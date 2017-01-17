Глимакс® (Glimax®) (200301) - инструкция по применению ATC-классификация
Глимакс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Глимепирид — это гипогликемизирующее вещество, активное при пероральном применении, которое относится к группе сульфонилмочевины. Его можно применять при сахарном диабете II типа.
Глимепирид действует преимущественно путем стимуляции высвобождения инсулина из β-клеток поджелудочной железы.
Как и в случае других препаратов сульфонилмочевины, такой эффект основывается на повышении чувствительности клеток поджелудочной железы к физиологической стимуляции глюкозой. Кроме этого, глимепирид оказывает выраженное внепанкреатическое действие, также характерное и для других препаратов сульфонилмочевины.
Высвобождение инсулина. Препараты сульфонилмочевины регулируют секрецию инсулина путем закрытия АТФ-зависимого калиевого канала, расположенного в мембране β-клетки поджелудочной железы. Закрытие калиевого канала вызывает деполяризацию β-клетки и путем открытия кальциевых каналов, приводит к увеличению притока кальция в клетку, что, в свою очередь, обусловливает высвобождение инсулина путем экзоцитоза.
Глимепирид с высокой скоростью замещения связывается с белком мембраны β-клеток, связанным с АТФ-зависимым калиевым каналом, однако расположение его места связывания отличается от обычного места связывания препаратов сульфонилмочевины.
Внепанкреатическая активность. К внепанкреатическим эффектам относятся, например, повышение чувствительности периферических тканей к инсулину и уменьшение утилизации инсулина печенью.
Утилизация глюкозы крови периферическими тканями (мышечной и жировой) происходит с помощью специальных транспортных белков, расположенных в клеточной мембране. Транспортировка глюкозы в эти ткани ограничена скоростью этапа утилизации глюкозы. Глимепирид очень быстро увеличивает количество активных молекул, которые транспортируют глюкозу, на плазматических мембранах клеток мышечной и жировой ткани, что приводит к стимуляции захвата глюкозы.
Глимепирид повышает активность гликозилфосфатидилинозитолспецифической фосфолипазы С, с которой в изолированных мышечных и жировых клетках может коррелировать вызванный препаратом липогенез и гликогенез.
Глимепирид подавляет выработку глюкозы в печени путем повышения внутриклеточных концентраций фруктозо-2,6-бифосфата, который, в свою очередь, подавляет глюконеогенез.
Общие характеристики. У здоровых лиц минимальная эффективная пероральная доза составляет около 0,6 мг. Влияние глимепирида является дозозависимым и воспроизводимым. Физиологическая реакция на острые физические нагрузки, то есть уменьшение секреции инсулина, в условиях действия глимепирида сохраняется.
Не выявлено достоверной разницы в действии глимепирида при применении препарата за 30 мин до еды или непосредственно перед приемом пищи. У пациентов с сахарным диабетом надлежащий метаболический контроль в течение 24 ч обеспечивался при применении препарата 1 раз в сутки.
Хотя гидроксилированный метаболит вызывает незначительное, но достоверное снижение уровня глюкозы крови у здоровых лиц, это лишь незначительная составляющая общего действия препарата.
Применение в комбинации с метформином. В одном исследовании продемонстрировано улучшение метаболического контроля при сопутствующей терапии глимепиридом по сравнению с монотерапией метформином у пациентов, у которых сахарный диабет не контролируется должным образом при применении максимальных доз метформина.
Применение в комбинации с инсулином. Данные по применению препарата в комбинации с инсулином ограничены. Для пациентов, у которых сахарный диабет не контролируется должным образом при применении максимальных доз глимепирида, можно начать одновременное лечение инсулином. В двух исследованиях благодаря этой комбинации удалось достичь такого же улучшения метаболического контроля, как и при монотерапии инсулином; однако при комбинированной терапии требуется меньше средней дозы инсулина.
Фармакокинетика
Всасывание. После перорального приема глимепирид имеет 100% биодоступность. Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание, а лишь несколько замедляет его скорость. Сmax в плазме крови достигается через 2,5 ч после перорального применения препарата (средний показатель составляет 0,3 мкг/мл при приеме многократной суточной дозы 4 мг). Существует линейное соотношение между дозой и Сmax, а также дозой и AUC (площадь под кривой «концентрация — время»).
Распределение. Глимепирид имеет очень низкий объем распределения (около 8,8 л), что примерно равно объему распределения альбумина, высокая степень связывания с белками плазмы крови (более 99%) и низкий клиренс (около 48 мл/мин).
