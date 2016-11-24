Глютазон® (Glutazone®) (200308) - инструкция по применению ATC-классификация
Глютазон инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Глютазон — пероральный гипогликемический препарат тиазолидиндионового ряда. Действие пиоглитазона зависит от наличия инсулина. Высокоселективный агонист γ-рецепторов, активируемых пероксисомным пролифератором (γ-PPAR). γ-PPAR-рецепторы выявляют в жировой, мышечной тканях и в печени. Активация ядерных рецепторов γ-PPAR модулирует транскрипцию генов, чувствительных к инсулину, участвующих в контроле уровня глюкозы и метаболизме липидов. Глютазон снижает инсулинорезистентность в периферических тканях и в печени, в результате этого увеличивается расход инсулинзависимой глюкозы и снижается выброс глюкозы из печени. В отличие от производных сульфонилмочевины, пиоглитазон не стимулирует секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы.
При сахарном диабете II типа снижение инсулинорезистентности под действием пиоглитазона приводит к снижению концентрации глюкозы в крови, уровня инсулина в плазме крови и гемоглобина A1c (гликозилированного гемоглобина — HbA1c). В сочетании с производными сульфонилмочевины, метформином или инсулином препарат улучшает гликемический контроль.
У больных с нарушением липидного обмена при применении пиоглитазона благодаря стимуляции также PPAR-альфа происходит активация катаболизма медиаторов воспаления, уменьшается толщина внутренней стенки артерий за счет устранения воспалительных и пролиферативных процессов, снижается уровень фибриногена в плазме крови, а также уровень ТГ и повышается уровень ЛПВП, при этом уровень ЛПНП и общего ХС не изменяется.
Фармакокинетика
Всасывание. После приема внутрь пиоглитазон быстро всасывается; Cmax в плазме крови неизмененного пиоглитазона обычно достигаются уже через 2 ч после приема. Пропорциональное повышение концентрации в плазме отмечали при дозе 2–60 мг. Стабильное состояние достигается после приема препарата в течение 4–7 дней. Многократное применение не приводит к кумуляции препарата или его метаболитов. Прием пищи не влияет на всасывание. Абсолютная биодоступность пиоглитазона превышает 80%.
Распределение. Расчетный объем распределения у человека составляет 0,25 л/кг. Пиоглитазон и все его активные метаболиты экстенсивно связываются с белками плазмы крови (>99%).
Метаболизм. Пиоглитазон экстенсивно метаболизируется в печени путем гидроксилирования алифатических метиленовых групп. Это осуществляется обычно с участием фермента 2C8 системы цитохрома Р450, хотя и другие изоферменты могут быть задействованы в меньшей степени. 3 из 6 идентифицированных метаболитов являются активными (М-II, М-III и М-IV). Учитывая активность, концентрацию и связь с белками, пиоглитазон и его метаболит М-III одинаково влияют на эффективность. На этом основании вклад М-IV в эффективность примерно втрое превышает вклад пиоглитазона, тогда как относительный вклад М-II является минимальным.
Исследования in vitro не продемонстрировали того, что пиоглитазон подавляет любой субтип системы цитохрома Р450. У человека не происходит индукции главных изоферментов системы цитохрома P450 1A, 2C8,9 и 3A4.
Выведение. 55% пиоглитазона экскретируется с калом и 45% — с мочой. Средний Т½ неизмененного пиоглитазона составляет 5–6 ч, а для всех его активных метаболитов — 16–23 ч.
Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетические параметры у пациентов в возрасте 65 лет и старше и у молодых пациентов подобные.
Пациенты с нарушениями функции почек. У пациентов с нарушениями функции почек концентрация пиоглитазона и его активных метаболитов в плазме крови ниже, чем у пациентов с нормальной функцией почек, но клиренс родительского соединения подобный. Таким образом, концентрация свободного (несвязанного) пиоглитазона является неизменной.
Пациенты с нарушениями функции печени. Общая концентрация пиоглитазона в плазме крови не изменяется, но при увеличенном объеме распределения клиренс снижен наряду с увеличенной фракцией несвязанного пиоглитазона.
Показания Глютазон
Глютазон показан как вторая или третья линия терапии сахарного диабета II типа:
как монотерапия
- у взрослых пациентов (особенно с избыточной массой тела) с противопоказаниями и непереносимостью метформина в случае неадекватного контроля уровня глюкозы в крови диетой и физическими упражнениями;
в виде двойной комбинированной терапии с
- метформином у взрослых пациентов (особенно с избыточной массой тела) с недостаточным гликемическим контролем, несмотря на применение максимально переносимой дозы метформина;
- производными сульфонилмочевины только у взрослых пациентов с непереносимостью и противопоказанием к метформину при недостаточном гликемическом контроле, несмотря на применение максимальной переносимой дозы производных сульфонилмочевины;
в виде тройной комбинированной терапии с
- метформином и производными сульфонилмочевины у взрослых пациентов (особенно с избыточной массой тела) с недостаточным гликемическим контролем, несмотря на применение двойной комбинированной терапии.
