Глитейк (Gliteik) (200302) - инструкция по применению ATC-классификация
Глитейк инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Тейкопланин является гликопептидным антибиотиком системного действия, продуктом ферментации Actinoplanes teichomyceticus, который обладает бактерицидной активностью против аэробных и анаэробных грамположительных бактерий. Тейкопланин ингибирует рост чувствительных микроорганизмов за счет вмешательства в биосинтез мембран клеток в местах, отличных от мест действия бета-лактамных антибиотиков.
Антимикробный спектр. Предельными концентрациями, которые позволяют отдифференцировать чувствительные штаммы (S) от штаммов с умеренной чувствительностью, а штаммы с умеренной чувствительностью — от резистентных штаммов (R), являются следующие: S ≤4 мг/л и R >16 мг/л.
Распространенность приобретенной резистентности к этому препарату у некоторых видов возбудителей может варьировать в зависимости от географического региона и времени. В связи с этим полезно иметь информацию о местной распространенности резистентности, особенно при тяжелых инфекциях. Эти данные являются лишь общими ориентирами, указывающими на вероятность чувствительности определенного бактериального штамма к этому антибиотику.
Тесты in vitro подтверждают, что тейкопланин является активным против следующих чувствительных грамположительных аэробов: Bacillus, Enterococci, Listeria, Rhodococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus non-aureus, Streptococcus, Streptococcus pneumonia и анаэробов: Clostridium, Eubacterium, Peptostreptococcus, Propionibacterium acnes.
К устойчивым к тейкопланину микроорганизмам относятся грамположительные аэробы, такие как Actinomyces, Erysipelothrix, Hetherofermentative Lactobacillus, Leuconostoc, Nocardia asteroidеs, Pediococcus, а также грамотрицательные аэробы, такие как кокки, бациллы и другие микроорганизмы: хламидии, микобактерии, микоплазмы, риккетсии, трепонемы.
Тейкопланин не проявляет перекрестной резистентности с другими классами антибиотиков.
Бактерицидный синергизм наблюдали in vitro с аминогликозидами против Enterococci и Staphylococci. Комбинация тейкопланина и фторхинолонов обычно оказывает аддитивное, иногда — синергическое действие против Staphylococci.
Фармакокинетика
Абсорбция. Не всасывается после перорального приема. Биодоступность после инъекции составляет 94%.
Распределение (концентрации в плазме крови). Характер распределения концентрации в плазме крови после в/в введения двухфазный (первоначально — быстрая фаза распределения, затем — фаза медленного распределения) с Т½ примерно 0,3 и 3 ч соответственно. После фазы распределения происходит медленная элиминация, Т½ которой соответствует 70–100 ч.
Однократная доза. Через 5 мин после в/в инъекции дозы 3 или 6 мг/кг массы тела у здоровых лиц концентрация в плазме крови достигает 54,3 и 111,8 мг/л соответственно. Остаточная концентрация в плазме крови через 24 ч после инъекции составляет 2,1 и 4,2 мг/л соответственно.
Повторные дозы. В случае введения тейкопланина путем 30-минутной инфузии в дозе 400 мг каждые 12 ч в течение 5 дней у здоровых лиц средняя остаточная концентрация в плазме крови после первой инъекции составляет 5,6±0,7 мг/л, а после второй — 9,4±1,5 мг/л. После дальнейших инъекций концентрация в плазме крови стабильно превышает 10 мг/л через 12 ч.
В случае введения препарата больным с нейтропенией в первый день лечения путем в/в инъекции в дозе 400 мг каждые 12 ч, через 24 ч после второй инъекции остаточная концентрация составляет 10,8±5,7 мг/л.
У здоровых лиц после 6 в/м инъекций по 200 мг каждые 12 ч для первых 3 инъекций и каждые 24 ч — для последних 3 инъекций остаточная концентрация через 24 ч после последнего введения составляет 6,1 мг/л.
Связывание с белками плазмы крови. Связывается с альбумином на 90–95%.
Тканевое распределение. Очевидный объем распределения в стадии насыщения находится в пределах 0,6–1,2 л/кг. После инъекции тейкопланина, меченного радиоактивным изотопом, установлено, что он быстро проникает в ткани (особенно в кожную и костную), затем достигает высоких концентраций в почках, трахее, легких и надпочечниках. Тейкопланин поглощается лейкоцитами и повышает их антибактериальную активность.
Тейкопланин не проникает в эритроциты, цереброспинальную жидкость и жировую ткань.
