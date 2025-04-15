Киев
Галоприл форте (Galopril forte)

Галоприл форте (Galopril forte)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 35 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
203,00
Экономия при брони: -5,00 грн
198,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
199,33
Экономия при брони: -1,33 грн
198,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
191,95 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
199,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
191,35 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
199,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
199,24
Экономия при брони: -1,24 грн
198,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
198,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
198,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
203,00
Экономия при брони: -5,00 грн
198,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
199,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
198,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
4.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
192,70 грн
Элитфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
202,99
Экономия при брони: -12,99 грн
190,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
203,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
4.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
199,00 грн
Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
203,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
199,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
199,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
7.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
199,00 грн
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