковой при монотерапии.

После многократной в/в инфузии 1,2 мг/кг массы тела брентуксимаба ведотина каждые 2 нед C max препарата Адцетрис в плазме крови выявляли в конце инфузии, а элиминация демонстрировала мультиэкспоненциальное снижение T ½z примерно с 4 до 5 дней. C max ММАЕ достигалась через 2 дня после окончания инфузии и демонстрировала моноэкспоненциальное снижение T ½z около 3–4 дней.

После многократной в/в инфузии 1,2 мг/кг массы тела брентуксимаба ведотина каждые 2 нед равновесная остаточная концентрация препарата Адцетрис и ММАЕ достигалась до 3-го цикла. По достижении равновесного состояния фармакокинетическое время препарата Адцетрис не менялось. Накопление препарата Адцетрис (по оценке AUC 14D между 1-м и 3-м циклом) составило 1,27 раза. Экспозиция ММАЕ (по оценке AUC 14D между 1-м и 3-м циклом) уменьшалась со временем примерно на 50%.

Распределение . В исследованиях in vitro связывание ММАЕ с белками плазмы крови составляло 68–82%. Маловероятно, что ММАЕ будет вытеснять препараты с высокой степенью связывания с белками плазмы крови или будет вытесняться такими препаратами. В исследованиях in vitro ММАЕ выступал в качестве субстрата, но не ингибировал гликопротеин P (Pgp) при концентрациях, близких к клиническим.

У пациентов средний объем распределения в стабильном состоянии составлял около 6–10 л для конъюгата антител с лекарственным средством. По результатам популяционного анализа фармакокинетики, типичный кажущийся объем распределения ММАЕ составлял 7,37 и 36,4 л соответственно.

Метаболизм . Ожидается, что брентуксимаба ведотин подвергается катаболизму как белок — до отдельных аминокислот, которые выводятся из организма или используются для новых белков. Исследования in vivo на животных и с участием добровольцев подтвердили, что только незначительная часть ММАЕ, высвобожденная из брентуксимаба ведотина, метаболизируется. Уровень метаболитов ММАЕ не измеряли в плазме крови. По результатам in vitro по крайней мере один метаболит ММАЕ является активным.

ММАЕ — субстрат фермента CYP 3A4 и, возможно, CYP 2D6. По данным in vitro, метаболизм ММАЕ осуществляется главным образом путем окисления ферментом CYP 3A4/5. Исследования in vitro микросом печени свидетельствуют, что ММАЕ ингибирует только CYP 3A4/5 при значительно более высоких концентрациях, чем те, которые достигаются при клиническом применении. ММАЕ не ингибирует другие изоферменты.

ММАЕ не тормозил главные изоферменты CYP в первичных культурах гепатоцитов.

Выведение . Конъюгат антител с лекарственным средством подвергается катаболизму и выводится из организма. При этом типичный клиренс составляет около 1,5 л/сут, T ½ — 4–6 дней.

Выведение ММАЕ из организма ограничивалось скоростью высвобождения ММАЕ из конъюгата. При этом типичный клиренс ММАЕ составил около 19,99 л/сут, а T ½ — 3–4 дня.

Выведение препарата из организма исследовалось с участием пациентов, получавших брентуксимаба ведотин в дозе 1,8 мг/кг массы тела. Около 24% общего количества ММАЕ, введенного в составе конъюгата при инъекции брентуксимаба ведотина, выявлено в моче и кале через неделю после введения. При этом около 72% ММАЕ определено в кале. В моче отмечено меньшее количество ММАЕ (28%).

Фармакокинетика у отдельных групп больных . Популяционный фармакокинетический анализ показал, что базовая концентрация альбумина в плазме крови значительно влияет на клиренс ММАЕ. Анализ установил, что клиренс ММАЕ в 2 раза ниже у пациентов с низкой концентрацией альбумина в плазме крови (<30 г/л) по сравнению с пациентами, у которых концентрация альбумина в плазме крови находится в пределах нормы.