После в/в введения однократной дозы 400 мг в тканях отмечали такие концентрации:
- губчатый слой кости: 10,8 и 7,1 мкг/г через 0,5 и 24 ч после инъекции соответственно;
- компактный слой кости 6,1 и 4,9 мкг/г через 0,5 и 24 ч после инъекции соответственно;
- синовиальная жидкость при воспалении: полученные концентрации составляли 4 и 1,4 мг/л через 6 и 24 ч после инъекции соответственно;
- легочная ткань: полученная концентрация составляла 7,9 и 4,5 мкг/г через 30 и 60 мин после инъекции соответственно;
- плевральная жидкость: средняя Cmax — 2,8 мг/л — достигается через 6 ч после введения;
- перитонеальная жидкость: концентрация составляла 27,9 мг/л через 1 ч после введения.
Метаболизм. Метаболитов тейкопланина не выявлено. Более 80% введенного тейкопланина выводится с мочой в неизмененном виде через 16 дней.
Выведение. Лица с нормальной функцией почек: тейкопланин почти полностью выводится с мочой в неизмененном виде. Конечный T½ продукта — 70–100 ч.
У пациентов с почечной недостаточностью тейкопланин выводится медленнее, чем у пациентов с нормальной функцией почек. Существует взаимосвязь между конечным T½ и клиренсом креатинина.
Лица пожилого возраста: изменения в выведении тейкопланина отражают лишь возрастное ухудшение функции почек.
Показания Глитейк
лечение инфекций, вызванных грамположительными бактериями, в том числе чувствительными и резистентными к метициллину, а также инфекций у больных с аллергией на β-лактамные антибиотики.
Взрослые
Лечение при инфекциях кожи и мягких тканей; инфекциях верхних и нижних мочевыводящих путей с осложнениями и без них; инфекциях дыхательных путей; инфекциях уха, горла, носа; инфекциях костей и суставов; септицемии; эндокардите; перитоните, связанном с постоянным перитонеальным диализом в амбулаторных условиях.
Профилактика инфекционного эндокардита при аллергии на β-лактамные антибиотики в стоматологии или при манипуляциях/оперативных вмешательствах на верхних дыхательных путях, которые выполняют под общей анестезией; при хирургических вмешательствах на мочеполовом тракте и ЖКТ.
Дети (кроме новорожденных)
Лечение при инфекциях кожи и мягких тканей; инфекциях верхних и нижних мочевыводящих путей с осложнениями и без них; инфекциях дыхательных путей; инфекциях уха, горла, носа; инфекциях костей и суставов; септицемии.
Применение Глитейк
при применении антибактериальных средств необходимо четко соблюдать установленные рекомендации.
Профилактика
Взрослые. Профилактика инфекционного эндокардита: 400 мг в/в во время вводной анестезии. Пациентам с протезированием сердечных клапанов тейкопланин необходимо комбинировать с аминогликозидом.
Лечение
Длительность терапии зависит от типа, тяжести и индивидуальных особенностей организма пациента.
Взрослые и пациенты пожилого возраста с нормальной функцией почек
Инфекции дыхательных путей, инфекции кожи и мягких тканей, мочевыводящих путей, уха, горла, носа и другие инфекции средней степени тяжести:
- нагрузочная доза: стандартная доза — 400 мг/сут (обычно составляет 6 мг/кг массы тела/сут) в виде одной в/в инъекции (в 1-й день);
- поддерживающая терапия: стандартная доза — 200 мг/сут (обычно составляет 3 мг/кг массы тела/сут) в виде одной в/в или в/м инъекции в сутки.
Септицемия, инфекции костей и суставов, эндокардит, болезни легких тяжелого течения и другие тяжелые инфекции:
- нагрузочная доза: стандартная доза — 400 мг (обычно составляет 6 мг/кг массы тела) в/в каждые 12 ч, с 1-го по 4-й день;
- поддерживающая терапия: стандартная доза — 400 мг/сут (обычно составляет 6 мг/кг массы тела/сут) в виде одной в/в или в/м инъекции в сутки.
Достичь оптимальной дозы помогает определение концентраций антибиотика в плазме крови. В случае умеренной или более тяжелой инфекции при введении нагрузочных доз необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови не менее 10 мг/л (определение методом высокоэффективной жидкостной хроматографии — HPLC) или 15 мг/л (определение методом иммуноэнзимной флуоресцентной поляризации — FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
В поддерживающей терапии при септицемии и эндокардите переход к в/м пути введения зависит от клинического течения заболевания.
При некоторых особо тяжелых клинических ситуациях, когда минимальные ингибирующие концентрации тейкопланина являются высокими (4–8 мг/л), учитывая бактериальную нагрузку, или когда фармакокинетику препарата в плазме крови прогнозировать трудно (значительные ожоги, интенсивная терапия и др.), или при условии низкого тканевого распределения (кости, клапаны сердца), рекомендуемая нагрузочная доза — 3–5 инъекций по 12 мг/кг массы тела каждые 12 ч. В случае необходимости можно назначать поддерживающие дозы — ≥12 мг/кг массы тела.
