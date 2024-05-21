Добавка диетическая на основе активированного угля Сорбекс® (Dietary supplement based on activated charcoal Sorbex®) (211094) - инструкция по применению Диетические добавки
Добавка диетическая на основе активированного угля Сорбекс инструкция по применению
Рекомендации по употреблению
Сорбекс Дуо, Сорбекс Ультра. Рекомендованы в качестве диетической добавки к рациону питания при проживании в неблагоприятных экологических условиях и воздействии вредных производственных факторов с целью выведения из организма эндо- и экзотоксинов, снижения степени интоксикации и оптимизации функции печени и почек: при инфекционных заболеваниях, склонности к аллергическим реакциям, пищевых отравлениях, в том числе алкоголем, отравлениях солями тяжелых металлов, пестицидами, ядохимикатами. Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав Сорбекс Дуо, обусловливает энтеросорбирующие и гепатопротекторные свойства. Углеродный сорбент.
Способ употребления и рекомендуемая суточная доза. Сорбекс Дуо употреблять взрослым по 2–3 капсулы 2–3 раза в сутки до или через 1–1,5 ч после приема пищи; детям в возрасте 7 лет и старше — по 1 капсуле 2–3 раза в сутки до или через 1–1,5 ч после приема пищи. Длительность употребления — 3–15 сут. При необходимости курс можно повторить. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Сорбекс Ультра употреблять взрослым в зависимости от степени интоксикации по 1 капсуле 2–3 раза в сутки за или через 1–1,5 ч после приема пищи или лекарственных средств. Длительность употребления — 3–15 сут. При необходимости курс можно повторить. Перед употреблением рекомендовано проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
беременность и период кормления грудью, индивидуальная чувствительность к какому-либо из компонентов.
Особые указания
не превышать рекомендуемую суточную дозу. Продукт не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте, отдельно от веществ, которые выделяют пары и газы, при температуре 0–30 °C.