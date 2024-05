фармакодинамика. Валсартан является активным, мощным и специфическим антагонистом рецепторов ангиотензина II (Ang II). Он действует избирательно на подтип рецепторов АТ 1 , который отвечает за действие Ang II. Повышенные уровни Ang II в плазме крови после блокады рецептора АТ 1 валсартаном могут стимулировать неблокируемый рецептор АТ 2 , который, по всей вероятности, нейтрализует действие рецептора АТ 1 . Валсартан не проявляет активности частичного агониста в отношении рецептора АТ 1 и имеет значительно большее (примерно 20 000-кратное) сродство к рецептору АТ 1 , чем к рецептору АТ 2 . Неизвестно, связывается ли валсартан с другими рецепторами гормонов или ионными каналами, которые, как известно, играют важную роль в сердечно-сосудистой регуляции, или блокирует их. Валсартан не ингибирует АПФ (также известный как киназа II), который превращает Ang I в Ang II и разрушает брадикинин. Поскольку не происходит воздействия на АПФ и потенцирования брадикинина или белкового вещества, антагонисты Ang II вряд ли могут быть связаны с кашлем.

АГ. Назначение валсартана больным с АГ в результате приводит к снижению АД, не влияя при этом на ЧСС .

У большинства пациентов после приема однократной пероральной дозы антигипертензивная активность отмечается в течение 2 ч, а максимальное снижение АД достигается в течение 4–6 ч. Гипотензивный эффект сохраняется в течение 24 ч после приема препарата. При повторном применении лекарственного средства гипотензивный эффект в основном сохраняется в течение 2 нед, а максимальный эффект достигается в течение 4 нед и сохраняется в течение длительного периода. В сочетании с гидрохлоротиазидом достигается существенное дополнительное снижение АД.

Быстрая отмена валсартана не связана с «рикошетной» АГ или другими нежелательными клиническими явлениями.

Недавно перенесенный инфаркт миокарда. Результаты исследования продемонстрировали эффективность валсартана, как и каптоприла, в снижении общей смертности после инфаркта миокарда. Валсартан оказался также эффективным относительно снижения смертности от сердечно-сосудистой патологии, уменьшения количества случаев госпитализации по поводу сердечной недостаточности и повторного инфаркта миокарда. Профиль безопасности валсартана отвечал течению заболевания пациентов, лечившихся после установленного инфаркта миокарда.

Сердечная недостаточность. Пациенты, которые принимали валсартан, продемонстрировали значительное улучшение по признакам и симптомам сердечной недостаточности, включая одышку, усталость, отек и хрипы, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Больные с хронической сердечной недостаточностью, принимавшие валсартан, имели лучшее качество жизни от начального до конечного показателя по сравнению с пациентами, которые принимали плацебо. Фракция выброса у больных, принимавших валсартан, была значительно больше, а конечный диастолический диаметр левого желудочка существенно уменьшился от начального до конечного показателя по сравнению с пациентами, которые принимали плацебо.

Фармакокинетика

Абсорбция. После перорального приема C max валсартана в плазме крови достигается через 2–4 ч. Средняя абсолютная биодоступность составляет 23%. Пища уменьшает влияние валсартана (что определяется по средней концентрации в моче/AUC) примерно на 40% , а C max в плазме крови — примерно на 50%, хотя примерно через 8 ч после приема концентрация валсартана в плазме крови подобна таковой в группе пациентов, употреблявших пищу, и в группе пациентов, принимавших препарат натощак. Однако такое снижение средней концентрации в моче не сопровождается клинически значимым снижением терапевтического эффекта, и поэтому валсартан можно принимать или с пищей, или без нее.

Распределение. Равновесный объем распределения валсартана после в/в введения составляет 17 л, указывая на то, что валсартан не распределяется интенсивно в тканях. Он сильно связывается с белками плазмы крови (94–97%), в основном с альбумином.

Биотрансформация. Валсартан биотрансформируется в полном объеме, поскольку только около 20% дозы восстанавливается в виде метаболитов. Гидроксиметаболит выявлен в плазме крови в низких концентрациях (менее 10% средней концентрации валсартана в моче). Этот метаболит фармакологически неактивен.

Выведение. Валсартан демонстрирует многоэкспоненциальную кинетику распада (T ½ α <1 ч и T ½ β около 9 ч). Он в основном выводится с калом (примерно 83% дозы) и почками с мочой (около 13% дозы), преимущественно в неизмененном виде. После в/в введения плазменный клиренс валсартана составляет около 2 л/ч, а его почечный клиренс — 0,62 л/ч (около 30% от общего клиренса). T ½ валсартана составляет 6 ч.

Пациенты с сердечной недостаточностью

Среднее время до C max и T ½ валсартана у пациентов с сердечной недостаточностью подобно таковому, которое отмечалось у здоровых добровольцев. Показатели AUC и C max валсартана почти пропорциональны (одинаковы) при приеме дозы, превышающей диапазон терапевтических доз (от 40 до 160 мг 2 раза в сутки). Средний коэффициент кумуляции составляет примерно 1,7.

Клиренс валсартана после перорального применения составляет около 4,5 л/ч. Возраст не влияет на клиренс у пациентов с сердечной недостаточностью.

Особые группы пациентов

Пациенты пожилого возраста. Несколько увеличенное системное воздействие валсартана отмечалось у некоторых пациентов пожилого возраста по сравнению с лицами молодого возраста, однако это не имело клинического значения.

Нарушение функции почек. Как и предполагалось, с веществом, почечный клиренс которого составляет лишь 30% общего клиренса плазмы крови, корреляции между состоянием функции почек и системной экспозицией валсартана не отмечено. Поэтому пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина >10 мл/мин) подбор дозы не требуется. На сегодня нет опыта безопасного применения у больных с клиренсом креатинина <10 мл/мин и пациентов, находящихся на диализе, поэтому у таких больных валсартан следует применять с осторожностью. Валсартан связывается с белками плазмы крови и вряд ли может быть выведен с помощью диализа.

Печеночная недостаточность. Примерно 70% абсорбированной дозы выводится с желчью, в основном в неизмененном виде. Валсартан не поддается биотрансформации, которая заслуживала бы внимания. У пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью экспозиция (определенная по значениям AUC) валсартана в среднем вдвое превышает таковую по сравнению со здоровыми добровольцами. Однако не отмечалось никакой взаимосвязи между концентрацией валсартана в плазме крови и степенью печеночной дисфункции. Не изучали эффективность валсартана у пациентов с тяжелой печеночной дисфункцией.