Глютазон показан также в комбинации с инсулином при сахарном диабете II типа у пациентов с недостаточным гликемическим контролем при применении инсулина, которым метформин противопоказан или есть непереносимость метформина.
После начала лечения пиоглитазоном следует каждые 3–6 мес тщательно оценивать эффективность терапии (например по степени снижения уровня HbA1c). Если не получен адекватный ответ на терапию пиоглитазоном, его применение следует прекратить. С учетом потенциальных рисков длительной терапии пиоглитазоном врачи, которые назначают препарат, должны с помощью рутинных осмотров подтверждать наличие благоприятного профиля безопасности пиоглитазона (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение Глютазон
Глютазон принимают взрослые перорально 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Таблетку следует принимать не разжевывая, запивая стаканом воды. Начальная доза пиоглитазона составляет 15 или 30 мг, при необходимости дозу можно повысить до 45 мг 1 раз в сутки.
Максимальная суточная доза — 45 мг.
При комбинированной терапии пиоглитазона с инсулином доза инсулина или остается такой же или при сообщении пациента о гипогликемии снижается.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы пиоглитазона у пациентов пожилого возраста не требуется. Лечение следует начинать с минимальной доступной дозы. Дозу препарата следует повышать постепенно, особенно в случае применения пиоглитазона в комбинации с инсулином.
Пациенты с нарушениями функции почек. Коррекции дозы пиоглитазона у пациентов с нарушениями функции почек (клиренс креатинина> 4 мл/мин) не требуется. Пиоглитазон не рекомендуется применять пациентам, которые находятся на диализе.
Пациенты с нарушениями функции печени. Пиоглитазон не следует применять у пациентов с нарушениями функции печени.
Противопоказания
— повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата.
— Инсулинозависимый сахарный диабет I типа.
— Диабетический кетоацидоз, тяжелые нарушения функции печени.
— Сердечная недостаточность (стадии I–IV по NYHA).
— Рак мочевого пузыря в анамнезе.
— Макроскопическая гематурия неустановленной этиологии.
Побочные эффекты
монотерапия пиоглитазоном
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, отек макулы.
Инфекции и инвазии: инфекции верхних дыхательных путей, синусит.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности и аллергические реакции, включая анафилаксии, ангионевротический отек, крапивницу.
Со стороны нервной системы: гипестезия, бессонница.
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы): рак мочевого пузыря.
Со стороны костно-мышечной системы: переломы костей.
Результаты исследований: увеличение массы тела, повышение АлАТ.
Пиоглитазон в комбинированной терапии с метформином
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, отек макулы.
Инфекции и инвазии: инфекции верхних дыхательных путей, синусит.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: анемия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности и аллергические реакции, включая анафилаксию, ангионевротический отек, крапивницу.
Со стороны нервной системы: гипестезия, головная боль, бессонница.
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы): рак мочевого пузыря.
Со стороны пищеварительного тракта: метеоризм.
Со стороны костно-мышечной системы: переломы костей, артралгии.
Со стороны мочевыделительной системы: гематурия.
Со стороны репродуктивной системы: эректильная дисфункция.
Результаты исследований: увеличение массы тела, повышение АлАТ.
Пиоглитазон в комбинированной терапии с производными сульфонилмочевины
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, отек макулы.
Инфекции и инвазии: инфекции верхних дыхательных путей, синусит.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности и аллергические реакции, включая анафилаксию, ангионевротический отек, крапивницу.
Метаболические нарушения: гипогликемия, повышение аппетита.
Со стороны нервной системы: гипестезия, головная боль, головокружение, бессонница.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: вертиго.
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы): рак мочевого пузыря.
Со стороны пищеварительного тракта: метеоризм.
Со стороны кожи: повышенное потоотделение.
Со стороны костно-мышечной системы: переломы костей.
Со стороны мочевыделительной системы: глюкозурия, протеинурия.
Общие нарушения: повышенная утомляемость.
Результаты исследований: увеличение массы тела, повышение уровня АлАТ, повышение уровня ЛДГ.
Пиоглитазон в тройной комбинированной терапии с метформином и производными сульфонилмочевины
Со стороны органа зрения: отек макулы.
Инфекции и инвазии: инфекции верхних дыхательных путей, синусит.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности и аллергические реакции, включая анафилаксию, ангионевротический отек, крапивницу.
Метаболические нарушения: гипогликемия.
Со стороны нервной системы: гипестезия, бессонница.
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы): рак мочевого пузыря.
Со стороны костно-мышечной системы: переломы костей, артралгии.
