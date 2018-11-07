Бруфен® (Brufen®) (211133) - инструкция по применению ATC-классификация
Бруфен инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ибупрофен — производное пропионовой кислоты, НПВП, проявляющее анальгетическую, противовоспалительную и жаропонижающую активность. Считается, что терапевтические эффекты препарата обусловлены его ингибирующим действием на фермент ЦОГ, что приводит к выраженному снижению синтеза простагландинов. Эти свойства обеспечивают уменьшение выраженности симптомов воспаления, боли и лихорадки.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что ибупрофен может конкурентно угнетать влияние низких доз ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов при одновременном применении препаратов. Некоторые фармакодинамические исследования показывают, что при одноразовом приеме ибупрофена в дозе 400 мг за 8 ч до или через 30 мин после приема ацетилсалициловой кислоты в форме с быстрым высвобождением препарата (в дозе 81 мг) влияние ацетилсалициловой кислоты на образование тромбоксана или агрегацию тромбоцитов снижалось.
Несмотря на наличие неточности относительно экстраполяции полученных данных на клиническую ситуацию, нельзя исключать вероятность того, что регулярное длительное применение ибупрофена может снизить кардиопротекторный эффект ацетилсалициловой кислоты в низких дозах. Клинически значимые эффекты маловероятны при нерегулярном применении ибупрофена (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Фармакокинетика. Бруфен®, гранулы шипучие. Ибупрофен быстро абсорбируется в ЖКТ, Cmax в плазме крови достигается в течение 1–2 ч после приема. Т½ — около 2 ч.
Ибупрофен метаболизируется в печени до двух неактивных метаболитов, которые выделяются почками вместе с неизмененным ибупрофеном в чистом виде или в виде конъюгатов. Почечная экскреция быстрая и полная. Ибупрофен в значительной степени связывается с белками плазмы крови.
Бруфен®, сироп. Ибупрофен быстро абсорбируется при пероральном применении. После приема препарата натощак Cmax в плазме крови достигается через 45 мин.
Прием такой же дозы препарата после еды показал, что абсорбция происходит медленнее с достижением Cmax в плазме крови через 1,5–3 ч. Т½ из плазмы крови — 2 ч. Ибупрофен метаболизируется в печени с образованием двух неактивных метаболитов, которые вместе с неизмененным ибупрофеном выделяются почками в неизмененном виде или в виде конъюгатов.
Выведение быстрое, плазменные концентрации не демонстрируют каких-либо признаков кумуляции. 44% дозы ибупрофена выводится с мочой в виде двух фармакологически неактивных метаболитов и 20% — в неизмененном виде.
Бруфен® Рапид. При пероральном применении ибупрофен быстро всасывается частично уже в желудке и дальше полностью в тонкой кишке.
После метаболизма в печени (гидроксилирование, карбоксилирование, конъюгация) фармакологически неактивные метаболиты полностью выводятся преимущественно с мочой (90%), а также с желчью. Т½ у здоровых добровольцев, как и у пациентов с заболеваниями печени и почек — 1,8–3,5 ч. Связывание с белками плазмы крови — около 99%. При пероральном применении лекарственной формы обычного высвобождения Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч. В ходе фармакокинетического исследования время до достижения Cmax в плазме крови (Tmax) натощак для лекарственной формы в таблетках составлял 90 мин, тогда как для лекарственной формы капсул мягких — 40 мин. Ибупрофен выявляют в плазме крови в течение более чем 8 ч после приема в лекарственной форме мягких капсул.
Бруфен® Ретард. Фармакокинетический профиль препарата Бруфен® Ретард в лекарственной форме таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, по сравнению с таковым у препарата в лекарственной форме таблетки с быстрым высвобождением в дозе 400 мг показал, что данная лекарственная форма пролонгированного действия (с замедленным высвобождением) сглаживает пиковые повышение и снижение концентрации действующего вещества, которые являются характерными для таблеток с быстрым высвобождением, и обеспечивает высокие уровни действующего вещества на 5-, 10-, 15- и 24-м часу. AUC для таблеток пролонгированного действия была почти идентичной таковой у таблеток с быстрым высвобождением.
Средние плазменные профили и плазменные уровни перед приемом очередной дозы значительно не отличались у субъектов молодого и пожилого возраста. Согласно нескольким исследованиям Бруфен® Ретард продемонстрировал плазменный профиль с двумя пиковыми концентрациями при приеме натощак. Т½ ибупрофена — около 2 ч. Ибупрофен метаболизируется в печени до двух неактивных метаболитов, которые выделяются почками вместе с неизмененным ибупрофеном в чистом виде или в виде конъюгатов. Почечная экскреция быстрая и полная. Ибупрофен в значительной степени связывается с белками плазмы крови.
Показания Бруфен
Бруфен®, гранулы шипучие и Бруфен® Ретард
Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартрит и другие неревматоидные (серологические) артропатии.
Несуставные ревматические и периартикулярные поражения, такие как плечелопаточный периартрит (капсулит), бурсит, тендинит, тендосиновит и боль в нижней части спины; повреждения мягких тканей, например растяжение и напряжение связок.
Для уменьшения выраженности боли умеренной и средней степени, такой как боль при дисменорее, зубная и послеоперационная боль, а также для симптоматического лечения головной боли, в том числе мигрени.
Бруфен®, сироп
Кратковременное лечение лихорадки и боли у детей.
