Заласта® (Zalasta®)
Заласта ® инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит оланзапина 2,5 мг; 5 мг; 7,5 мг; 10 мг; 15 мг или 20 мг;
вспомогательные вещества: целактоза (содержит лактозы моногидрат), крахмал прежелатинизированный, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Фармакотерапевтическая группа
Антипсихотические средства. Код АТС N05A H03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Оланзапин — это нейролептический, антиманиакальный и стабилизирующий настроение препарат, демонстрирующий широкий фармакологический профиль во многих рецепторных системах.
Оланзапин имеет диапазон сродства с рецепторами (Ki; < 100 нМ) в отношении рецепторов серотонина 5 HT 2А/2С, 5 HT3, 5HT6; допамина D1, D2, D3, D4, D5; холинергических мускариновых рецепторов ml-m5; α1-адренергических и рецепторов гистамина H1. Оланзапин показал большее сродство in vitro для серотонина 5HT2, чем для рецепторов допамина D2, и большую активность для 5HT2, чем D2 на моделях in vivo.
Фармакокинетика.
Оланзапин хорошо всасывается после приема внутрь, достигая максимальных концентраций в плазме крови в течение 5–8 часов. Прием пищи не влияет на абсорбцию. Не была определена абсолютная пероральная биодоступность в отношении биодоступности после введения.
Оланзапин метаболизируется в печени с помощью конъюгативного и окислительного пути. Основным циркулирующим метаболитом является 1 О-N-глюкуронид, не проникающий через ГЭБ. Цитохромы P450-CYP1A2 и P450-CYP2D6 принимают участие в формировании метаболитов N-дезметила и 2-гидроксиметила. Оба препарата проявляют значительно меньшую фармакологическую активность in vivo, чем оланзапин. Предоминантная фармакологическая активность исходит от первичного оланзапина. После перорального применения средний конечный период полувыведения оланзапина у здоровых добровольцев варьируется в зависимости от возраста и пола.
Клиренс оланзапина из плазмы крови ниже у лиц пожилого возраста по сравнению с молодыми лицами, у женщин по сравнению с мужчинами и у некурящих, по сравнению с курящими. Однако колебания влияния возраста, пола или статуса курения на клиренс и период полувыведения оланзапина мало по сравнению с общей вариабельностью между отдельными лицами.
Оланзапин связывается с белками плазмы приблизительно на 93% во всем диапазоне концентраций от приблизительно 7 до приблизительно 1000 нг/мл. В основном, оланзапин связывается с альбумином и α1-ацид-гликопротеином.
Показания
Лечение шизофрении.
Оланзапин является эффективным для поддержания клинического улучшения в течение длительной терапии у пациентов с начальной реакцией в ответ на лечение.
Оланзапин предназначен для лечения умеренного или тяжелого маниакального эпизода.
Пациентам с биполярным расстройством, у которых маниакальный эпизод отвечает на лечение оланзапином, препарат применяют для предотвращения рецидива.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активным веществам или к неактивному компоненту лекарственного средства. Известен риск появления закрытоугольной глаукомы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
На метаболизм оланзапина могут оказывать влияние ингибиторы или индукторы изоформ цитохрома Р450, особенно на активность CYP1A2. Курение или применение карбамазепина повышают метаболизм оланзапина, что может привести к снижению концентрации оланзапина. Известные ингибиторы активности CYP1A2 могут снижать клиренс оланзапина. Ингибирование метаболизма оланзапина не отмечалось при применении препарата с трициклическими антидепрессантами (CYP2D6), варфарином (CYP2C19), теофиллином (CYP1A2) или диазепамом (CYP3A4, CYP2C19). Не было отмечено взаимодействия оланзапина при назначении с литием или бипериденом. Терапевтический мониторинг уровней вальпроата в плазме крови не выявил необходимости коррекции дозы вальпроата при сопутствующем назначении с оланзапином. При применении этанола вместе с оланзапином возможны дополнительные фармакологические воздействия, такие как повышенная седация. Флуоксетин, разовая доза антацидов, содержащих алюминий и магний или циметидина, не влияли на пероральную биодоступность оланзапина. Оланзапин может проявлять антагонизм к эффектам прямых и косвенных агонистов допамина. Дополнительное назначение активированного угля снижало пероральную биодоступность оланзапина на 50–60%, поэтому его не следует применять в течение 2 ч до приема или 2 ч после приема оланзапина. Флуоксамин, ингибитор CYP1A2, снижает метаболизм оланзапина. Это приводит к среднему росту Cmax после приема флуоксамина на 54% у некурящих и на 77% у курящих. Средний рост AUC оланзапина составляет 52% и 108% соответственно. Для пациентов, применяющих флуоксамин или другие ингибиторы CYP1A2, например ципрофлоксацин, необходимо назначать сниженные дозы оланзапина. Необходимо рассмотреть возможность снижения дозы оланзапина, если инициировано лечение ингибитором CYP1A2.