Результаты исследований: увеличение массы тела, повышение уровня АлАТ, повышение уровня ЛДГ, повышение КФК в плазме крови.
Пиоглитазон в комбинированной терапии с инсулином
Со стороны органа зрения: отек макулы.
Инфекции и инвазии: инфекции верхних дыхательных путей, синусит, бронхит.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности и аллергические реакции, включая анафилаксию, ангионевротический отек, крапивницу.
Метаболические нарушения: гипогликемия.
Со стороны нервной системы: гипестезия, бессонница.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность.
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы): рак мочевого пузыря.
Со стороны дыхательной системы: одышка (диспноэ).
Со стороны костно-мышечной системы: переломы костей, артралгии, боль в спине.
Общие нарушения: отек.
Результаты исследований: увеличение массы тела, повышение КФК в плазме крови.
Особые указания
задержка жидкости и сердечная недостаточность. Пиоглитазон может вызвать задержку жидкости, что может усугубить сердечную недостаточность. Лечение пациентов, имеющих хотя бы один фактор риска развития хронической сердечной недостаточности (например инфаркт миокарда в анамнезе), следует начинать с минимальной дозы с последующим ее постепенным повышением. Эту группу пациентов следует постоянно контролировать относительно признаков и симптомов сердечной недостаточности, увеличения массы тела или появления отеков, особенно у больных со сниженным диастолическим резервом. Поскольку инсулин и пиоглитазон ассоциируются с задержкой жидкости, их одновременное применение повышает риск отеков. Пациентов, которые принимают комбинацию этих препаратов, следует тщательно контролировать относительно проявлений признаков сердечной недостаточности, увеличения массы тела и появления отеков. Существуют данные о возникновении периферических отеков и сердечной недостаточности у пациентов, принимавших пиоглитазон в сочетании с НПВП, в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2. При любом ухудшении состояния пациента со стороны сердечно-сосудистой системы пиоглитазон следует отменить.
Пациенты пожилого возраста. При назначении пиоглитазона пациентам пожилого возраста следует проявлять осторожность вследствие ограниченного опыта применения в этой возрастной группе. Применять пиоглитазон в комбинации с инсулином у пациентов пожилого возраста следует с осторожностью из-за повышенного риска развития сердечной недостаточности тяжелой степени. Также в результате существования факторов риска, связанных с возрастом (особенно рака мочевого пузыря, переломов и сердечной недостаточности), следует тщательно оценивать соотношение риск/польза до и во время терапии пиоглитазоном.
Рак мочевого пузыря. Данные метаанализа контролируемых клинических исследований свидетельствуют о повышении риска развития рака мочевого пузыря у пациентов, получавших пиоглитазон. Так, частота выявления рака мочевого пузыря составила 0,06% в исследуемой группе (против 0,02% — в контрольной).
В пользу незначительного роста риска рака мочевого пузыря у больных сахарным диабетом, получавших пиоглитазон, также свидетельствуют данные эпидемиологических исследований, хотя не все исследования выявили статистически значимое повышение риска.
До начала терапии пиоглитазоном следует тщательно оценить любые факторы риска развития рака мочевого пузыря (возраст, курение, профессиональные вредности, химиотерапия (например циклофосфамидом), лучевая терапия в области таза и т.д.). Кроме того, до начала терапии пиоглитазоном все пациенты с макроскопической гематурией неустановленного генеза должны быть тщательно обследованы. Следует предупредить пациентов, принимающих пиоглитазон, о необходимости немедленного обращения к врачу в случае возникновения у них во время терапии признаков макроскопической гематурии или других симптомов со стороны мочеполовой системы.
Мониторинг функции печени. Перед началом лечения пиоглитазоном следует определить уровень активности печеночных ферментов у всех пациентов. Не следует назначать пиоглитазон пациентам при наличии клинических проявлений заболевания печени в активной фазе и при повышении уровня АлАТ более чем в 2,5 раза выше верхней границы нормы. При умеренном повышении активности ферментов печени следует с осторожностью начинать или продолжать лечение пиоглитазоном. В период лечения пиоглитазоном пациентам с патологией печени или при развитии симптомов дисфункции печени (тошнота, рвота, анорексия, боль в животе, утомляемость и/или темный цвет мочи) необходимо регулярно контролировать уровень печеночных ферментов. При трехкратном повышении уровня активности ферментов (АлАТ) или развитии желтухи лечение пиоглитазоном следует прекратить.
Увеличение массы тела. Есть данные о дозозависимом увеличении массы тела. Объем висцерального жира существенно уменьшался, тогда как экстраабдоминальная жировая масса увеличивалась. Подобные изменения в распределении жировой массы в организме при приеме пиоглитазона сопровождались улучшением чувствительности к инсулину. В некоторых случаях увеличение массы тела может ассоциироваться с задержкой жидкости, быть симптомом сердечной недостаточности, поэтому следует тщательно контролировать массу тела. Пациентам рекомендуется строго контролировать калорийность пищи.
