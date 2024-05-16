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БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы 0,5 г, №100 - Киев (689851) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
385,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
411,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
409,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
385,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
534,00
Экономия: -129,57 грн
404,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
385,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
385,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
385,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
385,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
385,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
385,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
385,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
385,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
385,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
385,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
385,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
385,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
412,41
Экономия: -44,74 грн
367,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
385,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
405,71
Экономия: -42,62 грн
363,09 грн