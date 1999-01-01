Киев
Активные вещества на букву “Т”
ТИКАГРЕЛОР (TICAGRELOR)
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Брилинта
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №56
AstraZeneca
от
2622,09
грн
в 753 аптеках
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Брилинта
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №56
AstraZeneca
от
2439,16
грн
в 385 аптеках
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Альминда
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №56
AstraZeneca
от
841,76
грн
в 259 аптеках
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