Бруфен® Рапид
Симптоматическое лечение легкой и умеренной боли различного происхождения (головная, зубная боль, болезненные менструации), в том числе при простуде и лихорадке.
Применение Бруфен
Бруфен®, гранулы шипучие. Дозы. Выраженность и частоту побочных эффектов можно снизить, применяя препарат в минимальной эффективной дозе в течение короткого периода, необходимого для контроля симптомов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взрослые. Рекомендуемая доза препарата Бруфен® составляет 1200–1800 мг/сут, ее применяют в 2–3 приема. Некоторым пациентам может быть достаточно 600–1200 мг/сут. В общем максимальная суточная доза не должна превышать 2400 мг, которые применяют в несколько приемов.
Пациенты пожилого возраста. Существует повышенный риск возникновения серьезных побочных реакций при применении препарата у пациентов пожилого возраста. Если необходимо применять НПВП, следует назначать минимальную эффективную дозу в течение наикратчайшего периода. Необходим регулярный мониторинг на наличие у пациента желудочно-кишечного кровотечения при терапии НПВП.
Необходимо индивидуально подбирать дозу в случае нарушений функции печени или почек.
Способ применения. Для перорального применения.
Для достижения более быстрого действия препарата его можно применять натощак. Пациентам с заболеваниями ЖКТ препарат следует принимать во время еды.
Перед применением содержимое одного саше растворяют в стакане воды. Желательно принимать во время или после еды.
Возможно появление временного ощущения жжения во рту или горле при применении препарата Бруфен®, гранулы шипучие; следует убедиться, что препарат растворен в достаточном количестве воды.
Дети. Бруфен® в этой лекарственной форме противопоказан для применения у детей.
Бруфен®, сироп. Дозы. Только для перорального приема и кратковременного применения.
Нежелательные эффекты можно минимизировать путем применения минимальной эффективной дозы в течение наикратчайшего срока, необходимого для устранения симптомов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Доза ибупрофена зависит от возраста и массы тела пациента. Максимальная разовая доза для подростков не должна превышать 400 мг ибупрофена. Разовая доза, превышающая 400 мг, не обеспечивает лучшего обезболивающего эффекта. Интервал между приемами должен составлять не менее 4 ч.
Общая доза для подростков не должна превышать 1200 мг ибупрофена в течение 24 ч.
Подростки (в возрасте 12 лет и старше): 200–400 мг (10–20 мл) однократно или 3–4 г/сут.
Для детей суточная доза составляет 20 мг/кг/сут, которую следует разделить на 3–4 приема, как описано в таблице (данные в таблице приведены в качестве примера для детей с массой тела 7–30 кг, но не ограничиваются ими).
Для правильного расчета суточной дозы препарата считают, что на 1 кг массы тела ребенка приходится 1 мл сиропа, что эквивалентно 20 мг ибупрофена (например, для ребенка с массой тела 9 кг применяют 9 мл сиропа в сутки, что эквивалентно 180 мг ибупрофена). Для расчета разовой дозы суточную дозу следует разделить на 3–4 приема.
Бруфен®, сироп 20 мг/мл, не рекомендуется для применения у детей с массой тела менее 7 кг. Сироп можно применять, используя мерный шприц, находящийся в упаковке вместе с препаратом.
|Масса тела, кг
|Количество ибупрофена (миллиграмм на дозу)
|Частота применения, раз в сутки
|Соответствие в миллилитрах на дозу
|7
|46,7
|3
|2,3
|9
|60
|3–4
|3
|12
|80
|3–4
|4
|15
|100
|3–4
|5
|18
|120
|3–4
|6
|21
|140
|3–4
|7
|24
|160
|3–4
|8
|27
|180
|3–4
|9
|30
|200
|3–4
|10
Препарат можно применять натощак — для быстрого достижения эффекта. Пациентам с заболеваниями ЖКТ препарат следует принимать во время еды.
Отсутствуют особые рекомендации относительно необходимости запивать препарат.
Без консультации врача препарат можно применять не более 3 сут.
Дети в возрасте до 6 мес: если выраженность симптомов усиливается или сохраняется в течение более 24 ч от начала лечения, следует немедленно обратиться к врачу.
Если у детей в возрасте от 6 мес и подростков симптомы сохраняются более 3 дней от начала лечения или усиливаются, следует обратиться к врачу.
Пациенты с нарушением функции почек. Пациентам с нарушением функции почек легкой или средней степени тяжести следует применять минимально возможную дозу в течение наикратчайшего срока, необходимого для контроля симптомов, и следует контролировать функцию почек (в отношении пациентов с тяжелой почечной недостаточностью см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Пациенты с нарушением функции печени (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). У пациентов с нарушением функции печени легкой или средней степени тяжести следует применять минимально возможную дозу в течение наикратчайшего срока, необходимого для контроля симптомов, и следует контролировать функцию печени. Бруфен® противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью (в отношении больных с тяжелым нарушением функции печени см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Дети. Применяют у детей с массой тела от 7 кг.
Бруфен® Рапид. Применять внутрь у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет с массой тела >40 кг. Только для краткосрочного применения. Побочные эффекты можно минимизировать путем применения минимальной эффективной дозы в течение наикратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Капсулы следует принимать преимущественно во время или после приема пищи, не разжевывая, и запивая водой.
