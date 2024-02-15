МЕТАДОКСИН* (METADOXINE) Действующее вещество
активирует ферменты печени, участвующие в метаболизме этанола (алкогольдегидрогеназы и ацетальдегиддегидрогеназы), что способствует ускорению процесса выведения этанола и ацетальдегида из организма, снижая их токсическое воздействие. Повышает устойчивость гепатоцитов к продуктам перекисного окисления липидов, индуцированного воздействием различных токсических агентов, в частности этанола. Предотвращает накопление жиров в гепатоцитах, что предотвращает образование жировой инфильтрации печени. Препятствует образованию фибронектина и коллагена, что тормозит процесс формирования цирроза печени.
Активирует холин- и ГАМК-эргическую нейромедиаторные системы, в результате чего улучшаются функции мышления и короткой памяти. Препятствует возникновению двигательного возбуждения, вызванного этанолом. Оказывает неспецифическое антидепрессивное и анксиолитическое действие, снижает влечение к алкоголю. Сокращает время купирования абстинентного синдрома, снижает психические и соматические проявления похмельного синдрома.
уменьшение токсического действия алкоголя; острая алкогольная интоксикация (легкой и средней степени); алкогольный абстинентный синдром; хронический алкоголизм; комплексная терапия заболеваний печени, особенно алкогольной этиологии.
назначают внутрь.Для уменьшения токсического действия алкоголя: 1 г за 30–60 мин до употребления алкоголя или 500 мг за 30–60 мин до употребления алкоголя и 500 мг в течение 30 мин после употребления алкоголя.
При острой алкогольной интоксикации легкой и средней степени, алкогольном абстинентном синдроме — по 500 мг 2 раза в сутки за 15–30 мин до еды, дозу можно повысить до 1500 мг в сутки. Курс терапии — 3–7 дней в зависимости от состояния больного.
При комплексной терапии заболеваний печени и хроническом алкоголизме: по 500 мг 2 раза в сутки за 15–30 мин до еды. Максимальная суточная доза — 1500 мг. Курс терапии — не менее 90 дней.
гиперчувствительность к метадоксину.
аллергические реакции.
при состояниях тяжелой алкогольной интоксикации, сопровождающихся потерей сознания, неукротимой рвотой и т.д., пероральное применение лекарственных средств нецелесообразно.
Не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
при сочетанном применении метадоксин, ввиду усиления декарбоксилирования леводопы, снижает ее терапевтическую эффективность.
о передозировке метадоксина не сообщалось.