Ингибиторы CYP2D6. Флуоксетин (60 мг на один прием или 60 мг ежедневно в течение 8 дней) приводит к среднему росту максимальной концентрации оланзапина на 16% и среднему снижению клиренса оланзапина на 16%. Значение влияния этих факторов мало по сравнению с индивидуальными различиями между пациентами, поэтому изменения дозировки обычно не требуются.
Сопутствующее применение оланзапина с антипаркинсоническими препаратами пациентам с болезнью Паркинсона и деменцией не рекомендуется.
Следует осторожно назначать оланзапин с другими препаратами с известным риском повышения интервала QTc.
Потенциальная способность оланзапина взаимодействовать с другими лекарственными средствами
Антигипертензивные средства. Оланзапин из-за потенциальной способности вызывать гипотензии может усиливать эффекты определенных антигипертензивных средств.
Леводопа и агонисты допамина. Оланзапин может проявлять антагонизм к эффектам леводопы и агонистов допамина.
Имипромин. Разовые дозы оланзапина не оказывают влияния на фармакокинетику имипрамина или его активный метаболит дезипрамина.
Особенности применения
Психоз, связанный с деменцией и/или нарушениями поведения.
Оланзапин не предназначен для лечения психозов, связанных с деменцией и/или нарушением поведения, поэтому не рекомендуется для применения таким пациентам в связи с повышением летальности и риска цереброваскулярных случаев. Факторы риска включают возраст старше 65 лет, дисфагию, успокоение, недоедание и обезвоживание, легочные состояния (пневмония, с аспирацией или без), сопутствующее применение бензодиазепинов. Однако летальные случаи были чаще при терапии оланзапином, чем при приеме плацебо, независимо от наличия факторов риска.
Известно о случаях цереброваскулярных побочных реакций (инсульт, ишемический транзиторный инсульт), в том числе с летальным исходом. Количество цереброваскулярных побочных реакций было в 3 раза выше у пациентов, принимавших оланзапин по сравнению с плацебо (1,3% против 0,4%). Все пациенты, принимавшие оланзапин или плацебо и у которых наблюдались цереброваскулярные побочные реакции, имели факторы риска. Возраст старше 75 лет и сосудистый/смешанный тип деменции были идентифицированы как фактор риска цереброваскулярных побочных реакций при терапии оланзапином. Эффективность оланзапина не была установлена в ходе этих исследований.
Болезнь Паркинсона. Не рекомендуется применение оланзапина в терапии психозов, ассоциированных с агонистами допамина. Не рекомендуется сопутствующее применение оланзапина и противопаркинсонических препаратов пациентам с болезнью Паркинсона и деменцией.
Нейролептический злокачественный синдром (НЗС). НЗС — это потенциально летальный симптомокомплекс, связываемый с антипсихотическими препаратами. Редко сообщалось о случаях НЗС, связанных с применением оланзапина. Клиническими проявлениями НЗС являются гиперпирексия, мышечная ригидность, потеря сознания и симптомы сердечной нестабильности (нерегулярный пульс или артериальное давление, тахикардия, повышенное потоотделение и сердечная аритмия). Дополнительные признаки могут включать повышенный уровень креатининфосфокиназы, миоглобинурию (рабдомиолиз) и острую почечную недостаточность. Клиническое проявление НСС или наличие гипертермии без клинического проявления НСС требует немедленного отмены всех антипсихотических средств, включая оланзапин.
Гипергликемия и сахарный диабет
Редко сообщалось о гипергликемии и/или развитии сахарного диабета или ухудшении течения уже существующего сахарного диабета, ассоциированного с кетоацидозом или диабетической комой, а также о летальных случаях. В некоторых случаях у пациентов была повышенная масса тела, что могло быть фактором риска.
Рекомендуется проводить соответствующий клинический мониторинг пациентов с сахарным диабетом и пациентов с факторами риска развития сахарного диабета, в частности измерять уровень глюкозы в крови в начале лечения через 12 недель, а также ежегодно в дальнейшем. Пациенты, получающие лечение антипсихотическими средствами, включая оланзапин, должны находиться под наблюдением для своевременного выявления симптомов гипергликемии (таких как полидипсия, полиурия, полифагия и слабость). У пациентов с сахарным диабетом и пациентов с факторами риска развития сахарного диабета необходимо регулярно проверять уровень контроля глюкозы. Необходимо регулярно контролировать массу тела, например в начале лечения через 4 недели, через 8 недель и через 12 недель, а затем 1 раз в квартал.