Печеночная недостаточность. Проведены исследования фармакокинетики брентуксимаба ведотина и ММАЕ после применения препарата Адцетрис в дозе 1,2 мг/кг массы тела у пациентов с легкой (класс А по шкале Чайлда — Пью, 1 пациент), умеренной (класс B по шкале Чайлда — Пью, 5 пациентов) и тяжелой (класс C по шкале Чайлда — Пью, 1 пациент) степенью печеночной недостаточности. Экспозиция ММАЕ увеличилась примерно в 2,3 раза у пациентов с нарушением функции печени по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени.

Почечная недостаточность. Проведены исследования фармакокинетики брентуксимаба ведотина и ММАЕ после применения препарата Адцетрис в дозе 1,2 мг/кг массы тела у пациентов с легкой (4 пациента), умеренной (3 пациента) и тяжелой (3 пациента) степенью почечной недостаточности. Экспозиция ММАЕ увеличилась примерно в 1,9 раза у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Указанного воздействия на пациентов с легкой или умеренной печеночной недостаточностью не выявлено.

Пациенты пожилого возраста. Популяционную фармакокинетику брентуксимаба ведотина изучали в нескольких исследованиях, включая данные 380 пациентов в возрасте до 87 лет (34 пациента в возрасте 65–75 лет и 17 пациентов в возрасте старше 75 лет). Кроме того, изучалась популяционная фармакокинетика брентуксимаба ведотина при применении в комбинации с AVD, включая данные 661 пациента в возрасте до 82 лет (42 пациента в возрасте ≥65–<75 лет и 17 пациентов в возрасте ≥75 лет). Изученное влияние возраста на фармакокинетику не было значимой ковариатой.

Дети. В фазе I/II клинического исследования с участием 36 педиатрических пациентов (в возрасте 7–17 лет) с рецидивной или рефрактерной формой ЛХ и системной анапластической крупноклеточной лимфомой (дети в возрасте 7–11 лет, n=12 и подростки в возрасте 12–17 лет, n=24) изучали фармакокинетику конъюгата антитела с лекарственным средством и ММАЕ (брентуксимаба ведотином) после 30-минутной в/в инфузии в дозе 1,4 или 1,8 мг/кг массы тела каждые 3 нед (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). C max в плазме крови конъюгата антитела с лекарственным средством, как правило, достигалась в конце инфузии или во время отбора проб, ближайших к концу инфузии. Выявлено мультиэкспоненциальное снижение концентрации конъюгата антитела с лекарственным средством в сыворотке крови с конечным Т ½ около 4–5 дней. Экспозиция была приблизительно дозозависимой с тенденцией, отмеченной при более низких уровнях конъюгата антитела с лекарственным средством у пациентов младшего возраста с меньшей массой тела. Медиана AUC конъюгата антитела с лекарственным средством у детей и подростков в данном исследовании была примерно на 14 и 3% ниже соответственно, чем у взрослых пациентов, тогда как экспозиция ММАЕ была на 53% ниже и на 13% выше соответственно по сравнению со взрослыми пациентами. Медиана C max в плазме крови и AUC конъюгата антитела с лекарственным средством после однократной дозы 1,8 мг/кг массы тела составляли 29,8 мкг/мл и 67,9 мкг·сут/мл соответственно у пациентов в возрасте <12 лет и 34,4 мкг/мл и 77,8 мкг·сут/мл соответственно у больных в возрасте 12 лет и старше. Медиана C max в плазме крови, AUC и время достижения C max ММАЕ после однократной дозы 1,8 мг/кг массы тела составляли 3,73 нг/мл, 17,3 нг·сут/мл и 1,92 сут соответственно у больных в возрасте <12 лет и 6,33 нг/мл, 42,3 нг·сут/мл и 1,82 сут соответственно у пациентов в возрасте 12 лет и старше. Выявлена тенденция к повышению клиренса брентуксимаба ведотина у пациентов детского возраста, подтвержденная положительными результатами исследования антител к лекарственному средству. Ни у одного пациента в возрасте <12 лет (0 из 11) не выявлена, а у 2 пациентов в возрасте ≥12 лет (2 из 23) отмечена устойчивая положительная реакция на антитела к лекарственному средству.