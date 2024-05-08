инфекционные и паразитарные заболевания: очень часто - инфекция, инфекция верхних дыхательных путей, часто - сепсис/септический шок, опоясывающий лишай, пневмония, простой герпес, нечасто - кандидоз полости рта, пневмоцистная пневмония, стафилококковая бактериемия, частота неизвестна - прогрессирующая фокальная лейкоэнцефалопатия;

со стороны крови и лимфатической системы: очень часто - нейтропения, часто - анемия, тромбоцитопения, частота неизвестна - фебрильная нейтропения;

со стороны иммунной системы: частота неизвестна - анафилактические реакции;

нарушения метаболизма и питания: часто - гипергликемия, нечасто - синдром лизиса опухоли;

со стороны нервной системы: очень часто - периферическая сенсорная нейропатия, периферическая моторная нейропатия, часто - головокружение, демиелинизирующая полинейропатия;

со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: очень часто - кашель, одышка; со стороны пищеварительного тракта: очень часто - диарея, тошнота, рвота, запор, боль в животе, нечасто - острый панкреатит;

со стороны печени и желчевыводящих путей: часто - повышение уровня АлАТ/АсАТ; со стороны кожи и подкожных тканей: очень часто - облысение, зуд, часто-высыпания. редко - синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз;

со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: очень часто - миалгия, артралгия, часто - боль в спине;

общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто - повышенная утомляемость, озноб, лихорадка, головная боль, сыпь, боль у спине, рвота, озноб, тошнота, затруднение дыхания, зуд и кашель; лабораторные и инструментальные данные: очень часто - снижение массы тела.