Антихолинергическая активность. Сообщалось о низкой частоте антихолинергических явлений. Однако из-за ограниченности клинического опыта применения оланзапина пациентам с сопутствующими заболеваниями следует соблюдать осторожность, назначая препарат пациентам с гипертрофией простаты, паралитической кишечной непроходимостью или подобными состояниями.
Характеристики печеночной функции. При применении оланзапина часто наблюдались транзиторные, асимптоматические подъемы уровня печеночных трансаминаз АлАТ и АсАТ, особенно в начале лечения.
Пациентам с повышенным уровнем АлАТ и/или АсАТ, симптомами нарушения деятельности печени, состояниями, связанными с печеночной недостаточностью, а также пациентам, принимающим потенциально гепатотоксические препараты, назначают оланзапин с осторожностью. При обнаружении гепатита (включая гепатоцеллюлярное, холестатическое или смешанное поражение печени) оланзапин необходимо отменить.
Нейтропения. Оланзапин необходимо назначать с осторожностью при низком уровне лейкоцитов и/или нейтрофилов по какой-либо причине, пациентам, получающим лечение препаратами, которые могут вызвать нейтропению, пациентам, имеющим в анамнезе медикаментозное угнетение/токсическое поражение костного мозга, пациентам с угнетением костного мозга, вызванным сопутствующими заболеваниями, облучением или химиотерапией, и пациентам с гипереозинофилией и миелопролиферативным заболеванием. Нейтропения является частым побочным эффектом при совместном применении вальпроата и оланзапина.
Прекращение терапии. При резком прекращении терапии очень редко сообщалось об острых симптомах, в частности о чрезмерном потоотделении, бессоннице, треморе, раздражении, тошноте или рвоте.
QT-интервал. Есть данные, что оланзапин не вызывал длительной пролонгации абсолютных интервалов QT и QTс. Однако, как и при лечении другими антипсихотическими средствами, назначать оланзапин в комбинации с препаратами, которые могут вызвать пролонгацию интервала QTс, следует с осторожностью, особенно пациентам пожилого возраста, пациентам с врожденным синдромом пролонгации интервала QT, застойной сердечной недостаточностью, гипертрофией сердца гипомагнезиемией.
Тромбоэмболия. Нечасто сообщалось о связи между лечением оланзапином и случаями развития венозной тромбоэмболии (≥0,1% — <1%). Причинно-следственная связь между лечением оланзапином и развитием венозной тромбоэмболии не установлена. Однако, учитывая, что у пациентов с шизофренией часто развивается склонность к тромбоэмболии, необходимо учитывать все возможные факторы риска, например иммобилизацию пациента, и принимать все необходимые меры предосторожности.
Общее действие на центральную нервную систему (ЦНС). Учитывая преимущественное влияние оланзапина на ЦНС, необходимо принимать дополнительные меры предосторожности при приеме оланзапина в сочетании с другими препаратами центрального действия, включая употребление алкоголя.
Эпилептические приступы. Оланзапин необходимо с осторожностью применять пациентам с эпилептическими приступами в анамнезе и пациентам с риском снижения судорожного порога. Редко сообщалось о случаях эпилептических приступов при лечении оланзапином. В большинстве случаев пациенты имели в анамнезе эпилептические приступы или риск их возникновения был повышен.
Поздняя дискинезия. Известно, что при приеме оланзапина наблюдалась статистически значимая более низкая частота возникновения дискинезии, вызванной лечением. Из-за увеличения риска поздней дискинезии при длительном приеме антипсихотических препаратов необходимо снижение дозы или полная отмена препарата при появлении у пациента симптомов поздней дискинезии. Со временем эти симптомы могут усугубляться или даже появляться после прекращения лечения.
Ортостатическая гипотензия. Нечасто сообщалось о случаях ортостатической гипотензии у пожилых людей в ходе клинических исследований. Как и при лечении другими антипсихотиками, во время применения оланзапина рекомендуется периодическое измерение АД пациентам в возрасте старше 65 лет.
Внезапная сердечная смерть. В постмаркетинговых отчетах сообщалось о случаях внезапной сердечной смерти. Согласно ретроспективному обсервационному когортному исследованию, риск внезапной сердечной смерти повышался почти в 2 раза по сравнению с пациентами, не применявшими антипсихотики. Риск при применении оланзапина соответствует таковому при применении атипичных антипсихотических средств, включенных в объединенный анализ.
