Сорбекс Дуо , Сорбекс Ультра . Рекомендованы в качестве диетической добавки к рациону питания при проживании в неблагоприятных экологических условиях и воздействии вредных производственных факторов с целью выведения из организма эндо- и экзотоксинов, снижения степени интоксикации и оптимизации функции печени и почек: при инфекционных заболеваниях, склонности к аллергическим реакциям, пищевых отравлениях, в том числе алкоголем, отравлениях солями тяжелых металлов, пестицидами, ядохимикатами. Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав Сорбекс Дуо, обусловливает энтеросорбирующие и гепатопротекторные свойства. Углеродный сорбент.

Способ употребления и рекомендуемая суточная доза. Сорбекс Дуо употреблять взрослым по 2–3 капсулы 2–3 раза в сутки до или через 1–1,5 ч после приема пищи; детям в возрасте 7 лет и старше — по 1 капсуле 2–3 раза в сутки до или через 1–1,5 ч после приема пищи. Длительность употребления — 3–15 сут. При необходимости курс можно повторить. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Сорбекс Ультра употреблять взрослым в зависимости от степени интоксикации по 1 капсуле 2–3 раза в сутки за или через 1–1,5 ч после приема пищи или лекарственных средств. Длительность употребления — 3–15 сут. При необходимости курс можно повторить. Перед употреблением рекомендовано проконсультироваться с врачом.

