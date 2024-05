фармакодинамика. Механизм действия. Брилинта содержит тикагрелор, который относится к химическому классу циклопентилтриазолопиримидинов и является селективным и обратимо связывающим антагонистом P2Y 12 -рецепторов АДФ прямого действия, который предотвращает АДФ-опосредованную P2Y 12 -зависимую активацию и агрегацию тромбоцитов. Тикагрелор не предотвращает связывание АДФ, но, связываясь с рецепторами P2Y 12 , препятствует АДФ-индуцированной передаче сигнала. Поскольку тромбоциты участвуют в инициации и/или развитии тромботических осложнений атеросклероза, угнетение функции тромбоцитов, как было показано, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых событий, таких как смерть, инфаркт миокарда (ИМ) или инсульт.

Тикагрелор также повышает местные уровни эндогенного аденозина, подавляя активность уравновешивающего нуклеозидного транспортера подтипа 1 (ENT-1).

Тикагрелор усиливает следующие аденозин-индуцированные эффекты у здоровых лиц и у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС): вазодилатация (измеряется путем увеличения кровотока в коронарных сосудах у здоровых добровольцев и пациентов с ОКС, головная боль), угнетение функции тромбоцитов (цельной крови человека в условиях in vitro) и одышка. Тем не менее связь между наблюдаемым повышением уровня аденозина и клиническими результатами (например заболеваемость/смертность) четко не установлена.

Фармакодинамические эффекты

Начало действия. У пациентов со стабильной ИБС, которые получают ацетилсалициловую кислоту (АСК), фармакологический эффект тикагрелора проявляется быстро, о чем свидетельствует средний показатель подавления агрегации тромбоцитов (ПАТ) тикагрелором через 0,5 ч после применения нагрузочной дозы 180 мг на уровне около 41% с максимальным эффектом ПАТ на уровне 89% через 2–4 ч после применения дозы, который сохранялся в течение 2–8 ч. У 90% пациентов окончательный показатель ПАТ через 2 ч после применения дозы составлял >70%.

Конец действия. Если планируется процедура аортокоронарного шунтирования (АКШ), риск кровотечения у пациентов, применяющих тикагрелор, повышен по сравнению с теми, кто применяет клопидогрел, в случае прекращения терапии менее чем за 96 ч до процедуры.

Переход с одного препарата на другой. Переход с приема клопидогреля в дозе 75 мг на тикагрелор в дозе 90 мг 2 раза в сутки приводит к абсолютному повышению ПАТ на 26,4%, а переход с тикагрелора на клопидогрель приводит к абсолютному снижению ПАТ на 24,5%. Пациенты могут быть переведены с клопидогреля на тикагрелор без прерывания антитромбоцитарного эффекта (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Клиническая эффективность и безопасность. Клинические доказательства эффективности и безопасности тикагрелора были получены в двух исследованиях третьей фазы:

исследование PLATO (PLATelet Inhibition and Patient Outcomes — угнетение тромбоцитов и последствия для пациентов), в котором сравнивали тикагрелор и клопидогрель при их применении в комбинации с АСК и другой стандартной терапией;

исследование PEGASUS TIMI-54 (PrEvention with TicaGrelor of SecondAry Thrombotic Events in High-RiSk AcUte Coronary Syndrome Patients — профилактика вторичных тромботических событий у пациентов с ОКС группы высокого риска с помощью тикагрелора), в котором сравнивали тикагрелор в комбинации с АСК и лечение только АСК.

Исследование PLATO (ОКС). В исследовании PLATO принимали участие 18 624 пациента, у которых за последние 24 ч были отмечены симптомы нестабильной стенокардии, ИМ без подъема сегмента ST или ИМ с подъемом сегмента ST, и которых сначала лечили медикаментозно или с помощью чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), АКШ.

Клиническая эффективность. На фоне ежедневного приема АСК применение тикагрелора по 90 мг 2 раза в сутки было более эффективным, чем клопидогреля 75 мг/сут, в предотвращении первичной комбинированной конечной точки, которая включала сердечно-сосудистую смерть, инфаркт миокарда (ИМ) или инсульт, за счет разницы в показателях сердечно-сосудистой смерти и ИМ. Пациенты получали нагрузочную дозу 300 мг клопидогреля (в случае ЧКВ — возможно 600 мг) или 180 мг тикагрелора.

Эффект достигался быстро и сохранялся в течение всего 12-месячного периода лечения, что обеспечивало снижение абсолютного риска (САР) на 1,9% в год и снижение относительного риска (СОР) на 16%. Лечение тикагрелором вместо клопидогреля у 54 пациентов с ОКС позволило предотвратить одно атеротромботическое событие; лечение тикагрелором у 91 пациента позволило предотвратить одну сердечно-сосудистую смерть.

