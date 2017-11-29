Алкодез® ІС (Alcodez IC) (211076) - инструкция по применению ATC-классификация
Алкодез ІС инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Антиалкогольное, дезинтоксикационное, гепатопротекторное средство. Активирует ферменты печени, участвующие в метаболизме этанола (алкогольдегидрогеназы и ацетальдегиддегидрогеназы), что способствует ускорению процесса выведения этанола и ацетальдегида из организма, снижая их токсическое воздействие. Повышает устойчивость гепатоцитов к продуктам перекисного окисления липидов, индуцированного воздействием различных токсических агентов, в частности этанола. Предотвращает накопление жиров в гепатоцитах, что предотвращает образование жировой инфильтрации печени. Препятствует образованию фибронектина и коллагена, что тормозит процесс формирования цирроза печени.
Активирует холин- и ГАМК-эргическую нейромедиаторные системы, в результате чего улучшаются функции мышления и короткой памяти. Препятствует возникновению двигательного возбуждения, вызванного этанолом. Оказывает неспецифическое антидепрессивное и анксиолитическое действие, снижает влечение к алкоголю. Сокращает время купирования абстинентного синдрома, снижает психические и соматические проявления похмельного синдрома.
Фармакокинетика. Метадоксин быстро абсорбируется в ЖКТ, имеет высокую биодоступность (60–80%). Связывание с белками плазмы крови составляет приблизительно 50%. Метаболизируется в печени с образованием активных метаболитов — пиридина и пирролидон карбоксилата. Т½ метадоксина при приеме внутрь или при парентеральном введении составляет 40–60 мин. 45–50% метадоксина выводится с мочой в течение 24 ч, 35–50% — с калом в течение 96 ч.
Показания Алкодез ІС
уменьшение токсического действия алкоголя. Острая алкогольная интоксикация (легкой и средней степени). Алкогольный абстинентный синдром. Хронический алкоголизм. Комплексная терапия заболеваний печени, особенно алкогольной этиологии.
Применение Алкодез ІС
препарат назначают взрослым внутрь.
Для уменьшения токсического действия алкоголя: 2 таблетки за 30–60 мин до употребления алкоголя или 1 таблетка за 30–60 мин до употребления алкоголя и 1 таблетка в течение 30 мин после употребления алкоголя.
При острой алкогольной интоксикации легкой и средней степени, алкогольном абстинентном синдроме — по 1 таблетке 2 раза в сутки за 15–30 мин до еды, дозу можно повысить до 3 таблеток в сутки. Курс терапии — 3–7 дней в зависимости от состояния больного.
При комплексной терапии заболеваний печени и хроническом алкоголизме: по 1 таблетке 2 раза в сутки за 15–30 мин до еды. Максимальная суточная доза — 3 таблетки. Курс терапии — не менее 90 дней.
Дети. Не следует применять у детей из-за отсутствия опыта применения в данной возрастной группе.
Противопоказания
гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата.
Побочные эффекты
аллергические реакции.
Особые указания
метадоксин снижает терапевтический эффект леводопы, поэтому его следует с осторожностью применять при болезни Паркинсона на фоне терапии леводопой.
При состояниях тяжелой алкогольной интоксикации, сопровождающихся потерей сознания, неукротимой рвотой и т.д., пероральное применение лекарственных средств нецелесообразно.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при сочетанном применении метадоксин, ввиду усиления декарбоксилирования леводопы, снижает ее терапевтическую эффективность.
Передозировка
о передозировке метадоксина не сообщалось.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.