Разовая доза для детей в возрасте старше 12 лет с массой тела >40 кг и взрослых составляет 1 капсулу (400 мг ибупрофена). В случае необходимости можно применять по 1 капсуле каждые 6 ч. Максимальная суточная доза составляет 1200 мг (3 капсулы в сутки). Необходимо применять минимальную эффективную дозу, необходимую для уменьшения выраженности симптомов, в течение наикратчайшего периода (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Если у подростков выраженность симптомов заболевания увеличивается или они отмечаются более 3 дней, необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и коррекции схемы лечения.
Если у взрослых повышенная температура тела сохраняется более 3 дней или боль не исчезает в течение 4 дней, или выраженность симптомов заболевания увеличивается, необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и коррекции схемы лечения.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от течения заболевания и состояния больного.
Пациенты пожилого возраста не нуждаются в специальном подборе дозы, кроме случаев выраженной почечной или печеночной недостаточности. Из-за возможности развития побочных эффектов пациентам пожилого возраста требуется тщательное наблюдение.
Пациентам с нарушения функции почек легкой и средней степени тяжести не требуется снижения дозы (в отношении пациентов с тяжелым нарушением функции почек см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Пациенты с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести не нуждаются в снижении дозы (в отношении больных с тяжелым нарушением функции печени см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Дети. Не применять у детей в возрасте до 12 лет и массой тела <40 кг.
Бруфен® Ретард. Дозы. Побочные эффекты можно минимизировать, если применять минимальную эффективную дозу в течение наикратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет. Рекомендуемая доза Бруфен® Ретард составляет 2 таблетки одновременно, 1 г/сут, желательно ранним вечером задолго до сна. Таблетки необходимо проглатывать целиком, запивая достаточным количеством жидкости. Таблетки не следует разжевывать, делить, измельчать или рассасывать во избежание дискомфорта в ротовой полости и раздражения горла. При тяжелых или острых состояниях общая суточная доза может быть повышена до 3 таблеток, которые делят на 2 приема в течение суток.
Пациенты пожилого возраста. Существует повышенный риск возникновения серьезных побочных реакций у пациентов пожилого возраста. Если применение НПВП необходимо, следует назначать минимальную эффективную дозу в течение наикратчайшего периода. Необходимо регулярно проводить мониторинг наличия у пациента желудочно-кишечного кровотечения при терапии НПВП. В случае нарушений функции почек или печени дозу необходимо подбирать индивидуально.
Способ применения. Для перорального применения. Желательно принимать во время еды или спустя некоторый промежуток времени после еды. Если принять препарат вскоре после приема пищи, наступление эффекта может быть отсрочено. Пациентам с чувствительным ЖКТ препарат рекомендуется принимать во время еды.
Дети. Бруфен® Ретард не предназначен для применения у детей в возрасте до 12 лет.
Противопоказания
известная гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ. Ибупрофен не следует применять у пациентов с БА, крапивницей или аллергическими реакциями, которые возникали после применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВП в анамнезе. Тяжелая сердечная недостаточность (IV функциональный класс согласно критериям NYHA). Тяжелая печеночная недостаточность. Тяжелая почечная недостаточность (клубочковая фильтрация <30 мл/мин). Состояния, сопровождающиеся повышенным риском кровотечений, или активное кровотечение. Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация в результате предыдущего применения НПВП в анамнезе. Острый или перенесенный ранее язвенный колит, болезнь Крона, рецидивирующая язва желудка или желудочно-кишечное кровотечение (≥2 эпизодов подтвержденного образования язвы или кровотечения). Последний триместр беременности.
Дополнительно для Бруфен®, сироп. Цереброваскулярные или другие кровотечения. Нарушения кроветворения или свертываемости крови. Наследственная непереносимость фруктозы.
Дополнительно для Бруфен® Рапид .Цереброваскулярные или другие кровотечения в активной фазе. Геморрагический диатез или нарушения свертываемости крови. Нарушения кроветворения неясной этиологии. Тяжелое обезвоживание (вызванное рвотой, диареей или недостаточным употреблением жидкости). Масса тела пациента менее 40 кг или возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
побочные реакции при приеме ибупрофена подобны таковым при применении других НПВП.
Со стороны ЖКТ: побочные реакции со стороны ЖКТ отмечают наиболее часто. Возможны пептические язвы, перфорация или желудочно-кишечное кровотечение, иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
При приеме ибупрофена сообщалось о тошноте, рвоте, диарее, метеоризме, запоре, диспепсии, боли в животе, мелене, гематемезисе, язвенном стоматите, желудочно-кишечном кровотечении и обострении колита и болезни Крона (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). С более низкой частотой наблюдался гастрит, дуоденальная язва и язва желудка, перфорация ЖКТ.
Со стороны иммунной системы: сообщалось о реакции гиперчувствительности при применении ибупрофена, в частности неспецифические аллергические реакции и анафилаксия; реактивность дыхательных путей, включая БА, обострение БА, бронхоспазм или диспноэ; различные кожные проявления, включая сыпь различного типа, зуд, крапивницу, пурпуру, ангионевротический отек и, очень редко, — мультиформную эритему, буллезный дерматоз (в том числе синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз).
