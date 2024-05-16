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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с мятным вкусом, №10 - Киев (193095) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (13)
12,55
Экономия: -0,38 грн
12,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (10)
11,45
Экономия: -0,34 грн
11,11 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (3)
12,30
Экономия: -0,37 грн
11,93 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (5)
10,60
Экономия: -0,32 грн
10,28 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (9)
11,90
Экономия: -0,36 грн
11,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (6)
11,90
Экономия: -0,36 грн
11,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (13)
12,50
Экономия: -0,38 грн
12,12 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (9)
12,30
Экономия: -0,37 грн
11,93 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (2)
11,05
Экономия: -0,33 грн
10,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (14)
12,20
Экономия: -0,37 грн
11,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (12)
11,80
Экономия: -0,35 грн
11,45 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (13)
11,80
Экономия: -0,35 грн
11,45 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (13)
11,95
Экономия: -0,36 грн
11,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (7)
11,90
Экономия: -0,36 грн
11,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (5)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (13)
12,20
Экономия: -0,37 грн
11,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (9)
10,75
Экономия: -0,32 грн
10,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
Всего: упаковка (5)
12,30
Экономия: -0,37 грн
11,93 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (9)
11,05
Экономия: -0,33 грн
10,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
Всего: упаковка (4)
10,65
Экономия: -0,32 грн
10,33 грн