Достичь оптимальной дозы помогает определение концентрации антибиотика в плазме крови.
При получении нагрузочных доз необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови в пределах 20–30 мг/л (HPLC) или 30–40 мг/л (FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
Дети (кроме новорожденных) с нормальной функцией почек. Доза и продолжительность лечения зависят от типа тяжести инфекции:
- нагрузочная доза: для первых трех инъекций — по 10–12 мг/кг массы тела каждые 12 ч;
- поддерживающая терапия — 10 мг/кг массы тела/сут.
При инфекции средней степени тяжести (без нейтропении):
- нагрузочная доза: для первых трех инъекций — по 10 мг/кг массы тела каждые 12 ч;
- поддерживающая терапия — 6 мг/кг массы тела/сут.
Достичь оптимальной дозы помогает определение концентрации антибиотика в плазме крови.
В случае умеренной или более тяжелой инфекции при получении препарата в нагрузочных дозах необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови не менее 10 мг/л (HPLC) или 15 мг/л (FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
При некоторых особо тяжелых клинических ситуациях, когда минимальные ингибирующие концентрации тейкопланина являются высокими (4–8 мг/л), учитывая бактериальную нагрузку, или когда фармакокинетику препарата в плазме крови прогнозировать трудно (значительные ожоги, интенсивная терапия и др.), или при условии низкого тканевого распределения (кости, клапаны сердца), при получении препарата в нагрузочных дозах необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови между 20 и 30 мг/л (HPLC) или 30–40 мг/л (FPIA), и во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
Взрослые и пациенты пожилого возраста с почечной недостаточностью (нарушение функции почек). В течение первых 3 дней рекомендуется соблюдение стандартного режима лечения:
- если клиренс креатинина 40–60 мл/мин, стандартную дозу следует разделить пополам (вводить начальную дозу каждые 2 дня или половину дозы ежедневно);
- если клиренс креатинина <40 мл/мин, а также для пациентов, находящихся на гемодиализе, дозу следует снизить до 1/3 (вводить такую же дозу 1 раз в 3 дня или ежедневно вводить 1/3 дозы). Тейкопланин не выводится во время гемодиализа.
Для больных с нарушением функции почек и вторичным перитонитом, возникшим в результате непрерывного амбулаторного перитонеального диализа, рекомендуется режим дозирования по 20 мг тейкопланина на 1 л диализной жидкости и нагрузочная доза — 200 мг в/в (для пациентов с повышенной температурой тела).
Достичь оптимальной дозы помогает определение концентрации антибиотика в плазме крови. В случае умеренной или более тяжелой инфекции при получении препарата в нагрузочных дозах необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови не менее 10 мг/л (HPLC) или 15 мг/л (FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
При некоторых особо тяжелых клинических концентрациях, когда минимальные ингибирующие концентрации тейкопланина являются высокими (4–8 мг/л), учитывая бактериальную нагрузку, или когда фармакокинетику препарата в плазме крови прогнозировать трудно (значительные ожоги, интенсивная терапия и др.), или в условиях низкого тканевого распределения (кости, клапаны сердца), при получении препарата в нагрузочных дозах необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови между 20 и 30 мг/л (HPLC) или 30–40 мг/л (FPIA), и во время поддерживающего лечения, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
Способ применения. Вводить в/в или в/м. В/в введение осуществлять в течение 1 мин или путем в/в инфузии в течение 30 мин.
Способ приготовления р-ра: наберите в шприц все содержимое ампулы с растворителем и медленно введите во флакон с действующим веществом. Следует осторожно покачивать флакон между ладонями, пока порошок полностью не растворится. Избегайте образования пузырьков. При возникновении пены оставьте флакон в вертикальном положении до полного ее исчезновения. Полученный таким образом готовый изотонический (рН 7,5) р-р может храниться не более 48 ч при комнатной температуре и 7 сут — при 4 °С.
Готовый р-р можно вводить инъекционно или разводить:
- 0,9% р-ром натрия хлорида, р-ром на основе лактата натрия (Рингер-лактата, Гартмана). После разведения в таких р-рах препарат можно хранить не более 24 ч при температуре не выше 25 °С или 7 сут — при 4 °С;
- 5% р-ром глюкозы (готовый р-р, приготовленный таким образом, может сохраняться в течение 24 ч при температуре не выше 25 °С);
- 0,18% р-ром натрия хлорида и 4% глюкозы (приготовленный таким образом р-р может храниться в течение 24 ч при температуре не выше 25 °С);
- р-ром для перитонеального диализа, содержащим 1,36% или 3,86% глюкозы (приготовленный таким образом р-р может храниться в течение 28 дней при 4 °С).