Более высокая эффективность лечения тикагрелором по сравнению с клопидогрелем стабильно наблюдалась во многих подгруппах, независимо от массы тела, пола, наличия в анамнезе сахарного диабета, транзиторной ишемической атаки или негеморрагического инсульта или реваскуляризации, сопутствующей терапии лекарственными средствами, включая гепарин, ингибиторы GpIIb/IIIa и ингибиторы протонной помпы (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Эффективность не зависела от способа лечения, избранного на момент рандомизации (инвазивное или медикаментозное) как у пациентов с нестабильной стенокардией, ИМ без повышения сегмента ST, так и у пациентов с ИМ с повышением сегмента ST.

Наблюдалось слабодостоверное взаимодействие лекарственных средств в регионе, в результате чего отношение рисков (ОР) для первичной конечной точки свидетельствует в пользу тикагрелора в других странах мира, однако в пользу клопидогреля — в Северной Америке, которая составляла около 10% всей популяции исследования (р — значение взаимодействия равно 0,045). Поисковый анализ свидетельствует о возможном взаимодействии с дозой АСК, поскольку с повышением дозы АСК отмечали снижение эффективности тикагрелора. Дозы АСК для постоянного ежедневного применения одновременно с препаратом Брилинта должны составлять 75–150 мг (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Лечение препаратом Брилинта снижало частоту первичной комбинированной конечной точки по сравнению с клопидогрелем как у пациентов с нестабильной стенокардией, ИМ без подъема сегмента ST, так и у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST. Итак, препарат Брилинта в дозе 90 мг 2 раза в сутки в комбинации с низкими дозами АСК можно назначать пациентам с ОКС (нестабильной стенокардией, ИМ без подъема сегмента ST или ИМ с подъемом сегмента ST), в том числе пациентам, которых лечат медикаментозно, с помощью ЧКВ или АКШ.

Генетическое исследование PLATO. Генотипирование 10 285 пациентов с CYP 2C19 и ABCB1 в исследовании PLATO позволило установить связь между группами по генотипу и результатами исследования PLATO. Преимущества тикагрелора над клопидогрелем в снижении частоты серьезных сердечно-сосудистых событий не зависит во многом от генотипа CYP 2C19 или ABCB1 пациентов. Общая частота больших кровотечений в исследовании PLATO не отличалась между группами тикагрелора и клопидогреля независимо от генотипа CYP 2C19 или ABCB1. Частота не связанных с АКШ больших кровотечений по определению исследования PLATO была повышенной при применении тикагрелора по сравнению с клопидогрелем у пациентов с отсутствием одного или нескольких функциональных аллелей CYP 2C19, но подобной таковой при применении клопидогреля у пациентов без потери функциональных аллелей.

Комплексная составляющая эффективности и безопасности. Комплексная составляющая эффективности и безопасности (сердечно-сосудистая смерть, ИМ, инсульт или общее количество больших кровотечений по определению исследования PLATO) указывает на то, что преимущества эффективности тикагрелора по сравнению с клопидогрелем не нивелируются случаями больших кровотечений (САР — 1,4%, СОР — 8%, ОР — 0,92; p=0,0257) в течение 12 мес после ОКС.

Клиническая безопасность

Холтеровские исследования в PLATO. По данным холтеровского мониторинга в рамках исследования PLATO, пациентов, у которых отмечены эпизоды желудочковой асистолии >3 с в острой фазе ОКС, было больше в группе тикагрелора, чем в группе клопидогреля; такие эпизоды чаще наблюдались у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) по сравнению с общей популяцией; однако статистически значимой разницы между группами тикагрелора и клопидогреля через 1 мес не отмечали. Нежелательных клинических последствий (в том числе обмороки или необходимость установки кардиостимулятора), обусловленных таким расхождением, в этой популяции пациентов не наблюдалось.

Исследование PEGASUS (ИМ в анамнезе). Исследование PEGASUS TIMI-54 было рандомизированным двойным слепым плацебо-контролируемым в параллельных группах международным многоцентровым исследованием типа случай/контроль с участием 21 162 пациентов, которое проводилось с целью оценки профилактики атеротромботических событий с помощью применения тикагрелора в двух дозах (90 мг 2 раза в сутки или 60 мг 2 раза в сутки) в комбинации с низкими дозами АСК (75–150 мг) по сравнению с терапией только АСК у пациентов с ИМ в анамнезе и наличием дополнительных факторов риска атеротромбоза.

Пациенты подходили для участия в исследовании, если их возраст составлял ≥50 лет, они перенесли ИМ (за 1–3 года до рандомизации), а также имели как минимум один из нижеперечисленных факторов риска атеротромбоза: возраст ≥65 лет, сахарный диабет с необходимостью медикаментозного лечения, второй ранее перенесенный ИМ, признаки ИБС со множественным поражением сосудов или ХПН не в терминальной стадии.