Лактоза. Таблетки Заласта содержат лактозу, поэтому их не назначать больным, имеющим наследственную непереносимость лактозы, дефицит лактазы (The Lapp lactose deficiency) или синдром глюкозо-галактазной мальабсорбции.
Допаминергический антагонизм. Оланзапин in vitro проявляет антагонизм к допамину и теоретически может противодействовать эффектам леводопы и агонистам допамина, равно как и другие антипсихотические средства.
Глюкоза. Известно, что оланзапин приводит к большим изменениям уровня глюкозы по сравнению с плацебо. Разница в изменениях значений между оланзапином и плацебо была больше у пациентов с симптомами дизрегуляции глюкозы в анамнезе (включая пациентов с сахарным диабетом или пациентов с проявлениями гипергликемии). У этих пациентов наблюдалось значительное повышение HbA1с по сравнению с группой плацебо.
Процентное соотношение пациентов, у которых изменился уровень глюкозы от нормального или предельного к высокому, постоянно увеличивалось.
В анализах пациентов, прошедших 9–12-месячную терапию оланзапином, повышенный уровень глюкозы в крови снижался через 6 месяцев.
Изменения липидов. Нежелательные изменения уровней липидов могут наблюдаться у пациентов, лечащихся оланзапином. Изменения уровней липидов следует лечить должным образом у пациентов с дислипидемией и у пациентов с факторами риска развития нарушений обмена липидов. Пациентам, получающим лечение антипсихотическими средствами, включая оланзапин, необходимо регулярно контролировать уровни липидов в крови, например в начале лечения, через 12 недель, а также каждые 5 лет в дальнейшем.
Известно, что у пациентов, принимавших оланзапин, наблюдалось повышение общего холестерина, липопротеидов низкой плотности и триглицеридов по сравнению с группой плацебо.
Значительное повышение уровня липидов (общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, триглицеридов) наблюдалось чаще у пациентов без нарушения обмена липидов в анамнезе.
Не наблюдалось статистически подтвержденных отличий повышения липопротеидов высокой плотности у пациентов, принимавших оланзапин, и пациентов, принимавших плацебо.
Количественное соотношение пациентов, у которых изменился уровень общего холестерина, липопротеидов низкой плотности или триглицеридов с нормального или предельного уровня к высокому или изменился уровень липопротеидов высокой плотности с нормального или предельного к низкому, было больше в длительных исследованиях (не менее 48 недель) по сравнению с краткосрочными исследованиями. В анализах пациентов, прошедших 12-месячную терапию, уровень общего холестерина не возрастал после 4–6 месяцев.
Суицид. Склонность к суициду свойственна как пациентам с шизофренией, так и пациентам с биполярным расстройством I типа, в связи с чем следует тщательно наблюдать за пациентами, которые имеют такой риск и получают терапию. С целью снижения возможности передозировки у пациентов нужно выписывать оланзапин в таблетках малыми количествами, которые достаточно для обеспечения надлежащего лечебного эффекта.
Масса тела. Перед началом терапии оланзапином следует учитывать возможные последствия повышения массы тела пациента. Пациенты, получающие лечение оланзапином, должны проходить регулярный мониторинг массы тела.
Монотерапия оланзапином взрослых. Известно, что у пациентов, получавших терапию оланзапином, наблюдалось в среднем повышение массы тела на 2,6 кг по сравнению с потерей массы тела в среднем на 0,3 кг в группе плацебо при медиане применения 6 недель; у 22,2% пациентов из получавших терапию оланзапином наблюдалось повышение массы тела не менее чем на 7% от массы в начале лечения по сравнению с 3% пациентов группы плацебо при медиане применения 8 недель; у 4,2% пациентов наблюдалось увеличение массы тела по крайней мере на 15% от массы в начале лечения по сравнению с 0,3% пациентов группы плацебо при медиане применения 12 недель. Клинически значимое увеличение индекса массы тела наблюдалось у всех категорий пациентов. Прекращение терапии из-за увеличения массы тела отмечалось у 0,2% пациентов, получавших лечение оланзапином, по сравнению с 0% пациентов из группы плацебо.
Известно, что среднее увеличение массы тела у пациентов было 5,6 кг (при медиане применение 573 дня; N=2021). Количество пациентов, у которых наблюдалось увеличение массы тела не менее чем на 7%, 15%, или 25% от исходной массы, при длительном применении оланзапина составило 64%, 32% и 12% соответственно. Прекращение терапии из-за увеличения массы тела отмечалось у 0,4% пациентов, получавших лечение оланзапином в течение не менее 48 недель.
