Киев
Активные вещества на букву “Т”

ТИКАГРЕЛОР (TICAGRELOR)0

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Брилинта
Брилинта
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №56
AstraZeneca
от 2622,09 грн
в 753 аптеках
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Брилинта
Брилинта
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №56
AstraZeneca
от 2439,16 грн
в 385 аптеках
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Альминда
Альминда
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №56
AstraZeneca
от 841,76 грн
в 259 аптеках
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