Гематология. Во время лечения пиоглитазоном отмечали небольшое снижение уровня гемоглобина (относительное снижение 4%) и гематокрита (относительное снижение 4,1%) вследствие увеличения объема плазмы крови. Подобные изменения выявляли для метформина (относительное снижение гемоглобина — 3–4%, гематокрита — 3,6–4,1%) и в меньшей степени для препаратов группы сульфонилмочевины (относительное снижение гемоглобина — 1–2%, гематокрита — 1–3,2%).
Гипогликемия. В результате повышенной чувствительности тканей к инсулину у пациентов, принимающих пиоглитазон в виде двойной или тройной терапии с препаратами сульфонилмочевины и инсулином, могут отмечать повышенный риск развития гипогликемии. При риске гипогликемии может потребоваться снижение дозы препаратов сульфонилмочевины или инсулина.
Со стороны органа зрения. Есть данные о возникновении или ухудшении отека макулы, который сопровождается ухудшением зрения у пациентов, получавших тиазолидиндионы, в том числе пиоглитазон. У большинства этих пациентов также выявлены периферические отеки. Неизвестно, существует ли прямая связь между приемом пиоглитазона и отеком макулы. Поэтому врачу следует иметь в виду, что ухудшение зрения у пациентов, получающих терапию пиоглитазоном, может быть обусловлено отеком макулы.
Другие. Есть клинические данные относительно риска переломов у женщин при терапии пиоглитазоном, что необходимо учитывать при длительном лечении. Также эпидемиологические данные указывают на одинаковую частоту случаев переломов как у женщин, так и у мужчин при терапии пиоглитазоном. Поэтому врачу следует принять во внимание существование риска переломов у пациентов, получавших пиоглитазон.
Вследствие повышения чувствительности тканей к инсулину результатом лечения пиоглитазоном женщин с синдромом поликистозных яичников может быть возобновление овуляции. Такие пациентки рискуют забеременеть. Пациенток следует предупреждать о возможности беременности. Если беременность уже наступила, пиоглитазон следует отменить.
Пиоглитазон следует применять с осторожностью во время сопутствующего введения ингибиторов (например гемфиброзил) или индукторов (например рифампицин) цитохрома Р450 2C8. В таких случаях следует тщательно проводить гликемический контроль и в случае необходимости корректировать дозу пиоглитазона или схемы гипогликемизирующей терапии.
В случае непереносимости некоторых сахаров пациенту необходима консультация врача, прежде чем принимать этот препарат, поскольку препарат содержит лактозу.
Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия клинических данных применение пиоглитазона в период беременности и кормления грудью не рекомендуется.
Неизвестно, попадает ли пиоглитазон в грудное молоко. В исследованиях на животных было показано, что он экскретируется в грудное молоко, поэтому препарат не следует назначать кормящим грудью.
Фертильность. Во время исследований на лабораторных животных не выявлено отрицательного влияния пиоглитазона на фертильность.
Дети. Применение препарата Глютазон противопоказано детям и подросткам в возрасте до 18 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата возможно возникновение побочных реакций, которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
исследования взаимодействия доказали, что пиоглитазон существенно не влияет на фармакокинетику и фармакодинамику дигоксина, варфарина, фенпрокумона и метформина. Одновременное применение пиоглитазона с производными сульфонилмочевины не влияет на фармакокинетику этих препаратов. Исследования у человека не предполагают индукции главных ферментов CYP 1A, 2C8/9 и 3A4. Следовательно, можно ожидать отсутствие взаимодействия с веществами, которые метаболизируются этими ферментами, например оральными контрацептивами, циклоспорином, блокаторами кальциевых каналов и ингибиторами редуктазы ГМКА-КоА.
Были сообщения, что одновременное применение пиоглитазона с гемфиброзилом (ингибитором CYP 2C8) приводит к трехкратному увеличению AUC пиоглитазона. Поскольку существует потенциал для повышения риска развития дозозависимых побочных явлений, может потребоваться снижение дозы пиоглитазона при одновременном применении с гемфиброзилом.
Одновременное применение пиоглитазона с рифампицином (индуктором CYP 2C8) приводит к снижению на 54% AUC пиоглитазона. Может потребоваться повышение дозы пиоглитазона при одновременном применении с рифампицином при условии тщательного мониторинга гликемического контроля.
Передозировка
максимальная доза, о которой сообщалось, — 120 мг/сут в течение 4 сут, а далее — 180 мг/сут в течение 7 дней — не ассоциировалась с какими-либо симптомами.
Гипогликемия может отмечаться при применении комбинации пиоглитазона с производными сульфонилмочевины или инсулином.
Лечение: симптоматическая и поддерживающая терапия.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.