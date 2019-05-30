Герпевир® порошок для раствора для инъекций (Herpevir powder for solution for injection) (211112) - инструкция по применению ATC-классификация
Герпевир порошок для раствора для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ацикловир является синтетическим аналогом пуринового нуклеозида с высокой активностью in vitro и in vivo против вирусов герпеса, включающих Herpes simplex I и II типов, вирус Varicella zoster, вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус. В культуре клеток ацикловир проявляет наибольшую активность в отношении вируса простого герпеса I типа, дальше, по снижению активности, в отношении вируса простого герпеса II типа, вируса Varicella zoster, вируса Эпштейна — Барр (EBV) и цитомегаловируса (CMV).
Ингибирующая активность ацикловира в отношении вируса простого герпеса I и II типа, вируса Varicella zoster и вируса Эпштейна — Барр высокоселективна. Фермент тимидинкиназа в нормальной неинфицированной клетке не использует ацикловир как субстрат, поэтому он обладает очень низкой токсичностью относительно клеток человека. Однако закодированная в вышеупомянутых вирусах тимидинкиназа превращает ацикловир в монофосфат ацикловира, аналог нуклеозида, который превращается в дифосфат, а затем — в трифосфат. Ацикловира трифосфат взаимодействует с вирусной ДНК-полимеразой и задерживает репликацию вирусной ДНК.
При длительных или повторных курсах лечения тяжелобольных со сниженным иммунитетом может снижаться чувствительность отдельных штаммов вируса, которые могут не отвечать на лечение ацикловиром. Большинство клинических случаев резистентности связанно с дефицитом вирусной тимидинкиназы, однако есть сообщения о повреждении тимидинкиназы и ДНК-полимеразы. In vitro взаимодействие отдельных вирусов простого герпеса с ацикловиром может также приводить к формированию менее чувствительных штаммов. Взаимозависимость между чувствительностью отдельных вирусов простого герпеса in vitro и клиническими результатами лечения ацикловиром до конца не выяснена.
Фармакокинетика. Т½ у взрослых с нормальной функцией почек составляет 2,9 ч после в/в введения. Большая часть препарата выделяется почками в неизмененном виде. Почечный клиренс ацикловира значительно превышает таковой креатинина, что свидетельствует о выведении ацикловира не только путем клубочковой фильтрации, но и канальцевой секреции. Основным метаболитом ацикловира является 9-карбоксиметокси-метилгуанин, доля которого в моче составляет около 10–15% введенной дозы препарата.
При назначении ацикловира через 1 ч после введения 1 г пробенецида Т½ и AUC ацикловира увеличиваются на 18 и 40% соответственно.
У взрослых средняя Сssmax ацикловира через 1 ч после инфузии в дозе 2,5; 5; 10 и 15 мг/кг массы тела составляет 22,7 (5,1); 43,6 (9,8); 92 (20,7) и 105 мкмоль (23,6 мкг/мл) соответственно. Сssmin препарата в плазме крови через 7 ч после инфузии составляет, соответственно, 2,2 (0,5); 3,1 (0,7); 10,2 (2,3) и 8,8 мкмоль (2 мкг/мл).
У детей в возрасте от 1 года величина Сssmax и Сssmin при введении ацикловира в дозе 250 и 500 мг/м2 соответствует таковой у взрослых при дозах 5 и 10 мг/кг массы тела. У новорожденных (в возрасте от 0 до 3 мес), которым ацикловир вводили в дозе 10 мг/кг массы тела в виде инфузии продолжительностью более 1 ч каждые 8 ч, Сssmax составляет 61,2 мкмоль (13,8 мкг/мл), Сssmin — 10,1 мкмоль (2,3 мкг/мл), Т½ — 3,8 ч. В отдельной группе новорожденных и младенцев в возрасте до 3 мес, которых лечили введением препарата в дозе 15 мг/кг массы тела каждые 8 ч, были отмечены примерно пропорциональные повышения дозы с Cmax — 83,5 мкмоль (18,8 мкг/мл) и Cmin — 14,1 мкмоль (3,2 мкг/мл). У лиц пожилого возраста клиренс ацикловира с возрастом снижается параллельно с уменьшением клиренса креатинина, однако Т½ ацикловира изменяется незначительно.
У пациентов с ХПН Т½ ацикловира составляет в среднем 19,5 ч, а при проведении гемодиализа — 5,7 ч, концентрация ацикловира в плазме крови снижается примерно на 60%.
Концентрация ацикловира в СМЖ составляет около 50% плазменной концентрации. Ацикловир незначительно связывается с белками плазмы крови (9–33%) и не меняется при взаимодействии с другими препаратами.