Дисфагия
Нарушения эзофагальной моторики и одышка были ассоциированы с приемом антипсихотических средств. Аспирационная пневмония составляла частую причину заболеваемости и смертности у пациентов с болезнью Альцгеймера. Оланзапин не одобрен для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера.
Регуляция температуры тела
Нарушение способности тела снижать свою температуру наблюдалось в связи с антипсихотиками. Рекомендуется учитывать этот факт при назначении оланзапина при наличии факторов, которые могут привести к повышению температуры тела, таких как усиленные тренировки, пребывание пациента в условиях экстремальных температур, сопутствующее применение антихолинергической активности или состояние дегидратации.
Применение пациентам с сопутствующими заболеваниями
Клинический опыт применения оланзапина пациентам с определенными заболеваниями ограничен. Оланзапин усиливает in vitro аффинность к мускариновым рецепторам. Известно, что применение оланзапина было ассоциировано с запорами, сухостью во рту, тахикардией и другими побочными явлениями, что, возможно, связано с холинергическим антагонизмом. Подобные побочные реакции нечасто приводили к прекращению терапии оланзапином, но необходимо с осторожностью применять оланзапин пациентам с клинически значимой гипертрофией простаты, узкоугловой глаукомой, паралитической непроходимостью кишечника в анамнезе или с родственными состояниями, которые вызывают холинергическим антагонизмом и могут ухудшаться в присутствии оланзапина. При применении оланзапина пациентам пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией (n=1184), сообщалось о таких побочных реакциях, связанных с терапией, с частотой возникновения не менее 2% и со значительно более высокой частотой возникновения по сравнению с пациентами группы плацебо: падение, сонливость, периферические отеки, нарушения походки, недержание мочи, летаргия, увеличение массы тела, астения, пирексия, пневмония, ощущение сухости во рту и зрительные галлюцинации. Уровень прекращения терапии из-за побочных явлений был выше в группе, получавшей оланзапин по сравнению с плацебо (13% по сравнению с 7% соответственно). У пациентов пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией, получавших оланзапин, был более высокий уровень случаев летальных исходов по сравнению с группой плацебо. Оланзапин не показан для лечения пациентов пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией. Оланзапин не применялся в достаточном количестве пациентам с недавним инфарктом миокарда или нестабильным сердечным заболеванием. Пациенты с вышеуказанными диагнозами были исключены из премаркетинговых клинических исследований. Следует с осторожностью применять оланзапин для лечения пациентов с сердечными заболеваниями из-за риска возникновения ортостатической гипотензии.
Лабораторные исследования
Рекомендуется контролировать глюкозу натощак и липидный профиль в начале лечения и периодически во время лечения.
Гиперпролактинемия
Как и другие средства со свойствами антагонистов допаминовых рецепторов D2, оланзапин повышает в крови уровни пролактина, и это повышение сохраняется при длительном применении. Гиперпролактинемия может ингибировать гипоталамический гормон GnRH, результатом чего является снижение секреции питуитарного гонадотропина. Это, в свою очередь, может ингибировать репродуктивную функцию путем нарушения гонадного сперматогенеза, как у мужчин, так и у женщин. Сообщалось о галакторее, аменорее, гинекомастии и импотенции у пациентов, получавших препараты, которые повышали уровень пролактина. Длительная гиперпролактинемия, ассоциированная с гипогонадизмом, может привести к снижению плотности костей как у мужчин, так и у женщин.
Дополнительные исследования/лабораторные данные
Сообщалось, что по данным исследований на животных наблюдались нейтропения, ассоциированная с приемом других психотропных компонентов, и лейкопения, ассоциированная с приемом оланзапина (см. Токсикологические исследования на животных), гематологические параметры оценивали с особой внимательностью в премаркетинговых исследованиях оланзапина. Не было признаков риска возникновения клинически значимой нейтропении, связанной с лечением оланзапином, в премаркетинговой базе данных по оланзапину.
Постмаркетинговые отчеты
Отчеты о побочных реакциях с момента выхода оланзапина на рынок, временно связанных с терапией оланзапином (но не обязательно ею вызваны), включали нейтропению.