Инфекции и инвазии. Ринит и асептический менингит (особенно у пациентов с существующими аутоиммунными нарушениями, такими как системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани) с симптомами ригидности шеи, головной болью, тошнотой, рвотой, лихорадкой или дезориентацией (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Описаны случаи обострения воспаления кожи, вызванного инфекцией (например развитие некротического фасциита), при применении НПВП. Если при приеме ибупрофена возникают или обостряются признаки инфекции, пациенту следует немедленно обратиться к врачу.
Поражение кожи и подкожной клетчатки. В исключительных случаях на фоне ветряной оспы могут возникать тяжелые кожные инфекции и осложнения со стороны мягких тканей (см. также Инфекции и инвазии).
Со стороны сердечно-сосудистой системы. Сообщалось об отеках, АГ и сердечной недостаточности в связи с лечением НПВП.
Данные клинических исследований свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут), может несколько повышать риск возникновения артериальных тромботических явлений (например инфаркта миокарда или инсульта) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Ниже приведены побочные реакции, которые могут быть связаны с ибупрофеном, которые классифицированы по частоте и системам органов согласно MedDRA.
По частоте побочные реакции делятся на: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
Бруфен®, гранулы шипучие
Со стороны крови и лимфатической системы: редко — лейкопения, тромбоцитопения, апластическая анемия, нейтропения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия.
Со стороны психики: редко — бессонница, тревожные расстройства; редко — депрессия, спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, головокружение; нечасто — парестезии, сонливость; редко — неврит зрительного нерва.
Инфекции и инвазии: нечасто — ринит; редко — асептический менингит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны органа зрения: нечасто — ухудшение зрения; редко — токсическая нейропатия зрительного нерва.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: нечасто — ухудшение слуха, вертиго, звон в ушах.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — гепатит, желтуха, нарушение функции печени; очень редко — печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь; нечасто — крапивница, зуд, пурпура, ангионевротический отек, реакции фоточувствительности; очень редко — тяжелые формы кожных реакций (например мультиформная эритема, буллезные реакции, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз); частота неизвестна — лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Со стороны мочевыделительной системы: нечасто — токсическая нефропатия в различных формах, в том числе тубулоинтерстициальный нефрит, нефротический синдром и почечная недостаточность.
Общие нарушения и изменения в месте введения: часто — недомогание/утомляемость; редко — отек.
Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность; редко — анафилактические реакции.
Со стороны сердца: очень редко — сердечная недостаточность, инфаркт миокарда (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны сосудистой системы: очень редко — АГ.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — БА, бронхоспазм, одышка.
Со стороны пищеварительной системы: часто — диспепсия, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, запор, мелена, гематемезис, желудочно-кишечное кровотечение; нечасто — гастрит, дуоденальная язва, язва желудка, язвенный стоматит, перфорация ЖКТ; очень редко — панкреатит; частота неизвестна — колит и болезнь Крона.
Бруфен®, сироп
Инфекции и инвазии: нечасто — ринит; очень редко — асептический менингит.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — лейкопения, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, апластическая и гемолитическая анемия.
Первыми признаками являются лихорадка, боль в горле, поверхностные язвы ротовой полости, гриппоподобные симптомы, тяжелое истощение, кровотечение и синяки невыясненной этиологии.
Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность; очень редко — тяжелые реакции гиперчувствительности. Симптомы могут включать отек лица, языка и гортани, диспноэ, тахикардию, гипотензию (анафилаксию, ангионевротический отек или тяжелый шок).
Психические нарушения: нечасто — бессонница, беспокойство; редко — депрессия, спутанность сознания, галлюцинации.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение; нечасто — головная боль, парестезии, сонливость; редко — неврит зрительного нерва.
Со стороны органа зрения: нечасто — нарушение зрения; редко — токсическая нейропатия зрительного нерва.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: нечасто — нарушение слуха; редко — звон в ушах, головокружение.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — БА, бронхоспазм, одышка.
Со стороны ЖКТ: часто — диспепсия, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, запор, мелена, гематемезис, желудочно-кишечное кровотечение; нечасто — гастрит, язва двенадцатиперстной кишки, язва желудка, язвенный стоматит, перфорация ЖКТ; очень редко — панкреатит; частота неизвестна — колит и болезнь Крона.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — гепатит, желтуха, аномальные показатели функции печени; редко — поражение печени; очень редко — печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — сыпь, крапивница, зуд, пурпура, реакция фоточувствительности; очень редко — буллезный дерматоз, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и мультиформная эритема; частота неизвестна — лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: очень редко — тубулоинтерстициальный нефрит, нефротический синдром и почечная недостаточность. ОПН, папиллярный некроз (особенно при длительном применении), который сопровождается повышением содержания мочевины в плазме крови.
Общие нарушения и реакции в месте введения: часто — утомляемость; редко — отек.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко — сердечная недостаточность, инфаркт миокарда (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), АГ.
Бруфен® Рапид
Инфекции и паразитарные заболевания: очень редко — обострение воспаления, связанного с инфекцией.
В случае возникновения или ухудшения признаков инфекции во время применения препарата пациенту рекомендуется немедленно обратиться к врачу. Необходимо определить, имеются ли показания к антиинфекционной/антибактериальной терапии.
При применении ибупрофена наблюдали симптомы асептического менингита с ригидностью затылочных мышц, головной болью, тошнотой, рвотой, лихорадкой или спутанностью сознания у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, такими как системная красная волчанка, смешанное заболевание соединительной ткани.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — нарушение кроветворения (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения, агранулоцитоз). Первыми признаками являются лихорадка, боль в горле, поверхностные язвы в ротовой полости, гриппоподобные симптомы, тяжелая форма истощения, необъяснимое кровотечение и кровоподтеки.
