Галоприл форте (Galopril forte) (200293) - инструкция по применению ATC-классификация
Галоприл форте инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: haloperidol;
1 таблетка содержит галоперидола 5 мг;
вспомогательные вещества: натрия кроскармеллоза; целлюлоза микрокристаллическая; лактозы моногидрат; крахмал кукурузный; кремния диоксид коллоидный безводный; магния стеарат; макрогол 4000.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета с плоской поверхностью, с фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Антипсихотические препараты. Производные бутирофенона. Код ATС N05A D01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Галоперидол является высокоэффективным нейролептиком, принадлежащим к производным бутирофенона. Оказывает выраженный антипсихотический и противорвотный эффект.
Действие галоперидола связано с блокадой центральных дофаминовых (D2) и альфа-адренорецепторов в мезокортикальных и лимбических структурах головного мозга. Блокада (D2)-рецепторов гипоталамуса приводит к понижению температуры тела, галактореи, вследствие повышенного продуцирования пролактина. Подавление дофаминовых рецепторов в триггерной зоне рвотного центра лежит в основе противорвотного и противотошнотного действий. Взаимодействие с дофаминергическими структурами экстрапирамидной системы (базальные ганглии) приводит к экстрапирамидным нарушениям. Препарат оказывает умеренный седативный эффект путем воздействия на лимбическую систему, а также действует адъювантно при лечении хронической боли.
Галоперидол не оказывает антигистаминного и антихолинергического действия.
Фармакокинетика.
Всасывание
Максимальная концентрация в крови достигается через 2 — 6 часов. Биодоступность галоперидола составляет 60–70%. Галоперидол на 92% связывается с белками плазмы крови. Для терапевтического эффекта концентрация препарата в плазме крови должна быть в пределах от 4 до 20–25 мкг/л.
Галоперидол метаболизируется в печени, метаболит неактивен. Галоперидол выводится с мочой (40%) и калом (60%). Около 1% галоперидола выделяется с мочой в неизмененной форме. Объем равновесного распределения велик (7,9 ± 2,5 л/кг). Период полувыведения после перорального применения составляет в среднем 24 часа (12 — 38 часов).
Галоперидол легко проникает через гематоэнцефалический барьер.
Показания
У взрослых:
- шизофрения: лечение симптомов и профилактика рецидивов;
- другие психозы: особенно параноидальные;
- мания и гипомания;
- психические проблемы и проблемы поведения, такие как агрессия, гиперактивность, склонность к самоискалечению у умственно отсталых пациентов и пациентов с органическими повреждениями головного мозга;
- как дополнительное средство для краткосрочного лечения психомоторного возбуждения (от умеренного до тяжелого), волнения, насильственного или опасно импульсивного поведения;
- неукротимая икота;
- беспокойство и возбуждение у пациентов пожилого возраста;
- синдром Жиль де ла Туретта и тяжелые тики.
Противопоказания
Коматозное состояние, тяжелое угнетение функции центральной нервной системы токсического происхождения (алкогольного или медикаментозного), эндогенные депрессии без возбуждения, астения, неврозы, спастические состояния из-за поражения базальных ганглиев (гемиплегия, рассеянный склероз), болезнь Паркинсона. Патологический процесс с локализацией в области базальных ганглиев.
Повышенная чувствительность (аллергия) к галоперидолу или вспомогательным веществам препарата и другим производным бутирофенона.
Клинически значимые заболевания сердца (например, недавно перенесенный острый инфаркт миокарда; декомпенсированная сердечная недостаточность; аритмии, которые лечатся антиаритмическими лекарственными средствами ІА и ІІІ класса); удлинение интервала QTс, желудочковая аритмия в анамнезе или желудочковая аритмия типа «пируэт», клинически значимая брадикардия; блокада сердца II или III степени и неконтролируемая гипокалиемия; одновременный прием препаратов, удлиняющих интервал QT.