У животных глимепирид проникает в грудное молоко. Глимепирид проникает через плаценту. Проникновение через ГЭБ является низким.
Биотрансформация и выведение. Средний основной Т½ при концентрациях препарата в плазме крови, соответствующие многократному режиму дозирования, составляет около 5–8 ч. После применения высоких доз наблюдалось незначительное увеличение Т½.
После приема однократной дозы глимепирида, меченного радиоактивным изотопом, 58% радиоактивного вещества оказывалось в моче и 35% — в кале. Измененное вещество в моче не определялось. В моче и кале выявлены два метаболита, которые, скорее всего, образуются в результате метаболизма в печени (главный фермент CYP 2C9), один из которых гидроксипроизводное, а другой — карбоксипроизводное. После приема внутрь глимепирида терминальные T½ этих метаболитов составляли 3–6 и 5–6 ч соответственно.
Сравнение фармакокинетики после однократного применения и многократного приема препарата 1 раз в сутки не выявило достоверных различий. Межиндивидуальная вариабельность была очень низкой. Кумуляции, которая имела важное значение, не отмечено.
Особые категории пациентов. Фармакокинетические параметры у мужчин и женщин, так же как и у молодых и лиц пожилого возраста (от 65 лет), были подобными. У пациентов со сниженным клиренсом креатинина наблюдалась тенденция к увеличению клиренса глимепирида и снижению его средних концентраций в плазме крови, что, скорее всего, обусловлено быстрым выведением вследствие меньшей степени связывания с белками. Выведение обоих метаболитов увеличивалось. В общем у этих пациентов не ожидается дополнительного риска кумуляции препарата.
Фармакокинетические показатели у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство на желчевыводящих путях, были подобны таковым у здоровых добровольцев.
Дети, в том числе подростки. Исследование, в котором изучали фармакокинетику, безопасность и переносимость после однократного применения 1 мг глимепирида в сытом состоянии у детей (в возрасте 10–17 лет) с сахарным диабетом II типа показало, что средние показатели AUC (0-last), Сmax и T½ были подобны тем, что ранее отмечались у взрослых.
Доклинические данные по безопасности. Эффекты, которые выявлены во время доклинических исследований, возникавшие при уровнях экспозиции, которые намного превышали максимальные уровни экспозиции у человека, указывают на их незначительную ценность для клинической практики или же были вызваны фармакодинамическим действием препарата (гипогликемией). Эти результаты были получены в рамках традиционных фармакологических исследований по безопасности, исследований токсичности при введении повторных доз, тестов на генотоксичность, онкогенный потенциал и репродуктивную токсичность. Побочные эффекты, выявленные в ходе последних (охватывавших изучение эмбриотоксичности, тератогенности и токсического воздействия на развитие организма), считались следствием гипогликемических эффектов, вызванных препаратом у самок и у детенышей.
Показания Глимакс
сахарный диабет II типа, если уровень глюкозы в крови невозможно адекватно поддержать только диетой, физическими упражнениями и уменьшением массы тела.
Применение Глимакс
успешное лечение сахарного диабета зависит от соблюдения пациентом соответствующего рациона питания, регулярной физической активности, а также постоянного контроля уровня глюкозы в крови и моче. Несоблюдение больным диеты не компенсируется приемом таблеток или инсулина.
Дозировка зависит от содержания глюкозы в плазме крови и моче.
Монотерапия. Начальная доза составляет 1 мг (½ таблетки по 2 мг) глимепирида в сутки. Если такая доза позволяет адекватно контролировать уровень глюкозы, ее применяют как поддерживающую.
Если гликемический контроль не является оптимальным, дозу следует постепенно повышать до 2; 3 или 4 мг глимепирида в сутки (с интервалом в 1–2 нед).
Доза, превышающая 4 мг/сут, дает лучшие результаты только в отдельных случаях. Максимальная рекомендуемая доза — 6 мг препарата Глимакс в сутки.
Комбинация с метформином. Если максимальная суточная доза метформина не обеспечивает достаточного гликемического контроля, можно начать сопутствующую терапию глимепиридом. Придерживаясь предыдущего дозирования метформина, прием глимепирида следует начать с низкой дозы (1 мг), которую затем можно постепенно повышать до максимальной суточной дозы, ориентируясь на желаемый уровень метаболического контроля. Комбинированную терапию следует проводить под наблюдением врача.
Комбинация с инсулином. Если максимальная суточная доза препарата Глимакс не обеспечивает надлежащего гликемического контроля, при необходимости можно начать сопутствующую терапию инсулином. Придерживаясь предыдущего дозирования глимепирида, лечение инсулином следует начинать с низкой рекомендуемой дозы, которую можно постепенно повышать, ориентируясь на желаемый уровень метаболического контроля.
