АСКОРБИНКА® С САХАРОМ (ASCORBINKA WITH SUGAR) (200227) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 10,38 грн
Без рецепта
Производитель
Киевский витаминный завод
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
АСКОРБИНКА С САХАРОМ инструкция по применению
Характеристика
как дополнительный источник витамина С.
Не является лекарственным средством.
Рекомендации по употреблению
взрослым и детям в возрасте старше 4 лет по 1–2 таблетки в сутки во время еды.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Побочные эффекты
в рекомендуемых дозах побочного действия не выявлено.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте 2 года от даты изготовления.