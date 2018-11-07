общие предостережения . Побочные эффекты можно минимизировать, применяя самую минимальную эффективную дозу в течение наикратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и желудочно-кишечные, кардиоваскулярные риски ниже).

Как и при применении других НПВП, прием ибупрофена может маскировать симптомы инфекции.

При длительном применении любых обезболивающих препаратов возможное возникновение головной боли не следует устранять повышенными дозами препарата.

При одновременном применении НПВП с алкоголем может увеличиваться выраженность побочных эффектов, характерных для активного вещества, в частности со стороны ЖКТ или ЦНС.

Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста частота развития побочных реакций при применении НПВП выше, особенно желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными.

Желудочно-кишечное кровотечение, образование язвы и перфорация. НПВП следует с осторожностью применять у пациентов с язвенной болезнью и другими желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе, поскольку их состояние может ухудшиться (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

При применении всех НПВП сообщалось о развитии желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации в любой период лечения. Эти побочные реакции могут заканчиваться летальным исходом и возникать с наличием/без угрожающих симптомов или случаев серьезных желудочно-кишечных нарушений в анамнезе.

Риск развития желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации выше при повышении дозы ибупрофена у пациентов с язвой в анамнезе, особенно при осложнении кровотечением или перфорацией, и у лиц пожилого возраста. Эти пациенты должны начинать лечение с минимальной эффективной дозы.

Следует рассмотреть возможность одновременного назначения этим пациентам протекторных препаратов (например мизопростола или ингибиторов протонной помпы), как и пациентам, которые одновременно принимают ацетилсалициловую кислоту в низкой дозе или другие препараты, повышающие риск поражения ЖКТ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Следует избегать применения ибупрофена в сочетании с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, в связи с повышенным риском возникновения язвы или кровотечения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Пациенты, особенно пожилого возраста с заболеваниями ЖКТ в анамнезе, должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (в частности о желудочно-кишечном кровотечении), особенно на начальных этапах лечения.

С осторожностью следует назначать ибупрофен пациентам, получающим комбинированное лечение препаратами, способными повышать риск развития язвы или кровотечения, например, пероральными ГКС, антикоагулянтами, такими как варфарин, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина или антиагрегантами, в частности ацетилсалициловой кислотой (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

В случае развития желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациента, принимающего ибупрофен, препарат следует отменить.

Респираторные нарушения. С осторожностью следует назначать ибупрофен пациентам с БА, хроническим ринитом, аллергическими заболеваниями, или их наличием в анамнезе, поскольку сообщалось, что ибупрофен может вызвать бронхоспазм, крапивницу или ангионевротический отек у таких больных.

Нарушение функции сердца, почек и печени. С осторожностью следует применять НПВП у пациентов с нарушениями функции почек, печени или сердца, поскольку это может привести к ухудшению функции почек.

Обычный одновременный прием подобных обезболивающих препаратов в дальнейшем повышает этот риск.

Пациентам с нарушением функции почек, печени или сердца следует применять препарат в минимальной эффективной дозе в течение наиболее короткого периода, а также контролировать функцию почек, особенно при длительном лечении (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Ибупрофен следует с осторожностью назначать пациентам с сердечной недостаточностью в анамнезе или АГ, поскольку сообщалось об отеке в результате применения ибупрофена. Клинические исследования свидетельствуют, что применение ибупрофена, особенно в высокой дозе (2400 мг/сут), может сопровождаться незначительным повышением риска артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта). В целом эпидемиологические исследования не позволяют предсказывать наличие связи между приемом ибупрофена в низкой дозе (то есть ≤1200 мг/сут) и повышенным риском артериальных тромботических событий.

Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью (II–III функциональный класс по критериям NYHA), диагностированной ИБС, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями назначать ибупрофен следует после тщательного анализа ситуации, а также избегать применения ибупрофена в высоких дозах (2400 мг/сут). Тщательный анализ ситуации также необходим перед началом длительной терапии ибупрофеном у пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение), особенно в случае необходимости приема ибупрофена в высоких дозах (2400 мг/сут).

Дерматологические эффекты. Очень редко при применении НПВП сообщалось о развитии серьезных кожных реакций, некоторые из которых могут быть летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Наиболее высокий риск развития этих реакций у пациентов существует в начале лечения. В большинстве случаев реакция начинается в течение первого месяца терапии. Сообщалось о случае острого генерализованного экзантематозного пустулеза, возникшего после применения препаратов, содержащих ибупрофен. Прием ибупрофена следует прекратить при первом появлении сыпи на коже, повреждении слизистой оболочки или любых других признаках гиперчувствительности.

В исключительных случаях на фоне ветряной оспы могут возникать серьезные инфекционные осложнения со стороны кожи и мягких тканей. На сегодня не определена роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций. Таким образом, рекомендуется избегать применения ибупрофена при ветряной оспе.