Комбинированную терапию следует проводить под наблюдением врача. Обычно 1 дозы глимепирида в сутки достаточно. Ее рекомендуется принимать незадолго до или во время сытного завтрака, либо, если завтрака нет, — незадолго до или во время первого основного приема пищи. Ошибки в применении препарата, например пропуск приема очередной дозы, никогда нельзя исправлять путем последующего приема более высокой дозы. Таблетку следует глотать не разжевывая, запивая жидкостью.
Если у больного наблюдается гипогликемическая реакция на прием глимепирида в дозе 1 мг/сут, это означает, что сахарный диабет может контролироваться только с помощью соблюдения диеты.
Улучшение контроля диабета сопровождается повышением чувствительности к инсулину, поэтому во время терапии потребность в глимепириде может снижаться. Во избежание гипогликемии следует постепенно снижать дозу или вообще прервать терапию. Необходимость в пересмотре дозирования также может возникнуть, если у пациента изменяется масса тела или образ жизни, или действуют другие факторы, которые повышают риск гипо- или гипергликемии.
Переход с пероральных гипогликемических средств на Глимакс. На терапию препаратом Глимакс обычно можно перейти с других пероральных гипогликемических агентов. Во время такого перехода следует учитывать силу действия и T½ предыдущего лекарственного средства. В некоторых случаях, особенно если антидиабетический препарат имеет длительный T½ (например хлорпропамид), перед началом приема препарата Глимакс рекомендуется подождать несколько дней. Это позволит снизить риск гипогликемических реакций вследствие аддитивного действия двух лекарственных препаратов.
Рекомендуемая начальная доза — 1 мг глимепирида в сутки. Доза может быть поэтапно повышена с учетом реакции на препарат.
Переход с инсулина на Глимакс. В исключительных случаях больным сахарным диабетом II типа, которые получают инсулин, может быть показана замена его на Глимакс. Такой переход следует проводить только при условии тщательного медицинского контроля.
Противопоказания
препарат не предназначен для лечения инсулинозависимого сахарного диабета I типа, диабетического кетоацидоза, диабетической комы. Применение препарата противопоказано больным с тяжелыми нарушениями функции почек или печени. В случае тяжелых нарушений функции почек или печени следует перевести пациента на инсулин.
Препарат нельзя принимать больным с повышенной чувствительностью к глимепириду или любому вспомогательному ингредиенту, входящему в состав препарата, к производным сульфонилмочевины или другим сульфаниламидным препаратам (риск развития реакций гиперчувствительности).
Период беременности и кормления грудью (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
Побочные эффекты
со стороны крови: тромбоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения, агранулоцитоз, эритроцитопения, гемолитическая анемия, панцитопения.
Со стороны иммунной системы: умеренные аллергические реакции (могут иногда перерасти в серьезные реакции с развитием одышки, артериальной гипотензии, шока), лейкопластический васкулит, перекрестная чувствительность с препаратами сульфонилмочевины или сульфаниламидов, или родственными соединениями.
Метаболические нарушения: гипогликемия.
Со стороны органа зрения: преходящие нарушения зрения.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, ощущение давления или переполнения желудка, боль в животе.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных ферментов, патология со стороны печени (холестаз и желтуха), гепатит, печеночная недостаточность
Со стороны кожи и подкожной ткани: аллергические реакции, включая зуд, сыпь, крапивница, фотосенсибилизация.
Лабораторные показатели: снижение уровня натрия в плазме крови.
Особые указания
Глимакс следует принимать незадолго до или во время еды.
В первые недели лечения может существовать повышенный риск развития гипогликемии, поэтому необходимо осуществлять особенно тщательное наблюдение.
В случае нерегулярного питания или пропуска приема пищи лечение препаратом Глимакс может вызвать гипогликемию. К возможным симптомам гипогликемии относятся головная боль, сильное чувство голода, тошнота, рвота, усталость, апатия, сонливость, нарушения сна, повышение двигательной активности, агрессия, нарушение концентрации, тревожность и задержка времени реакции, депрессивное состояние, спутанность сознания, нарушение речи и зрительные расстройства, афазия, тремор, парез, сенсорные нарушения, головокружение, беспомощность, потеря самоконтроля, делирий, мозговые судороги, сонливость и потеря сознания вплоть до комы, поверхностное дыхание и брадикардия. Кроме того, могут отмечать признаки адренергической контррегуляции, такие как повышенное потоотделение, холодная и влажная кожа, тревожность, тахикардия, АГ, тахикардия, стенокардия и аритмия.
