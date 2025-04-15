Галоприл форте (Galopril forte)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
203,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
199,33
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
199,24
Экономия при брони: -1,24 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
203,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
4.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
202,99
Экономия при брони: -12,99 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Чаривная, 68
4.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
7.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье