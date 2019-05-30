применять в виде медленной в/в инфузии в течение не менее 1 ч. Курс лечения препаратом Герпевир для в/в введения обычно длится 5 дней, но длительность можно изменить в зависимости от состояния пациента и реакции на терапию. Лечение герпетического энцефалита длится обычно 10 дней. Лечение инфекций у новорожденных, вызванных вирусом простого герпеса, длится обычно 14 дней при поражении кожи и слизистых оболочек и 21 день — при диссеминации и поражении ЦНС.

Продолжительность профилактического применения Герпевира для в/в введения определяется продолжительностью периода риска инфицирования.

Для лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (за исключением герпетического энцефалита) или вирусом Varicella zoster, Герпевир для в/в введения следует назначать в дозе 5 мг/кг массы тела каждые 8 ч при нормальной функции почек.

Для лечения инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster, у больных с иммунодефицитом или пациентов с герпетическим энцефалитом Герпевир для в/в введения следует назначать в дозе 10 мг/кг массы тела каждые 8 ч при нормальной функции почек.

Пациентам с ожирением следует назначать дозу в расчете на идеальную, а не на реальную массу тела.

Дети. Дозы для детей в возрасте от 3 мес до 12 лет рассчитываются на единицу поверхности тела.

Для лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (за исключением герпетического энцефалита) или вирусом Varicella zoster, Герпевир для в/в введения следует назначать в дозе 250 мг/м2 поверхности тела каждые 8 ч при нормальной функции почек.

Для лечения инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster, у детей с иммунодефицитом или с герпетическим энцефалитом Герпевир для в/в введения назначают в дозе 500 мг/м2 поверхности тела каждые 8 ч при нормальной функции почек.

Дозы препарата Герпевир для в/в введения у новорожденных и младенцев в возрасте до 3 мес рассчитывают на основании массы тела ребенка.

Рекомендуемый режим лечения для новорожденных и младенцев в возрасте до 3 мес с инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса, — 20 мг/кг массы тела каждые 8 ч в течение 21 дня при дессиминированной форме и поражении ЦНС или 14 дней — при заболевании, ограничивающемся поражением кожи и слизистых оболочек.

Детям и младенцам с нарушением функции почек дозу следует корректировать в соответствии со степенью нарушения этой функции (см. Больные с почечной недостаточностью).

Больные пожилого возраста. Следует иметь в виду возможность нарушения функции почек у больных пожилого возраста. В таких случаях дозу препарата необходимо изменить (см. Больные с почечной недостаточностью). Следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.

Больные с почечной недостаточностью. В/в Герпевир необходимо с осторожностью применять в лечении больных с почечной недостаточностью. Следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.

Ниже указаны изменения дозы в зависимости от показателей клиренса креатинина.

Взрослые:



Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2 Рекомендуемая доза 25–50 5–10 мг/кг массы тела каждые 12 ч 10–25 5–10 мг/кг массы тела каждые 24 ч 0 (анурия)–10 Для пациентов, которые находятся на продолжительном амбулаторном перитонеальном диализе или на гемодиализе, — 2,5–5 мг/кг массы тела каждые 24 ч и после сеанса гемодиализа



Дети:



Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2 Рекомендуемая доза 25–50 250–500 мг/м2 поверхности тела или 20 мг/кг массы тела каждые 12 ч 10–25 250–500 мг/м2 поверхности тела или 20 мг/кг массы тела каждые 24 ч 0 (анурия)–10 Для пациентов, которые находятся на продолжительном амбулаторном перитонеальном диализе или гемодиализе, — 125–250 мг/м2 поверхности тела или 10 мг/кг массы тела каждые 24 ч и после сеанса гемодиализа



Способ введения. Необходимую дозу препарата Герпевир вводить путем медленной в/в инфузии в течение не менее 1 ч, независимо от вводимой дозы.

Сначала содержимое флакона препарата Герпевир для в/в введения растворяют в соответствующем объеме воды для инъекций или в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций. Для получения р-ра, 1 мл которого будет содержать 25 мг ацикловира, 250 мг препарата растворяют в 10 мл жидкости. После добавления жидкости следует слегка встряхнуть флакон, пока его содержание полностью не растворится.

Для получения р-ра для в/в введения приготовленный указанным выше способом р-р дальше разводить до получения концентрации не более 5 мг/мл (0,5%): р-р, образовавшийся после растворения 250 мг ацикловира в 10 мл воды для инъекций (или 0,9% р-ре натрия хлорида), добавить в выбранный р-р для инфузий, как указано ниже.

Для детей и младенцев, когда необходимо свести к минимуму объем вводимой жидкости, рекомендуется 4 мл разведенного р-ра (100 мг ацикловира) добавить к 20 мл р-ра для инфузий.

Для взрослых рекомендованный объем р-ра для инфузий должен быть не менее 100 мл, даже если концентрация ацикловира будет ниже 0,5%. Поэтому 100 мл р-ра для инфузий необходимо использовать для введения Герпевира в дозах 250 и 500 мг (10 или 20 мл разведенного р-ра). При необходимости применения высоких доз препарата (500–1000 мг ацикловира) объем р-ра для инфузий необходимо увеличить до 200 мл.

После растворения, как рекомендовано выше, Герпевир для в/в введения совместим с нижеприведенными р-рами для приготовления инфузионных р-ров и сохраняет стабильность в течение 12 ч при комнатной температуре (15–25 °С):

0,45% или 0,9% р-р натрия хлорида;

0,18% р-р натрия хлорида и 4% р-р глюкозы;

0,45% р-р натрия хлорида и 2,5% р-р глюкозы;

р-р Хартмана.

При приготовлении р-ров для в/в инфузий указанным выше способом получают концентрацию ацикловира не более 0,5%.

В связи с тем что Герпевир для в/в введения не содержит любых антимикробных консервантов, растворение и разведение препарата следует проводить в асептических условиях непосредственно перед применением, неиспользованные остатки р-ра следует утилизировать.

Если появляется помутнение или кристаллизация, такой р-р непригоден для применения и его следует утилизировать.

Дети. Применяют у детей с рождения.