Клиническая картина тяжелого приступа гипогликемии может напоминать клиническую картину инсульта.
Симптомы гипогликемии почти всегда можно быстро устранить немедленным употреблением углеводов (сахар). Искусственные подсластители неэффективны.
Из опыта применения других производных сульфонилмочевины известно, что, несмотря на первоначальную эффективность мер по устранению гипогликемии, она может возникнуть вновь. Тяжелая или длительная гипогликемия, которая только временно устраняется обычными количествами сахара, требует немедленного лечения, иногда — госпитализации.
К факторам, обусловливающим развитие гипогликемии, относятся:
- нежелание или (особенно в пожилом возрасте) неспособность пациента к сотрудничеству с врачом;
- недоедание, нерегулярное питание или пропуск приема пищи или период голодания;
- нарушение диеты;
- несоответствие между физической нагрузкой и потреблением углеводов;
- употребление алкоголя, особенно в сочетании с пропуском приема пищи;
- нарушение функции почек;
- тяжелое нарушение функции печени;
- передозировка препарата Глимакс;
- определенные декомпенсированные заболевания эндокринной системы, которые влияют на углеводный обмен или контррегуляцию гипогликемии (например некоторые нарушения функции щитовидной железы и недостаточность функции передней доли гипофиза или коры надпочечников);
- одновременное применение других лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Лечение препаратом Глимакс требует регулярного контроля уровня глюкозы в крови и моче. Кроме того, рекомендуется определять содержание гликозилированного гемоглобина.
Во время лечения Глимаксом необходимо регулярно контролировать показатели функции печени и гематологические показатели (особенно количество лейкоцитов и тромбоцитов).
В стрессовых ситуациях (например травма, незапланированные хирургические вмешательства, инфекции, сопровождающиеся повышением температуры тела) может быть показан временный перевод пациента на инсулин.
Опыт применения препарата Глимакс у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени или пациентов, находящихся на диализе, отсутствует. Пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек или печени показан перевод на инсулин.
Лечение пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы препаратами сульфонилмочевины может привести к развитию гемолитической анемии. Поскольку глимепирид относится к классу препаратов сульфонилмочевины, его следует с осторожностью назначать пациентам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Им следует назначать альтернативные препараты, не содержащие сульфонилмочевины.
Глимакс содержит лактозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Риск, связанный с диабетом. Отклонения от нормальных уровней глюкозы в крови в период беременности могут быть причиной повышения вероятности возникновения врожденных пороков развития и перинатальной летальности. Поэтому следует тщательно контролировать количество глюкозы в крови беременной для того, чтобы избежать тератогенного риска.
Беременную с сахарным диабетом необходимо перевести на инсулин. Женщинам с сахарным диабетом следует информировать своего врача о запланированной беременности для коррекции лечения и перехода на инсулин.
Риск, связанный с глимепиридом. Нет данных относительно применения глимепирида у беременных. Данные доклинических исследований показали, что препарат имеет репродуктивную токсичность, связанную, вероятно, с фармакологическим действием глимепирида (гипогликемией). Поэтому в течение всего периода беременности женщине глимепирид применять нельзя (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Если пациентка, которая принимает глимепирид, планирует беременность или забеременела, ее как можно скорее следует перевести на терапию инсулином.
Период кормления грудью. Во избежание попадания глимепирида вместе с грудным молоком в организм ребенка и возможного вредного воздействия на нее, препарат Глимакс не следует принимать кормящим грудью. Если необходимо, пациентка должна перейти на применение инсулина или полностью отказаться от кормления грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Дети. Существующих данных о безопасности и эффективности препарата у детей недостаточно, поэтому его не рекомендуется применять у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследование влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводили.
Способность к концентрации и скорость реакции могут снижаться вследствие гипогликемии или гипергликемии или, например, из-за ухудшения зрения. Это может создавать риск в ситуациях, когда такая способность является особенно важной (например управление автомобилем или работа с механизмами).
Пациентов следует предупреждать, что они не должны допускать развития гипогликемии во время управления транспортным средством. Это особенно касается тех лиц, которые плохо или совсем не могут распознавать у себя симптомы — предвестники гипогликемии, и тех, у кого приступы гипогликемии отмечают часто. Необходимо серьезно взвесить, стоит ли при таких обстоятельствах садиться за руль или работать с механизмами.