Тейкопланин сохраняет свою стабильность в течение 48 ч при температуре 37 °С в составе р-ров для перитонеального диализа, которые содержат инсулин или гепарин.
Противопоказания
гиперчувствительность к тейкопланину. Новорожденные. Применение этого лекарственного средства в период кормления грудью не рекомендуется (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: сыпь, крапивница, эритема, зуд, повышение температуры тела, простуда, анафилактические реакции (ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилактический шок), эксфолиативный дерматит;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — тяжелые буллезные кожные реакции (синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, в исключительных случаях — мультиформная эритема);
со стороны гепатобилиарной системы: временное повышение уровня трансаминаз и/или ЩФ;
со стороны системы крови и лимфатической системы: эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения, нейтропения (редко — тяжелая) или агранулоцитоз (обратимый после прекращения лечения), который особенно развивается при применении препарата в высоких дозах и в 1-й месяц терапии;
со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея;
со стороны почек и мочевыводящих путей: временное повышение уровня креатинина; очень редко — почечная недостаточность, обычно возникает у пациентов с тяжелым течением инфекции, наличием основного заболевания и/или у пациентов, получающих другие лекарственные средства, которые способны проявлять нефротоксическое влияние;
со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сообщалось о случаях возникновения судорог;
со стороны органа слуха: потеря слуха, шум в ушах, нарушения со стороны вестибулярного аппарата;
местные реакции: боль, флебит, эритема, абсцесс;
другие: суперинфекция (увеличение количества нечувствительных микроорганизмов).
Также редко сообщалось о случаях эритемы и приливов в верхней части тела после применения р-ра, которые появились без информации о предыдущем применении тейкопланина и не повторились при следующем применении при снижении скорости введения или снижении концентрации. Эти случаи были неспецифическими к концентрации или скорости введения.
Особые указания
необходимо корригировать дозу для больных с почечной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Следует проводить регулярный развернутый анализ крови во время длительного лечения и/или применения в высоких дозах (особенно в 1-й месяц терапии) одновременно с регулярным контролем функции печени и почек.
При применении тейкопланина сообщалось о случаях ототоксичности, токсического действия на кроветворную систему и о случаях гепатотоксичности и нефротоксичности.
Необходимо проводить повторные исследования функции почек и слуха, особенно в таких ситуациях:
- при длительном лечении пациентов с почечной недостаточностью;
- при одновременном и дальнейшем применении лекарственных средств, способных оказывать нейротоксическое и/или нефротоксическое действие (аминогликозиды, колистин, амфотерицин, циклоспорин, цисплатин, фуросемид и этакриновая кислота).
Это лекарственное средство следует применять с осторожностью пациентам с повышенной чувствительностью к ванкомицину, поскольку возможна перекрестная чувствительность. Однако наличие в анамнезе «синдрома красного человека», связанного с применением ванкомицина, не является противопоказанием к применению тейкопланина.
Это лекарственное средство содержит натрий. Содержание натрия составляет менее 1 ммоль на 1 дозу, то есть на практике считается, что это лекарственное средство «не содержит натрия».
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. В исследованиях тейкопланина на животных не выявили тератогенных эффектов, а клинических данных недостаточно. Однако в связи с высоким терапевтическим эффектом препарата Глитейк, его применение возможно, если в период беременности возникает необходимость в его приеме по жизненным показаниям (независимо от срока беременности). В этом случае следует проверить слуховую функцию новорожденного (отоакустическая эмиссия), учитывая возможность ототоксического влияния тейкопланина.
Кормление грудью. Отсутствуют данные о проникновении тейкопланина в грудное молоко, поэтому кормление грудью во время лечения Глитейком не рекомендуется.
Дети. Препарат противопоказан новорожденным.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Рекомендуется воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами в связи с возможным риском возникновения обморока.
Взаимодействия
специальные предостережения, связанные с несоответствием международного нормализованного отношения (МНО): зарегистрированы многочисленные случаи роста антикоагулянтной активности у больных, получавших терапию пероральными антибиотиками. В условиях инфекции или выраженного воспалительного процесса, возраст и общее состояние пациента являются благоприятными факторами риска. При таких условиях трудно определить, в какой мере сама инфекция или ее лечение играют роль в дисбалансе МНО.
Несмотря на это, некоторые классы антибиотиков причастны к этому эффекту в большей степени, в частности фторхинолоны, макролиды, циклины, ко-тримоксазол и некоторые цефалоспорины.
В связи с повышенным потенциальным риском возникновения побочных реакций тейкопланин следует применять с осторожностью пациентам, которые одновременно применяют нефротоксические или ототоксические лекарственные средства, такие как аминогликозиды, амфотерицин В, циклоспорин и фуросемид.
Передозировка
Глитейк не выводится из циркулирующей крови путем гемодиализа. При возникновении симптомов передозировки назначают симптоматическую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.