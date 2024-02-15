назначают внутрь.Для уменьшения токсического действия алкоголя: 1 г за 30–60 мин до употребления алкоголя или 500 мг за 30–60 мин до употребления алкоголя и 500 мг в течение 30 мин после употребления алкоголя.

При острой алкогольной интоксикации легкой и средней степени, алкогольном абстинентном синдроме — по 500 мг 2 раза в сутки за 15–30 мин до еды, дозу можно повысить до 1500 мг в сутки. Курс терапии — 3–7 дней в зависимости от состояния больного.

При комплексной терапии заболеваний печени и хроническом алкоголизме: по 500 мг 2 раза в сутки за 15–30 мин до еды. Максимальная суточная доза — 1500 мг. Курс терапии — не менее 90 дней.