Токсикологические исследования на животных
Известно, что согласно исследованиям оланзапина на животных основными гематологическими результатами были обратимая периферическая цитопения у отдельных особей собак при дозировке 10 мг/кг (в 17 раз больше дозы максимальной рекомендованной дневной пероральной дозы для человека при расчете дозы в мг/м2 поверхности тела), дозозависимое снижение количества лимфоцитов и нейтрофилов у мышей и лимфопения у крыс. У нескольких собак, получавших дозы 10 мг/кг, развилась обратимая нейтропения и/или обратимая гемолитическая анемия в период между 1-м и 10-м месяцами лечения. Дозозависимое снижение количества лимфоцитов и нейтрофилов отмечалось у мышей, получавших дозу 10 мг/кг (равен двукратной максимальной рекомендованной ежедневной пероральной дозе для человека при расчете дозы в мг/м2 поверхности тела) в ходе исследований продолжительностью 3 месяца. Неспецифическая лимфопения, согласно снижению прироста массы тела, наблюдалась у крыс, получавших дозу 22,5 мг/кг (в 11 раз больше максимальной рекомендованной ежедневной пероральной дозы для человека при расчете дозы в мг/м2 поверхности тела) в течение 3 месяцев или 16 мг/кг (в 8 раз больше максимальной рекомендованной ежедневной пероральной дозы для человека при расчете дозы в мг/м2 поверхности тела) в течение 6 или 12 месяцев. Никаких доказательств цитотоксичности для костного мозга не было ни для одного из изученных видов. Клетки костного мозга были нормоцеллюлярными или гиперцеллюлярными, что свидетельствует о том, что снижение циркулирующих клеток крови было, вероятно, связано с периферическими (не связанными с костным мозгом) факторами.
Способ применения и дозы
Взрослые
Шизофрения: рекомендуемая начальная доза оланзапина составляет 10 мг/день.
Маниакальный эпизод: начальная доза составляет 15 мг как однократная ежедневная доза при монотерапии или 10 мг ежедневно в составе комбинированной терапии.
Предупреждение рецидива при биполярном расстройстве: рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг/день. Относительно пациентов, принимавших оланзапин для лечения маниакального эпизода, продолжение терапии для предупреждения рецидива должно происходить в той же дозе. Если имеет место новый маниакальный, смешанный или депрессивный эпизод, лечение оланзапином следует продолжать (при необходимости — с оптимизацией дозы), при наличии клинического показания — со вспомогательной терапией для улучшения симптомов настроения.
Во время лечения шизофрении, маниакального эпизода и профилактики рецидива при биполярном расстройстве ежедневные дозы можно постепенно скорректировать в соответствии с индивидуальным клиническим состоянием в диапазоне 5–20 мг/день. Повышение дозы, превышающей рекомендуемую начальную дозу, рекомендуется только после соответствующей клинической повторной оценки и должно происходить с интервалами не менее 24 часов. Оланзапин можно принимать независимо от еды, поскольку пища не влияет на абсорбцию. Прекращать прием оланзапина необходимо постепенно уменьшая дозы.
Пациенты пожилого возраста
Как правило, меньшую начальную дозу (5 мг/день) не назначают, но назначение такой дозы может быть целесообразно для пациентов в возрасте старше 65 лет, если клинические факторы вызывают беспокойство.
Нарушение функции почек и/или печени
Для таких пациентов следует рассматривать целесообразность назначения меньшей начальной дозы (5 мг). В случаях умеренной печеночной недостаточности (цирроз, класс A или B по классификации Чайлда-Пью) начальная доза должна составлять 5 мг, увеличивать ее следует с осторожностью.
Меньшую начальную дозу можно назначать пациентам с комбинацией факторов, которые могут снижать метаболизм оланзапина (женский пол, пожилой возраст, отсутствие привычки курения). Повышение дозы таким пациентам, если это показано, следует проводить постепенно, с осторожностью.
Пациентам с комбинацией вышеуказанных факторов следует сначала назначать самую низкую дозу (5 мг) и осуществлять мониторинг их состояния в течение нескольких суток. Если улучшение состояния отсутствует, дозу можно увеличить до 10 мг при мониторинге состояния пациента в течение нескольких дней после повышения дозы. Повышение дозы может продолжаться, как описано выше, до достижения максимальной дозы 20 мг.
Дети
Оланзапин не рекомендуется для применения детям из-за недостаточности данных о его безопасности и эффективности.
Побочные реакции
Побочные реакции, которые могут возникнуть при применении оланзапина, классифицированы по органам и системам органов.
Побочными реакциями, о которых чаще всего сообщалось (наблюдались у ≥1% пациентов) и связанных с приемом оланзапина, были сонливость, увеличение массы тела, эозинофилия, повышенный уровень пролактина, холестерина, глюкозы и триглицеридов, глюкозурия, повышение аппетита, головокружение, акатизия, паркинсонизм, дискинезия, ортостатическая гипотония, антихолинергические эффекты, преходящие асимптоматические повышения трансаминаз печени, сыпь, астения, усталость и отек.
Со стороны кровеносной и лимфатической системы
Эозинофилия, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы
Аллергическая реакция.
