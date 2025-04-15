Львов (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1072,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1059,69
Экономия при брони: -58,65 грн
1001,04 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
568,20
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
592,31
Экономия при брони: -39,09 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1006,06 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
601,85
Экономия при брони: -29,13 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
590,70
Экономия при брони: -29,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.1 км
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1234,10
Экономия при брони: -141,70 грн
1092,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Заласта® таблетки 5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1104,30 грн