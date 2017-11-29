фармакодинамика. Антиалкогольное, дезинтоксикационное, гепатопротекторное средство. Активирует ферменты печени, участвующие в метаболизме этанола (алкогольдегидрогеназы и ацетальдегиддегидрогеназы), что способствует ускорению процесса выведения этанола и ацетальдегида из организма, снижая их токсическое воздействие. Повышает устойчивость гепатоцитов к продуктам перекисного окисления липидов, индуцированного воздействием различных токсических агентов, в частности этанола. Предотвращает накопление жиров в гепатоцитах, что предотвращает образование жировой инфильтрации печени. Препятствует образованию фибронектина и коллагена, что тормозит процесс формирования цирроза печени.

Активирует холин- и ГАМК-эргическую нейромедиаторные системы, в результате чего улучшаются функции мышления и короткой памяти. Препятствует возникновению двигательного возбуждения, вызванного этанолом. Оказывает неспецифическое антидепрессивное и анксиолитическое действие, снижает влечение к алкоголю. Сокращает время купирования абстинентного синдрома, снижает психические и соматические проявления похмельного синдрома.

Фармакокинетика. Метадоксин быстро абсорбируется в ЖКТ, имеет высокую биодоступность (60–80%). Связывание с белками плазмы крови составляет приблизительно 50%. Метаболизируется в печени с образованием активных метаболитов — пиридина и пирролидон карбоксилата. Т ½ метадоксина при приеме внутрь или при парентеральном введении составляет 40–60 мин. 45–50% метадоксина выводится с мочой в течение 24 ч, 35–50% — с калом в течение 96 ч.