В таком случае пациенту необходимо посоветовать прекратить применение этого лекарственного средства, а также обратиться к врачу.
Во время длительной терапии необходимо регулярно проверять показатели крови.
Со стороны иммунной системы: нечасто — реакции гиперчувствительности, включающие крапивницу и зуд; очень редко — тяжелые реакции гиперчувствительности, симптомы которых могут включать отек лица, языка и гортани, одышку, тахикардию, артериальную гипотензию, анафилактические реакции, ангионевротический отек или тяжелый шок, обострения БА, бронхоспазм.
Со стороны психики: очень редко — психотические реакции, депрессия.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль, головокружение, бессонница, тревожность, раздражительность или усталость.
Со стороны органа зрения: нечасто — нарушение зрения.
Со стороны органа слуха и равновесия: редко — звон в ушах, снижение слуха.
Со стороны сердца: очень редко — ощущение сердцебиения, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда.
Со стороны сосудистой системы: очень редко — АГ, васкулит; частота неизвестна — отек.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — диспепсия, изжога, боль в животе, тошнота, рвота, метеоризм, диарея, запор и незначительная потеря крови из ЖКТ, которая может вызвать развитие анемии в исключительных случаях; нечасто — язвенная болезнь, перфорации или желудочно-кишечные кровотечения, язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона, гастрит; очень редко — эзофагит, панкреатит, формирование кишечных диафрагмоподобных стриктур.
Пациенту следует немедленно прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу в случае возникновения боли в верхней части живота, мелены или рвоты с кровью.
Со стороны печени: очень редко — нарушение функции печени, повреждения печени, особенно в случае длительной терапии, печеночная недостаточность, острый гепатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — различная сыпь на коже; очень редко — тяжелые формы кожных реакций, такие как буллезные реакции, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), алопеция; в некоторых случаях ветряная оспа может быть источником серьезных инфекций кожи и мягких тканей; частота неизвестна — сыпь, сопровождающаяся эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром), острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: редко — острое нарушение функции почек, папиллонекроз, особенно при длительном применении, связанный с повышением уровня мочевины в сыворотке крови; очень редко — отек, особенно у пациентов с АГ или почечной недостаточностью, нефротическим синдромом, интерстициальным нефритом, который может сопровождаться ОПН. Поэтому следует регулярно контролировать функцию почек.
Лабораторные исследования: редко — снижение уровня гемоглобина.
Бруфен® Ретард
Инфекции и инвазии: нечасто — ринит; редко — асептический менингит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны крови и лимфатической системы: редко — лейкопения, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, апластическая анемия, гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность; редко — анафилактические реакции.
Со стороны психики: редко — бессонница, тревожные расстройства; редко — депрессия, спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, головокружение; нечасто — парестезии, сонливость; редко — неврит зрительного нерва.
Со стороны органа зрения: нечасто — ухудшение зрения; редко — токсическая нейропатия зрительного нерва.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: нечасто — ухудшение слуха, шум в ушах, вертиго.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — БА, бронхоспазм, одышка.
Со стороны пищеварительной системы: часто — диспепсия, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, запор, мелена, гематемезис, желудочно-кишечное кровотечение; нечасто — гастрит, дуоденальная язва, желудочная язва, язвенный стоматит, перфорация ЖКТ; очень редко — панкреатит; частота неизвестна — обострение колита и болезни Крона.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — гепатит, желтуха, нарушение функции печени; очень редко — печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь; нечасто — крапивница, зуд, пурпура, ангионевротический отек, фотосенсибилизация; очень редко — тяжелые формы кожных реакций (например мультиформная эритема, буллезные реакции, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз); частота неизвестна — лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Со стороны мочевыделительной системы: нечасто — токсическая нефропатия в различных формах, в том числе тубулоинтерстициальный нефрит, нефротический синдром и почечная недостаточность.
Общие нарушения и изменения в месте введения: часто — недомогание/утомляемость; редко — отек.
Со стороны сердца очень редко — сердечная недостаточность, инфаркт миокарда (также см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны сосудистой системы: очень редко — АГ.
Особые указания
общие предостережения. Побочные эффекты можно минимизировать, применяя самую минимальную эффективную дозу в течение наикратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и желудочно-кишечные, кардиоваскулярные риски ниже).
Как и при применении других НПВП, прием ибупрофена может маскировать симптомы инфекции.
При длительном применении любых обезболивающих препаратов возможное возникновение головной боли не следует устранять повышенными дозами препарата.
При одновременном применении НПВП с алкоголем может увеличиваться выраженность побочных эффектов, характерных для активного вещества, в частности со стороны ЖКТ или ЦНС.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста частота развития побочных реакций при применении НПВП выше, особенно желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными.
Желудочно-кишечное кровотечение, образование язвы и перфорация. НПВП следует с осторожностью применять у пациентов с язвенной болезнью и другими желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе, поскольку их состояние может ухудшиться (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
При применении всех НПВП сообщалось о развитии желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации в любой период лечения. Эти побочные реакции могут заканчиваться летальным исходом и возникать с наличием/без угрожающих симптомов или случаев серьезных желудочно-кишечных нарушений в анамнезе.