Со стороны метаболизма и пищеварения
Увеличение массы тела1, повышение уровня холестерина2,3, повышение уровня глюкозы4, повышение уровня триглицеридов5, глюкозурия, повышение аппетита, развитие или обострение сахарного диабета, редко связанного с кетоацидозом или комой, включая некоторые летальные случаи; гипотермия.
Со стороны нервной системы
Сонливость, головокружение, акатизия6, паркинсонизм6, дискинезия6, амнезия, эпилептические приступы, имевшиеся в анамнезе или имеющиеся факторы риска; нейролептический злокачественный синдром; дистония (включая симптом очков); поздняя дискинезия; синдром отмены7, седация (в том числе гиперсомния, вялость, сонливость).
Со стороны сердечной системы
Брадикардия, пролонгация интервала QTc, вентрикулярная тахикардия/фибрилляция, внезапная смерть.
Со стороны сосудистой системы
Ортостатическая гипотензия, тромбоэмболия (включая эмболию легочной артерии и глубокий венозный тромбоз).
Со стороны пищеварительного тракта
Легкие, кратковременные антихолинергические эффекты, включая запоры и сухость во рту, панкреатиты.
Со стороны печени и желчевыводящих путей
Транзиторные, асимптоматические подъемы уровня печеночных трансаминаз АлАТ и АсАТ, особенно в начале лечения, периферические отеки, гепатиты (включая гепатоцеллюлярное, холестатическое или смешанное повреждение печени).
Со стороны кожи и подкожных тканей
Реакции светочувствительности, алопеция.
Со стороны мышечно-скелетного аппарата и соединительной ткани
Артралгия, рабдомиолиз.
Со стороны почек и мочевыводящих путей
Недержание мочи; задержка мочи, затрудненное мочеиспускание.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
Эректильная дисфункция у мужчин; снижение либидо у женщин и мужчин, аменорея; увеличение груди; галакторея у женщин; гинекомастия/ увеличение груди у мужчин, приапизм.
Беременность, послеродовой и перинатальный период
Синдром отмены у новорожденных.
Общие нарушения и нарушения условий введения
Астения, утомляемость, отеки, пирексия.
Лабораторные исследования
Повышение уровня пролактина в плазме крови8, повышение уровня креатинфосфокиназы, повышение общего билирубина, повышение уровня алкалин-фосфатазы, повышение уровня гамма-глутамилтрансферазы, повышение уровня мочевой кислоты.
1 Клинически значимое увеличение индекса массы тела наблюдалось у всех категорий пациентов по ИМТ. После кратковременного лечения (средняя продолжительность составляла 47 дней) увеличение массы тела на ≥7% наблюдалось очень часто (22,2% случаев), ≥15% наблюдалось часто (4,2% случаев), ≥25% наблюдалось нечасто (0,8% случаев). У пациентов, получавших длительную терапию (по крайней мере в течение 48 недель), увеличение массы тела на ≥7%, ≥15%, ≥25% наблюдалось очень часто (в 64,4%, 31,7%, 12,3% случаев соответственно).
2 Среднее повышение уровня липидов натощак (общий холестерол, ЛПНП и триглицериды) было более значительным у пациентов, у которых первоначально не наблюдалось липидной дисрегуляции.
3 Наблюдалось у пациентов с нормальным начальным уровнем натощак (< 5,17 ммоль/л), который повышался до высокого (≥6,2 ммоль/л). Очень часто сообщалось о резком повышении уровня общего холестерола натощак (≥6,2 ммоль/л).
4 Наблюдалось у пациентов с нормальным начальным уровнем натощак (< 5,56 ммоль/л), который повышался до высокого (≥7 ммоль/л). Очень часто сообщалось о резком повышении уровня глюкозы натощак (≥7 ммоль/л).
5 Наблюдалось у пациентов с нормальным начальным уровнем натощак (<1,69 ммоль/л), который повышался до высокого (≥2,26 ммоль/л). Очень часто сообщалось о резком повышении уровня триглицеридов натощак (≥2,26 ммоль/л).
6 Известно, что частота возникновения паркинсонизма и дистонии у пациентов, получавших лечение оланзапином, была выше, чем в ходе исследований плацебо, но клинически незначительно. Частота возникновения паркинсонизма, акатизии и дистонии у пациентов, получающих лечение оланзапином, была ниже, чем при применении титрованных доз галоперидола. Из-за отсутствия информации о наличии в анамнезе острых или поздних экстрапирамидных двигательных нарушений нельзя установить, что оланзапин меньше приводит к поздней дискинезии и/или другим поздним экстрапирамидным синдромам.
