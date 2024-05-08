БРЕНТУКСИМАБА ВЕДОТИН (BRENTUXIMAB VEDOTIN) Действующее вещество
брентуксимаба ведотин представляет собой конъюгат антител с лекарственным средством, который доставляет антинеопластический агент к CD30-положительным опухолевым клеток, вызывая их гибель путем апоптоза. Результаты доклинических исследований свидетельствуют, что биологическая активность брентуксимаба ведотина является результатом многоступенчатого процесса. Связывание конъюгата с рецептором CD30 на оболочке клетки ведет к интернализации комплекса конъюгат-белок CD30 (ADC-CD30), который перемещается в лизосомный компартмент. Внутри клетки в процессе протеолитического расщепления выделяется монометил ауристатин Е (MMAE) - единственное активное вещество. Связывание MMAE с тубулином ведет к разрыву микротубулярной сети внутри клетки, индуцирует остановку клеточного цикла и вызывает апоптоз CD30-положительной опухолевой клетки.
При классической лимфоме Ходжкина (ЛХ) и системной анапластической крупноклеточной лимфоме (АККЛ) на поверхности опухолевых клеток экспрессируется антиген CD30. Экспрессия не зависит от стадии болезни, линии терапии или трансплантационного статуса. В результате CD30 является мишенью для терапевтической интервенции. Благодаря направленному на CD30 механизму действия, брентуксимаба ведотин способен преодолевать резистентность к химиотерапии, поскольку CD30 постоянно экспрессируется у пациентов, рефрактерных к многокомпонентной химиотерапии, независимо от предыдущего трансплантационного статуса. Направленный на CD30 механизм действия брентуксимаба ведотина, постоянная экспрессия CD30 при классической ЛХ и системной АККЛ, терапевтические свойства и клинические данные относительно двух CD30-положительных злокачественных заболеваний после применения нескольких линий терапии являются биологическим базисом применения данного лекарственного средства у пациентов с рецидивирующей и рефрактерной формой классической ЛХ и системной АККЛ с проведением предварительной аутотрансплантации стволовых клеток или без нее.
лечение взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной формой CD30-положительной ЛХ:
- после аутотрансплантации стволовых клеток;
- после, по меньшей мере, двух предыдущих линий терапии, если аутотрансплантация стволовых клеток или полихимиотерапия не рассматривались в качестве терапевтической опции.
Лечение взрослых пациентов с CD30-положительной ЛХ при наличии повышенного риска рецидивирования или прогрессирования заболевания после аутотрансплантации стволовых клеток.
Лечение взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной системной АККЛ.
брентуксимаба ведотин следует применять только под наблюдением квалифицированного врача, имеющего опыт проведения противоопухолевой терапии.
Рекомендуемая доза составляет 1,8 мг/кг, препарат следует вводить путем инфузии в течение 30 минут каждые 3 недели.
У пациентов с ЛХ при наличии повышенного риска рецидивирования или прогрессирования заболевания после аутотрансплантации стволовых клеток лечение брентуксимабом ведотином необходимо начинать после нормализации состояния после аутотрансплантации стволовых клеток на основании клинической оценки. Такие пациенты должны получить до 16 циклов лечения.
Рекомендуемая начальная доза для повторного курса лечения пациентов с рецидивирующей или рефрактерной формой ЛХ или системной АККЛ, ранее отвечавших на терапию брентуксимабом ведотином, составляет 1,8 мг/кг в виде инфузии в течение 30 минут каждые 3 недели. Альтернативное лечение можно начинать с последней переносимой дозы.
гиперчувствительность к брентуксимабу ведотину. Одновременное применение брентуксимаба ведотина с блеомицином вызывает развитие легочной токсичности.
инфекционные и паразитарные заболевания: очень часто - инфекция, инфекция верхних дыхательных путей, часто - сепсис/септический шок, опоясывающий лишай, пневмония, простой герпес, нечасто - кандидоз полости рта, пневмоцистная пневмония, стафилококковая бактериемия, частота неизвестна - прогрессирующая фокальная лейкоэнцефалопатия;
со стороны крови и лимфатической системы: очень часто - нейтропения, часто - анемия, тромбоцитопения, частота неизвестна - фебрильная нейтропения;
со стороны иммунной системы: частота неизвестна - анафилактические реакции;
нарушения метаболизма и питания: часто - гипергликемия, нечасто - синдром лизиса опухоли;
со стороны нервной системы: очень часто - периферическая сенсорная нейропатия, периферическая моторная нейропатия, часто - головокружение, демиелинизирующая полинейропатия;
со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: очень часто - кашель, одышка; со стороны пищеварительного тракта: очень часто - диарея, тошнота, рвота, запор, боль в животе, нечасто - острый панкреатит;
со стороны печени и желчевыводящих путей: часто - повышение уровня АлАТ/АсАТ; со стороны кожи и подкожных тканей: очень часто - облысение, зуд, часто-высыпания. редко - синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз;
со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: очень часто - миалгия, артралгия, часто - боль в спине;
общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто - повышенная утомляемость, озноб, лихорадка, головная боль, сыпь, боль у спине, рвота, озноб, тошнота, затруднение дыхания, зуд и кашель; лабораторные и инструментальные данные: очень часто - снижение массы тела.
одновременное применение брентуксимаба ведотина с кетоконазолом - мощным ингибитором CYP3A4 и гликопротеина P-gp, вызвало усиление действия антимикротубулярного агента MMAE примерно на 73% и не повлияло на концентрацию брентуксимаба ведотина в плазме крови. Таким образом, при одновременном применении брентуксимаба ведотина с мощными ингибиторами CYP3A4 и P-gp существует риск возникновения нейтропении.
Применение брентуксимаба ведотину в комбинации с рифампицином, мощным ингибитором CYP3A4, не повлияло на концентрацию брентуксимаба ведотина в плазме крови. Совместное применение препарата с рифампицином вызывает снижение концентрации метаболитов MMAE в плазме крови.
Одновременное применение мидазолама (субстрат CYP3A4) и брентуксимаба ведотина не повлияло на метаболизм мидазолама. Поэтому не ожидается, что брентуксимаба ведотин будет влиять на действие лекарственных средств, которые метаболизируются с участием изоферментов CYP3A4.
известного антидота в случае передозировки брентуксимабом ведотином нет. В случае передозировки следует тщательно контролировать возникновение серьезных побочных реакций, особенно нейтропении, и проводить поддерживающую терапию.