Риск развития желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации выше при повышении дозы ибупрофена у пациентов с язвой в анамнезе, особенно при осложнении кровотечением или перфорацией, и у лиц пожилого возраста. Эти пациенты должны начинать лечение с минимальной эффективной дозы.
Следует рассмотреть возможность одновременного назначения этим пациентам протекторных препаратов (например мизопростола или ингибиторов протонной помпы), как и пациентам, которые одновременно принимают ацетилсалициловую кислоту в низкой дозе или другие препараты, повышающие риск поражения ЖКТ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Следует избегать применения ибупрофена в сочетании с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, в связи с повышенным риском возникновения язвы или кровотечения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациенты, особенно пожилого возраста с заболеваниями ЖКТ в анамнезе, должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (в частности о желудочно-кишечном кровотечении), особенно на начальных этапах лечения.
С осторожностью следует назначать ибупрофен пациентам, получающим комбинированное лечение препаратами, способными повышать риск развития язвы или кровотечения, например, пероральными ГКС, антикоагулянтами, такими как варфарин, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина или антиагрегантами, в частности ацетилсалициловой кислотой (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
В случае развития желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациента, принимающего ибупрофен, препарат следует отменить.
Респираторные нарушения. С осторожностью следует назначать ибупрофен пациентам с БА, хроническим ринитом, аллергическими заболеваниями, или их наличием в анамнезе, поскольку сообщалось, что ибупрофен может вызвать бронхоспазм, крапивницу или ангионевротический отек у таких больных.
Нарушение функции сердца, почек и печени. С осторожностью следует применять НПВП у пациентов с нарушениями функции почек, печени или сердца, поскольку это может привести к ухудшению функции почек.
Обычный одновременный прием подобных обезболивающих препаратов в дальнейшем повышает этот риск.
Пациентам с нарушением функции почек, печени или сердца следует применять препарат в минимальной эффективной дозе в течение наиболее короткого периода, а также контролировать функцию почек, особенно при длительном лечении (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Ибупрофен следует с осторожностью назначать пациентам с сердечной недостаточностью в анамнезе или АГ, поскольку сообщалось об отеке в результате применения ибупрофена. Клинические исследования свидетельствуют, что применение ибупрофена, особенно в высокой дозе (2400 мг/сут), может сопровождаться незначительным повышением риска артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта). В целом эпидемиологические исследования не позволяют предсказывать наличие связи между приемом ибупрофена в низкой дозе (то есть ≤1200 мг/сут) и повышенным риском артериальных тромботических событий.
Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью (II–III функциональный класс по критериям NYHA), диагностированной ИБС, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями назначать ибупрофен следует после тщательного анализа ситуации, а также избегать применения ибупрофена в высоких дозах (2400 мг/сут). Тщательный анализ ситуации также необходим перед началом длительной терапии ибупрофеном у пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение), особенно в случае необходимости приема ибупрофена в высоких дозах (2400 мг/сут).
Дерматологические эффекты. Очень редко при применении НПВП сообщалось о развитии серьезных кожных реакций, некоторые из которых могут быть летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Наиболее высокий риск развития этих реакций у пациентов существует в начале лечения. В большинстве случаев реакция начинается в течение первого месяца терапии. Сообщалось о случае острого генерализованного экзантематозного пустулеза, возникшего после применения препаратов, содержащих ибупрофен. Прием ибупрофена следует прекратить при первом появлении сыпи на коже, повреждении слизистой оболочки или любых других признаках гиперчувствительности.
В исключительных случаях на фоне ветряной оспы могут возникать серьезные инфекционные осложнения со стороны кожи и мягких тканей. На сегодня не определена роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций. Таким образом, рекомендуется избегать применения ибупрофена при ветряной оспе.
Эффекты со стороны почек. С осторожностью следует начинать лечение ибупрофеном у пациентов со значительной дегидратацией. Существует риск нарушения функции почек, особенно у детей, подростков и пожилых пациентов с дегидратацией. Как и при применении других НПВП, длительный прием ибупрофена может привести к папиллярному некрозу почек и другим патологическим изменениям в почках. Токсическое воздействие на почки также наблюдали у пациентов, у которых простагландины почек играли компенсаторную роль в поддержании перфузии почек. Назначение НПВП этим пациентам может вызвать дозозависимое уменьшение образования простагландинов и вторично — снижение почечного кровотока, что может привести к почечной недостаточности.
К группе высокого риска развития этой реакции относятся пациенты с нарушением функции почек, сердечной недостаточностью, нарушением функции печени, которые принимают диуретики и ингибиторы АПФ, а также больные пожилого возраста. Прекращение приема НПВП обычно сопровождается восстановлением, предшествовавший лечению.
Гематологические эффекты. Ибупрофен, подобно другим НПВП, может угнетать агрегацию тромбоцитов и увеличивать продолжительность кровотечения у здоровых добровольцев.
Асептический менингит. Редко у пациентов при лечении ибупрофеном наблюдался асептический менингит. Несмотря на то, что, вероятно, асептический менингит наблюдался у пациентов с системной красной волчанкой и заболеваниями соединительной ткани, сообщалось о случаях асептического менингита у лиц без этих хронических болезней.