Пациенты не подходили для участия в исследовании, если у них планировалось применение антагониста рецепторов P2Y 12 , дипиридамола, цилостазола или антикоагулянтной терапии в течение периода исследования; если у них были нарушения свертывания крови или ишемический инсульт, или внутричерепное кровоизлияние (ВЧК) в анамнезе, опухоль ЦНС или аномалия внутричерепных сосудов; при наличии у них желудочно-кишечного кровотечения в течение предыдущих 6 мес или если они перенесли большое хирургическое вмешательство в течение предыдущих 30 дней.

Клиническая эффективность. Схемы применения тикагрелора в дозах 60 мг 2 раза в сутки и 90 мг 2 раза в сутки в комбинации с АСК были более эффективными для профилактики атеротромботических событий по сравнению с применением только АСК (комплексная конечная точка: сердечно-сосудистая смерть, ИМ и инсульт) со стабильным эффектом лечения в течение всего периода исследования, который предопределял СОР на 16% и САР — на 1,27% в случае применения тикагрелора в дозе 60 мг и на 15% и 1,19% соответственно — в случае применения тикагрелора в дозе 90 мг.

Несмотря на сходство профилей эффективности доз 90 и 60 мг, существуют доказательства, что более низкая доза лучше переносится и имеет лучший профиль безопасности относительно риска кровотечения и одышки. Поэтому только Брилинта в дозе 60 мг 2 раза в сутки с одновременным применением АСК рекомендуется для профилактики атеротромботических событий (сердечно-сосудистой смерти, ИМ и инсульта) у пациентов с ИМ в анамнезе и высоким риском развития атеротромботических событий.

Относительно только АСК тикагрелор в дозе 60 мг 2 раза в сутки вызывал значимое снижение частоты первичной комплексной конечной точки, включавшей сердечно-сосудистую смерть, ИМ и инсульт. Снижение частоты первичной комплексной конечной точки было обусловлено снижением частоты каждого из компонентов (СОР сердечно-сосудистой смерти — на 17%, СОР ИМ — на 16% и СОР инсульта — на 25%).

СОР комплексной конечной точки с 1-го по 360-й день (СОР на 17%) и с 361-го дня и далее (СОР на 16%) был практически одинаковым. Данные по эффективности и безопасности тикагрелора в случае продолжения лечения более 3 лет ограничены.

Не получено доказательств преимущества (отсутствие снижения частоты первичной комплексной конечной точки, включавшей сердечно-сосудистую смерть, ИМ и инсульт, но повышение частоты больших кровотечений) применения тикагрелора в дозе 60 мг 2 раза в сутки у клинически стабильных пациентов более чем через 2 года после перенесенного ИМ или более чем через 1 год после прекращения предыдущего лечения ингибитором рецепторов АДФ (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Клиническая безопасность . Частота преждевременного прекращения применения тикагрелора в дозе 60 мг в связи с кровотечением и одышкой была выше у пациентов в возрасте >75 лет (42%) по сравнению с пациентами младшего возраста (диапазон — 23–31%) с разницей по сравнению с плацебо более 10% (42% против 29%) у пациентов в возрасте >75 лет.

Фармакокинетика тикагрелора имеет линейный характер, а экспозиция тикагрелора и его активного метаболита (AR-C124910XX) — приблизительно пропорциональна дозе до 1260 мг.

Абсорбция. Тикагрелор всасывается быстро, медиана t max составляет ≈1,5 ч. Образование основного циркулирующего активного метаболита здоровыми добровольцами AR-C124910XX происходит быстро, медиана t max составляет ≈2,5 ч. После приема внутрь однократной дозы 90 мг тикагрелора натощак C max составляла 529 нг/мл, а AUC — 3451 нг·ч/мл. Соотношение метаболита и исходного соединения составляет 0,28 для C max и 0,42 — для AUC.

Фармакокинетика тикагрелора и AR-C124910XX у пациентов с ИМ в анамнезе была в общем сходна с таковой, наблюдавшейся в популяции пациентов с ОКС. По результатам популяционного фармакокинетического анализа исследования PEGASUS, медиана C max тикагрелора составляла 391 нг/мл, а AUC — 3801 нг·ч/мл в равновесном состоянии при применении в дозе 60 мг. Для тикагрелора в дозе 90 мг C max составляла 627 нг/мл, а AUC — 6255 нг·ч/мл в равновесном состоянии.

Рассчитано, что средняя абсолютная биодоступность тикагрелора — 36%. Прием богатой жирами пищи приводит к увеличению AUC тикагрелора на 21% и снижению C max активного метаболита на 22%, но не влияет на C max тикагрелора или на AUC активного метаболита. Считается, что эти незначительные изменения имеют минимальное клиническое значение, поэтому тикагрелор можно применять независимо от приема пищи. Тикагрелор, как и его активный метаболит, являются субстратами Р-гликопротеина.