Показания Герпевир порошок для раствора для инъекций
лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у больных с иммунодефицитом и тяжелого генитального герпеса — у больных без иммунодефицита.
Профилактика инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у больных с иммунодефицитом.
Лечение инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster.
Лечение герпетического энцефалита.
Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у новорожденных и младенцев в возрасте до 3 мес.
Применение Герпевир порошок для раствора для инъекций
применять в виде медленной в/в инфузии в течение не менее 1 ч. Курс лечения препаратом Герпевир для в/в введения обычно длится 5 дней, но длительность можно изменить в зависимости от состояния пациента и реакции на терапию. Лечение герпетического энцефалита длится обычно 10 дней. Лечение инфекций у новорожденных, вызванных вирусом простого герпеса, длится обычно 14 дней при поражении кожи и слизистых оболочек и 21 день — при диссеминации и поражении ЦНС.
Продолжительность профилактического применения Герпевира для в/в введения определяется продолжительностью периода риска инфицирования.
Для лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (за исключением герпетического энцефалита) или вирусом Varicella zoster, Герпевир для в/в введения следует назначать в дозе 5 мг/кг массы тела каждые 8 ч при нормальной функции почек.
Для лечения инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster, у больных с иммунодефицитом или пациентов с герпетическим энцефалитом Герпевир для в/в введения следует назначать в дозе 10 мг/кг массы тела каждые 8 ч при нормальной функции почек.
Пациентам с ожирением следует назначать дозу в расчете на идеальную, а не на реальную массу тела.
Дети. Дозы для детей в возрасте от 3 мес до 12 лет рассчитываются на единицу поверхности тела.
Для лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (за исключением герпетического энцефалита) или вирусом Varicella zoster, Герпевир для в/в введения следует назначать в дозе 250 мг/м2 поверхности тела каждые 8 ч при нормальной функции почек.
Для лечения инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster, у детей с иммунодефицитом или с герпетическим энцефалитом Герпевир для в/в введения назначают в дозе 500 мг/м2 поверхности тела каждые 8 ч при нормальной функции почек.
Дозы препарата Герпевир для в/в введения у новорожденных и младенцев в возрасте до 3 мес рассчитывают на основании массы тела ребенка.
Рекомендуемый режим лечения для новорожденных и младенцев в возрасте до 3 мес с инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса, — 20 мг/кг массы тела каждые 8 ч в течение 21 дня при дессиминированной форме и поражении ЦНС или 14 дней — при заболевании, ограничивающемся поражением кожи и слизистых оболочек.
Детям и младенцам с нарушением функции почек дозу следует корректировать в соответствии со степенью нарушения этой функции (см. Больные с почечной недостаточностью).
Больные пожилого возраста. Следует иметь в виду возможность нарушения функции почек у больных пожилого возраста. В таких случаях дозу препарата необходимо изменить (см. Больные с почечной недостаточностью). Следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Больные с почечной недостаточностью. В/в Герпевир необходимо с осторожностью применять в лечении больных с почечной недостаточностью. Следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Ниже указаны изменения дозы в зависимости от показателей клиренса креатинина.
Взрослые:
|Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2
|Рекомендуемая доза
|25–50
|5–10 мг/кг массы тела каждые 12 ч
|10–25
|5–10 мг/кг массы тела каждые 24 ч
|0 (анурия)–10
|Для пациентов, которые находятся на продолжительном амбулаторном перитонеальном диализе или на гемодиализе, — 2,5–5 мг/кг массы тела каждые 24 ч и после сеанса гемодиализа
Дети:
|Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2
|Рекомендуемая доза
|25–50
|250–500 мг/м2 поверхности тела или 20 мг/кг массы тела каждые 12 ч
|10–25
|250–500 мг/м2 поверхности тела или 20 мг/кг массы тела каждые 24 ч
|0 (анурия)–10
|Для пациентов, которые находятся на продолжительном амбулаторном перитонеальном диализе или гемодиализе, — 125–250 мг/м2 поверхности тела или 10 мг/кг массы тела каждые 24 ч и после сеанса гемодиализа
Способ введения. Необходимую дозу препарата Герпевир вводить путем медленной в/в инфузии в течение не менее 1 ч, независимо от вводимой дозы.
Сначала содержимое флакона препарата Герпевир для в/в введения растворяют в соответствующем объеме воды для инъекций или в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций. Для получения р-ра, 1 мл которого будет содержать 25 мг ацикловира, 250 мг препарата растворяют в 10 мл жидкости. После добавления жидкости следует слегка встряхнуть флакон, пока его содержание полностью не растворится.