Маскировка симптомов основных инфекций. Ибупрофен может маскировать симптомы инфекционного заболевания, которое может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым осложнить течение заболевания. Это наблюдали при бактериальной негоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. Когда ибупрофен применяют при повышении температуры тела или для уменьшения выраженности боли при инфекции, рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или ухудшаются.
Метаболизм порфирина. Следует соблюдать осторожность у пациентов с врожденным нарушением метаболизма порфирина (например острая перемежающаяся порфирия).
Хирургические вмешательства. Следует соблюдать осторожность непосредственно после обширных хирургических вмешательств.
Другие НПВП. Одновременное применение ибупрофена с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, повышает риск развития побочных реакций, поэтому его следует избегать.
Вспомогательные вещества. Каждое саше препарата Бруфен®, гранулы шипучие содержит 3,3 г сахарозы на дозу. Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы не следует применять этот препарат.
Каждое саше препарата Бруфен®, гранулы шипучие, содержит 8,6 ммоль (или 197 мг)/дозу натрия. Это следует учитывать пациентам, которым необходимо ограничение употребления натрия.
Бруфен®, сироп содержит сахарозу и сорбит. Поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными состояниями непереносимости фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбции или сахараза-изомальтазной недостаточности. Эти факторы следует учитывать и при лечении пациентов с сахарным диабетом. Препарат может быть вредным для зубов.
Препарат содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызвать аллергические реакции (возможно, отстроченные во времени).
Бруфен®, сироп содержит краситель оранжево-желтый (Е110), который может вызвать аллергические реакции.
Бруфен® Рапид содержит сорбит. Пациентам с редкой наследственной формой непереносимости фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы, а также недостаточностью ферментов сахаразы или изомальтазы не следует принимать этот препарат.
Бруфен® Рапид содержит менее 1 ммоль (39 мг)/дозу калия, то есть практически свободный от калия.
Применение в период беременности или кормления грудью
Фертильность. Применение ибупрофена может ухудшать женскую фертильность и не рекомендуется к применению у женщин, планирующих беременность. У женщин, у которых отмечают проблемы с наступлением беременности, или которые проходят обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть необходимость прекращения приема ибупрофена.
Беременность. Угнетение синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или развитие эмбриона/плода. Данные, полученные в эпидемиологических исследованиях, свидетельствуют о повышенном риске выкидыша и возникновения пороков развития сердца и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Считается, что этот риск повышается в зависимости от дозы и продолжительности лечения. В ходе исследований на животных установлено, что применение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационных потерь и гибели эмбриона/плода. Кроме того, сообщалось об увеличении количества случаев развития различных пороков развития, включая сердечно-сосудистые, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза.
В I и II триместрах беременности ибупрофен следует принимать только в случае крайней необходимости. При применении ибупрофена у женщин, планирующих беременность, или в I или II триместры беременности доза должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.
В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод, вызывая: кардиолегочную токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией); нарушение функции почек, которое может развиться в почечную недостаточность с олигогидроамнионом.
В конце беременности ингибиторы синтеза простагландинов у матери и новорожденного могут приводить к: возможному увеличению времени кровотечения; угнетению сокращений матки, что может привести к задержке или увеличению продолжительности родов.
Следовательно, ибупрофен противопоказан в III триместр беременности.
Роды и родоразрешение. Не рекомендуется принимать ибупрофен во время родов и родоразрешения. Начало родов может быть отложенным во времени, а их длительность — увеличиться при повышении склонности к кровотечениям матери и ребенка.
Кормление грудью. Имеющиеся ограниченные исследования показывают, что ибупрофен выделяется в грудное молоко в очень низкой концентрации. Ибупрофен не рекомендуется применять у женщин в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Прием ибупрофена может влиять на скорость реакции пациентов, о чем следует помнить при занятии деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания, например при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние на скорость реакции в значительной мере усиливается при сочетании с алкоголем. После приема НПВП возможные нежелательные явления, такие как головокружение, сонливость, усталость и нарушение зрения. Если такие явления возникли при применении НПВП, пациенты не должны управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
следует соблюдать осторожность при одновременном применении с нижеприведенными препаратами в связи с возможным лекарственным взаимодействием, выявленным у некоторых пациентов.
Антигипертензивные препараты, блокаторы β-адренорецепторов и диуретики. НПВП могут уменьшать выраженность эффекта антигипертензивных препаратов, таких как ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II, блокаторы β-адренорецепторов и диуретики. Диуретики могут также повышать риск нефротоксичности НПВП.
Сердечные гликозиды. НПВП могут вызвать усиление сердечной недостаточности, снижение скорости клубочковой фильтрации и повышение уровня сердечных гликозидов в плазме крови.
Холестирамин. Одновременное применение ибупрофена и холестирамина может снижать абсорбцию ибупрофена в ЖКТ. Однако клиническое значение этого неизвестно.
Литий. НПВП могут снижать выведение лития.
Метотрексат. НПВП могут подавлять канальцевую секрецию метотрексата и снижать клиренс метотрексата.
Циклоспорин. Повышение риска нефротоксичности при применении с НПВП.
Мифепристон. Снижение эффективности препарата может теоретически произойти в результате антипростагландиновых свойств НПВП. Ограниченные данные позволяют предположить, что одновременный прием НПВП в день применения простагландина не изменяет действия мифепристона или простагландина относительно созревания шейки матки или сократимости матки и не снижает клинической эффективности медикаментозного прерывания беременности.
