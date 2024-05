фармакодинамика. Ибупрофен — производное пропионовой кислоты, НПВП, проявляющее анальгетическую, противовоспалительную и жаропонижающую активность. Считается, что терапевтические эффекты препарата обусловлены его ингибирующим действием на фермент ЦОГ, что приводит к выраженному снижению синтеза простагландинов. Эти свойства обеспечивают уменьшение выраженности симптомов воспаления, боли и лихорадки.

Экспериментальные данные свидетельствуют, что ибупрофен может конкурентно угнетать влияние низких доз ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов при одновременном применении препаратов. Некоторые фармакодинамические исследования показывают, что при одноразовом приеме ибупрофена в дозе 400 мг за 8 ч до или через 30 мин после приема ацетилсалициловой кислоты в форме с быстрым высвобождением препарата (в дозе 81 мг) влияние ацетилсалициловой кислоты на образование тромбоксана или агрегацию тромбоцитов снижалось.

Несмотря на наличие неточности относительно экстраполяции полученных данных на клиническую ситуацию, нельзя исключать вероятность того, что регулярное длительное применение ибупрофена может снизить кардиопротекторный эффект ацетилсалициловой кислоты в низких дозах. Клинически значимые эффекты маловероятны при нерегулярном применении ибупрофена (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Фармакокинетика. Бруфен®, гранулы шипучие . Ибупрофен быстро абсорбируется в ЖКТ, C max в плазме крови достигается в течение 1–2 ч после приема. Т ½ — около 2 ч.

Ибупрофен метаболизируется в печени до двух неактивных метаболитов, которые выделяются почками вместе с неизмененным ибупрофеном в чистом виде или в виде конъюгатов. Почечная экскреция быстрая и полная. Ибупрофен в значительной степени связывается с белками плазмы крови.

Бруфен®, сироп . Ибупрофен быстро абсорбируется при пероральном применении. После приема препарата натощак C max в плазме крови достигается через 45 мин.

Прием такой же дозы препарата после еды показал, что абсорбция происходит медленнее с достижением C max в плазме крови через 1,5–3 ч. Т ½ из плазмы крови — 2 ч. Ибупрофен метаболизируется в печени с образованием двух неактивных метаболитов, которые вместе с неизмененным ибупрофеном выделяются почками в неизмененном виде или в виде конъюгатов.

Выведение быстрое, плазменные концентрации не демонстрируют каких-либо признаков кумуляции. 44% дозы ибупрофена выводится с мочой в виде двух фармакологически неактивных метаболитов и 20% — в неизмененном виде.

Бруфен ® Рапид . При пероральном применении ибупрофен быстро всасывается частично уже в желудке и дальше полностью в тонкой кишке.

После метаболизма в печени (гидроксилирование, карбоксилирование, конъюгация) фармакологически неактивные метаболиты полностью выводятся преимущественно с мочой (90%), а также с желчью. Т ½ у здоровых добровольцев, как и у пациентов с заболеваниями печени и почек — 1,8–3,5 ч. Связывание с белками плазмы крови — около 99%. При пероральном применении лекарственной формы обычного высвобождения C max в плазме крови достигается через 1–2 ч. В ходе фармакокинетического исследования время до достижения C max в плазме крови (T max ) натощак для лекарственной формы в таблетках составлял 90 мин, тогда как для лекарственной формы капсул мягких — 40 мин. Ибупрофен выявляют в плазме крови в течение более чем 8 ч после приема в лекарственной форме мягких капсул.

Бруфен® Ретард . Фармакокинетический профиль препарата Бруфен® Ретард в лекарственной форме таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, по сравнению с таковым у препарата в лекарственной форме таблетки с быстрым высвобождением в дозе 400 мг показал, что данная лекарственная форма пролонгированного действия (с замедленным высвобождением) сглаживает пиковые повышение и снижение концентрации действующего вещества, которые являются характерными для таблеток с быстрым высвобождением, и обеспечивает высокие уровни действующего вещества на 5-, 10-, 15- и 24-м часу. AUC для таблеток пролонгированного действия была почти идентичной таковой у таблеток с быстрым высвобождением.

Средние плазменные профили и плазменные уровни перед приемом очередной дозы значительно не отличались у субъектов молодого и пожилого возраста. Согласно нескольким исследованиям Бруфен® Ретард продемонстрировал плазменный профиль с двумя пиковыми концентрациями при приеме натощак. Т ½ ибупрофена — около 2 ч. Ибупрофен метаболизируется в печени до двух неактивных метаболитов, которые выделяются почками вместе с неизмененным ибупрофеном в чистом виде или в виде конъюгатов. Почечная экскреция быстрая и полная. Ибупрофен в значительной степени связывается с белками плазмы крови.