Для получения р-ра для в/в введения приготовленный указанным выше способом р-р дальше разводить до получения концентрации не более 5 мг/мл (0,5%): р-р, образовавшийся после растворения 250 мг ацикловира в 10 мл воды для инъекций (или 0,9% р-ре натрия хлорида), добавить в выбранный р-р для инфузий, как указано ниже.
Для детей и младенцев, когда необходимо свести к минимуму объем вводимой жидкости, рекомендуется 4 мл разведенного р-ра (100 мг ацикловира) добавить к 20 мл р-ра для инфузий.
Для взрослых рекомендованный объем р-ра для инфузий должен быть не менее 100 мл, даже если концентрация ацикловира будет ниже 0,5%. Поэтому 100 мл р-ра для инфузий необходимо использовать для введения Герпевира в дозах 250 и 500 мг (10 или 20 мл разведенного р-ра). При необходимости применения высоких доз препарата (500–1000 мг ацикловира) объем р-ра для инфузий необходимо увеличить до 200 мл.
После растворения, как рекомендовано выше, Герпевир для в/в введения совместим с нижеприведенными р-рами для приготовления инфузионных р-ров и сохраняет стабильность в течение 12 ч при комнатной температуре (15–25 °С):
- 0,45% или 0,9% р-р натрия хлорида;
- 0,18% р-р натрия хлорида и 4% р-р глюкозы;
- 0,45% р-р натрия хлорида и 2,5% р-р глюкозы;
- р-р Хартмана.
При приготовлении р-ров для в/в инфузий указанным выше способом получают концентрацию ацикловира не более 0,5%.
В связи с тем что Герпевир для в/в введения не содержит любых антимикробных консервантов, растворение и разведение препарата следует проводить в асептических условиях непосредственно перед применением, неиспользованные остатки р-ра следует утилизировать.
Если появляется помутнение или кристаллизация, такой р-р непригоден для применения и его следует утилизировать.
Дети. Применяют у детей с рождения.
Противопоказания
гиперчувствительность к ацикловиру и/или валацикловиру в анамнезе.
Побочные эффекты
побочные реакции, приведенные ниже, классифицированы по органам и системам и по частоте возникновения. Категории по частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100–<1/10), нечасто (≥1/1000–<1/100), редко (≥1/10 000–<1/1000), очень редко (<1/10 000)..
Кровь и лимфатическая система: часто — снижение гематологических показателей (анемия, тромбоцитопения, лейкопения).
Иммунная система: очень редко — анафилаксия.
Психические расстройства и нарушения со стороны нервной системы: очень редко — головная боль, головокружение, возбуждение, спутанность сознания, тремор, атаксия, дизартрия, галлюцинации, психотические симптомы, судороги, сонливость, энцефалопатия, кома.
Вышеприведенные неврологические реакции обратимы и обычно отмечаются при лечении больных с почечной недостаточностью и другими факторами риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сердечно-сосудистая система: часто — флебит.
Респираторная система и органы грудной клетки: очень редко — одышка.
ЖКТ: часто — тошнота, рвота; очень редко — диарея, боль в животе.
Гепатобилиарная система: часто — обратимое повышение уровня печеночных ферментов; очень редко — обратимое повышение уровня билирубина, желтуха, гепатит.
Кожа и подкожные ткани: часто — зуд, крапивница, сыпь (включая светочувствительность); нечасто — диффузное выпадение волос. Поскольку выпадение волос может быть связано с большим количеством заболеваний и побочным действием других лекарственных средств, четкой связи с ацикловиром не выявлено; очень редко — ангионевротический отек.
Почки и мочевыделительная система: часто — повышение уровня мочевины и креатинина в крови. Это может быть связано с нарушением водно-электролитного обмена. Чтобы избежать этого эффекта, препарат не следует вводить путем в/в болюса, а только путем медленной инфузии продолжительностью не менее 1 ч. Нарушение функции почек, ОПН, боль в почках. Следует поддерживать адекватную гидратацию этих больных. Нарушение функции почек, как правило, быстро проходит после регидратационной терапии и/или снижения дозы или полной отмены препарата. Однако в исключительных случаях возможно развитие ОПН. Боль в почках может быть ассоциирована с почечной недостаточностью и кристаллурией.
Общие нарушения: очень редко — утомляемость, лихорадка, местные воспалительные реакции.
Тяжелые местные воспалительные реакции, которые иногда приводят к повреждению кожи, выявляют при в/в введении Герпевира, когда по неосторожности препарат попадает в околососудистые ткани.
Особые указания
адекватный уровень гидратации необходимо поддерживать у пациентов, получающих ацикловир в/в или высокие дозы ацикловира перорально.
В/в дозы следует вводить путем инфузии в течение 1 ч, во избежание оседания ацикловира в почках. Необходимо избегать быстрой или болюсной инъекции.