Взаимодействия
одновременный прием препарата Глимакс с определенными лекарственными средствами может вызывать как снижение, так и усиление гипогликемического действия глимепирида. Поэтому другие препараты следует принимать только с согласия (или по назначению) врача. Глимепирид метаболизируется с помощью цитохрома Р450 2C9 (CYP 2C9). Известно, что в результате одновременного приема индукторов (например рифампицина) или ингибиторов CYP 2C9 (например флуконазола) этот метаболизм может изменяться. Результаты исследования взаимодействия in vivo показали, что флуконазол, один из самых сильных ингибиторов CYP 2C9, увеличивает AUC глимепирида приблизительно вдвое. О существовании этих типов взаимодействий свидетельствует опыт применения глимеперида и других производных сульфонилмочевины.
Потенцирование эффекта снижения уровня глюкозы в крови, а, следовательно, в некоторых случаях и гипогликемия, может возникать в случае одновременного применения с глимепиридом таких препаратов, как фенилбутазон, азапропазон и оксифенбутазон, сульфинпиразон, инсулин и пероральные противодиабетические препараты, некоторые сульфаниламиды длительного действия, метформин, тетрациклин, салицилаты и р-аминосалициловая кислота, ингибиторы МАО, анаболические стероиды и мужские половые гормоны, хинолоновые антибиотики и кларитромицин, хлорамфеникол, пробенецид, непрямые антикоагулянты, миконазол, фенфлурамин, дизопирамид, пентоксифиллин (высокие дозы парентерально), фибраты, тритоквалин, ингибиторы АПФ, флуконазол, флуоксетин, аллопуринол, симпатолитики, цикло-, тро- и ифосфамиды.
Ослабление эффекта снижения уровня глюкозы в крови и, соответственно, повышение этого уровня могут отмечать, если больной одновременно принимает такие лекарственные средства, как эстрогены и прогестагены, салуретики, тиазидные диуретики, препараты, которые стимулируют функцию щитовидной железы, глюкокортикоиды, производные фенотиазина, хлорпромазин, адреналин и симпатомиметики; никотиновая кислота (высокие дозы) и ее производные; слабительные средства (длительное применение), фенитоин, диазоксид; глюкагон, барбитураты и рифампицин; ацетозоламид.
Антагонисты Н2-рецепторов, блокаторы β-адренорецепторов, клонидин и резерпин могут приводить как к потенцированию, так и к ослаблению эффекта снижения уровня глюкозы в крови.
Под влиянием симпатолитиков, таких как блокаторы β-адренорецепторов, клонидин, гуанетидин и резерпин, проявления адренергической гипогликемии могут уменьшаться или исчезать.
Употребление алкоголя может усиливать или ослаблять гипогликемическое действие глимепирида непредсказуемым образом.
Глимепирид может как увеличивать, так и уменьшать влияние производных кумарина.
Колесевелам связывается с глимепиридом и уменьшает всасывание последнего в ЖКТ. Никаких взаимодействий не отмечено при применении глимепирида минимум за 4 ч до приема колесевелама. В связи с этим глимепирид следует принимать не менее чем за 4 ч до применения колесевелама.
Передозировка
передозировка может привести к гипогликемии, которая длится от 12 до 72 ч, и после первого уменьшения выраженности симптомов может появиться повторно. Симптомы могут проявиться через 24 ч после всасывания препарата. Как правило, такие пациенты должны находиться в стационаре. По большей части, для таких больных рекомендуется наблюдение в клинике. Могут возникать тошнота, рвота и боль в эпигастральной области. Гипогликемия часто может сопровождаться неврологическими симптомами, такими как беспокойство, тремор, расстройства зрения, нарушение координации, сонливость, кома и судороги.
Лечение передозировки. Лечение заключается, в первую очередь, в препятствовании абсорбции. Для этого необходимо вызвать рвоту, а затем рекомендуется выпить воды или лимонад с активированным углем (адсорбент) и сульфатом натрия (слабительное). При приеме большого количества глимепирида — промывание желудка, затем применение активированного угля и сульфата натрия. В случае тяжелой передозировки необходима госпитализация в отделение реанимации. Как можно скорее следует начать введение глюкозы: при необходимости — сначала одноразовая в/в инъекция 50 мл 50% р-ра, а затем — вливание 10% р-ра при постоянном контроле уровня глюкозы в крови. Дальнейшее лечение — симптоматическое.
При лечении гипогликемии, вызванной случайным приемом препарата Глимакс, у младенцев и детей младшего возраста дозу глюкозы следует особенно тщательно корректировать с учетом возможности возникновения опасной гипергликемии, а ее контроль осуществлять путем внимательного наблюдения за уровнем глюкозы в крови.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.