Особенности применения
Поскольку в процессе лечения галоперидолом возможно удлинение интервала QT на ЭКГ, следует оценить соотношение польза/риск при применении препарата пациентам с заболеванием системы кровообращения, с наличием в семье случаев внезапного летального исхода и/или удлинения интервала QT в анамнезе. До начала терапии необходимо провести ЭКГ мониторинг (см. «Противопоказания»). В ходе лечения необходимость ЭКГ мониторинга следует определять индивидуально.
У пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием, голоданием, злоупотребляющим алкоголем и имеющими некорректируемые электролитные нарушения, следует внимательно наблюдать за ЭКГ и уровнем калия, особенно на начальной фазе лечения до достижения равновесных концентраций препарата в плазме крови. Нарушение баланса электролитов может увеличить риск развития желудочковых аритмий, поэтому рекомендуется регулярный мониторинг электролитов, особенно у пациентов, принимающих диуретики. Во время терапии дозу необходимо снизить при удлиненном интервале QT, а галоперидол следует немедленно отменить, если интервал QT превышает 500 мс.
Следует избегать одновременного применения с другими нейролептическими средствами.
У пациентов в психиатрической практике, получавших антипсихотические препараты, включая галоперидол, сообщалось о случаях возникновения внезапного летального исхода. Анализы семнадцати контролируемых клинических исследований по сравнению с плацебо (модальная продолжительность 10 недель), в основном у больных при лечении атипичными антипсихотическими препаратами, выявили риск летального исхода 1,6 — 1,7 раза выше у пациентов, получавших лекарственное средство, чем у пациентов, получавших плацебо Во время контролируемого клинического исследования продолжительностью 10 недель с типичными препаратами уровень смертности составил около 4,5% у пациентов, получавших средство, по сравнению с около 2,6% в группе с плацебо. Хотя причины летальных исходов различались, большинство было вызвано сердечно-сосудистыми явлениями (например, сердечная недостаточность, внезапная смерть) или инфекциями (например, пневмонией).
Наблюдательные исследования показывают, что, как и при применении атипичных антипсихотических препаратов, лечение с помощью обычных антипсихотических препаратов может увеличить смертность. В этой связи остается неясным, является ли повышенная смертность, наблюдавшаяся в наблюдательных исследованиях, следствием действия нейролептиков, или является особенностью некоторых характеристик пациентов.
При применении антипсихотических препаратов сообщалось о случаях возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Поскольку у пациентов, получающих лечение антипсихотическими средствами, часто присутствуют факторы риска развития ВТЭ, которые необходимо определять до начала лечения, в ходе лечения галоперидолом необходимо принять профилактические меры. Были отмечены случаи тахикардии и гипотонии у некоторых пациентов.
Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС). Как и другие препараты, галоперидол также связан со злокачественным нейролептическим синдромом: редким и идиосинкразионным случаем. При применении антипсихотических препаратов сообщалось о возникновении злокачественного нейролептического синдрома (характеризуется гипертермией, генерализованной ригидностью мышц, вегетативной лабильностью, нарушением сознания больного и повышенным уровнем креатининфосфокиназы в плазме крови). Дополнительные признаки могут включать миоглобинурию (рабдомиолиз) и острую почечную недостаточность (ОПН). При возникновении этих симптомов следует немедленно прекратить лечение антипсихотическими препаратами и приступить к соответствующей поддерживающей терапии (например, внутривенные инфузии дантролена).
Повышенная летальность у пожилых людей с деменцией.
Пожилые люди с деменцией, получавшие антипсихотические средства, имели незначительно повышенный риск возникновения летального исхода по сравнению с теми, которые не получали лечение. Данных для предоставления точного показателя величины риска и причины повышенного риска недостаточно. Галоперидол не показан для лечения поведенческих нарушений на фоне деменции. Были зафиксированы случаи тахикардии и гипотонии у некоторых пациентов.