Риск поражения почек повышается при применении других нефротоксических препаратов. Необходимо быть внимательными при применении ацикловира в/в вместе с другими нефротоксичными препаратами.
Пациенты с почечной недостаточностью и пациенты пожилого возраста. Ацикловир выделяется из организма главным образом почками, поэтому для пациентов с почечной недостаточностью следует снижать дозу (см. ПРИМЕНЕНИЕ). У лиц пожилого возраста также высокая вероятность нарушения функции почек, поэтому для данной группы пациентов также возможно снижение дозы. Обе эти группы (пациенты с почечной недостаточностью и пациенты пожилого возраста) являются группами риска возникновения неврологических побочных реакций и поэтому должны находиться под пристальным контролем. Такие реакции в общем обратимые в случае прекращения лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Длительные или повторные курсы лечения ацикловиром лиц с очень ослабленным иммунитетом могут привести к выделению вирусных штаммов со сниженной чувствительностью, которые могут не отвечать на длительное лечение ацикловиром.
Если пациент получает высокие дозы в/в, например для лечения герпетического энцефалита, следует принимать во внимание показатели функции почек, особенно в случаях дегидратации или почечной недостаточности.
Разведенный Герпевир для в/в инфузий имеет рН около 10,7–11,7 и не должен назначаться для перорального приема. Препарат содержит натрий — 24,4 мг. Это следует учитывать, если пациент соблюдает диету с контролируемым содержанием натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью. Информация о влиянии ацикловира на женскую фертильность отсутствует.
В исследовании с участием 20 пациентов мужского пола с нормальным числом сперматозоидов при пероральном применении в дозе до 1 г/сут в течение 6 мес не выявлено клинически значимого влияния на количество сперматозоидов, моторику или морфологию.
В пострегистрационном реестре наблюдения за беременными задокументированы результаты применения у беременных различных фармацевтических форм ацикловира. Не выявлено увеличения количества врожденных пороков у детей, матери которых применяли ацикловир в период беременности, по сравнению с общей популяцией. Однако применять ацикловир для инфузий нужно лишь в случаях, когда потенциальная польза для матери от применения препарата превышает возможный риск для плода.
При пероральном приеме 200 мг ацикловира 5 раз в сутки ацикловир проникает в грудное молоко в концентрациях, составляющих 0,6–4,1 уровня ацикловира в плазме крови. Потенциально ребенок, которого кормят этим молоком, может усвоить ацикловир в дозе до 0,3 мг/кг массы тела в сутки. Следует с осторожностью назначать ацикловир женщинам, кормящим грудью, с учетом соотношения риск/польза.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Герпевир для в/в введения главным образом применяется для лечения больных, находящихся на стационарном лечении, поэтому обычно информация о влиянии на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не является необходимой. Исследований по изучению влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не проводили.
Взаимодействия
клинически значимых взаимодействий ацикловира с другими лекарственными средствами не отмечено.
Ацикловир главным образом выделяется в неизмененном виде почками путем канальцевой секреции, поэтому любые лекарственные средства с аналогичным механизмом выделения могут повышать концентрацию ацикловира в плазме крови.
У пациентов, одновременно получающих герпевир для в/в введения и другие препараты, имеющие аналогичный механизм выделения, возможно повышение в плазме крови концентрации одного или обоих препаратов или их метаболитов. При одновременном применении ацикловира с иммунодепрессантом, который применяется при лечении пациентов после трансплантации органов, — мофетила микофенолатом — в плазме крови также повышается уровень ацикловира и неактивного метаболита мофетила микофенолата.
При применении лития одновременно с высокой дозой ацикловира в/в необходимо тщательно контролировать концентрацию лития в плазме крови из-за риска токсичности лития.
Осторожность (с контролем функции почек) необходима также при назначении Герпевира для в/в введения с препаратами, влияющими на функцию почек (такими как циклоспорин, такролимус).
В экспериментальном исследовании с участием 5 мужчин установлено, что объединенная терапия ацикловиром увеличивает AUC полностью введенного теофиллина примерно на 50%. Рекомендуется измерять концентрацию в плазме крови при одновременной терапии ацикловиром.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами.
Использовать только рекомендованные растворители!
Передозировка
при передозировке ацикловира путем в/в введения повышается уровень сывороточного креатинина, азота мочевины в крови и, таким образом, развивается почечная недостаточность. Неврологическими проявлениями передозировки могут быть спутанность сознания, галлюцинации, возбуждение, судороги и кома.
Ацикловир очень хорошо выводится из крови с помощью гемодиализа, поэтому этот метод можно успешно применять при лечении передозировки препарата.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.