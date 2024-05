фармакодинамика. Ацикловир является синтетическим аналогом пуринового нуклеозида с высокой активностью in vitro и in vivo против вирусов герпеса, включающих Herpes simplex I и II типов, вирус Varicella zoster, вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус. В культуре клеток ацикловир проявляет наибольшую активность в отношении вируса простого герпеса I типа, дальше, по снижению активности, в отношении вируса простого герпеса II типа, вируса Varicella zoster, вируса Эпштейна — Барр (EBV) и цитомегаловируса (CMV).

Ингибирующая активность ацикловира в отношении вируса простого герпеса I и II типа, вируса Varicella zoster и вируса Эпштейна — Барр высокоселективна. Фермент тимидинкиназа в нормальной неинфицированной клетке не использует ацикловир как субстрат, поэтому он обладает очень низкой токсичностью относительно клеток человека. Однако закодированная в вышеупомянутых вирусах тимидинкиназа превращает ацикловир в монофосфат ацикловира, аналог нуклеозида, который превращается в дифосфат, а затем — в трифосфат. Ацикловира трифосфат взаимодействует с вирусной ДНК-полимеразой и задерживает репликацию вирусной ДНК.

При длительных или повторных курсах лечения тяжелобольных со сниженным иммунитетом может снижаться чувствительность отдельных штаммов вируса, которые могут не отвечать на лечение ацикловиром. Большинство клинических случаев резистентности связанно с дефицитом вирусной тимидинкиназы, однако есть сообщения о повреждении тимидинкиназы и ДНК-полимеразы. In vitro взаимодействие отдельных вирусов простого герпеса с ацикловиром может также приводить к формированию менее чувствительных штаммов. Взаимозависимость между чувствительностью отдельных вирусов простого герпеса in vitro и клиническими результатами лечения ацикловиром до конца не выяснена.

Фармакокинетика. Т ½ у взрослых с нормальной функцией почек составляет 2,9 ч после в/в введения. Большая часть препарата выделяется почками в неизмененном виде. Почечный клиренс ацикловира значительно превышает таковой креатинина, что свидетельствует о выведении ацикловира не только путем клубочковой фильтрации, но и канальцевой секреции. Основным метаболитом ацикловира является 9-карбоксиметокси-метилгуанин, доля которого в моче составляет около 10–15% введенной дозы препарата.

При назначении ацикловира через 1 ч после введения 1 г пробенецида Т ½ и AUC ацикловира увеличиваются на 18 и 40% соответственно.

У взрослых средняя С ssmax ацикловира через 1 ч после инфузии в дозе 2,5; 5; 10 и 15 мг/кг массы тела составляет 22,7 (5,1); 43,6 (9,8); 92 (20,7) и 105 мкмоль (23,6 мкг/мл) соответственно. С ssmin препарата в плазме крови через 7 ч после инфузии составляет, соответственно, 2,2 (0,5); 3,1 (0,7); 10,2 (2,3) и 8,8 мкмоль (2 мкг/мл).

У детей в возрасте от 1 года величина С ssmax и С ssmin при введении ацикловира в дозе 250 и 500 мг/м2 соответствует таковой у взрослых при дозах 5 и 10 мг/кг массы тела. У новорожденных (в возрасте от 0 до 3 мес), которым ацикловир вводили в дозе 10 мг/кг массы тела в виде инфузии продолжительностью более 1 ч каждые 8 ч, С ssmax составляет 61,2 мкмоль (13,8 мкг/мл), С ssmin — 10,1 мкмоль (2,3 мкг/мл), Т ½ — 3,8 ч. В отдельной группе новорожденных и младенцев в возрасте до 3 мес, которых лечили введением препарата в дозе 15 мг/кг массы тела каждые 8 ч, были отмечены примерно пропорциональные повышения дозы с C max — 83,5 мкмоль (18,8 мкг/мл) и C min — 14,1 мкмоль (3,2 мкг/мл). У лиц пожилого возраста клиренс ацикловира с возрастом снижается параллельно с уменьшением клиренса креатинина, однако Т ½ ацикловира изменяется незначительно.

У пациентов с ХПН Т ½ ацикловира составляет в среднем 19,5 ч, а при проведении гемодиализа — 5,7 ч, концентрация ацикловира в плазме крови снижается примерно на 60%.

Концентрация ацикловира в СМЖ составляет около 50% плазменной концентрации. Ацикловир незначительно связывается с белками плазмы крови (9–33%) и не меняется при взаимодействии с другими препаратами.