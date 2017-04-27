при применении антибактериальных средств необходимо четко соблюдать установленные рекомендации.

Профилактика

Взрослые. Профилактика инфекционного эндокардита: 400 мг в/в во время вводной анестезии. Пациентам с протезированием сердечных клапанов тейкопланин необходимо комбинировать с аминогликозидом.

Лечение

Длительность терапии зависит от типа, тяжести и индивидуальных особенностей организма пациента.

Взрослые и пациенты пожилого возраста с нормальной функцией почек

Инфекции дыхательных путей, инфекции кожи и мягких тканей, мочевыводящих путей, уха, горла, носа и другие инфекции средней степени тяжести:

нагрузочная доза: стандартная доза — 400 мг/сут (обычно составляет 6 мг/кг массы тела/сут) в виде одной в/в инъекции (в 1-й день);

поддерживающая терапия: стандартная доза — 200 мг/сут (обычно составляет 3 мг/кг массы тела/сут) в виде одной в/в или в/м инъекции в сутки.

Септицемия, инфекции костей и суставов, эндокардит, болезни легких тяжелого течения и другие тяжелые инфекции:

нагрузочная доза: стандартная доза — 400 мг (обычно составляет 6 мг/кг массы тела) в/в каждые 12 ч, с 1-го по 4-й день;

поддерживающая терапия: стандартная доза — 400 мг/сут (обычно составляет 6 мг/кг массы тела/сут) в виде одной в/в или в/м инъекции в сутки.

Достичь оптимальной дозы помогает определение концентраций антибиотика в плазме крови. В случае умеренной или более тяжелой инфекции при введении нагрузочных доз необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови не менее 10 мг/л (определение методом высокоэффективной жидкостной хроматографии — HPLC) или 15 мг/л (определение методом иммуноэнзимной флуоресцентной поляризации — FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.

В поддерживающей терапии при септицемии и эндокардите переход к в/м пути введения зависит от клинического течения заболевания.

При некоторых особо тяжелых клинических ситуациях, когда минимальные ингибирующие концентрации тейкопланина являются высокими (4–8 мг/л), учитывая бактериальную нагрузку, или когда фармакокинетику препарата в плазме крови прогнозировать трудно (значительные ожоги, интенсивная терапия и др.), или при условии низкого тканевого распределения (кости, клапаны сердца), рекомендуемая нагрузочная доза — 3–5 инъекций по 12 мг/кг массы тела каждые 12 ч. В случае необходимости можно назначать поддерживающие дозы — ≥12 мг/кг массы тела.

Достичь оптимальной дозы помогает определение концентрации антибиотика в плазме крови.

При получении нагрузочных доз необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови в пределах 20–30 мг/л (HPLC) или 30–40 мг/л (FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.

Дети (кроме новорожденных) с нормальной функцией почек. Доза и продолжительность лечения зависят от типа тяжести инфекции:

нагрузочная доза: для первых трех инъекций — по 10–12 мг/кг массы тела каждые 12 ч;

поддерживающая терапия — 10 мг/кг массы тела/сут.

При инфекции средней степени тяжести (без нейтропении):

нагрузочная доза: для первых трех инъекций — по 10 мг/кг массы тела каждые 12 ч;

поддерживающая терапия — 6 мг/кг массы тела/сут.

Достичь оптимальной дозы помогает определение концентрации антибиотика в плазме крови.

В случае умеренной или более тяжелой инфекции при получении препарата в нагрузочных дозах необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови не менее 10 мг/л (HPLC) или 15 мг/л (FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.

При некоторых особо тяжелых клинических ситуациях, когда минимальные ингибирующие концентрации тейкопланина являются высокими (4–8 мг/л), учитывая бактериальную нагрузку, или когда фармакокинетику препарата в плазме крови прогнозировать трудно (значительные ожоги, интенсивная терапия и др.), или при условии низкого тканевого распределения (кости, клапаны сердца), при получении препарата в нагрузочных дозах необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови между 20 и 30 мг/л (HPLC) или 30–40 мг/л (FPIA), и во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.

Взрослые и пациенты пожилого возраста с почечной недостаточностью (нарушение функции почек). В течение первых 3 дней рекомендуется соблюдение стандартного режима лечения:

если клиренс креатинина 40–60 мл/мин, стандартную дозу следует разделить пополам (вводить начальную дозу каждые 2 дня или половину дозы ежедневно);

если клиренс креатинина <40 мл/мин, а также для пациентов, находящихся на гемодиализе, дозу следует снизить до 1/ 3 (вводить такую же дозу 1 раз в 3 дня или ежедневно вводить 1/ 3 дозы). Тейкопланин не выводится во время гемодиализа.

Для больных с нарушением функции почек и вторичным перитонитом, возникшим в результате непрерывного амбулаторного перитонеального диализа, рекомендуется режим дозирования по 20 мг тейкопланина на 1 л диализной жидкости и нагрузочная доза — 200 мг в/в (для пациентов с повышенной температурой тела).

Достичь оптимальной дозы помогает определение концентрации антибиотика в плазме крови. В случае умеренной или более тяжелой инфекции при получении препарата в нагрузочных дозах необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови не менее 10 мг/л (HPLC) или 15 мг/л (FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.

При некоторых особо тяжелых клинических концентрациях, когда минимальные ингибирующие концентрации тейкопланина являются высокими (4–8 мг/л), учитывая бактериальную нагрузку, или когда фармакокинетику препарата в плазме крови прогнозировать трудно (значительные ожоги, интенсивная терапия и др.), или в условиях низкого тканевого распределения (кости, клапаны сердца), при получении препарата в нагрузочных дозах необходимо отслеживать остаточные концентрации в плазме крови, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови между 20 и 30 мг/л (HPLC) или 30–40 мг/л (FPIA), и во время поддерживающего лечения, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.

Способ применения. Вводить в/в или в/м. В/в введение осуществлять в течение 1 мин или путем в/в инфузии в течение 30 мин.

Способ приготовления р-ра: наберите в шприц все содержимое ампулы с растворителем и медленно введите во флакон с действующим веществом. Следует осторожно покачивать флакон между ладонями, пока порошок полностью не растворится. Избегайте образования пузырьков. При возникновении пены оставьте флакон в вертикальном положении до полного ее исчезновения. Полученный таким образом готовый изотонический (рН 7,5) р-р может храниться не более 48 ч при комнатной температуре и 7 сут — при 4 °С.

Готовый р-р можно вводить инъекционно или разводить:

0,9% р-ром натрия хлорида, р-ром на основе лактата натрия (Рингер-лактата, Гартмана). После разведения в таких р-рах препарат можно хранить не более 24 ч при температуре не выше 25 °С или 7 сут — при 4 °С;

5% р-ром глюкозы (готовый р-р, приготовленный таким образом, может сохраняться в течение 24 ч при температуре не выше 25 °С);

0,18% р-ром натрия хлорида и 4% глюкозы (приготовленный таким образом р-р может храниться в течение 24 ч при температуре не выше 25 °С);

р-ром для перитонеального диализа, содержащим 1,36% или 3,86% глюкозы (приготовленный таким образом р-р может храниться в течение 28 дней при 4 °С).

Тейкопланин сохраняет свою стабильность в течение 48 ч при температуре 37 °С в составе р-ров для перитонеального диализа, которые содержат инсулин или гепарин.