Эффекты со стороны почек. С осторожностью следует начинать лечение ибупрофеном у пациентов со значительной дегидратацией. Существует риск нарушения функции почек, особенно у детей, подростков и пожилых пациентов с дегидратацией. Как и при применении других НПВП, длительный прием ибупрофена может привести к папиллярному некрозу почек и другим патологическим изменениям в почках. Токсическое воздействие на почки также наблюдали у пациентов, у которых простагландины почек играли компенсаторную роль в поддержании перфузии почек. Назначение НПВП этим пациентам может вызвать дозозависимое уменьшение образования простагландинов и вторично — снижение почечного кровотока, что может привести к почечной недостаточности.

К группе высокого риска развития этой реакции относятся пациенты с нарушением функции почек, сердечной недостаточностью, нарушением функции печени, которые принимают диуретики и ингибиторы АПФ, а также больные пожилого возраста. Прекращение приема НПВП обычно сопровождается восстановлением, предшествовавший лечению.

Гематологические эффекты. Ибупрофен, подобно другим НПВП, может угнетать агрегацию тромбоцитов и увеличивать продолжительность кровотечения у здоровых добровольцев.

Асептический менингит. Редко у пациентов при лечении ибупрофеном наблюдался асептический менингит. Несмотря на то, что, вероятно, асептический менингит наблюдался у пациентов с системной красной волчанкой и заболеваниями соединительной ткани, сообщалось о случаях асептического менингита у лиц без этих хронических болезней.

Маскировка симптомов основных инфекций. Ибупрофен может маскировать симптомы инфекционного заболевания, которое может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым осложнить течение заболевания. Это наблюдали при бактериальной негоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. Когда ибупрофен применяют при повышении температуры тела или для уменьшения выраженности боли при инфекции, рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или ухудшаются.

Метаболизм порфирина. Следует соблюдать осторожность у пациентов с врожденным нарушением метаболизма порфирина (например острая перемежающаяся порфирия).

Хирургические вмешательства. Следует соблюдать осторожность непосредственно после обширных хирургических вмешательств.

Другие НПВП. Одновременное применение ибупрофена с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, повышает риск развития побочных реакций, поэтому его следует избегать.

Вспомогательные вещества. Каждое саше препарата Бруфен®, гранулы шипучие содержит 3,3 г сахарозы на дозу. Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы не следует применять этот препарат.

Каждое саше препарата Бруфен®, гранулы шипучие , содержит 8,6 ммоль (или 197 мг)/дозу натрия. Это следует учитывать пациентам, которым необходимо ограничение употребления натрия.

Бруфен®, сироп содержит сахарозу и сорбит. Поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными состояниями непереносимости фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбции или сахараза-изомальтазной недостаточности. Эти факторы следует учитывать и при лечении пациентов с сахарным диабетом. Препарат может быть вредным для зубов.

Препарат содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызвать аллергические реакции (возможно, отстроченные во времени).

Бруфен®, сироп содержит краситель оранжево-желтый (Е110), который может вызвать аллергические реакции.

Бруфен® Рапид содержит сорбит. Пациентам с редкой наследственной формой непереносимости фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы, а также недостаточностью ферментов сахаразы или изомальтазы не следует принимать этот препарат.

Бруфен® Рапид содержит менее 1 ммоль (39 мг)/дозу калия, то есть практически свободный от калия.

Применение в период беременности или кормления грудью

Фертильность. Применение ибупрофена может ухудшать женскую фертильность и не рекомендуется к применению у женщин, планирующих беременность. У женщин, у которых отмечают проблемы с наступлением беременности, или которые проходят обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть необходимость прекращения приема ибупрофена.

Беременность. Угнетение синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или развитие эмбриона/плода. Данные, полученные в эпидемиологических исследованиях, свидетельствуют о повышенном риске выкидыша и возникновения пороков развития сердца и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Считается, что этот риск повышается в зависимости от дозы и продолжительности лечения. В ходе исследований на животных установлено, что применение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационных потерь и гибели эмбриона/плода. Кроме того, сообщалось об увеличении количества случаев развития различных пороков развития, включая сердечно-сосудистые, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза.

В I и II триместрах беременности ибупрофен следует принимать только в случае крайней необходимости. При применении ибупрофена у женщин, планирующих беременность, или в I или II триместры беременности доза должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.

В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод, вызывая: кардиолегочную токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией); нарушение функции почек, которое может развиться в почечную недостаточность с олигогидроамнионом.

В конце беременности ингибиторы синтеза простагландинов у матери и новорожденного могут приводить к: возможному увеличению времени кровотечения; угнетению сокращений матки, что может привести к задержке или увеличению продолжительности родов.

Следовательно, ибупрофен противопоказан в III триместр беременности.

Роды и родоразрешение. Не рекомендуется принимать ибупрофен во время родов и родоразрешения. Начало родов может быть отложенным во времени, а их длительность — увеличиться при повышении склонности к кровотечениям матери и ребенка.

Кормление грудью. Имеющиеся ограниченные исследования показывают, что ибупрофен выделяется в грудное молоко в очень низкой концентрации. Ибупрофен не рекомендуется применять у женщин в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Прием ибупрофена может влиять на скорость реакции пациентов, о чем следует помнить при занятии деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания, например при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние на скорость реакции в значительной мере усиливается при сочетании с алкоголем. После приема НПВП возможные нежелательные явления, такие как головокружение, сонливость, усталость и нарушение зрения. Если такие явления возникли при применении НПВП, пациенты не должны управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.