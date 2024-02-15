ОЛАНЗАПИН (OLANZAPINUM)

на фоне приема некоторых нейролептиков описаны случаи развития злокачественного нейролептического синдрома (ЗНС), потенциально смертельного симптомокомплекса, проявляющегося гипертермией, ригидностью мышц, изменением психического состояния и признаками автономной нестабильности (нерегулярный пульс или нестабильное АД, тахикардия, профузное потоотделение и аритмия). Кроме того, могут отмечаться повышение уровня КФК, миоглобинурия (рабдомиолиз) и ОПН. При наличии симптомов ЗНС или лихорадки необходимо отменить все психотропные лекарственные средства, включая оланзапин.

При длительном приеме психотропных лекарственных средств повышается риск развития поздней дискинезии, поэтому при возникновении ее признаков или симптомов необходимо снизить дозу или отменить оланзапин. Симптомы поздней дискинезии могут со временем усилиться или появиться после отмены лечения.

Оланзапин необходимо с осторожностью назначать больным с повышенными уровнями АлАТ или АсАТ, при нарушении функции печени, на фоне состояний, сопровождающихся снижением функциональных резервов печени, а также пациентам, получавшим до назначения оланзапина гепатотоксические препараты. При повышении уровня АлАТ и АсАТ на фоне лечения оланзапином необходимо снизить дозу препарата и внимательно наблюдать за состоянием здоровья больного. Оланзапин следует с осторожностью назначать больным с наличием в анамнезе судорожных припадков, с лейкопенией или нейтропенией независимо от причины, при наличии анамнестических указаний на угнетение функции костного мозга вследствие медикаментозной терапии, сопутствующих заболеваний, лучевой терапии; эозинофилии или пролиферативных заболеваний костного мозга. Требуется соблюдать осторожность при назначении оланзапина больным с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, паралитической непроходимостью кишечника и закрытоугольной глаукомой.

Учитывая ограниченный опыт применения оланзапина в период беременности, оланзапин можно назначать беременным только в тех случаях, когда потенциальный терапевтический эффект превышает риск отрицательного воздействия на плод. Больным следует рекомендовать воздержаться от кормления грудью на фоне приема оланзапина.

Оланзапин может вызывать сонливость, что необходимо учитывать при управлении транспортными средствами и выполнении работы с потенциально опасными механизмами, требующей повышенного внимания и быстроты психических реакций.