Другие НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2. Следует избегать одновременного применения с другими НПВП, включая ингибиторы ЦОГ-2, в связи с риском развития аддитивного эффекта (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Ацетилсалициловая кислота. Как и при назначении других препаратов, содержащих НПВП, одновременный прием ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты обычно не рекомендуется в связи с риском увеличения выраженности и частоты побочных реакций.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что ибупрофен может конкурентно ингибировать влияние ацетилсалициловой кислоты в низких дозах на агрегацию тромбоцитов при одновременном применении.
Однако, несмотря на неопределенность относительно возможности экстраполяции этих данных на клиническую ситуацию, нельзя исключать вероятности, что регулярное длительное применение ибупрофена может снижать кардиопротекторный эффект ацетилсалициловой кислоты в низких дозах. Отсутствуют клинически значимые эффекты при нерегулярном приеме ибупрофена (см. Фармакодинамика).
ГКС. Повышение риска желудочно-кишечной язвы или кровотечения при применении с НПВП.
Антикоагулянты. НПВП могут усиливать эффекты антикоагулянтов, таких как варфарин.
Хинолоновые антибиотики. Данные, полученные у животных, показывают, что НПВП могут повышать риск появления судорог, связанных с приемом хинолоновых антибиотиков. У пациентов, принимающих одновременно НПВП и хинолоны, отмечают повышенный риск развития судорог.
Производные сульфонилмочевины. НПВП могут усиливать эффекты препаратов сульфонилмочевины. Редко сообщалось о развитии гипогликемии у пациентов, принимающих препараты — производные сульфонилмочевины, при применении ибупрофена.
Антиагрегантные препараты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (например клопидогрель и тиклопидин). Повышение риска желудочно-кишечного кровотечения при приеме с НПВП.
Такролимус. Возможно повышение риска нефротоксичности при применении НПВП у пациентов, принимающих такролимус.
Зидовудин. НПВП повышают риск гематологической токсичности при приеме одновременно с зидовудином. Существуют доказательства повышения риска развития гемартрозов и гематом у ВИЧ-положительных пациентов с гемофилией при применении ибупрофена на фоне приема зидовудина.
Аминогликозиды. НПВП могут снижать выведение аминогликозидов.
Экстракты трав. Гинкго билоба может повышать риск возникновения кровотечений, связанных с НПВП.
Ингибиторы CYP 2C9. Одновременное применение ибупрофена с ингибиторами CYP 2C9 может увеличивать экспозицию ибупрофена (субстрат CYP 2C9). В ходе одного исследования показано, что вориконазол и флуконазол (ингибиторы CYP 2C9) увеличивали экспозицию S (+) — ибупрофена примерно на 80–100%. Необходимо учитывать снижение дозы ибупрофена при одновременном применении с ингибиторами CYP 2C9, особенно при назначении ибупрофена в высоких дозах пациентам, принимающим вориконазол или флуконазол.
Передозировка
токсичность. Симптомы токсичности обычно не отмечали при применении доз ниже 100 мг/кг массы тела у детей и взрослых. Однако в некоторых случаях могут быть необходимы поддерживающие меры. У детей симптомы токсичности наблюдались после приема препарата в дозе 400 мг/кг массы тела и более.
Симптомы. У большинства пациентов симптомы передозировки развиваются в течение 4–6 ч после приема большого количества ибупрофена. Наиболее частые симптомы передозировки включают тошноту, рвоту, боль в животе, вялость и сонливость. Проявления со стороны ЦНС: головная боль, звон в ушах, головокружение, судороги и потеря сознания. Редко сообщалось о нистагме, метаболическом ацидозе, гипотермии, симптомах со стороны почек, желудочно-кишечном кровотечении, коме, апноэ и угнетении ЦНС и дыхательной системы.
Сообщалось о сердечно-сосудистой токсичности, включая развитие артериальной гипотензии, брадикардии и тахикардии.
В случае значительной передозировки возможно развитие почечной недостаточности и поражения печени. Значительная передозировка обычно хорошо переносится, если не принимали другие препараты. При серьезных отравлениях может возникнуть метаболический ацидоз.
Лечение. Специфический антидот при передозировке ибупрофена отсутствует. Если принятое количество препарата превышает 400 мг/кг массы тела, рекомендуется в течение 1 ч после приема выполнить промывание/опорожнение желудка с последующим симптоматическим лечением. В течение 1 ч после приема потенциально токсичного количества необходимо назначить активированный уголь. Лечение должно включать обеспечение проходимости дыхательных путей и мониторинг сердечной функции и основных показателей жизнедеятельности до нормализации состояния пациента.
Обеспечить достаточный диурез.
Следует тщательно контролировать функцию почек и печени.
После приема потенциально токсичного количества препарата следует наблюдать за состоянием пациентов в течение 4 ч.
Частые или длительные судороги необходимо устранять в/в введением диазепама. Другие меры могут быть показаны в соответствии с клиническим состоянием пациента. Для получения актуальной информации следует обращаться в местный токсикологический центр.
Условия хранения
Бруфен®, гранулы шипучие. В недоступном для детей месте. При температуре не выше 25 °С.
Бруфен®, сироп. В недоступном для детей месте. Не требует особых условий хранения.
Бруфен® Рапид. При температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Бруфен® Ретард. В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.