Все аптеки Украины
Список производителейОООО "Жаклин плюс"

Производитель: ООО "Жаклин плюс"

40035, г. Сумы, ул. Харьковская, дом 31
+380542605556
www.ecobars.ua
Продукция
Контакты
Найдено: 10 препаратов
БАРСУЧИЙ ЖИР жидкость, бутылка стеклянная, 50 г, № 1; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Жидкость, бутылка стеклянная, 50 г, № 1 ООО "Жаклин плюс"
В 255 аптеках
от 107,38 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР жидкость, бутылка стеклянная, 100 г, № 1; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Жидкость, бутылка стеклянная, 100 г, № 1 ООО "Жаклин плюс"
В 484 аптеках
от 196,61 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР жидкость, бутылка стеклянная, 250 г, № 1; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Жидкость, бутылка стеклянная, 250 г, № 1 ООО "Жаклин плюс"
В 185 аптеках
от 479,32 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы, 0,5 г, № 100; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Капсулы, 0,5 г, № 100 ООО "Жаклин плюс"
В 54 аптеках
от 356,58 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы, 300 мг, № 60; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Капсулы, 300 мг, № 60 ООО "Жаклин плюс"
В 562 аптеках
от 153,28 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы, 300 мг, № 100; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Капсулы, 300 мг, № 100 ООО "Жаклин плюс"
В 375 аптеках
от 217,09 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР ДЛЯ ДЕТЕЙ капсулы, № 45; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР ДЛЯ ДЕТЕЙ Капсулы, № 45 ООО "Жаклин плюс"
В 12 аптеках
от 119,36 грн
Цены в аптеках
МАСЛА ЭФИРНЫЕ В КАПСУЛАХ тм "ЭКОБАРС" капсулы, № 30; ООО "Жаклин плюс"
МАСЛА ЭФИРНЫЕ В КАПСУЛАХ тм "ЭКОБАРС" Капсулы, № 30 ООО "Жаклин плюс"
В 8 аптеках других городов
от 126,26 грн
Цены в других городах
МАСЛО КРАСНОГО ФРУКТА жидкость, флакон, 60 г, № 1; ООО "Жаклин плюс"
МАСЛО КРАСНОГО ФРУКТА Жидкость, флакон, 60 г, № 1 ООО "Жаклин плюс"
Нет в наличии
МАСЛО КРАСНОГО ФРУКТА капсулы мягкие желатиновые, 0,5 г, блистер, № 100; ООО "Жаклин плюс"
МАСЛО КРАСНОГО ФРУКТА Капсулы мягкие желатиновые, 0,5 г, блистер, № 100 ООО "Жаклин плюс"
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
40035, г. Сумы, ул. Харьковская, дом 31
+380542605556
www.ecobars.ua
Найдено: 10 препаратов
БАРСУЧИЙ ЖИР жидкость, бутылка стеклянная, 50 г, № 1; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Жидкость, бутылка стеклянная, 50 г, № 1 ООО "Жаклин плюс"
В 255 аптеках
от 107,38 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР жидкость, бутылка стеклянная, 100 г, № 1; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Жидкость, бутылка стеклянная, 100 г, № 1 ООО "Жаклин плюс"
В 484 аптеках
от 196,61 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР жидкость, бутылка стеклянная, 250 г, № 1; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Жидкость, бутылка стеклянная, 250 г, № 1 ООО "Жаклин плюс"
В 185 аптеках
от 479,32 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы, 0,5 г, № 100; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Капсулы, 0,5 г, № 100 ООО "Жаклин плюс"
В 54 аптеках
от 356,58 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы, 300 мг, № 60; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Капсулы, 300 мг, № 60 ООО "Жаклин плюс"
В 562 аптеках
от 153,28 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы, 300 мг, № 100; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР Капсулы, 300 мг, № 100 ООО "Жаклин плюс"
В 375 аптеках
от 217,09 грн
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР ДЛЯ ДЕТЕЙ капсулы, № 45; ООО "Жаклин плюс"
БАРСУЧИЙ ЖИР ДЛЯ ДЕТЕЙ Капсулы, № 45 ООО "Жаклин плюс"
В 12 аптеках
от 119,36 грн
Цены в аптеках
МАСЛА ЭФИРНЫЕ В КАПСУЛАХ тм "ЭКОБАРС" капсулы, № 30; ООО "Жаклин плюс"
МАСЛА ЭФИРНЫЕ В КАПСУЛАХ тм "ЭКОБАРС" Капсулы, № 30 ООО "Жаклин плюс"
В 8 аптеках других городов
от 126,26 грн
Цены в других городах
МАСЛО КРАСНОГО ФРУКТА жидкость, флакон, 60 г, № 1; ООО "Жаклин плюс"
МАСЛО КРАСНОГО ФРУКТА Жидкость, флакон, 60 г, № 1 ООО "Жаклин плюс"
Нет в наличии
МАСЛО КРАСНОГО ФРУКТА капсулы мягкие желатиновые, 0,5 г, блистер, № 100; ООО "Жаклин плюс"
МАСЛО КРАСНОГО ФРУКТА Капсулы мягкие желатиновые, 0,5 г, блистер, № 100 ООО "Жаклин плюс"
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції