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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществАСКОРБИНКА® С САХАРОМ (ASCORBINKA WITH SUGAR)

АСКОРБИНКА® С САХАРОМ (ASCORBINKA WITH SUGAR) (200227) - инструкция по применению Диетические добавки

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АСКОРБИНКА<sup>&reg;</sup> С САХАРОМ (ASCORBINKA WITH SUGAR)
Цена в городе Киев
от 10,38 грн
Без рецепта
10 шт от 10,38 грн 10 шт от 10,96 грн 10 шт от 10,57 грн 10 шт от 10,28 грн 10 шт от 10,82 грн 10 шт от 10,18 грн 10 шт от 10,04 грн 10 шт от 9,75 грн 10 шт от 10,04 грн
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В наличии в 50 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ

АСКОРБИНКА С САХАРОМ инструкция по применению

Характеристика

как дополнительный источник витамина С.
Не является лекарственным средством.

Рекомендации по употреблению

взрослым и детям в возрасте старше 4 лет по 1–2 таблетки в сутки во время еды.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Побочные эффекты

в рекомендуемых дозах побочного действия не выявлено.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте 2 года от даты изготовления.

АСКОРБИНКА С САХАРОМ
АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с лимонным вкусом, №10
от 10,38 грн
В наличии в 50 аптеках
Цены в аптеках
АСКОРБИНКА С САХАРОМ
АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с лимонным вкусом, №10
от 10,38 грн
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