У некоторых пациентов, находящихся на длительной терапии или после прекращения терапии, может появиться поздняя дискинезия. Этот синдром характеризуется ритмическими непроизвольными движениями языка, лица, рта или челюсти. Проявления могут быть постоянными, а могут быть замаскированы с возобновлением лечения при увеличении дозы или при переходе на другое антипсихотическое средство. Лечение следует немедленно прекратить. Наличие данных о безопасности у пожилых пациентов указывает на риск развития экстрапирамидных симптомов, включая позднюю дискинезию и седацию. При длительной терапии данные о безопасности отсутствуют.
Как и со всеми нейролептиками, могут возникнуть экстрапирамидные симптомы: тремор, ригидность, слюнотечение, брадикинезия, акатизия, острая дистония.
Больным эпилепсией, а также пациентам с повышенной склонностью к судорожным состояниям (хроническая интоксикация как алкогольного, так и другого генеза, черепно-мозговая травма в анамнезе) галоперидол следует назначать с осторожностью.
Больные шизофренией реагируют на антипсихотическую терапию с задержкой. После окончания лечения галоперидолом симптомы появляются снова лишь спустя несколько недель или месяцев. Внезапное прекращение курса терапии антипсихотическими средствами, особенно при применении больших доз препарата, может вызвать симптомы отмены (тошнота, рвота, бессонница), а также рецидив заболевания. Поэтому препарат следует отменять постепенно, снижая дозы.
Больным, у которых при психопатологических расстройствах присутствуют депрессия и психоз, галоперидол следует принимать в комбинации с антидепрессантами.
Если есть необходимость одновременной терапии галоперидолом и антипаркинсоническими средствами, после прекращения применения галоперидола следует продолжать применение антипаркинсонического средства для предупреждения увеличения экстрапирамидных признаков, особенно если скорость выведения антипаркинсонического средства выше. Следует учитывать, что одновременное применение галоперидола и антихолинергических препаратов (в том числе и антипаркинсонических средств) может привести к повышению внутриглазного давления.
Галоперидол следует с особой осторожностью применять пациентам, которые являются «медленными метаболизаторами» CYP2D6, а также при применении ингибиторов цитохрома P450.
Необходимо соблюдать осторожность при применении галоперидола при печеночной патологии. При длительном применении необходим периодический контроль картины крови и функции печени.
Пациентам с почечной недостаточностью и феохромоцитомой необходимо соблюдать осторожность при применении галоперидола.
Тироксин повышает токсичность галоперидола, поэтому пациентам с гипертиреозом можно применять только под прикрытием адекватной тиреостатической терапии.
Гормональные эффекты антипсихотических нейролептиков включают гиперпролактинемию, что может вызвать галакторею, гинекомастию и олиго- или аменорею. Были зафиксированы редкие случаи гипогликемии и синдрома неадекватной секреции антидиуретического гормона.
Во время терапии препаратом нельзя употреблять алкоголь. В начале терапии галоперидолом и особенно при применении больших доз препарата могут возникать седации разной степени и снижение внимания, увеличивающиеся при применении спиртных напитков.
При непереносимости лактозы необходимо учитывать, что таблетка Галоприла Форте содержит лактозу как вспомогательное вещество, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактазной мальабсорбции нельзя применять препарат.
В качестве вспомогательного вещества в состав препарата входит кукурузный крахмал, поэтому пациентам с повышенной чувствительностью или непереносимостью глютена не следует принимать эту лекарственную форму препарата.
Способ применения и дозы
Принимать внутрь во время или после еды, запивать полным стаканом воды.
Дозировку препарата для всех показаний устанавливать индивидуально под бдительным наблюдением врача. Для определения начальной дозы следует учитывать возраст пациента, тяжесть симптомов и предварительный ответ на нейролептики.
Пациентам пожилого возраста или ослабленным, у которых ранее были обнаружены побочные реакции на нейролептики, может потребоваться меньшая доза галоперидола. Начальная доза должна составлять половину обычной дозы, затем постепенно корректироваться для достижения оптимального ответа на терапию.
