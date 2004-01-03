Производитель: ООО "Жаклин плюс"
40035, г. Сумы, ул. Харьковская, дом 31
+380542605556
МАСЛА ЭФИРНЫЕ В КАПСУЛАХ тм "ЭКОБАРС" Капсулы, № 30 ООО "Жаклин плюс"
от 126,26 грн
МАСЛО КРАСНОГО ФРУКТА Капсулы мягкие желатиновые, 0,5 г, блистер, № 100 ООО "Жаклин плюс"
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
МАСЛА ЭФИРНЫЕ В КАПСУЛАХ тм "ЭКОБАРС" Капсулы, № 30 ООО "Жаклин плюс"
от 126,26 грн
МАСЛО КРАСНОГО ФРУКТА Капсулы мягкие желатиновые, 0,5 г, блистер, № 100 ООО "Жаклин плюс"
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції