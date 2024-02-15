ОЛАНЗАПИН (OLANZAPINUM) Действующее вещество
нейролептик с широким спектром фармакологического действия, обусловленного антагонистическим влиянием на различные рецепторы. Оланзапин обладает сродством к серотониновым (5-НТ2А/С, 5-НТ3, 5-НТ6), допаминовым (D1, D2, D3, D4, D5), мускариновым (М1-5), адренергическим (α1), гистаминовым (Н1) рецепторам. Сродство к серотониновым рецепторам выше, чем к допаминовым. Селективно снижает возбудимость мезолимбических нейронов, оказывая минимальное влияние на ретикулярную формацию, участвующую в обеспечении моторных функций.
Оланзапин хорошо абсорбируется при пероральном приеме; прием пищи не влияет на его абсорбцию. Cmax в плазме крови достигается через 5–8 ч. При концентрации 7–1000 нг/мл 93% оланзапина связано с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином и α1-кислым гликопротеином. При приеме в дозе 1–20 мг кинетика оланзапина носит линейный характер. Метаболизируется в печени путем конъюгирования и окисления. Основным метаболитом, определяемым в крови, является 10-N-глюкуронид, который не проникает через ГЭБ. В образовании N-дезметил- и 2-гидроксиметил-метаболитов принимают участие изоферменты CYP 1A2 и CYP 2D6 цитохрома Р450. Оба указанных метаболита обладают значительно меньшей фармакологической активностью, клиническая эффективность обусловлена исходным соединением. T½ оланзапина составляет 33 ч (21–54 ч). В виде метаболитов с мочой выводится до 57% оланзапина. Фармакокинетика оланзапина зависит от курения, пола и возраста. При нарушениях функции печени и у курящих клиренс оланзапина снижается. T½ и клиренс оланзапина в плазме крови у лиц с тяжелыми нарушениями функции почек существенно не изменяются.
шизофрения и другие психозы с наличием продуктивных (мании, галлюцинации, нарушения мышления, враждебность и подозрительность) и/или негативных (flattened affect, эмоциональный и социальный аутизм, обеднение речи) симптомов, в том числе для поддерживающего лечения.
начальная доза — 10 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Средняя суточная доза — 5–20 мг. Начинать лечение больных с тяжелыми нарушениями функции печени и почек у лиц пожилого возраста следует с дозы 5 мг.
Р-р предназначен для в/м применения. Не вводить в/в или п/к.
Рекомендованная начальная доза оланзапина взрослым для в/м введения составляет 10 мг, которую следует назначать в виде одной инъекции. В зависимости от индивидуального клинического состояния вторую инъекцию (до 10 мг) можно вводить через 2 ч после первой инъекции, а третью инъекцию (до 10 мг) можно вводить не ранее чем через 4 ч после второй. Безопасность суточной дозы >30 мг не изучали.
повышенная чувствительность к оланзапину.
сонливость, увеличение массы тела, транзиторное и в большинстве случаев бессимптомное повышение уровня пролактина в плазме крови, редко — головокружение, акатизия, повышение аппетита, периферические отеки, ортостатическая гипотензия, ощущение сухости во рту, запор, транзиторное и бессимптомное повышение уровня АлАТ и АсАТ, преходящая эозинофилия.
на фоне приема некоторых нейролептиков описаны случаи развития злокачественного нейролептического синдрома (ЗНС), потенциально смертельного симптомокомплекса, проявляющегося гипертермией, ригидностью мышц, изменением психического состояния и признаками автономной нестабильности (нерегулярный пульс или нестабильное АД, тахикардия, профузное потоотделение и аритмия). Кроме того, могут отмечаться повышение уровня КФК, миоглобинурия (рабдомиолиз) и ОПН. При наличии симптомов ЗНС или лихорадки необходимо отменить все психотропные лекарственные средства, включая оланзапин.
При длительном приеме психотропных лекарственных средств повышается риск развития поздней дискинезии, поэтому при возникновении ее признаков или симптомов необходимо снизить дозу или отменить оланзапин. Симптомы поздней дискинезии могут со временем усилиться или появиться после отмены лечения.
Оланзапин необходимо с осторожностью назначать больным с повышенными уровнями АлАТ или АсАТ, при нарушении функции печени, на фоне состояний, сопровождающихся снижением функциональных резервов печени, а также пациентам, получавшим до назначения оланзапина гепатотоксические препараты. При повышении уровня АлАТ и АсАТ на фоне лечения оланзапином необходимо снизить дозу препарата и внимательно наблюдать за состоянием здоровья больного. Оланзапин следует с осторожностью назначать больным с наличием в анамнезе судорожных припадков, с лейкопенией или нейтропенией независимо от причины, при наличии анамнестических указаний на угнетение функции костного мозга вследствие медикаментозной терапии, сопутствующих заболеваний, лучевой терапии; эозинофилии или пролиферативных заболеваний костного мозга. Требуется соблюдать осторожность при назначении оланзапина больным с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, паралитической непроходимостью кишечника и закрытоугольной глаукомой.
Учитывая ограниченный опыт применения оланзапина в период беременности, оланзапин можно назначать беременным только в тех случаях, когда потенциальный терапевтический эффект превышает риск отрицательного воздействия на плод. Больным следует рекомендовать воздержаться от кормления грудью на фоне приема оланзапина.
Оланзапин может вызывать сонливость, что необходимо учитывать при управлении транспортными средствами и выполнении работы с потенциально опасными механизмами, требующей повышенного внимания и быстроты психических реакций.
оланзапин обладает антагонизмом по отношению к допамину и теоретически может снижать эффективность действия как агонистов леводопы и допамина, так и других нейролептиков. Необходимо соблюдать осторожность при назначении оланзапина на фоне приема других средств центрального действия. Метаболизм оланзапина может нарушаться при угнетении или стимуляции активности изоферментов цитохрома Р450, особенно CYP 1A2. Клиренс оланзапина повышается у курящих и на фоне приема карбамазепина, так как они стимулируют активность CYP 1A2. Известные ингибиторы активности CYP 1A2 могут снижать клиренс оланзапина. Оланзапин не является мощным антагонистом CYP 1A2, что подтверждается отсутствием изменений фармакокинетики теофиллина на фоне приема оланзапина. Постоянная концентрация оланзапина в крови не влияет на фармакокинетику этанола. Однако на фоне их одновременного применения зафиксированы признаки синергического действия, например усиление седативного эффекта. Одновременный прием активированного угля уменьшает биодоступность оланзапина на 50–60%.
имеются ограниченные данные о передозировке оланзапина. В ходе клинических исследований у 67 пациентов диагностирована случайная или умышленная передозировка. У больного, принявшего 300 мг оланзапина, единственными симптомами были сонливость и замедление речи. У ограниченного количества больных, которых наблюдали в стационарных условиях, включая пациента, принявшего 300 мг оланзапина, не выявлено изменений на ЭКГ или показателей лабораторных исследований. Жизненно важные функции не были нарушены.
Специфического антидота оланзапина нет, проводят поддерживающее лечение. При острой передозировке необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, провести зондовое промывание желудка, применить активированный уголь. Необходимо предпринять соответствующие меры для устранения артериальной гипотензии и коллапса — инфузионная терапия, введение симпатомиметиков (норэпинефрин). Не применять эпинефрин, допамин и другие симпатомиметики, являющиеся агонистами β-адренорецепторов, так как их стимуляция усугубляет артериальную гипотензию на фоне α-блокады, вызванной оланзапином. Рекомендуют использование кардиомонитора. До улучшения общего состояния больной должен находиться под тщательным медицинским наблюдением.