Галоперидол следует назначать при минимальной клинически эффективной дозе.
При применении суточной дозы 15 мг и выше рекомендуется использовать Галоприл Форте, таблетки по 5 мг в соответствующих дозах.
В некоторых случаях не может быть создана надлежащая дозировка с помощью Галоприла Форте, таблетки по 5 мг. В этих случаях следует использовать галоприл, таблетки по 1,5 мг.
Взрослые
Применение в качестве нейролептика для лечения шизофрении, психоза, мании и гипомании, органических повреждений головного мозга (в зависимости от симптомов).
Острая фаза
Следует применять в дозах 2 — 20 мг/сут как однократно, так и в несколько приемов.
Хроническая фаза
1–3 мг перорально, разделенная на три приема, может быть увеличена до 20 мг/сут в несколько приемов в зависимости от реакции.
Применение для купирования психомоторного возбуждения при наличии расстройств мышления или поведения, таких как агрессия, гиперактивность, самокалечение, у пациентов с задержкой умственного развития и у пациентов с органическим поражением головного мозга, насильственным или опасно импульсивным поведением, синдромом Жиля де ла Туретта с тяжелой неукротимой икотой.
Острая фаза
Умеренная симптоматика: 1,5–3,0 мг 2–3 раза в сутки.
Тяжелая симптоматика/резистентные пациенты: 3,0–5,0 мг 2–3 раза в сутки.
Хроническая фаза
0,5–1 мг перорально 3 раза в сутки, при необходимости, чтобы получить ответ, дозу можно увеличить до 2–3 мг 3 раза в сутки.
После достижения удовлетворительного контроля симптомов дозу следует постепенно снизить до минимальной эффективной поддерживающей дозы — чаще всего 5 — 10 мг/сут. Следует избегать слишком быстрого снижения дозы.
Беспокойство и возбуждение у пациентов пожилого возраста
Лечение следует начинать с половины начальной дозы для взрослых, затем титровать дозу, при необходимости, до достижения эффекта.
Дети
Препарат в этой дозировке не применяют детям.
Побочные реакции
При непродолжительном применении галоперидола в небольших дозах (1–2 мг/сут) побочные эффекты встречаются редко, выражены слабо и носят преходящий характер. При продолжительном применении больших доз побочные эффекты встречаются чаще. Чаще встречаются побочные реакции неврологического характера.
Со стороны крови и лимфатической системы: получали сообщения о незначительном и преходящем снижении числа форменных элементов крови. Очень редко могут наблюдаться агранулоцитоз и тромбоцитопения; преходящая лейкопения, как правило, при комбинации галоперидола с другими препаратами; нейтропения; лейкоцитоз; панцитопения.
Со стороны иммунной системы: редко возникали анафилактические реакции.
Со стороны эндокринной системы: гормональное побочное действие нейролептиков антипсихотического действия — это возможность гиперпролактинемии, что приводит к неадекватной секреции антидиуретического гормона.
Со стороны метаболизма и питания: снижение аппетита, редко в исключительных случаях возможна гипогликемия и снижение секреции антидиуретического гормона.
Психические расстройства: депрессия, ажитация, бессонница, спутанность сознания и обострение психотических симптомов, возбуждение, утрата либидо.
Со стороны нервной системы: в отдельных случаях возможны седативный эффект, сонливость, головная боль, головокружение, большие эпилептические приступы, гиперкинезия, окулогирные кризы, дискинезия, брадикинезия, гипокинезия, акинезия, масковидное лицо, нистагм, гипертония, вялость, головокружение, паркинсонизм, кардионевроз.
Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС): применение антипсихотических средств, в частности галоперидола, может вызвать ЗНС. Эта редкая идиосинкразия характеризуется гипертермией, генерализованной ригидностью мышц, вегетативной лабильностью, нарушением сознания больного и повышенным уровнем креатининфосфокиназы в плазме крови. Гипертермия часто является ранним признаком ЗНС. При появлении симптомов ЗНС во всех случаях необходимо прервать курс нейролептической терапии и, в условиях тщательного наблюдения, начать поддерживающую терапию.