7 В случае резкого прекращения терапии оланзапином сообщалось об острых симптомах: повышенном потоотделении, бессоннице, треморе, ажитации, тошноте и рвоте.
8 Известно, что концентрация пролактина в плазме крови превышала верхний лимит нормы у 30% пациентов, применявших оланзапин. У большинства пациентов такое повышение было умеренным и оставалось в 2 раза ниже верхнего уровня нормы.
Применение в отдельных группах пациентов
Сообщалось об очень распространенных нежелательных эффектах (≥10%), связанных с применением оланзапина, у пациентов пожилого возраста с психозами, связанными с деменцией — нарушения походки и падения, распространенные нежелательные явления (<10% и ≥1%) — недержание мочи, повышенная температура тела, эритема, зрительные галлюцинации, пневмония.
Воздействие при длительном применении (не менее 48 недель). Процент пациентов, у которых отмечались побочные реакции в виде клинически существенного повышения массы тела, изменения уровня глюкозы, общего холестерина/ЛПНП/ЛПВП или триглицеридов постоянно увеличивался. У взрослых пациентов, закончивших 9–12 месячный курс терапии, темп повышения уровня глюкозы в крови натощак замедлился приблизительно после 6 месяцев лечения.
Побочные действия у пациентов отдельных популяций. Известно, что у пациентов пожилого возраста с деменцией терапия оланзапином была связана с повышенным летальным исходом и цереброваскулярными побочными реакциями. Очень распространенными нежелательными эффектами, связанными с применением оланзапина, у таких пациентов были нарушения походки и падения. Часто наблюдалась пневмония, повышение температуры тела, летаргия, эритема, зрительные галлюцинации и недержание мочи.
Известно, что среди пациентов с медикаментозно индуцированным (агонистом допамина) психозом, связанным с болезнью Паркинсона, усиление паркинсоновской симптоматики и галлюцинации отмечались очень часто, чаще, чем в группе плацебо.
Есть данные, что у 4,1% пациентов с биполярной манией в результате применения оланзапина в комбинации с вальпроатом наблюдалась нейтропения; причиной может служить повышение уровня вальпроата в плазме крови.
При применении оланзапина с литием или вальпроатом наблюдались (≥10%) тремор, сухость во рту, увеличение массы тела, повышение аппетита. Также сообщалось о нарушении речи. Во время терапии оланзапином в комбинации с литием или дивалпроексом наблюдалось увеличение массы тела ≥7% от ИМТ (индекс массы тела) у 17,4% пациентов во время интенсивной терапии (до 6 недель). Длительное лечение оланзапином (до 12 недель) для предупреждения рецидивов у пациентов с биполярными расстройствами было связано с повышением массы тела ≥7% от ИМТ у 39,9% пациентов.
У подростков при применении оланзапина наблюдались побочные явления, подобные побочным явлениям у взрослых. Очень распространенными побочными явлениями (≥10%) были: увеличение массы тела >7%, повышение аппетита, седация (включая гиперсомнию, вялость, сонливость), повышение уровней АлАТ/АсАТ, билирубина, холестерина, снижение уровня общего билирубина, повышение уровня ГГТ, пролактина, триглицеридов. Также часто (<10% и ≥1%) сообщалось о сухости во рту.
Другие побочные реакции наблюдались в ходе клинических исследований перорального применения оланзапина.
Со стороны нервной системы: атаксия, дизартрия.
Очень редко сообщалось о синдроме отмены (включая диарею, тошноту, рвоту).
Из постмаркетингового опыта известно о таких побочных явлениях
Со стороны гепатобилиарной системы: желтуха.
Со стороны кожи и ее производных: сыпь.
Изменения со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая анафилактоидные реакции, ангионевротический отек (<0,01%), крапивницу или зуд.
Другие основные нежелательные явления характерны для пациентов с биполярной манией, получающих оланзапин в комбинации с литием или вальпроатом.
Очень часто сообщалось о треморе. О нарушении речи сообщалось часто.
Другие основные нежелательные явления характерны для пациентов с индуцированным лекарственным средством (агонистом допамина) психозом, связанным с болезнью Паркинсона.
Очень часто сообщалось о галлюцинациях.
Другие основные нежелательные явления характерны для пожилых пациентов с психозом на фоне деменции.
Очень часто сообщалось о нарушении походки.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света и влаги.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
7 таблеток в блистере; 4 или 8 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
КРКА, д.д., Новое место.
КРКА Польша Сп. з.о.о.
Местонахождение
Шмарьешка цеста 6, 8501 Новое место, Словения.
Ул. Ровнолеглая 5, 02–235 Варшава.