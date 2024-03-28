ПИОГЛИТАЗОН (PIOGLITAZONUM) Действующее вещество
пиоглитазон — пероральное гипогликемизирующее средство тиазолидиндионного ряда. Снижая инсулинорезистентность, увеличивает утилизацию глюкозы и уменьшает продукцию глюкозы в печени. Снижает уровень ТГ в плазме крови, повышает уровень ЛПВП. В отличие от производных сульфонилмочевины, не стимулирует секрецию инсулина. Селективно стимулирует γ-рецепторы, активируемые пероксисомным пролифератором (PPAR). PPAR-рецепторы выявляют в тканях, играющих важную роль в механизме действия инсулина (жировой, скелетной мышечной ткани и в печени). Активация ядерных рецепторов PPAR модулирует транскрипцию ряда генов, чувствительных к инсулину, участвующих в контроле уровня глюкозы и метаболизме липидов. Хорошо всасывается после приема внутрь. Cmax в плазме крови при приеме натощак достигается через 2 ч, при приеме после еды — через 3–4 ч. Равновесное состояние достигается через 7 дней. Объем распределения — 0,63±0,41. С белками плазмы крови связывается около 99% пиоглитазона. Интенсивно метаболизируется путем гидроксилирования и окисления; метаболиты также частично превращаются в глюкуронидные или сульфатные конъюгаты. Некоторые метаболиты обладают фармакологической активностью. Выводится преимущественно с желчью, почками выделяется 15–30% (в виде метаболитов и их конъюгатов). T½ — 3–7 ч.
сахарный диабет II типа (для монотерапии или в комбинации с производными сульфонилмочевины, метформином или инсулином в тех случаях, когда диета и физические упражнения не позволяют достигнуть адекватного контроля гликемии).
внутрь независимо от приема пищи 1 раз в сутки. При монотерапии назначают в дозе 15–30 мг, при необходимости дозу можно постепенно повышать до 45 мг/сут. При комбинированной терапии лечение пиоглитазоном начинают с приема в дозе 15 или 30 мг; при возникновении гипогликемии снижают дозу принимаемых одновременно препаратов сульфонилмочевины или метформина. При назначении в комбинации с инсулином начальная доза пиоглитазона составляет 15–30 мг/сут, доза инсулина остается прежней или снижается на 10–25%.
повышенная чувствительность к пиоглитазону.
гипогликемия, головная боль, синусит, миалгия, нарушение целостности зубной эмали, фарингит, анемия, снижение уровня гематокрита, повышение активности АлАТ, КФК.
с осторожностью назначают при отечном синдроме, анемии, печеночной недостаточности, в период беременности и кормления грудью, пациентам в возрасте до 18 лет.
У пациенток с инсулинорезистентностью и ановуляторным циклом в пременопаузальный период лечение может вызвать овуляцию. Следствием улучшения чувствительности этих пациенток к инсулину является риск наступления беременности, если не используются адекватные средства контрацепции. До начала и каждые 2 мес в течение первого года лечения необходимо контролировать уровень АлАТ.
снижает эффективность пероральных контрацептивов (снижает концентрацию этинилэстрадиола и норэтиндрона на 30%). Не отмечается изменений фармакокинетики и фармакодинамики при одновременном приеме с глипизидом, дигоксином, непрямыми антикоагулянтами, метформином. In vitro кетоконазол ингибирует метаболизм пиоглитазона.