Экстрапирамидные симптомы: при длительном применении могут встречаться признаки, характерные для нейролептиков: тремор, ригидность мышц, брадикинезия, акатизия, острая мышечная дистония или ларингеальная дистония. В таких случаях можно назначать антипаркинсонические препараты антихолинергического действия, но не в порядке превентивной терапии, так как их применение снижает эффективность галоперидола.
Поздняя дискинезия: как и при применении других антипсихотических средств, так и длительное применение галоперидола или его отмена может повлечь за собой позднюю дискинезию. Этот синдром характеризуется непроизвольным ритмичным подергиванием языка, лица, рта или челюсти. Эти признаки у некоторых больных имеются постоянно. Синдром может маскироваться, когда восстанавливают курс терапии, повышают дозу галоперидола или назначают другой антипсихотический препарат. С появлением признаков поздней дискинезии целесообразно как можно раньше прервать курс терапии.
Ритмические случайные подергивания языка могут являться ранним признаком поздней дискинезии. Отмена лечения на этой ранней стадии может предотвратить развитие данного синдрома.
Со стороны органов зрения: у пациентов пожилого возраста могут наблюдаться приступы закрытоугольной глаукомы. Периодически могут наблюдаться помутнение зрения, а также движение глазных яблок, затуманенное зрение.
Со стороны сердца: в некоторых случаях могут наблюдаться тахикардия и гипотензия. Редко в исключительных случаях — удлинение интервала QT на ЭКГ и/или появление желудочковых аритмий, включая фибрилляцию желудочков и желудочковую тахикардию, желудочковую аритмию типа «пируэт» и внезапную остановку сердца, экстрасистолию. Также сообщалось о случаях внезапного летального исхода. Указанные расстройства могут быть у больных, получающих большие дозы препарата, или которые подвержены нарушениям сердечно-сосудистой системы.
Со стороны сосудов: периодически сообщалось об артериальной гипотензии, реже — об артериальной гипертензии. При применении антипсихотических препаратов сообщалось о случаях венозной тромбоэмболии, включая случаи легочной эмболии, а также случаи тромбоза глубоких вен. Частота возникновения неизвестна, ортостатическая гипотензия.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: периодически сообщалось о тошноте, рвоте, диспептических явлениях. В некоторых случаях могут наблюдаться запор, диспепсия, сухость во рту и повышенное слюнотечение.
Со стороны дыхательной системы: одышка, бронхоспазм, отек гортани, ларингоспазм.
Со стороны печени: сообщалось об единичных случаях в отклонениях показателей печеночных тестов, острой печеночной недостаточности, гепатите, чаще всего холестатическом, холестазе. Периодически может наблюдаться желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: периодически может наблюдаться повышенное потоотделение. Редко наблюдались реакции гиперчувствительности в виде кожных сыпей, кожный зуд, периферического отека, крапивницы, эксфолиативного дерматита, мультиформной эритемы, фотосенсибилизации, лейкоцитокластичного васкулита.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: кривошея, тризм, подергивание мышц, судороги мышц, нарушение походки, мышечные спазмы, костно-мышечная болезненность.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: периодически может наблюдаться задержка мочи.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: очень редко могут возникать олиго- или аменорея, галакторея и гинекомастия, нагрубание, дискомфорт и боль в молочных железах, меноррагия, дисменорея, нарушение менструального цикла. Может наблюдаться половая дисфункция: нарушение эрекции, расстройства эякуляции, приапизм.
Лабораторные показатели: возможно как увеличение, так и уменьшение массы тела.
Общие патологии и состояние, связанное с применением: очень редко могут возникать нарушения походки, отек лица, гипонатриемия, гипертермия, внезапная смерть.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 5 или 10 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61002, Харьковская обл., город Харьков, улица Куликовская, дом 41.