Тикагрелор в виде измельченных таблеток, смешанных с водой, в случае их приема внутрь или введения через назогастральный зонд в желудок, имеет сопоставимую с целыми таблетками биодоступность по AUC и C max для тикагрелора и активного метаболита. Начальная экспозиция (через 0,5 и 1 ч после введения дозы) измельченных и смешанных в воде таблеток тикагрелора была выше, чем начальная экспозиция целых таблеток, и, как правило, с одинаковым профилем концентраций в дальнейшем (через 2–48 ч).

Распределение. Объем распределения в равновесном состоянии тикагрелора составляет 87,5 л. Тикагрелор и активный его метаболит в значительной степени связываются с белками плазмы крови (>99,0%).

Биотрансформация. Основным ферментом, который отвечает за метаболизм тикагрелора и образование активного метаболита, является CYP 3A4. Их взаимодействие с другими субстратами CYP 3A колеблется от активации до угнетения.

Основным метаболитом тикагрелора является AR-C124910XX, который также активен, о чем свидетельствует связывание in vitro с тромбоцитарными АДФ-рецепторами P2Y 12 . Системная экспозиция активного метаболита составляет 30–40% экспозиции тикагрелора.

Выведение. Основным путем выведения тикагрелора является печеночный метаболизм. При применении меченного изотопом тикагрелора средний уровень выводимой радиоактивной метки составляет ≈84% (57,8% — в кале, 26,5% — в моче). Содержание тикагрелора и активного метаболита в моче составляет <1% дозы. Основным путем выведения активного метаболита, скорее всего, является секреция с желчью. Средний T ½ тикагрелора составлял ≈7 ч, активного метаболита — 8,5 ч.

Пациенты особых групп. Пациенты пожилого возраста. По данным популяционного фармакокинетического анализа, у лиц пожилого возраста (≥75 лет) с ОКС наблюдались более высокие показатели экспозиции тикагрелора и (на ≈25% выше C max и AUC) активного метаболита, чем у пациентов более молодого возраста. Разница не считается клинически значимой (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Дети. Применение тикагрелора у детей не изучали (см. ПРИМЕНЕНИЕ и Фармакодинамика).

Пол. У женщин наблюдались более высокие экспозиции тикагрелора и активного метаболита, чем у мужчин. Эти различия не считаются клинически значимыми.

Нарушение функции почек. Экспозиция тикагрелора была примерно на 20% ниже, а экспозиция активного метаболита — примерно на 17% выше у пациентов с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин), чем у пациентов с нормальной функцией почек.

У пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на диализе, значение AUC и C max для тикагрелора в дозе 90 мг, в случае применения препарата в день, когда диализ не проводился, были на 38 и 51% выше по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Аналогичное увеличение экспозиции наблюдалось при применении тикагрелора непосредственно перед диализом (49 и 61% соответственно), что свидетельствует о том, что тикагрелор не выводится из организма с помощью диализа. Экспозиция активного метаболита увеличивалась в меньшей степени (AUC — 13–14% и C max — 17–36%). Ингибирование агрегации тромбоцитов тикагрелором не зависело от диализа у пациентов с терминальной стадией болезни почек и было сходным у пациентов с нормальной функцией почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Нарушение функции печени. C max и AUC тикагрелора были, соответственно, на 12 и 23% выше у пациентов с печеночной недостаточностью легкой степени по сравнению с соответствующими показателями у здоровых добровольцев. Однако эффект ПАТ тикагрелора был сходным для обеих групп. Коррекция дозы у пациентов с нарушением функции печени легкой степени не требуется. Применение тикагрелора у пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени не изучали; информации относительно фармакокинетики у пациентов с нарушением функции печени умеренной степени нет. У пациентов с умеренным или выраженным повышением одного или нескольких лабораторных показателей функции печени на исходном уровне плазменные концентрации тикагрелора в среднем были такими же или несколько выше по сравнению с пациентами без отклонений на исходном уровне. Коррекция дозы для пациентов с нарушением функции печени умеренной степени не требуется (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Этническая принадлежность. У пациентов азиатского происхождения средняя биодоступность на 39% выше, чем у таковых европеоидной расы. У пациентов негроидной расы биодоступность тикагрелора была на 18% ниже, чем у пациентов европеоидной расы. В ходе исследования клинической фармакологии экспозиция (C max и AUC) тикагрелора у лиц японской национальности была на ≈40% (на 20% после поправки на массу тела) выше, чем у представителей европеоидной расы. Экспозиция препарата у пациентов испанского или латиноамериканского происхождения была подобна таковой у пациентов европеоидной расы.